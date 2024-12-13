HeyGen vs Elai: Qual ferramenta de vídeo AI é a certa para você?
Geradores de vídeo com IA, como Elai e HeyGen, tornam vídeos personalizados de qualidade acessíveis para empresas grandes e pequenas, mas esses geradores não são iguais. Exploramos abaixo as principais características e diferenças de preços para mostrar como a qualidade dos avatares e as opções de personalização do HeyGen criam vídeos melhores do que a concorrência.
HeyGen
|Classificação G2
4,8/5 (580 avaliações)
|Preços
Free (3 min. of video) $24/month* (5 min. of video) $69/month* (30 min. of video) Custom
|Avatares de estoque
120+
|Idiomas
mais de 170
|Sotaques vocais
mais de 300
|Gerações de scripts de IA
|Modelos de script de estoque
mais de 200
|Mídias musicais
90+
|Suporte ao cliente
24 horas por dia, 7 dias por semana
|*Quando faturado anualmente
Elai
|Classificação G2
4,6/5 (103 avaliações)
|Preços
Grátis (1 min. de vídeo) $29/mês (40 min. de vídeo) Personalizado
|Avatares de estoque
120+
|Idiomas
75 ou mais
|Sotaques vocais
mais de 300
|Gerações de scripts de IA
|Modelos de script de estoque
mais de 160
|Mídias musicais
70+
|Suporte ao cliente
|*Quando faturado anualmente
Compare recursos de produtos
HeyGen e Elai são geradores de vídeos com IA amigáveis ao usuário, projetados para apoiar o crescimento dos negócios e a criação de vídeos. Cada um oferece avatares realistas de IA e interações naturais de texto para fala, mas as características e o suporte variam.
Se você deseja alta qualidade e opções de personalização superiores com mais avatares, músicas e idiomas para escolher, HeyGen é o vencedor claro. Elai pode fazer o trabalho em um aperto, mas não possui tantos recursos para apoiar sua marca única.
Compare os recursos do Elai com os do HeyGen abaixo.
HeyGen
Elai
|Avatares de estoque
|Avatares personalizados de estúdio
|Avatares personalizados para web
|Avatares personalizados com foto
|Avatares personalizados com roupas de IA
|Dublagem labial
4,7/5
2,5/5
|Estilo Avatar
|FaceSwap
Comparar Plano de Preços
A formação de preços desempenha um papel crucial na seleção do melhor gerador de vídeo. O HeyGen permite que você comece com três minutos de vídeo gratuitamente (em comparação com o crédito de um minuto do Elai). Além disso, mais planos estão disponíveis, para que você possa encontrar a combinação perfeita em qualquer orçamento.
Compare os planos e preços do HeyGen vs. Elai abaixo.
Grátis
Criador
Equipe
Empresa
|Preços do HeyGen (quando faturado anualmente)
R$ 0
R$ 24/mês
R$ 69/mês
Personalizado
Grátis
Básico
Empresa
|Elai Preços
R$ 0/mês
R$ 29/mês
Personalizado
Avaliações de clientes do HeyGen vs. Elai
HeyGen
|G2
4,8/5 (580 avaliações)
|Trustpilot
4,5/5 (1.328 avaliações)
Elai
|G2
4,6/5 (103 avaliações)
|Trustpilot
4,5/5 (104 avaliações
Por que escolher a HeyGen em vez da Elai?
HeyGen e Elai compartilham muitas das mesmas características principais, mas a qualidade do avatar e as opções de personalização da HeyGen são difíceis de superar. Para vídeos ultra personalizados, a HeyGen oferece mais estilos de avatar, modelos de vídeo e idiomas do que a Elai.
Avatar
A HeyGen possui mais de 250 avatares de estoque, incluindo roupas personalizadas de IA e avatares de estúdio, além de um recurso único de Facewap e tecnologia superior de sincronização labial. A Elai também oferece 120 avatares de estoque, mas sem o recurso de Facewap. Suas capacidades de sincronização labial também estão longe de corresponder à qualidade da HeyGen.
Modelo
A HeyGen oferece mais de 400 modelos de vídeo profissionais e atualiza regularmente a biblioteca de modelos. A Elai oferece apenas mais de 160 modelos. Não se preocupe — fizemos as contas para você. Isso é 88% mais modelos da HeyGen, assim você pode criar e personalizar vídeos impressionantes com mais facilidade e em menos tempo.
Recursos de voz
O HeyGen permite que os usuários ajustem a velocidade e o tom das vozes de IA. Os usuários também podem fazer upload de suas próprias gravações de voz e gravar voz online, o que o Elai não oferece. Além de suas funcionalidades de personalização, o HeyGen oferece múltiplos acessos e entrada para convidados para colaborar com sua equipe. Isso torna a criação de vídeos excelentes mais fácil, não importa como ou onde sua equipe trabalhe.
A D-ID permite que os usuários transformem qualquer imagem ou vídeo em uma experiência extraordinária.
Perguntas Frequentes
HeyGen e Elai são fáceis de usar?
HeyGen e Elai são geradores amigáveis ao usuário que são fáceis de usar — não é necessário ter habilidades de programação. Os usuários podem rapidamente aprender a criar vídeos envolventes em minutos.
Enquanto ambos os serviços são fáceis de usar, HeyGen oferece um modo de visitante, que permite aos usuários explorar as funções de edição sem fazer login. Os usuários também recebem suporte ao cliente 24/7 para ajudá-los a navegar pelo programa. Elai fica aquém em ambas as áreas.
HeyGen ou Elai são gratuitos para usar?
HeyGen e Elai oferecem versões gratuitas, permitindo que você experimente ambos os serviços antes de se comprometer, mas o plano gratuito da HeyGen é muito mais generoso em tempo e recursos.
Com o HeyGen, você pode criar três vídeos de até três minutos cada por mês. Isso inclui mais de 500 aparências de avatares de estoque, um avatar personalizado e a capacidade de exportar vídeos em 720p.
Com o Elai, você ganha um minuto grátis com mais de 80 avatares para escolher. Então, não é muito eficaz sem um plano pago, mas serve como uma demonstração decente.
Como você cria vídeos com o HeyGen?
1. Comece com um modelo de vídeo ou crie um vídeo do zero.
2. Escolha entre mais de 250 avatares de IA ou crie o seu avatar personalizado.
3. Digite seu roteiro e selecione uma voz dentre mais de 170 idiomas e localidades, com mais de 300 sotaques regionais disponíveis.
4. Personalize seu conteúdo de vídeo com animações, transições e outros elementos da biblioteca.
5. Envie para gerar o vídeo em minutos.