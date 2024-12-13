HeyGen vs Hour one

Lado a lado, compare os recursos.
HeyGen e Hour One são plataformas de criação de vídeos com IA que oferecem recursos semelhantes, como avatares de IA e capacidades de texto para fala para criar vídeos personalizados. Compare recursos, avaliações de clientes e preços para determinar a melhor ferramenta para suas necessidades.
HeyGen
Primeira hora
|Avatares
120 ou mais
mais de 100
|Avatares de estoque
|Avatares personalizados de estúdio
|Avatares personalizados para web
|Avatares personalizados com foto
|Avatares personalizados com roupas de IA
|Emoções
|Gestos
|Dublagem labial
4,7/5
2,0/5
|Múltiplos avatares na tela
|Estilo Avatar
|FaceSwap
Comparar Plano de Preços
Ao escolher uma plataforma de geração de vídeo, o preço é uma consideração crucial além das funcionalidades disponíveis. Então, como é que o preço da HeyGen se compara ao da Hour One?
Plano Gratuito
Criador
Equipe
|Preços do HeyGen
R$ 0
US$ 29/mês
R$ 39/mês
Teste Grátis
Leve
Negócios
|Preço da Primeira Hora
R$ 0
R$ 30/mês
US$ 299/mês
3 Vantagens de Escolher a HeyGen em Vez da Hour One
Se você se sente sobrecarregado pela excessiva informação exibida em gráficos, aqui estão três vantagens que tornam o HeyGen uma escolha melhor em relação ao Hour One.
Mais tipos e recursos de avatar
Uma gama mais ampla de tipos e recursos de avatar: Avatar Pro, Avatar Lite e Foto Falante. Os dois primeiros suportam três modos de visualização (close-up, meio-corpo e visão circular) e um recurso distinto de troca de rostos.
Várias opções de voz
Biblioteca de voz abrangente que oferece suporte a mais de 175 idiomas e disponibiliza mais de 300 vozes e sotaques. Além disso, os usuários podem ajustar a velocidade e o tom da voz ou criar um clone vocal.
Experiência excepcional em edição de vídeo
Equipada com um conjunto extenso de ferramentas integradas, a plataforma também possui uma vasta biblioteca de elementos de mídia, que os usuários podem utilizar para criar vídeos envolventes e atraentes.
Perguntas Frequentes
Por que você deveria escolher a HeyGen em vez da Hour One?
A HeyGen se destaca no mercado oferecendo sincronização labial superior e movimentos de avatar naturais, além de uma ampla variedade de estilos e aparências de avatares. A plataforma conta com um extenso conjunto de ferramentas integradas que atendem às necessidades dos criadores de vídeo modernos, acompanhadas por uma vasta biblioteca de elementos de mídia para apoiar a criação de vídeos criativos. Além disso, a HeyGen oferece acesso a uma extensa biblioteca de modelos com mais de 200 templates profissionais de vídeo, proporcionando aos usuários inúmeras opções para simplificar o processo de criação de vídeos.
O que o HeyGen pode fazer além do Hour One?
A HeyGen oferece uma variedade de recursos distintos que a diferenciam da Hour One. Esses recursos incluem a Foto Falante, que permite que retratos falem; a Troca de Rosto, permitindo que os usuários personalizem seus avatares trocando de rostos; e a Clonagem de Voz, que possibilita a replicação de vozes específicas. Além disso, a HeyGen também disponibiliza o recurso de Gravação de Tela para capturar e integrar gravações de tela em conteúdo de vídeo.
Quais são as avaliações e o suporte do HeyGen？
A HeyGen oferece suporte ao cliente profissional 24/7 e recebeu mais de 130 avaliações no G2 com uma alta classificação de 4,8 de 5.
O HeyGen oferece um período de teste gratuito?
Sim, você pode navegar no modo convidado e tem um crédito gratuito para experimentar todas as funcionalidades do HeyGen e criar vídeos com marca d'água. Se gostar das nossas funcionalidades, você pode fazer upgrade para o nosso plano Essencial/Pro para produzir vídeos mais profissionais sem marcas d'água.
Quais são as outras alternativas ao HeyGen?
HeyGen é a principal plataforma de geração de vídeos com IA. Mas você pode querer procurar algumas alternativas à HeyGen, então confira esta lista abrangente para encontrar o melhor gerador de vídeos com IA para as suas necessidades!