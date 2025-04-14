Darmowy kreator filmów pamiątkowych HeyGen zamienia Twoje zdjęcia, klipy i muzykę w gotowy film wspomnieniowy w kilka minut. Dodaj fotografie i krótkie nagrania, dodaj narrację i napisy, a następnie udostępnij film upamiętniający bliską osobę rodzinie, gdziekolwiek się znajduje.
Funkcje kreatora filmów pamiątkowych
Animate Cherished Photos Into Motion
Statyczne zdjęcia mogą przekazać tylko tyle. Narzędzie image to video dodaje delikatny, realistyczny ruch do ulubionego portretu, dzięki czemu nieruchome zdjęcie zmarłej bliskiej osoby ożywa, odwraca się i spogląda w stronę zgromadzonych podczas ceremonii lub na ekranie w domu.
Eleganckie szablony filmów pamiątkowych
Przeglądaj konfigurowalne szablony stworzone na pogrzeby, uroczystości upamiętniające życie, urodziny lub pożegnania emerytalne. Wybierz szablon, a układ automatycznie dopasuje sceny, czas trwania i plansze tytułowe za Ciebie. Przeciągnij i upuść swoje zdjęcia oraz nagrania, a następnie spersonalizuj piękny hołd – bez potrzeby posiadania umiejętności projektowych.
Narracja AI w wybranym przez Ciebie głosie
Type your eulogy or a short prompt and let the AI voice generator turn your written words into warm, natural narration. Pick a tone that fits the person, then add text on screen and place the voiceover over photos so the story is heard, not only shown.
Stwórz nastrój za pomocą muzyki i napisów
Wybierz utwór z biblioteki multimediów lub dodaj własne klipy audio, a następnie ustaw plansze tytułowe czcionką, która najlepiej pasuje do danej osoby. Przytnij materiał dźwiękowy do odpowiedniej długości, zastosuj płynne wejście i wyciszenie, a każde zdjęcie wyświetl na tyle długo, by widzowie mieli czas na refleksję i wspomnienia.
Napisy i tłumaczenia w dowolnym języku
spersonalizuj napisy na ekranie za pomocą generatora napisów, dostosowując czcionkę tak, aby cytaty, wiersze i wypowiadane słowa były łatwe do śledzenia. Edytor jest prosty w obsłudze, a napisy sprawiają, że wspomnienie jest dostępne dla starszych krewnych oraz wszystkich, którzy oglądają z wyłączonym dźwiękiem podczas ceremonii pożegnalnej.
Kiedyś rodziny potrzebowały programu do montażu wideo lub montażysty, aby przygotować pokaz slajdów na pogrzeb. Teraz możesz stworzyć go samodzielnie za pomocą kreatora pokazów slajdów: ułóż zdjęcia we właściwej kolejności, dodaj muzykę i przygotuj gotowy film do odtworzenia podczas ceremonii.Poznaj narzędzie
Uroczystość upamiętniająca życie powinna być ciepła, a nie ponura. Zbierz radosne zdjęcia, nagrania z domu i wideo‑wiadomości od przyjaciół w jeden filmowy hołd, który wywoła i uśmiech, i łzy, a następnie wyświetl go podczas przyjęcia, aby uczcić pamięć bliskiej osoby.
Wielkie urodziny i ważne życiowe chwile zasługują na coś więcej niż tylko kartkę. Zbierz zdjęcia i szczere życzenia od rodziny i przyjaciół w jedną z najbardziej osobistych, grupowych wideopamiątek, a potem zaskocz solenizanta spersonalizowanym hołdem, który będzie idealnym prezentem.
Gdy współpracownik odchodzi na emeryturę lub zmienia pracę, przygotowanie filmu z podziękowaniami pozwala w kilka minut uchwycić lata wspólnych wspomnień. Zbierz wiadomości, zdjęcia i firmowe żarty od całego zespołu, a następnie odtwórz ten wyjątkowy materiał podczas pożegnalnego spotkania.
Rocznice i wesela to idealny moment, by wrócić do wspólnych wspomnień. Wrzucaj zdjęcia do edytora wideo z AI, skorzystaj z narzędzi montażowych, aby ułożyć sceny w oś czasu, dodaj utwór z pierwszego tańca, obejrzyj podgląd i odtwórz ten wyjątkowy film jako wzruszający hołd podczas toastu.Poznaj narzędzie
Utrata zwierzaka to prawdziwa strata, która zasługuje na własny hołd. Zamień zdjęcia i krótkie nagrania swojego towarzysza w poruszający film wspomnieniowy z delikatną muzyką, dodaj tytuł „In memoriam” i zachowaj go jako trwałe przypomnienie radości, którą wnosił do Twojego życia.
