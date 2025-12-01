Avatar IV — realistyczne awatary AI

Zamień dowolne zdjęcie w realistyczne, mówiące wideo. Avatar IV zapewnia naturalną synchronizację ust, ekspresyjne gesty i wielojęzyczny głos – bez kamer i aktorów. Idealne do reklam, szkoleń i mediów społecznościowych.

Poczuj moc Avatar IV w akcji

Zobacz, jak twórcy, marki i zespoły korzystają z kreatora mówiących awatarów AI HeyGen, aby zmieniać pomysły w przyciągające uwagę, wielojęzyczne filmy. Każda prezentacja pokazuje awatary, głosy i idealną synchronizację ust — bez użycia kamer.

Avatar IV – Wprowadzenie
Cyfrowy klon
Styl anime
Mówiące zwierzę
Funkcje Avatar IV

Innowacja wbudowana w każdy realistyczny kreator awatarów

Avatar IV oferuje znacznie więcej niż zwykłą mówiącą twarz. Dzięki zaawansowanym możliwościom synchronizacji ruchu ust z dźwiękiem, ekspresyjnym gestom rąk oraz elastycznym opcjom stylizacji możesz tworzyć awatary, które wyglądają naturalnie i angażują odbiorców. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz hiperrealistycznego cyfrowego sobowtóra, czy stylizowanej postaci, Avatar IV zapewnia narzędzia do zbudowania jak najbardziej autentycznej więzi z Twoją publicznością.

Ruch zsynchronizowany z głosem, który wygląda naturalnie

Twój mówiący awatar ze zdjęcia robi znacznie więcej niż tylko mówi – reaguje i wyraża emocje zgodnie z Twoim scenariuszem. Doświadcz naturalnego tempa, tonu i ruchu, aby uzyskać angażujące, realistyczne nagranie.

Realistyczne gesty dłoni dla lepszej komunikacji

Udoskonal swój realistyczny kreator awatarów dzięki ekspresyjnym ruchom dłoni, które idealnie współgrają z mową Twojego awatara. Gesty dłoni świetnie nadają się do podkreślania treści, subtelnych akcentów i skutecznego wizualnego opowiadania historii.

Stylizowane lub realistyczne opcje na każdą kreatywną potrzebę

Wybieraj spośród hiperrealistycznych klonów lub stylizowanych postaci. Nasz kreator awatarów AI obsługuje ludzkie, anime i zwierzęce awatary w formacie portretowym oraz pełnopostaciowym.

Emocje zsynchronizowane z głosem

Dzięki Avatar IV awatary nie tylko mówią — one działają. Udoskonalony model reaguje na ton i emocje, oferując realistyczne mimiki oraz zsynchronizowane gesty, tworząc w pełni ludzkie wrażenie.

Wszystkie modele

Droga do Avatar IV

Avatar 3

Pierwszy na świecie realistyczny model synchronizacji ruchu ust
Avatar 3 z ruchem

Ten sam przełomowy model, teraz z ruchem
Avatar IV

Zmień dowolne zdjęcie w realistyczne mówiące wideo
Cyfrowy sobowtór Avatar IV

Ten sam model awatara IV, teraz dostępny dla klonów wideo awatarów
Przykłady użytkowników

Zobacz, co możesz stworzyć z Avatar IV

Poznaj prawdziwe przykłady filmów stworzonych za pomocą naszego kreatora mówiących awatarów AI. Użytkownicy z całego świata zamieniają proste zdjęcia i skrypty w angażujące, realistyczne animacje z naturalną synchronizacją ust i wiarygodnymi ruchami ciała. Od filmowych scen po ekspresyjne projekty z kreatorem pełnopostaciowych awatarów – te realizacje pokazują, jak AI pozwala tworzyć materiały o profesjonalnej jakości bez kamer i aktorów.

@stevenmacgregor03

Pokazuje, jak Avatar IV prezentuje się z wielu kątów kamery, zachowując precyzyjną synchronizację ruchu ust i naturalną ekspresję. To doskonały przykład, jak nasza funkcja AI do synchronizacji ruchu ust tworzy naturalne wypowiedzi z różnych perspektyw.

@mincho

Prezentuje pełną ekspresję głosu stworzoną zaledwie z jednego zdjęcia i nagrania audio. W całości oparty na AI, ten awatar zapewnia perfekcyjną synchronizację ruchu ust bez udziału aktorów, dzięki czemu idealnie sprawdza się w szkoleniach, marketingu i opowiadaniu historii.

@maxescu

Ukazuje realistyczne emocje i głos generowany przez AI nałożony na oryginalną muzykę – wszystko stworzone z jednego obrazu. To pokazuje, w jaki sposób realistyczny kreator awatarów może ożywić statyczne zdjęcia w zupełnie nowy sposób.

@jeff_synthesized

Przedstawia wiadomości prezentowane przez niedźwiedzia AI — bez prawdziwych aktorów, tylko jedno zdjęcie i scenariusz.

@visiblemaker

Tworzy krótkometrażowy film AI oparty na memach, z gadającymi zwierzętami, filmowymi ujęciami i pełną synchronizacją głosu.

