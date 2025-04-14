Kreator filmów pamiątkowych ku czci bliskiej osoby

Darmowy kreator filmów pamiątkowych HeyGen zamienia Twoje zdjęcia, klipy i muzykę w gotowy film wspomnieniowy w kilka minut. Dodaj fotografie i krótkie nagrania, dodaj narrację i napisy, a następnie udostępnij film upamiętniający bliską osobę rodzinie, gdziekolwiek się znajduje.

HeyGen tribute video maker interface with a memorial slideshow on screen.
147 671 396Wygenerowane filmy
122 782 536Wygenerowane avatary
20 427 036Przetłumaczone filmy
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Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.
Stylizowana biała ikona samochodu na niebieskim tle.Kluczowe funkcje

Funkcje kreatora filmów pamiątkowych

Animate Cherished Photos Into Motion

Statyczne zdjęcia mogą przekazać tylko tyle. Narzędzie image to video dodaje delikatny, realistyczny ruch do ulubionego portretu, dzięki czemu nieruchome zdjęcie zmarłej bliskiej osoby ożywa, odwraca się i spogląda w stronę zgromadzonych podczas ceremonii lub na ekranie w domu.

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A treasured framed portrait gently animating into subtle motion on a laptop screen.

Eleganckie szablony filmów pamiątkowych

Przeglądaj konfigurowalne szablony stworzone na pogrzeby, uroczystości upamiętniające życie, urodziny lub pożegnania emerytalne. Wybierz szablon, a układ automatycznie dopasuje sceny, czas trwania i plansze tytułowe za Ciebie. Przeciągnij i upuść swoje zdjęcia oraz nagrania, a następnie spersonalizuj piękny hołd – bez potrzeby posiadania umiejętności projektowych.

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A gallery of elegant memorial and celebration video templates in soft, tasteful colors.

Narracja AI w wybranym przez Ciebie głosie

Type your eulogy or a short prompt and let the AI voice generator turn your written words into warm, natural narration. Pick a tone that fits the person, then add text on screen and place the voiceover over photos so the story is heard, not only shown.

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A eulogy being turned into warm AI narration with a voice selection panel and waveform.

Stwórz nastrój za pomocą muzyki i napisów

Wybierz utwór z biblioteki multimediów lub dodaj własne klipy audio, a następnie ustaw plansze tytułowe czcionką, która najlepiej pasuje do danej osoby. Przytnij materiał dźwiękowy do odpowiedniej długości, zastosuj płynne wejście i wyciszenie, a każde zdjęcie wyświetl na tyle długo, by widzowie mieli czas na refleksję i wspomnienia.

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A music library and title-card editor setting a gentle mood for a tribute video.

Napisy i tłumaczenia w dowolnym języku

spersonalizuj napisy na ekranie za pomocą generatora napisów, dostosowując czcionkę tak, aby cytaty, wiersze i wypowiadane słowa były łatwe do śledzenia. Edytor jest prosty w obsłudze, a napisy sprawiają, że wspomnienie jest dostępne dla starszych krewnych oraz wszystkich, którzy oglądają z wyłączonym dźwiękiem podczas ceremonii pożegnalnej.

Get Started For Free →
On-screen captions and subtitle options in multiple languages over a tribute clip.
Zielona ikona pudełka na prezent.Zastosowania

Zastosowania

Elegancka pamiątkowa prezentacja pogrzebowa z delikatnymi fotografiami wyświetlanymi podczas ceremonii.

Pokazy slajdów na pogrzeby i uroczystości wspomnieniowe

Kiedyś rodziny potrzebowały programu do montażu wideo lub montażysty, aby przygotować pokaz slajdów na pogrzeb. Teraz możesz stworzyć go samodzielnie za pomocą kreatora pokazów slajdów: ułóż zdjęcia we właściwej kolejności, dodaj muzykę i przygotuj gotowy film do odtworzenia podczas ceremonii.

Poznaj narzędzie
Goście na ciepłym przyjęciu upamiętniającym życie oglądają radosny montaż wspominkowy.

