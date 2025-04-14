Zbierz od 25 do 40 ulubionych zdjęć oraz krótkie nagrania wideo, a następnie prześlij je w wybranej kolejności. Wybierz szablon, dodaj utwór muzyczny i plansze tytułowe z imionami oraz datami, nagraj lub wygeneruj narrację i wyeksportuj wideo na uroczystość lub do udostępnienia online. Nie potrzebujesz doświadczenia w montażu wideo, aby przygotować taki film w jedno popołudnie.