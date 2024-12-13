HeyGen vs Colossyan

Lado a lado, compare os recursos.
HeyGen e Colossyan são plataformas de edição de vídeo com inteligência artificial que possuem ferramentas de edição poderosas e recursos personalizáveis que facilitam para os usuários a criação de vídeos com qualidade profissional sem necessidade de conhecimento técnico. Comparar suas características, avaliações de clientes e preços pode ajudar os usuários a determinar qual ferramenta é mais adequada para suas necessidades específicas.
HeyGen
Colossyan
|Avatares de estoque
120 ou mais
30+
|Avatares personalizados de estúdio
|Avatares personalizados para web
|Avatares personalizados com foto
|Avatares personalizados com roupas de IA
|Emoções
|Gestos
|Dublagem labial
4,7/5
3,0/5
|Múltiplos avatares na tela
|Estilo Avatar
|FaceSwap
Comparar Plano de Preços
Além disso, o preço é um aspecto crucial a ser considerado ao escolher uma plataforma de criação de vídeos. Como é a precificação da HeyGen em comparação com a da Colossyan?
Plano Gratuito
Criador
Equipe
|Preços do HeyGen
R$ 0
R$ 29/mês
R$ 39/mês
Iniciante
Negócios
Empresa
|Preços da Colossyan
R$ 27
R$ 88/mês
3 Vantagens de Escolher HeyGen em Vez da Colossyan
Muita informação nos gráficos? Confira 3 vantagens que fazem você escolher a HeyGen em vez da Colossyan.
Melhor qualidade de avatar AI
Sincronização labial superior, movimentos de avatar mais naturais, uma variedade maior de estilos e aparências de avatares, e elimina qualquer efeito perturbador do vale da estranheza.
Mais tipos de avatares e recursos
Suporte a mais tipos e recursos de avatar: Avatar Pro, Avatar Lite e Foto Falante. Os dois primeiros suportam três modos de visualização (close-up, meio corpo e visão circular) e um recurso único de Troca de Rosto.
Recursos superiores de edição de vídeo e mídia
Forneça todas as ferramentas integradas e ofereça uma gama mais ampla de elementos de mídia. Além disso, há scripts de IA do ChatGPT, auto-tradução e recursos de URL-para-vídeo.
Perguntas Frequentes
Qual é a diferença entre HeyGen e Colossyan?
A HeyGen é especializada em vídeos gerados por IA utilizando avatares hiper-realistas e dublagem multilíngue para marketing e criação de conteúdo. A Colossyan concentra-se em vídeos de treinamento baseados em cenários para aprendizado corporativo e equipes de RH, com recursos integrados de gravação de tela e ramificações.
Por que escolher a HeyGen em vez da Colossyan?
A HeyGen oferece dublagem em tempo real com IA e sincronização labial precisa em mais de 175 idiomas. A Colossyan suporta voiceovers e legendas, mas não possui sincronização labial nativa, o que torna a HeyGen mais eficaz para comunicação global e localizada.
O que o HeyGen pode fazer?
HeyGen é um gerador de vídeos com IA que possui mais de 120 avatares falantes. Ele ajuda os usuários a criar facilmente e rapidamente vídeos de marketing ou vídeos explicativos a partir de textos em mais de 100 idiomas e com mais de 300 vozes.
Como criar vídeos com o HeyGen?
Comece com um modelo de vídeo ou crie um vídeo do zero.
Escolha entre mais de 120 avatares de IA ou crie seu avatar personalizado.
Digite seu roteiro e selecione uma voz dentre mais de 100 idiomas com diversos sotaques.
Adicione mais elementos para personalizar o conteúdo do vídeo a partir da biblioteca.
Envie para gerar o vídeo em minutos.
O HeyGen oferece um período de teste gratuito?
Sim, você pode não apenas navegar no modo convidado, mas também criar até 5 vídeos por mês para experimentar todas as funcionalidades do HeyGen e criar vídeos com marca d'água. Se você gostar das nossas funcionalidades, pode fazer upgrade para o nosso plano Criador/plano de Equipe para fazer vídeos mais profissionais sem marcas d'água.
Quais são os planos de preços para HeyGen?
Um plano para criadores custa $29 por mês para criação ilimitada de vídeos ou tradução de vídeos (com duração de até 5 minutos). Para um plano de equipe, o custo é de $69 por mês para criação ilimitada de vídeos por IA (com duração de até 60 minutos). Você também pode agendar uma reunião e entrar em contato conosco para obter um plano personalizado.