Generator prezentacji AI do tworzenia dopracowanych wideo-slajdów w kilka minut

Przekształcaj konspekty, slajdy lub artykuły w profesjonalne wideo‑prezentacje z HeyGen. Nasz AI slideshow maker łączy przejrzyste układy slajdów, realistyczne lektorskie nagrania głosowe oraz automatyczne napisy, dzięki czemu możesz publikować materiały szkoleniowe, sprzedażowe i kursowe bez nagrywania i skomplikowanej edycji. Twórz spójne z marką filmy, które informują, przekonują i skalują Twoje działania.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Prezentacje sprzedażowe przekształcone w udostępnialne wideo

Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.

Moduły szkoleniowe i onboarding

Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.

Ogłoszenia produktowe i prezentacje funkcji

Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.

Prezentacje konferencyjne i zapowiedzi prelegentów

Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.

Treści kursu i podsumowania lekcji

Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.

Aktualizacje wewnętrzne i komunikaty zarządu

Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.

Dlaczego HeyGen to najlepszy generator prezentacji AI

HeyGen przekształca statyczne slajdy w angażujące prezentacje wideo, które przyciągają uwagę i jasno przekazują treści. Zacznij od prezentacji PPT, konspektu lub wpisu na blogu, a następnie pozwól AI zbudować sceny, dodać narrację i zastosować spójny branding, aby Twoje przesłanie za każdym razem trafiało do odbiorców.

Szybsza produkcja, stała jakość

Poświęć na pokaz slajdów minuty zamiast dni. HeyGen automatycznie dopasowuje czas trwania scen, przejścia i napisy, zachowując przy tym Twoją kluczową treść.

Jasność jak przy prezenterze, przy minimalnym przygotowaniu

Wybierz realistycznego prezentera lub lektora dopasowanego do Twojego stylu, dodaj notatki dla mówcy lub skrypt i wygeneruj mówiącą prezentację slajdów gotową do udostępnienia.

Wielokrotne wykorzystanie i lokalizacja na dużą skalę

Duplikuj projekty, tłumacz lektora i napisy lub podmieniaj materiały wizualne, aby tworzyć zlokalizowane wersje bez konieczności budowania ich od zera.

Importuj slajdy, konspekty lub adresy URL

Zacznij od istniejących plików PPTX, prezentacji Google Slides, pisemnych konspektów lub nawet adresu URL aktywnego bloga. HeyGen automatycznie wyodrębnia nagłówki, strukturę i kluczowe punkty, a następnie przekształca je w wizualne sceny gotowe do narracji.

Online learning interface with a smiling man, content upload, and course chapters.

Generowanie skryptu AI i sugestie dotyczące timingu

Zamień treść slajdów na przyjazne w mowie skrypty dzięki automatycznemu podsumowywaniu i sugestiom tempa. AI proponuje długość scen i przejścia, aby każda idea miała wystarczająco dużo czasu, by wybrzmieć. Możesz łatwo edytować kwestie, dostosować ton lub wkleić własne notatki prelegenta, zachowując pełną kontrolę kreatywną.

A content creation app displaying a Q3 result overview with text, a generated summary, and a photo of a man.

Realistyczni prezenterzy i wielojęzyczne podkłady głosowe

Wybierz spośród naturalnie wyglądających awatarów prezenterów lub generuj lektora w wielu językach i akcentach. Tempo mowy, akcentowanie i pauzy są zoptymalizowane pod kątem przejrzystości, dzięki czemu złożone zagadnienia są łatwiejsze do zrozumienia.

Three diverse individuals with open mouths in separate rounded video frames on a blue background.

Szablony z brandingiem, napisy i wyróżnione elementy wizualne

Zastosuj firmowe kolory, czcionki, logotypy i style układu, aby każda prezentacja była spójna i profesjonalna. Dodaj napisy, belki dolne oraz animowane wyróżnienia, aby podkreślić kluczowe punkty lub dane. Te wizualne wskazówki kierują uwagę odbiorców i ułatwiają przyswajanie informacji.

A smiling Black man with graphic overlays for brand fonts, colors, and an interactive text box displaying "Hey Maya! We have a special offer just for you!"

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment nastąpił dla mnie wtedy, gdy mieliśmy program, który nagrywałem co tydzień. Nagle zrozumieliśmy, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że nie muszę już odmawiać żadnych projektów. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Jak to działa

Jak korzystać z kreatora pokazów slajdów AI

Stwórz gotowy pokaz slajdów wideo w czterech prostych krokach, korzystając z narzędzi, które sprawiają, że cały proces jest szybki i przewidywalny.

