Lado a lado, compare os recursos.
HeyGen e Deepbrain são plataformas de geração de vídeos com inteligência artificial que oferecem aos usuários ferramentas de edição avançadas e avatares personalizados, permitindo-lhes criar vídeos de qualidade profissional. Os usuários podem avaliar eficazmente qual ferramenta atende melhor às suas necessidades específicas comparando os recursos das plataformas, avaliações de clientes e preços.
HeyGen
Deepbrain
|Avatares de estoque
120 ou mais
mais de 100
|Avatares personalizados de estúdio
|Avatares personalizados para web
|Avatares personalizados com foto
|Avatares personalizados de roupas por IA
|Emoções
|Gestos
(Para empresas)
|Dublagem labial
4,7/5
2,0/5
|Múltiplos avatares na tela
|Estilo Avatar
|FaceSwap
Comparar Plano de Preços
Além disso, ao selecionar uma plataforma de criação de vídeos, o preço é um fator crucial a ser considerado. Como é a precificação da HeyGen em comparação com a da Deepbrain?
Plano Gratuito
Criador
Equipe
|Preços do HeyGen
R$ 0
R$ 29/mês
R$ 39/mês
Iniciante
Pro
Empresa
|Preços Deepbrain
R$ 30/mês
R$ 225/mês
Preços personalizados
3 Vantagens de Escolher a HeyGen em vez da Deepbrain
Você está achando os gráficos sobrecarregados com informações excessivas? Se sim, aqui estão 3 razões convincentes pelas quais HeyGen pode ser uma escolha melhor para você do que Deepbrain.
Melhor qualidade de avatar AI
Uma variedade de recursos avançados aprimora a qualidade de seus avatares, incluindo sincronização labial superior, movimentos de avatar mais naturais e uma vasta gama de avatares cobrindo diferentes estilos e aparências.
Várias opções de voz
Existe uma biblioteca de vozes robusta que suporta mais de 175 idiomas e oferece uma coleção diversificada de mais de 300 vozes e sotaques. Inclui também capacidades de clonagem de voz e permite que os usuários façam upload de seus arquivos de áudio.
Biblioteca de mídia maior
Mais de 120 avatares de IA, mais de 300 modelos, mais de 175 idiomas com mais de 300 vozes, mais funções (Foto Falante, URL-para-vídeo) e mais elementos de mídia de estoque.
A D-ID permite que os usuários transformem qualquer imagem ou vídeo em uma experiência extraordinária.
Perguntas Frequentes
Por que escolher a HeyGen em vez da DeepBrain?
A HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares que atendem a vários cenários, com cobertura de diferentes etnias e trajes. Além disso, os avatares da HeyGen apresentam alta precisão na sincronização labial. Ademais, a HeyGen fornece uma extensa biblioteca de mídia que oferece uma gama mais ampla de elementos de mídia. Se você está procurando simplificar seu processo de criação de vídeos, a HeyGen tem tudo o que você precisa com sua coleção de mais de 200 modelos de vídeo profissionais adequados para várias ocasiões, permitindo que você crie inúmeros vídeos atraentes em pouco tempo, economizando tempo e dinheiro.
Experimente a HeyGen no seu desktop / laptop agora!
Você poderia me falar mais sobre os avatares da HeyGen?
Comparado ao Deepbrain, o HeyGen se destaca pela qualidade superior de seus avatares de IA, uma ampla gama de opções de voz e uma extensa biblioteca de mídia. Os avatares do HeyGen oferecem sincronização labial superior e movimentos mais naturais, com diversos estilos e aparências para escolher. Além disso, o HeyGen possui uma biblioteca de vozes abrangente que suporta mais de 175 idiomas, incluindo mais de 300 vozes e sotaques, e até oferece clonagem de voz e upload de arquivos de áudio. Ademais, o HeyGen tem mais elementos de mídia de estoque, juntamente com algumas características únicas
É fácil usar o HeyGen?
Baseado nos avaliadores da G2, HeyGen tem sido elogiado pela sua facilidade de uso e configuração. HeyGen oferece uma interface amigável, que permite aos usuários criar vídeos envolventes rapidamente e com facilidade em minutos, sem necessidade de habilidades de edição. Além disso, os usuários recebem créditos gratuitos para testar e experimentar as funções de edição do HeyGen.
Como criar vídeos com o HeyGen?
1. Comece com um modelo de vídeo ou crie um vídeo do zero.
2. Escolha entre mais de 120 avatares de IA ou crie o seu avatar personalizado.
3. Digite seu roteiro e selecione uma voz dentre mais de 175 idiomas com diversos sotaques.
4. Adicione mais elementos para personalizar o conteúdo do vídeo a partir da biblioteca.
5. Envie para gerar o vídeo em minutos.
Quais são as outras alternativas ao HeyGen?
HeyGen é a principal plataforma de geração de vídeos com IA. Mas você pode querer procurar algumas alternativas à HeyGen, então confira esta lista abrangente para encontrar o melhor gerador de vídeos com IA para as suas necessidades!