Filmy wspomnieniowe na uroczystość pożegnalną

Uroczystość upamiętniająca życie powinna być ciepła, a nie ponura. Zbierz radosne zdjęcia, nagrania z domu i wideo‑wiadomości od przyjaciół w jeden filmowy hołd, który wywoła i uśmiech, i łzy, a następnie wyświetl go podczas przyjęcia, aby uczcić pamięć bliskiej osoby.

Radosny montaż wspominkowy z okazji urodzin wyświetlany na ekranie podczas przyjęcia.

Urodzinowe i jubileuszowe wspomnienia

Wielkie urodziny i ważne życiowe chwile zasługują na coś więcej niż tylko kartkę. Zbierz zdjęcia i szczere życzenia od rodziny i przyjaciół w jedną z najbardziej osobistych, grupowych wideopamiątek, a potem zaskocz solenizanta spersonalizowanym hołdem, który będzie idealnym prezentem.

Współpracownicy w biurze oglądają ciepły pożegnalny film z okazji przejścia na emeryturę.

Filmy na pożegnanie i przejście na emeryturę

Gdy współpracownik odchodzi na emeryturę lub zmienia pracę, przygotowanie filmu z podziękowaniami pozwala w kilka minut uchwycić lata wspólnych wspomnień. Zbierz wiadomości, zdjęcia i firmowe żarty od całego zespołu, a następnie odtwórz ten wyjątkowy materiał podczas pożegnalnego spotkania.

Elegancka oś czasu ze zdjęciami ze ślubu i rocznic, układana w edytorze wideo.

Weselne i rocznicowe wspomnienia

Rocznice i wesela to idealny moment, by wrócić do wspólnych wspomnień. Wrzucaj zdjęcia do edytora wideo z AI, skorzystaj z narzędzi montażowych, aby ułożyć sceny w oś czasu, dodaj utwór z pierwszego tańca, obejrzyj podgląd i odtwórz ten wyjątkowy film jako wzruszający hołd podczas toastu.

Poznaj narzędzie
Delikatny pamiątkowy montaż dla ukochanego zwierzęcego towarzysza, w miękkim świetle oddający mu hołd.

Filmy pamiątkowe i wspomnieniowe o zwierzętach

Utrata zwierzaka to prawdziwa strata, która zasługuje na własny hołd. Zamień zdjęcia i krótkie nagrania swojego towarzysza w poruszający film wspomnieniowy z delikatną muzyką, dodaj tytuł „In memoriam” i zachowaj go jako trwałe przypomnienie radości, którą wnosił do Twojego życia.

Rozmyta biała ikona dokumentu z przyciskiem odtwarzania na jasnoniebieskim tle.Jak to działa

Jak działa kreator filmów z podziękowaniami

Stwórz pamiątkowe wideo online w czterech krokach. Ten internetowy kreator filmów pamiątkowych działa w Twojej przeglądarce, więc nie musisz pobierać żadnego oprogramowania na komputer.

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Krok 1: Prześlij swoje zdjęcia

Dodaj swoje zdjęcia i klipy wideo lub nagraj nową wiadomość za pomocą wbudowanego rejestratora.

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Krok 2: Wybierz szablon

Wybierz szablon wspomnienia lub uroczystości albo zacznij od pustej osi czasu i ułóż kolejne sceny.

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Krok 3: Dodaj muzykę i napisy

Przytnij utwór, a następnie dodaj narrację mówioną, napisy, daty i cytaty, aby opowiedzieć pełną historię.

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Krok 4: Eksportuj i udostępnij

Obejrzyj podgląd gotowego filmu, wyeksportuj MP4 lub MOV w potrzebnym formacie, a następnie udostępnij swój hołd jako link do filmu online rodzinie, gdziekolwiek się znajduje.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kreatora filmów z podziękowaniami

Czym jest wideo z podziękowaniami i jak działa kreator takich filmów?

Film wspomnieniowy to krótki materiał wideo, który oddaje hołd danej osobie, wykorzystując jej zdjęcia, nagrania wideo, muzykę i słowa. Kreator filmów wspomnieniowych pozwala tworzyć poruszające filmy, przesyłając te wspomnienia, umieszczając je w szablonie, dodając narrację i napisy, a następnie eksportując gotowy film do udostępnienia.

Jak mogę stworzyć pamiątkowy film z wykorzystaniem zdjęć i muzyki?