Krok 1

Prześlij lub wklej swoją treść

Zaimportuj prezentację, prześlij dokument lub wklej adres URL bloga bądź konspekt, aby rozpocząć konwersję.

Krok 2

Przejrzyj scenariusz i tempo narracji

HeyGen proponuje krótki scenariusz i czas trwania scen, a Ty edytujesz kwestie lub notatki dla lektora, aby dopasować je do swojego stylu i odbiorców.

Krok 3

Wybierz prezentera, materiały wizualne i branding

Wybierz prezentera lub głos, zastosuj swój zestaw brandingowy i dodaj zrzuty ekranu, ikony lub materiały stockowe tam, gdzie są potrzebne.

Krok 4

Generuj i eksportuj

Wyrenderuj wideo z prezentacji slajdów, pobierz pliki gotowe do publikacji na platformach lub twórz zlokalizowane wersje z przetłumaczonymi lektorem i napisami.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest generator prezentacji AI?

Generator pokazów slajdów oparty na AI to generator wideo AI, który przekształca prezentacje slajdowe, konspekty lub artykuły w narracyjne prezentacje wideo, łącząc mówiony tekst, materiały wizualne i napisy w jedno wideo gotowe do eksportu.

Czy potrzebuję PowerPointa lub umiejętności projektowych, aby z tego korzystać?

Nie. HeyGen automatycznie dopasowuje układ, czas trwania i narrację. Możesz przesłać istniejący plik PPTX albo wkleić tekst i pozwolić AI stworzyć z niego uporządkowaną prezentację slajdów.

Czy mogę użyć moich istniejących zasobów marki?

Tak. Dodaj swoje logo, kolory, czcionki i szablony, aby wszystkie generowane filmy były zgodne z wytycznymi Twojej marki.

Jakie formaty wejściowe są obsługiwane?

Typowe formaty wejściowe to PPTX, Google Slides, DOCX, PDF oraz zwykły tekst lub adresy URL. Możesz także przesyłać obrazy i zrzuty ekranu jako materiały wizualne wspierające treść.

Czy mogę edytować wygenerowany przez AI scenariusz przed utworzeniem wideo?

Tak. HeyGen udostępnia edytowalne skrypty i karty scen, dzięki czemu możesz dopracować sformułowania, akcenty i wezwania do działania przed renderowaniem.

Jakie języki są dostępne dla lektora?

HeyGen obsługuje wiele języków dla narracji i napisów. Możesz tworzyć zlokalizowane wersje, zmieniając ustawienia języka i ponownie generując lektora za pomocą funkcji tłumacza wideo.

Czy napisy są generowane automatycznie?

Tak. Napisy są automatycznie tworzone na podstawie skryptu i dopasowywane do czasu mówienia, a także możesz eksportować pliki SRT do wykorzystania w innych narzędziach.

Czy mogę dołączyć wideo prezentera obok slajdów?

Tak. Wybierz awatara prezentera lub prześlij krótki klip z prezenterem, aby pojawiał się obok treści slajdów, tworząc hybrydę mówiącej głowy i pokazu slajdów.

Jak długo powinien trwać film w formie pokazu slajdów?

Większość filmów w formie pokazu slajdów najlepiej sprawdza się, gdy trwa od 1 do 10 minut, w zależności od złożoności tematu. HeyGen pomaga podzielić dłuższe treści na krótsze moduły.

Czy mogę zaktualizować wideo po jego opublikowaniu?

Tak. Otwórz ponownie projekt, edytuj skrypt lub slajdy i wygeneruj nowy film. Zachowujesz wersje, dzięki czemu aktualizacje są szybkie i w pełni kontrolowane.

Jakie formaty eksportu są dostępne?

Eksportuj pliki MP4 zoptymalizowane pod kątem stron internetowych i mediów społecznościowych, w pionowym lub poziomym formacie obrazu, oraz pliki napisów, takie jak SRT, dla zapewnienia dostępności i łatwej dystrybucji.

Czy moje treści są bezpieczne podczas przetwarzania?

Tak. Przesłane pliki, wygenerowane skrypty i wyrenderowane filmy są przetwarzane w bezpieczny sposób, a Ty zachowujesz pełną kontrolę nad ich udostępnianiem i przechowywaniem.

