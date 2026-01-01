Globalne filmy szkoleniowe z zakresu zgodności
Zastąp przestarzałe pliki PDF i kosztowne ekipy filmowe materiałami wideo opartymi na AI, które w kilka minut – zamiast miesięcy – ujednolicą standardy zgodności we wszystkich działach, lokalizacjach i językach.
- Bez karty kredytowej
- Certyfikacja SOC 2 Type II
Problem szkoleń z zakresu zgodności
Twoje obowiązki w zakresie zgodności nie zwalniają. Aktualizacje HIPAA, protokoły bezpieczeństwa, polityki HR — one zmieniają się bez przerwy. Ale tworzenie dopasowanych szkoleń wideo? To oznacza koordynowanie ekip filmowych, rezerwowanie ekspertów merytorycznych, którzy nigdy nie mają czasu, i czekanie miesiącami na treści, które są przestarzałe, zanim w ogóle zostaną opublikowane. Tymczasem Twoja kadra jest rozproszona po wielu lokalizacjach, mówi w różnych językach i pracuje w różnych strefach czasowych, a każdy potrzebuje tego samego, spójnego przekazu. Statyczne pliki PDF pozostają nieprzeczytane. Szkolenia na żywo nie dają się skalować. A każda luka w szkoleniu to luka w ochronie.
Rozwiązanie HeyGen
HeyGen zamienia Twoją dokumentację compliance w angażujące szkolenia wideo, które Twoi pracownicy naprawdę oglądają. Prześlij swoje dokumenty z zasadami, wybierz awatara AI i wygeneruj profesjonalne filmy szkoleniowe w kilka minut — zamiast w kilka miesięcy. Zmieniło się rozporządzenie? Wygeneruj wideo ponownie w ciągu kilku godzin. Potrzebujesz wersji po hiszpańsku, mandaryńsku i niemiecku? Jeden klik. Twoje komunikaty dotyczące zgodności pozostają spójne w każdej lokalizacji, w każdym języku i dla każdego pracownika. A dzięki eksportowi SCORM rozwiązanie integruje się bezpośrednio z Twoim istniejącym systemem LMS.
Wszystko, czego zespoły ds. zgodności potrzebują, aby szkolić na dużą skalę
Konwersja polityk na wideo
Przekształć istniejące dokumenty zgodności — SOP-y, firmowe PDF-y z politykami, prezentacje PowerPoint — w szkolenia prowadzone przez awatary. Bez pisania scenariuszy od zera. Bez umawiania ekspertów merytorycznych. Prześlij swoje materiały, a produkcją zajmie się AI.
• Automatycznie przekształcaj dokumenty z zasadami w scenariusze wideo
• Generuj szkolenia z istniejących prezentacji slajdów
• Aktualizuj treści bez ponownego nagrywania
Wielojęzyczna zgodność
Jedno szkoleniowe wideo, ponad 175 języków. Tłumaczenie wideo AI z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust sprawia, że Twoje szkolenie HIPAA brzmi naturalnie na każdym rynku — a nie jak zdubbingowany zagraniczny film. Spójny przekaz, lokalne dostarczenie.
• Klonowanie głosu zachowuje autentyczność prezentera
• Synchronizacja ruchu ust dopasowuje mimikę do przetłumaczonego dźwięku
• Udostępniaj globalnym zespołom, korzystając z jednego źródłowego wideo
Integracja z LMS
Eksportuj moduły zgodności bezpośrednio do swojego systemu zarządzania nauczaniem. Pakiety zgodne ze SCORM współpracują z Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors i innymi. Śledź ukończenia, wyniki i oświadczenia tak jak w przypadku każdego innego kursu.
• Eksport w formacie SCORM 1.2 i 2004
• Bezpośrednia obsługa przesyłania do LMS
• Gotowe do śledzenia ukończenia
Cyfrowe bliźniaki ekspertów branżowych (SME)
Twoi specjaliści ds. zgodności nie mogą być wszędzie. Sklonuj swoich ekspertów merytorycznych raz, a następnie wykorzystaj ich wiedzę we wszystkich modułach szkoleniowych. Spójny głos, spójne przekazy, zero konfliktów w harmonogramie.