Jak działa kreator filmów z podziękowaniami
Stwórz pamiątkowe wideo online w czterech krokach. Ten internetowy kreator filmów pamiątkowych działa w Twojej przeglądarce, więc nie musisz pobierać żadnego oprogramowania na komputer.
Dodaj swoje zdjęcia i klipy wideo lub nagraj nową wiadomość za pomocą wbudowanego rejestratora.
Wybierz szablon wspomnienia lub uroczystości albo zacznij od pustej osi czasu i ułóż kolejne sceny.
Przytnij utwór, a następnie dodaj narrację mówioną, napisy, daty i cytaty, aby opowiedzieć pełną historię.
Obejrzyj podgląd gotowego filmu, wyeksportuj MP4 lub MOV w potrzebnym formacie, a następnie udostępnij swój hołd jako link do filmu online rodzinie, gdziekolwiek się znajduje.
Film wspomnieniowy to krótki materiał wideo, który oddaje hołd danej osobie, wykorzystując jej zdjęcia, nagrania wideo, muzykę i słowa. Kreator filmów wspomnieniowych pozwala tworzyć poruszające filmy, przesyłając te wspomnienia, umieszczając je w szablonie, dodając narrację i napisy, a następnie eksportując gotowy film do udostępnienia.
Zbierz od 25 do 40 ulubionych zdjęć oraz krótkie nagrania wideo, a następnie prześlij je w wybranej kolejności. Wybierz szablon, dodaj utwór muzyczny i plansze tytułowe z imionami oraz datami, nagraj lub wygeneruj narrację i wyeksportuj wideo na uroczystość lub do udostępnienia online. Nie potrzebujesz doświadczenia w montażu wideo, aby przygotować taki film w jedno popołudnie.
Na pogrzebie lub nabożeństwie żałobnym najlepiej, aby film trwał od pięciu do dziesięciu minut – daje to widzom czas na refleksję, bez utraty koncentracji. Na media społecznościowe lub do czatu grupowego lepiej sprawdzają się krótsze nagrania, zwykle od jednej do trzech minut, bo łatwiej utrzymać uwagę odbiorców.
Za zgodą i przy użyciu czystej próbki nagrania głosu Klonowanie głosu AI może odtworzyć czyjś głos, aby przeczytać wiadomość lub wiersz w ramach wspomnienia. Korzystaj z tej możliwości rozważnie i tylko wtedy, gdy rodzina zgadza się, że jest to właściwe i pełne szacunku.
Tak. Avatar IV ożywia statyczny portret w subtelny, realistyczny ruch, dzięki czemu jedno cenne zdjęcie może delikatnie poruszać się na ekranie. Świetnie sprawdza się jako końcowe ujęcie lub obraz tytułowy, który przyciąga uwagę całej sali.
Wiele narzędzi jedynie łączy zdjęcia w pokaz slajdów. HeyGen dodatkowo ożywia statyczne fotografie, wprawiając je w ruch, dodaje naturalną narrację w wybranym przez Ciebie głosie i może odtworzyć cały materiał w innym języku, aby bliscy w dowolnym miejscu na świecie mogli obejrzeć go w swoim języku. Ta sama jakość zachowuje się we wszystkich tworzonych przez Ciebie filmach.
Tak. Tłumacz wideo AI może odtworzyć Twój film z podziękowaniami w ponad 175 językach z przetłumaczonymi napisami i głosem, aby dziadkowie i krewni za granicą mogli obejrzeć go w swoim języku bez osobnego montażu.
Możesz przesłać wybrany przez siebie utwór lub skorzystać z wbudowanej biblioteki muzyki. Jeśli planujesz opublikować wideo publicznie w mediach społecznościowych, upewnij się, że masz prawa do wykorzystania tego utworu, ponieważ niektóre serwisy mogą wyciszać lub blokować materiały z chronioną prawem autorskim muzyką.
Tak, i to za ułamek kosztów studia. Edukator Anton Voroniuk zgłosił, że produkcja stała się nawet 40 razy tańsza, a on sam oszczędza 15,5 godziny tygodniowo dzięki HeyGen, co pokazuje, jak wiele jedna osoba może osiągnąć bez pełnego zespołu do tworzenia treści.
Tak, rozpoczęcie jest bezpłatne, więc możesz stworzyć film-podziękowanie bez żadnych kosztów na start. Płatne plany, zaczynające się od około 24 USD miesięcznie, oferują dłuższe eksporty, pobieranie w 4K i więcej kreatywnych opcji, co świetnie sprawdza się przy pamiątkowym materiale, który chcesz wyświetlać lub przechowywać.
Odkryj więcej narzędzi opartych na sztucznej inteligencji
Ożyw każde zdjęcie hiperrealistycznym głosem i ruchem dzięki Avatar IV.
Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy wideo dzięki AI.