Zbierz od 25 do 40 ulubionych zdjęć oraz krótkie nagrania wideo, a następnie prześlij je w wybranej kolejności. Wybierz szablon, dodaj utwór muzyczny i plansze tytułowe z imionami oraz datami, nagraj lub wygeneruj narrację i wyeksportuj wideo na uroczystość lub do udostępnienia online. Nie potrzebujesz doświadczenia w montażu wideo, aby przygotować taki film w jedno popołudnie.

Jak długi powinien być film wspomnieniowy na ceremonię pogrzebową?

Na pogrzebie lub nabożeństwie żałobnym najlepiej, aby film trwał od pięciu do dziesięciu minut – daje to widzom czas na refleksję, bez utraty koncentracji. Na media społecznościowe lub do czatu grupowego lepiej sprawdzają się krótsze nagrania, zwykle od jednej do trzech minut, bo łatwiej utrzymać uwagę odbiorców.

Czy mogę odtworzyć głos bliskiej osoby do narracji?

Za zgodą i przy użyciu czystej próbki nagrania głosu Klonowanie głosu AI może odtworzyć czyjś głos, aby przeczytać wiadomość lub wiersz w ramach wspomnienia. Korzystaj z tej możliwości rozważnie i tylko wtedy, gdy rodzina zgadza się, że jest to właściwe i pełne szacunku.

Czy mogę sprawić, żeby stare zdjęcie się poruszyło lub ożyło na ekranie?

Tak. Avatar IV ożywia statyczny portret w subtelny, realistyczny ruch, dzięki czemu jedno cenne zdjęcie może delikatnie poruszać się na ekranie. Świetnie sprawdza się jako końcowe ujęcie lub obraz tytułowy, który przyciąga uwagę całej sali.

Dlaczego warto wybrać HeyGen zamiast innych kreatorów filmów z podziękowaniami?

Wiele narzędzi jedynie łączy zdjęcia w pokaz slajdów. HeyGen dodatkowo ożywia statyczne fotografie, wprawiając je w ruch, dodaje naturalną narrację w wybranym przez Ciebie głosie i może odtworzyć cały materiał w innym języku, aby bliscy w dowolnym miejscu na świecie mogli obejrzeć go w swoim języku. Ta sama jakość zachowuje się we wszystkich tworzonych przez Ciebie filmach.

Czy mogę udostępnić film z hołdem rodzinie mówiącej w innych językach?

Tak. Tłumacz wideo AI może odtworzyć Twój film z podziękowaniami w ponad 175 językach z przetłumaczonymi napisami i głosem, aby dziadkowie i krewni za granicą mogli obejrzeć go w swoim języku bez osobnego montażu.

Czy mogę dodać własną muzykę lub ulubioną piosenkę do filmu wspomnieniowego?

Możesz przesłać wybrany przez siebie utwór lub skorzystać z wbudowanej biblioteki muzyki. Jeśli planujesz opublikować wideo publicznie w mediach społecznościowych, upewnij się, że masz prawa do wykorzystania tego utworu, ponieważ niektóre serwisy mogą wyciszać lub blokować materiały z chronioną prawem autorskim muzyką.

Czy jedna osoba może stworzyć profesjonalne wideo z podziękowaniami bez pomocy montażysty?

Tak, i to za ułamek kosztów studia. Edukator Anton Voroniuk zgłosił, że produkcja stała się nawet 40 razy tańsza, a on sam oszczędza 15,5 godziny tygodniowo dzięki HeyGen, co pokazuje, jak wiele jedna osoba może osiągnąć bez pełnego zespołu do tworzenia treści.

Czy kreator filmów pamiątkowych jest darmowy i co oferują płatne plany?

Tak, rozpoczęcie jest bezpłatne, więc możesz stworzyć film-podziękowanie bez żadnych kosztów na start. Płatne plany, zaczynające się od około 24 USD miesięcznie, oferują dłuższe eksporty, pobieranie w 4K i więcej kreatywnych opcji, co świetnie sprawdza się przy pamiątkowym materiale, który chcesz wyświetlać lub przechowywać.

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Ożyw każde zdjęcie hiperrealistycznym głosem i ruchem dzięki Avatar IV.

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