• Utwórz cyfrowe sobowtóry na podstawie krótkiego nagrania wideo
• Wykorzystuj eksperckie awatary ponownie we wszystkich modułach bez ograniczeń
• Aktualizuj scenariusze bez ponownego nagrywania
Kontrola marki i zgodności regulacyjnej
Zabezpiecz zatwierdzone komunikaty, logotypy i terminologię dzięki Brand Kit. Brand Glossary gwarantuje, że takie terminy jak „HIPAA” oraz nazwa Twojej firmy są zawsze wymawiane poprawnie. Koniec z dowolnymi interpretacjami. Koniec z materiałami niezgodnymi z marką.
• Zapewnij spójność marki we wszystkich filmach
• Słownik kontroluje wymowę terminów technicznych
• Zatwierdzona biblioteka awatarów dla Twojej organizacji
Szybki cykl aktualizacji
Przepisy się zmieniają. Twoje szkolenia też powinny. Gdy OSHA aktualizuje wytyczne lub Twój zespół ds. polityk wprowadza nowe procedury, wygeneruj nowe wersje wideo w kilka godzin — zamiast tygodni potrzebnych na organizację ponownego nagrania. Bądź na bieżąco bez dodatkowych kosztów produkcji.
– Zmiany w scenariuszu są wdrażane w kilka minut
- Aktualizacje bez konieczności ponownego nagrywania
- Kontrola wersji na potrzeby audytów zgodności
Od dokumentu z zasadami do filmu szkoleniowego w 3 krokach
Prześlij swoje materiały zgodności
Zacznij od tego, co już masz — plików PDF z politykami, prezentacji lub spisanych procedur. Generator skryptów AI HeyGen przekształci Twoją dokumentację w gotowe do nagrania skrypty wideo, albo wklej własny tekst.
Wybierz awatara i głos
Wybierz spośród ponad 200 zróżnicowanych awatarów AI lub stwórz cyfrowego sobowtóra swojego oficera ds. zgodności. Dobierz głos pasujący do tonu Twojej marki albo sklonuj głos eksperta merytorycznego (SME), aby zachować pełną autentyczność.
Generuj i wdrażaj
Kliknij „Generuj”. W kilka minut otrzymasz profesjonalne wideo szkoleniowe z zakresu compliance. Wyeksportuj je do swojego LMS z pakietem SCORM lub pobierz do wewnętrznej dystrybucji. Potrzebujesz tłumaczeń? Wygeneruj wszystkie 175+ wersji językowych z tego samego materiału źródłowego.
Stworzone dla każdej funkcji zgodności
Zgodność z HIPAA i przepisami ochrony zdrowia
Stwórz szkolenie z zakresu ochrony prywatności pacjentów, które spełnia wymagania regulacyjne. Szkolenia wideo dla sektora ochrony zdrowia zapewniają, że każdy członek personelu — od rejestracji po personel medyczny — otrzymuje spójne szkolenie z HIPAA w preferowanym przez siebie języku.
Przykład zastosowania: Zastąp długie, prowadzone na żywo szkolenia HIPAA zwięzłymi, samodzielnie realizowanymi modułami wideo dla pracowników wewnętrznych.
Szkolenie z bezpieczeństwa w miejscu pracy
Wymogi OSHA, komunikacja zagrożeń, procedury dotyczące ŚOI — szkolenia BHP, które pracownicy naprawdę oglądają. Wizualne demonstracje z narracją awatara są skuteczniejsze niż obszerne, tekstowe podręczniki, jeśli chodzi o zapamiętywanie treści i ukończenie szkoleń.
Przykład zastosowania: dostarczaj filmy szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do wszystkich zakładów na świecie, z jednolitym przekazem w każdym regionie.
HR i zgodność z przepisami w miejscu pracy
Zapobieganie molestowaniu seksualnemu, kodeks postępowania, polityki antydyskryminacyjne. Wrażliwe tematy przekazywane w sposób profesjonalny i spójny. Aktualizuj co roku bez konieczności ponownego nagrywania.
