Como a AI Smart Ventures capacita empresas a usar o HeyGen para transformar a criação e tradução de vídeos

KEY RESULTS:
mais de 10.000pessoas treinadas em vídeo de IA
mais de 2.000pessoas treinadas no Q4
AI Smart Ventures, líder em soluções impulsionadas por IA, tem sido pioneira na adoção de IA desde 2015. Sua missão é elevar e equipar empresas com a expertise interna em IA de que precisam para liderar em um mundo impulsionado pela tecnologia. Por meio de treinamentos personalizados em IA, serviços de implementação aprofundados e consultoria estratégica perspicaz, a AI Smart Ventures orienta as empresas através das complexidades da adoção de IA no cenário corporativo e fornece soluções de IA de ponta.

Com divisões dedicadas ao Marketing Inteligente e aos Insiders Inteligentes, a AI Smart Ventures enfrentou o desafio de produzir conteúdo de vídeo escalável e multilíngue para uma ampla gama de clientes. Clientes corporativos precisavam de localização rápida de materiais de treinamento, mas os métodos tradicionais de produção de vídeos eram intensivos em recursos, demorados e não tinham a flexibilidade necessária para atender a essas demandas.

Treinando a próxima geração sobre o poder do vídeo com IA

Para capacitar proprietários de empresas e suas equipes sobre como usar ferramentas de IA de forma eficaz em suas organizações, a AI Smart Ventures oferece um programa de treinamento AI Smart Insiders de 10 semanas. Devido à sua facilidade de uso, qualidade de avatar e versatilidade, o HeyGen é destacado como uma das três ferramentas essenciais de vídeo de IA.

“Nós realizamos treinamento aplicado em IA sobre como usar a IA de maneira ampla em toda a empresa, e depois fazemos treinamento avançado em ferramentas específicas,” disse Nicole Donnelly, Fundadora da AI Smart Ventures. “Nós ensinamos isso a todos os nossos grupos dentro do nosso treinamento AI Smart Insiders sobre como usar o HeyGen.”

A HeyGen forneceu a solução perfeita para a AI Smart Ventures e seus clientes, oferecendo uma plataforma intuitiva para criar vídeos multilíngues com avatares realistas e dublagens. A plataforma integra-se perfeitamente às operações da AI Smart Ventures, permitindo que a equipe produza, localize e distribua conteúdo em vídeo rapidamente em várias plataformas.

“Muitas pessoas têm medo de vídeo. O feedback que recebemos é ‘Não gosto de fazer gravações de vídeo porque sou muito autoconsciente’”, disse Nicole. “Depois que fazemos o primeiro no HeyGen, eles se sentem muito melhor porque não precisam mais gravar e têm uma fonte para criar novos vídeos.”

Simplificando a tradução de vídeos para você.com

Ao utilizar a HeyGen, a AI Smart Ventures desbloqueou novas possibilidades na criação de vídeos multilíngues, possibilitando soluções de treinamento e marketing mais rápidas e impactantes. A plataforma da HeyGen tornou-se essencial na missão da AI Smart Ventures de impulsionar a inovação e criar valor para os clientes.

Utilizado por milhões de pessoas, you.com é um motor de produtividade com IA que realiza buscas aprofundadas, executa códigos, gera imagens e utiliza ferramentas para aumentar a produtividade. Para otimizar seu processo de tradução de vídeos, you.com contratou a AI Smart Ventures para traduzir de maneira rápida e eficiente vídeos de treinamento empresarial e tutoriais para o alemão.

“Uma grande parte do sucesso em conseguir o contrato com a you.com foi que conseguimos traduzir cursos de treinamento empresarial para o alemão rapidamente. Tipo, muito rápido. Com o HeyGen, podemos fazer isso no mesmo dia em que criam os cursos em inglês e mudá-los para o alemão,” disse Nicole.

Expandindo o treinamento de salvamento de vidas para o resto do mundo

Save a Life, o principal fornecedor de certificações médicas online, produz centenas de vídeos para certificações em salvamento de vidas. Para oferecer cursos em mais países, Save a Life precisava de um método para traduzir vídeos com facilidade. Normalmente, cursos que ensinam habilidades como o uso de desfibriladores externos automáticos (DEA) e reanimação cardiopulmonar (RCP) teriam que aguardar por um médico para realizar gravações ao vivo em diferentes línguas.

Com o HeyGen, o Save a Life só precisa obter permissão do médico para usar sua imagem e traduzir instantaneamente o vídeo para qualquer idioma que desejarem. Isso permite que eles ampliem seus vídeos de salvamento de vidas para países ao redor do mundo, incluindo treinamento gratuito para países em desenvolvimento.

Transformando operações com HeyGen

A integração da HeyGen nas operações da AI Smart Ventures resultou em melhorias significativas para seus clientes:

  • Eficiência: Vídeos multilíngues agora podem ser produzidos em uma fração do tempo comparado aos métodos tradicionais.
  • Escalabilidade: A capacidade de expandir facilmente bibliotecas de vídeos globais para mais de 170 línguas e dialetos.
  • SEO aprimorado e maior engajamento: A conversão de blog para vídeo e a criação de vídeos de produtos resultaram em um aumento no tráfego do site e melhor engajamento.

“HeyGen é fácil de usar e agrega muito valor porque o vídeo é muito valioso”, disse Nicole. “Algo que pregamos o tempo todo é que as pessoas precisam adicionar vídeo às suas estratégias de conteúdo, e HeyGen torna isso muito mais fácil.”

