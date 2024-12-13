HeyGen vs Colossyan

Qual Gerador de Vídeo AI é o Melhor?

Vamos decidir qual produto atende melhor às suas necessidades comparando os recursos e preços do HeyGen e da Colossyan.

Lado a lado, compare os recursos.

HeyGen e Colossyan são plataformas de edição de vídeo com inteligência artificial que possuem ferramentas de edição poderosas e recursos personalizáveis que facilitam para os usuários a criação de vídeos com qualidade profissional sem necessidade de conhecimento técnico. Comparar suas características, avaliações de clientes e preços pode ajudar os usuários a determinar qual ferramenta é mais adequada para suas necessidades específicas.

HeyGen
Colossyan
Avatares de estoque
120 ou mais
30+
Avatares personalizados de estúdio
Avatares personalizados para web
Avatares personalizados com foto
Avatares personalizados com roupas de IA
Emoções
Gestos
Dublagem labial
4,7/5
3,0/5
Múltiplos avatares na tela
Estilo Avatar
FaceSwap

Comparar Plano de Preços

Além disso, o preço é um aspecto crucial a ser considerado ao escolher uma plataforma de criação de vídeos. Como é a precificação da HeyGen em comparação com a da Colossyan?

Plano Gratuito
Criador
Equipe
Preços do HeyGen
R$ 0
R$ 29/mês
R$ 39/mês
Iniciante
Negócios
Empresa
Preços da Colossyan
R$ 27
R$ 88/mês
3 Vantagens de Escolher HeyGen em Vez da Colossyan

Muita informação nos gráficos? Confira 3 vantagens que fazem você escolher a HeyGen em vez da Colossyan.


Melhor qualidade de avatar AI

Sincronização labial superior, movimentos de avatar mais naturais, uma variedade maior de estilos e aparências de avatares, e elimina qualquer efeito perturbador do vale da estranheza.

Mais tipos de avatares e recursos

Suporte a mais tipos e recursos de avatar: Avatar Pro, Avatar Lite e Foto Falante. Os dois primeiros suportam três modos de visualização (close-up, meio corpo e visão circular) e um recurso único de Troca de Rosto.

Recursos superiores de edição de vídeo e mídia

Forneça todas as ferramentas integradas e ofereça uma gama mais ampla de elementos de mídia. Além disso, há scripts de IA do ChatGPT, auto-tradução e recursos de URL-para-vídeo.

Alternativas ao HeyGen

HeyGen versus Alternativas.

Comparação das Melhores Funcionalidades do HeyGen.

Em comparação com Synthesia, Veed.io, Colossyan e Deepbrain, HeyGen se destaca pela qualidade, flexibilidade e recursos tudo-em-um.

altalt

Hour One é uma plataforma de criação de vídeos sintéticos que utiliza tecnologia de IA.

Perguntas Frequentes

Qual é a diferença entre HeyGen e Colossyan?

A HeyGen é especializada em vídeos gerados por IA utilizando avatares hiper-realistas e dublagem multilíngue para marketing e criação de conteúdo. A Colossyan concentra-se em vídeos de treinamento baseados em cenários para aprendizado corporativo e equipes de RH, com recursos integrados de gravação de tela e ramificações.

Por que escolher a HeyGen em vez da Colossyan?

A HeyGen oferece dublagem em tempo real com IA e sincronização labial precisa em mais de 175 idiomas. A Colossyan suporta voiceovers e legendas, mas não possui sincronização labial nativa, o que torna a HeyGen mais eficaz para comunicação global e localizada.


Experimente o HeyGen no seu desktop / laptop agora!

O que o HeyGen pode fazer?

HeyGen é um gerador de vídeos com IA que possui mais de 120 avatares falantes. Ele ajuda os usuários a criar facilmente e rapidamente vídeos de marketing ou vídeos explicativos a partir de textos em mais de 100 idiomas e com mais de 300 vozes.

Experimente o HeyGen no seu desktop / laptop agora!

Como criar vídeos com o HeyGen?

Comece com um modelo de vídeo ou crie um vídeo do zero.

Escolha entre mais de 120 avatares de IA ou crie seu avatar personalizado.

Digite seu roteiro e selecione uma voz dentre mais de 100 idiomas com diversos sotaques.

Adicione mais elementos para personalizar o conteúdo do vídeo a partir da biblioteca.

Envie para gerar o vídeo em minutos.

Experimente o HeyGen no seu desktop / laptop agora!

O HeyGen oferece um período de teste gratuito?

Sim, você pode não apenas navegar no modo convidado, mas também criar até 5 vídeos por mês para experimentar todas as funcionalidades do HeyGen e criar vídeos com marca d'água. Se você gostar das nossas funcionalidades, pode fazer upgrade para o nosso plano Criador/plano de Equipe para fazer vídeos mais profissionais sem marcas d'água.

Experimente o HeyGen no seu desktop / laptop agora!

Quais são os planos de preços para HeyGen?

Um plano para criadores custa $29 por mês para criação ilimitada de vídeos ou tradução de vídeos (com duração de até 5 minutos). Para um plano de equipe, o custo é de $69 por mês para criação ilimitada de vídeos por IA (com duração de até 60 minutos). Você também pode agendar uma reunião e entrar em contato conosco para obter um plano personalizado.

Experimente o HeyGen no seu desktop / laptop agora!

Depoimentos

O que os Clientes Dizem Sobre Nós

