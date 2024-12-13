HeyGen vs Colossyan

Um plano para criadores custa $29 por mês para criação ilimitada de vídeos ou tradução de vídeos (com duração de até 5 minutos). Para um plano de equipe, o custo é de $69 por mês para criação ilimitada de vídeos por IA (com duração de até 60 minutos). Você também pode agendar uma reunião e entrar em contato conosco para obter um plano personalizado.

Experimente o HeyGen no seu desktop / laptop agora!