Przykład zastosowania: Twórz szybkie filmy z poradami z zakresu prawa pracy, obejmujące najważniejsze zasady zgodności z przepisami – co wolno, a czego należy unikać.
Zgodność finansowa i regulacyjna
Zgodność z SOX, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, polityki dotyczące wykorzystywania informacji poufnych. Branże regulowane muszą posiadać dokumentację potwierdzającą odbycie szkoleń — zapewniają ją nagrania wideo z funkcją śledzenia w systemie LMS.
Produkcja i zgodność jakościowa
Procedury ISO, wymagania GMP, protokoły kontroli jakości. Filmy szkoleniowe pokazujące prawidłowe procedury ograniczają liczbę błędów i nieprawidłowości wykrywanych podczas audytów.
Przykład: Grupa Würth obniżyła koszty tłumaczeń o 80%, tworząc 65‑minutową prezentację z zakresu zgodności w 8 językach w zaledwie 4 dni.
Globalne programy zgodności
Międzynarodowe szkolenia z zakresu zgodności bez międzynarodowych kosztów produkcji. To samo szkolenie, w każdym języku, z jednego materiału wideo. Spójność, którą docenią audytorzy.
Najszybciej rozwijający się produkt na G2 — i to nie bez powodu
Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:
Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Czym jest oprogramowanie do tworzenia filmów szkoleniowych z zakresu compliance?
Oprogramowanie do tworzenia wideo szkoleniowych z zakresu compliance pomaga organizacjom tworzyć, zarządzać i dystrybuować szkolenia wideo spełniające wymagania regulacyjne i polityki wewnętrzne. HeyGen wykorzystuje awatary AI i syntezę mowy do generowania profesjonalnych filmów szkoleniowych na podstawie skryptów lub dokumentów — bez kamer, studia czy ekip produkcyjnych. Efektem jest spójne, skalowalne szkolenie z zakresu compliance, które można szybko aktualizować, gdy przepisy się zmieniają.
Jak mogę tworzyć szkoleniowe materiały wideo zgodne z HIPAA?
Prześlij swoją dokumentację dotyczącą polityki HIPAA lub wklej skrypt szkoleniowy do HeyGen. Wybierz awatara AI jako prezentera na ekranie, dobierz profesjonalny głos i wygeneruj wideo. Dla organizacji opieki zdrowotnej obsługujących zróżnicowane społeczności użyj funkcji video translation, aby stworzyć wersje w języku hiszpańskim, mandaryńskim, wietnamskim oraz innych językach, którymi posługuje się Twoja kadra. Wyeksportuj materiał z pakietem SCORM, aby śledzić ukończenia w systemie LMS.
Czy mogę aktualizować filmy szkoleniowe z zakresu zgodności, gdy przepisy się zmieniają?
Tak — to jedna z głównych zalet HeyGen dla zespołów ds. zgodności. Gdy polityki się zmieniają, po prostu zaktualizuj skrypt i wygeneruj wideo na nowo. Nie ma potrzeby ponownego planowania nagrań, rezerwowania studiów ani koordynowania dostępności ekspertów merytorycznych. Większość aktualizacji skryptu generuje nowe wideo w mniej niż 30 minut, dzięki czemu Twoje szkolenia pozostają na bieżąco z wymaganiami regulacyjnymi.
Czy HeyGen integruje się z naszym systemem LMS?
HeyGen eksportuje pakiety SCORM 1.2 i SCORM 2004, które współpracują z najpopularniejszymi systemami zarządzania nauczaniem (LMS), w tym Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo i Absorb. Prześlij wyeksportowany pakiet bezpośrednio do swojego LMS, aby śledzić ukończenia szkoleń, wyniki oraz potwierdzenia zgodności.
Jak działa wielojęzyczne szkolenie z zakresu compliance?
Stwórz swoje szkolenie z zakresu compliance raz, w języku głównym. Następnie skorzystaj z funkcji tłumaczenia HeyGen, aby wygenerować wersje w dowolnym z ponad 175 obsługiwanych języków. Tłumaczenie obejmuje klonowanie głosu (dzięki czemu prezenter brzmi naturalnie w każdym języku) oraz synchronizację ruchu ust (tak aby ruchy warg odpowiadały przetłumaczonemu dźwiękowi). Twoja hiszpańska wersja brzmi jak naturalny hiszpański, a nie jak zdubbingowany angielski.
