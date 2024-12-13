A STUDIO 47 utiliza IA para criar conteúdo 80% mais rápido

For STUDIO 47, a leading regional news broadcaster in Germany, delivering constant news for the North Rhine-Westphalia region, the country’s most populous state, is no easy feat. To stay on top of breaking news, investigative journalism, and innovative stories, STUDIO 47 requires its newsroom to achieve high output and speed while maintaining a high bar for quality and accuracy when producing stories. Since integrating HeyGen’s AI avatars to streamline video production, STUDIO 47 isn’t just reporting on the innovation in the region—they’re making headlines themselves.
“Nosso objetivo principal é liberar os jornalistas para tarefas de maior valor, utilizando a IA como uma ‘lava-louças jornalística’—cuidando do trabalho rotineiro para que os editores possam se concentrar em reportagens investigativas e aprofundadas,” disse Sascha Devigne, editor-chefe da STUDIO 47.
Enfrentando recursos limitados na redação
Com mais de 650.000 espectadores e um canal de notícias funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, o pessoal limitado e os recursos técnicos dificultaram o volume de conteúdo que editores e âncoras de notícias podiam produzir na STUDIO 47. No setor de jornalismo local mais amplo, a STUDIO 47 enfrentou os mesmos desafios que outras empresas de mídia: orçamentos mais apertados, preferências de audiência em evolução e custos de produção crescentes. No entanto, a importância das emissoras de notícias locais e seu papel na entrega de conteúdo relevante para seu público permanece crítica. Sascha está pressionado a ajudar sua empresa e outras empresas de mídia na Alemanha a superar esses desafios.
Em um post recente no blog, ele compartilha, “A situação econômica está impactando muitas empresas de mídia regionais e locais que buscam otimização de custos. E como a IA e a automação podem ser ótimas maneiras de reduzir custos sem perder qualidade, não devemos temê-las. Devemos acolhê-las e fazer o melhor uso possível delas em nosso trabalho editorial.”
Utilizando a tecnologia de IA da HeyGen para escalar conteúdo de alta qualidade
À medida que a STUDIO 47 se aprofundava em IA para modernizar fluxos de trabalho, recorreu à HeyGen para potencializar o NewsHub, sua plataforma de redação. Com os recursos da HeyGen, a equipe pode usar IA para criar roteiros, automatizar a produção de voz, gerar avatares de IA para seus apresentadores de notícias e adaptar conteúdo para distribuição multicanal em televisão, web e mídias sociais. A HeyGen possibilita uma narração contínua, maior alcance por meio da localização impulsionada por IA, entrega de notícias mais rápida e economia de custos significativa. Além disso, a integração da API da HeyGen funciona de maneira integrada dentro do conjunto de ferramentas de IA da sala de redação existente da STUDIO 47, incluindo NewsHub, BotCast e ClipSense.
O “wochenupdate” ou atualização semanal do STUDIO 47 impulsionada pelos recursos de avatar da HeyGen
Dada a dependência de sua indústria por âncoras e repórteres, o recurso mais atraente para o STUDIO 47 é a capacidade de escalabilidade e alta qualidade dos avatares de IA da HeyGen. Antes da HeyGen, produzir notícias diárias e de última hora era algo que demandava muitos recursos e tinha um alto custo: requeria tempo dedicado de estúdio, dependia da disponibilidade limitada de apresentadores e envolvia um trabalho de pós-produção caro. Com a HeyGen, a equipe criou avatares digitais de apresentadores de TV queridos que já eram rostos familiares para muitos espectadores. Os avatares de IA de alta qualidade da HeyGen transformaram o fluxo de trabalho do STUDIO 47 ao eliminar a necessidade de gravações em estúdio e a programação de repórteres. Os avatares de IA possibilitaram a produção de conteúdo 24/7, expandiram as ofertas multilíngues e reduziram os custos de produção em 60% — permitindo, em última análise, que o STUDIO 47 escalasse sua produção de notícias.
“A HeyGen mudou fundamentalmente a forma como a STUDIO 47 produz notícias. Ao integrar avatares de IA em nossa redação, redefinimos o jornalismo regional, tornando-o escalável, econômico e preparado para o futuro”, disse Sascha.
Divulgando soluções para a indústria em geral
Além de fornecer notícias regionais para o estado mais populoso da Alemanha, a STUDIO 47 oferece serviços de produção de mídia para clientes em toda a Alemanha, Áustria e Holanda, incluindo organizações de mídia regionais e locais, plataformas de mídia online e redações digitais. Esses serviços de produção de mídia incluem as soluções com inteligência artificial que eles desenvolveram para capacitar outras redações e empresas de mídia. Com o HeyGen, a STUDIO 47 alcançou uma produção de notícias 80% mais rápida e uma redução de custos de 60% em despesas de estúdio e pós-produção.
É através desta parceria que a STUDIO 47 pode reescrever o manual do jornalismo—ultimamente protegendo o futuro da indústria ao reduzir custos e criar um motor de conteúdo constante.