A STUDIO 47 utiliza IA para criar conteúdo 80% mais rápido

“Nosso objetivo principal é liberar os jornalistas para tarefas de maior valor, utilizando a IA como uma ‘lava-louças jornalística’—cuidando do trabalho rotineiro para que os editores possam se concentrar em reportagens investigativas e aprofundadas,” disse Sascha Devigne, editor-chefe da STUDIO 47.

Enfrentando recursos limitados na redação

Com mais de 650.000 espectadores e um canal de notícias funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, o pessoal limitado e os recursos técnicos dificultaram o volume de conteúdo que editores e âncoras de notícias podiam produzir na STUDIO 47. No setor de jornalismo local mais amplo, a STUDIO 47 enfrentou os mesmos desafios que outras empresas de mídia: orçamentos mais apertados, preferências de audiência em evolução e custos de produção crescentes. No entanto, a importância das emissoras de notícias locais e seu papel na entrega de conteúdo relevante para seu público permanece crítica. Sascha está pressionado a ajudar sua empresa e outras empresas de mídia na Alemanha a superar esses desafios.

Em um post recente no blog, ele compartilha, “A situação econômica está impactando muitas empresas de mídia regionais e locais que buscam otimização de custos. E como a IA e a automação podem ser ótimas maneiras de reduzir custos sem perder qualidade, não devemos temê-las. Devemos acolhê-las e fazer o melhor uso possível delas em nosso trabalho editorial.”

Utilizando a tecnologia de IA da HeyGen para escalar conteúdo de alta qualidade

À medida que a STUDIO 47 se aprofundava em IA para modernizar fluxos de trabalho, recorreu à HeyGen para potencializar o NewsHub, sua plataforma de redação. Com os recursos da HeyGen, a equipe pode usar IA para criar roteiros, automatizar a produção de voz, gerar avatares de IA para seus apresentadores de notícias e adaptar conteúdo para distribuição multicanal em televisão, web e mídias sociais. A HeyGen possibilita uma narração contínua, maior alcance por meio da localização impulsionada por IA, entrega de notícias mais rápida e economia de custos significativa. Além disso, a integração da API da HeyGen funciona de maneira integrada dentro do conjunto de ferramentas de IA da sala de redação existente da STUDIO 47, incluindo NewsHub, BotCast e ClipSense.