HeyGen e Elai oferecem versões gratuitas, permitindo que você experimente ambos os serviços antes de se comprometer, mas o plano gratuito da HeyGen é muito mais generoso em tempo e recursos.

Com o HeyGen, você pode criar três vídeos de até três minutos cada por mês. Isso inclui mais de 500 aparências de avatares de estoque, um avatar personalizado e a capacidade de exportar vídeos em 720p.

Com o Elai, você ganha um minuto grátis com mais de 80 avatares para escolher. Então, não é muito eficaz sem um plano pago, mas serve como uma demonstração decente.