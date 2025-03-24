Przekształcaj konspekty, slajdy lub artykuły w profesjonalne wideo‑prezentacje z HeyGen. Nasz AI slideshow maker łączy przejrzyste układy slajdów, realistyczne lektorskie nagrania głosowe oraz automatyczne napisy, dzięki czemu możesz publikować materiały szkoleniowe, sprzedażowe i kursowe bez nagrywania i skomplikowanej edycji. Twórz spójne z marką filmy, które informują, przekonują i skalują Twoje działania.
Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.
Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.
Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.
Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.
Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.
Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.
Dlaczego HeyGen to najlepszy generator prezentacji AI
HeyGen przekształca statyczne slajdy w angażujące prezentacje wideo, które przyciągają uwagę i jasno przekazują treści. Zacznij od prezentacji PPT, konspektu lub wpisu na blogu, a następnie pozwól AI zbudować sceny, dodać narrację i zastosować spójny branding, aby Twoje przesłanie za każdym razem trafiało do odbiorców.
Poświęć na pokaz slajdów minuty zamiast dni. HeyGen automatycznie dopasowuje czas trwania scen, przejścia i napisy, zachowując przy tym Twoją kluczową treść.
Wybierz realistycznego prezentera lub lektora dopasowanego do Twojego stylu, dodaj notatki dla mówcy lub skrypt i wygeneruj mówiącą prezentację slajdów gotową do udostępnienia.
Duplikuj projekty, tłumacz lektora i napisy lub podmieniaj materiały wizualne, aby tworzyć zlokalizowane wersje bez konieczności budowania ich od zera.
Importuj slajdy, konspekty lub adresy URL
Zacznij od istniejących plików PPTX, prezentacji Google Slides, pisemnych konspektów lub nawet adresu URL aktywnego bloga. HeyGen automatycznie wyodrębnia nagłówki, strukturę i kluczowe punkty, a następnie przekształca je w wizualne sceny gotowe do narracji.
Generowanie skryptu AI i sugestie dotyczące timingu
Zamień treść slajdów na przyjazne w mowie skrypty dzięki automatycznemu podsumowywaniu i sugestiom tempa. AI proponuje długość scen i przejścia, aby każda idea miała wystarczająco dużo czasu, by wybrzmieć. Możesz łatwo edytować kwestie, dostosować ton lub wkleić własne notatki prelegenta, zachowując pełną kontrolę kreatywną.
Realistyczni prezenterzy i wielojęzyczne podkłady głosowe
Wybierz spośród naturalnie wyglądających awatarów prezenterów lub generuj lektora w wielu językach i akcentach. Tempo mowy, akcentowanie i pauzy są zoptymalizowane pod kątem przejrzystości, dzięki czemu złożone zagadnienia są łatwiejsze do zrozumienia.
Szablony z brandingiem, napisy i wyróżnione elementy wizualne
Zastosuj firmowe kolory, czcionki, logotypy i style układu, aby każda prezentacja była spójna i profesjonalna. Dodaj napisy, belki dolne oraz animowane wyróżnienia, aby podkreślić kluczowe punkty lub dane. Te wizualne wskazówki kierują uwagę odbiorców i ułatwiają przyswajanie informacji.
Jak korzystać z kreatora pokazów slajdów AI
Stwórz gotowy pokaz slajdów wideo w czterech prostych krokach, korzystając z narzędzi, które sprawiają, że cały proces jest szybki i przewidywalny.
Zaimportuj prezentację, prześlij dokument lub wklej adres URL bloga bądź konspekt, aby rozpocząć konwersję.
HeyGen proponuje krótki scenariusz i czas trwania scen, a Ty edytujesz kwestie lub notatki dla lektora, aby dopasować je do swojego stylu i odbiorców.
Wybierz prezentera lub głos, zastosuj swój zestaw brandingowy i dodaj zrzuty ekranu, ikony lub materiały stockowe tam, gdzie są potrzebne.
Wyrenderuj wideo z prezentacji slajdów, pobierz pliki gotowe do publikacji na platformach lub twórz zlokalizowane wersje z przetłumaczonymi lektorem i napisami.
Generator pokazów slajdów oparty na AI to generator wideo AI, który przekształca prezentacje slajdowe, konspekty lub artykuły w narracyjne prezentacje wideo, łącząc mówiony tekst, materiały wizualne i napisy w jedno wideo gotowe do eksportu.
Nie. HeyGen automatycznie dopasowuje układ, czas trwania i narrację. Możesz przesłać istniejący plik PPTX albo wkleić tekst i pozwolić AI stworzyć z niego uporządkowaną prezentację slajdów.
Tak. Dodaj swoje logo, kolory, czcionki i szablony, aby wszystkie generowane filmy były zgodne z wytycznymi Twojej marki.
Typowe formaty wejściowe to PPTX, Google Slides, DOCX, PDF oraz zwykły tekst lub adresy URL. Możesz także przesyłać obrazy i zrzuty ekranu jako materiały wizualne wspierające treść.
Tak. HeyGen udostępnia edytowalne skrypty i karty scen, dzięki czemu możesz dopracować sformułowania, akcenty i wezwania do działania przed renderowaniem.
HeyGen obsługuje wiele języków dla narracji i napisów. Możesz tworzyć zlokalizowane wersje, zmieniając ustawienia języka i ponownie generując lektora za pomocą funkcji tłumacza wideo.
Tak. Napisy są automatycznie tworzone na podstawie skryptu i dopasowywane do czasu mówienia, a także możesz eksportować pliki SRT do wykorzystania w innych narzędziach.
Tak. Wybierz awatara prezentera lub prześlij krótki klip z prezenterem, aby pojawiał się obok treści slajdów, tworząc hybrydę mówiącej głowy i pokazu slajdów.
Większość filmów w formie pokazu slajdów najlepiej sprawdza się, gdy trwa od 1 do 10 minut, w zależności od złożoności tematu. HeyGen pomaga podzielić dłuższe treści na krótsze moduły.
Tak. Otwórz ponownie projekt, edytuj skrypt lub slajdy i wygeneruj nowy film. Zachowujesz wersje, dzięki czemu aktualizacje są szybkie i w pełni kontrolowane.
Eksportuj pliki MP4 zoptymalizowane pod kątem stron internetowych i mediów społecznościowych, w pionowym lub poziomym formacie obrazu, oraz pliki napisów, takie jak SRT, dla zapewnienia dostępności i łatwej dystrybucji.
Tak. Przesłane pliki, wygenerowane skrypty i wyrenderowane filmy są przetwarzane w bezpieczny sposób, a Ty zachowujesz pełną kontrolę nad ich udostępnianiem i przechowywaniem.
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