@SarahAnnabels

Nawet odręczne portrety ożywają — dzięki stylizowanej generacji Avatar IV.

Zacznij tworzyć już z jednym zdjęciem

Stworzenie realistycznego mówiącego awatara w Avatar IV zajmuje tylko kilka kroków. Nasz kreator mówiących awatarów AI został zaprojektowany tak, aby cały proces był maksymalnie prosty – niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać prostą animację portretu, czy pełne doświadczenie kreatora awatarów całej postaci. Łącząc zdjęcie, naturalną synchronizację głosu i ekspresyjne ruchy, możesz generować profesjonalne filmy w kilka minut, bez kamer, studia i długich cykli produkcyjnych.

Krok 1

Prześlij zdjęcie, aby rozpocząć

Wybierz wyraźne zdjęcie siebie lub osoby, którą chcesz przedstawić – może to być portret, ujęcie do pasa albo zdjęcie całej sylwetki. Im lepsza jakość zdjęcia, tym bardziej naturalnie i realistycznie będzie wyglądał wygenerowany awatar.

Krok 2

Dodaj skrypt lub prześlij nagranie audio

Wpisz swój skrypt bezpośrednio w edytorze lub prześlij plik audio. Możesz też nagrać własny głos. Nasz generator AI do synchronizacji ruchu ust dopasowuje tekst lub dźwięk do mimiki twarzy i gestów, dzięki czemu Twój awatar mówi w naturalny sposób.

Krok 3

Wygeneruj swój film z awatarem

Za pomocą jednego kliknięcia Avatar IV przekształci Twoje zdjęcie w dynamicznego mówiącego awatara. Wideo natychmiast pokaże zsynchronizowany ruch ust, mimikę i gesty, które ożywią Twoją postać. Wyeksportuj je w wysokiej rozdzielczości i udostępnij na swoich ulubionych platformach.

Poznaj zaawansowane funkcje Avatar IV

Avatar IV to coś więcej niż tylko aktualizacja. Na nowo definiuje możliwości awatarów AI. Od ostrzejszej grafiki po realistyczne gesty – zapewnia niespotykany dotąd poziom realizmu i elastyczności dla twórców, firm i opowiadaczy historii.

Awatary wykraczają poza zwykłą synchronizację ust

Avatar IV nie tylko odtwarza mowę – rozumie także ton, rytm i emocje. Model generuje naturalne wyrazy twarzy oraz zsynchronizowane gesty, które odzwierciedlają ludzką komunikację, tworząc rozmowy odczuwane jako autentyczne i angażujące emocjonalnie.

Naturalne gesty dłoni wzmacniają interakcje

Dzięki Avatar IV awatary poruszają się z wyrazem i celem. Gesty rąk są inteligentnie dopasowane do ścieżki głosowej, nadając każdemu wideo głębię i niuans. Niezależnie od tego, czy wyjaśniasz, prezentujesz, czy opowiadasz historie, Twoje awatary będą wyglądać ekspresyjnie i dynamicznie.

Kreatywność wykracza poza ludzkie ograniczenia

Avatar IV otwiera nowe możliwości twórcze. Przekształć szkic, kreskówkę, a nawet zwierzę w mówiącego, ekspresyjnego awatara. Od realistycznych ludzi po postacie anime i fantastyczne stworzenia – możesz zaprojektować dowolną osobowość i ożywić ją z zachowaniem najwyższego realizmu.

Już nieograniczone wyłącznie do zdjęć z przodu twarzy

W przeciwieństwie do wcześniejszych modeli, Avatar IV potrafi generować awatary z ujęć z pochyloną głową, z profilu oraz pod różnymi kątami. Ta elastyczność zapewnia dokładne i naturalne odwzorowanie nawet przy złożonych zdjęciach wejściowych, dając Ci pełną swobodę twórczą w korzystaniu z różnorodnych materiałów źródłowych.

Masz pytania? Mamy odpowiedzi

Czym jest Avatar IV?

Avatar IV to zaawansowany silnik awatarów AI HeyGen, który tworzy realistyczne mówiące awatary z jednego zdjęcia, z synchronizacją głosu, mimiką twarzy i gestami rąk. Możesz zacząć odkrywać możliwości HeyGen za darmo, rejestrując się here.

W jaki sposób HeyGen tworzy mówiącego awatara ze zdjęcia?

HeyGen wykorzystuje silnik AI do animowania statycznych zdjęć z synchronizacją głosu, mimiką twarzy i gestami, wymagając jedynie skryptu i obrazu.

Czy awatary HeyGen mogą obsługiwać różne style?

Tak, awatary HeyGen obsługują różne style, takie jak hiperrealistyczny, anime oraz zwierzęce, co zapewnia dużą elastyczność w projektowaniu awatarów.

Czy do korzystania z Avatar IV konieczne jest posiadanie kamery?

Nie, nie potrzebujesz kamery; Avatar IV generuje wideo, korzystając jedynie ze zdjęcia i skryptu.

Jak działa lokalizacja wideo z wykorzystaniem AI w HeyGen?

HeyGen lokalizuje filmy, dostosowując treści do różnych języków i kultur, zapewniając jednocześnie naturalną mowę i idealną synchronizację ruchu ust.