Czy treści związane z compliance są u mnie bezpieczne?
HeyGen posiada certyfikat SOC 2 Type II i jest zgodny z RODO. Twoje treści są szyfrowane zarówno w trakcie przesyłania, jak i podczas przechowywania. Dla zespołów ds. zgodności w firmach, które pracują z wrażliwą dokumentacją polityk, HeyGen oferuje dedykowane przestrzenie robocze z integracją SSO i scentralizowanym zarządzaniem użytkownikami. Nie wykorzystujemy Twoich treści do trenowania naszych modeli AI.
Jakie rodzaje szkoleń z zakresu compliance mogę tworzyć?
HeyGen obsługuje wszelkie zastosowania związane ze szkoleniami z zakresu compliance, w tym: HIPAA i prywatność w ochronie zdrowia, OSHA i bezpieczeństwo w miejscu pracy, compliance HR (zapobieganie molestowaniu, kodeks postępowania), regulacje finansowe (SOX, AML, insider trading), standardy produkcyjne (ISO, GMP), ochronę danych (GDPR, CCPA) oraz branżowe certyfikacje. Jeśli możesz napisać do tego scenariusz, HeyGen może wyprodukować wideo.
Jak długie mogą być filmy szkoleniowe z zakresu compliance?
HeyGen obsługuje filmy o różnej długości, aby dopasować je do Twojego projektu szkoleniowego. Większość modułów zgodności sprawdza się najlepiej w zakresie 3–10 minut w podejściu mikrolearningowym, ale możesz tworzyć dłuższe treści dla bardziej złożonych tematów. W przypadku rozbudowanych szkoleń (20+ minut) rozważ podzielenie materiału na rozdziały lub moduły, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników i ułatwić śledzenie postępów.
Czy wiele osób z mojego zespołu ds. zgodności może korzystać z HeyGen?
Tak. HeyGen dla firm zawiera zespołowe przestrzenie robocze, w których menedżerowie ds. zgodności, projektanci szkoleń i twórcy treści mogą współpracować. Wspólne biblioteki zasobów zapewniają całemu zespołowi dostęp do zatwierdzonych awatarów, elementów marki i szablonów. Funkcje administracyjne umożliwiają zarządzanie uprawnieniami i monitorowanie wykorzystania.
Jak HeyGen wypada w porównaniu z tradycyjną produkcją filmów szkoleniowych z zakresu compliance?
Tradycyjna produkcja wideo na potrzeby zgodności wymaga umawiania prezenterów, rezerwacji studiów, koordynacji ekip oraz montażu po nagraniach — zwykle jest to proces trwający 2–3 miesiące i kosztujący od 5 000 do ponad 15 000 dolarów za jedno gotowe wideo. HeyGen tworzy filmy o porównywalnej jakości w ciągu minut lub godzin, z nieograniczoną liczbą poprawek bez dodatkowych kosztów. Gdy przepisy się zmieniają, po prostu aktualizujesz treść i generujesz materiał ponownie, zamiast go nagrywać od nowa. Grupa Würth odnotowała 50% skrócenie czasu produkcji i 80% redukcję kosztów tłumaczeń. Advantive skróciło czas tworzenia treści o 50%.
Czy mogę stworzyć cyfrowego sobowtóra naszego inspektora ds. zgodności?
Tak. Funkcja AI clone feature w HeyGen tworzy cyfrowego sobowtóra na podstawie krótkiego nagrania wideo. Twój compliance officer nagrywa się tylko raz, a jego awatar może następnie prowadzić nieograniczoną liczbę modułów szkoleniowych bez dodatkowego umawiania terminów. Gdy ta osoba odejdzie z organizacji, możesz wycofać awatara i stworzyć nowego — bez pozostawiania osieroconych treści szkoleniowych.
Jakie formaty i rozdzielczości wideo są obsługiwane?
HeyGen eksportuje w formacie MP4 w rozdzielczości do 4K. Do szkoleń z zakresu compliance większość organizacji wykorzystuje 1080p (Full HD), co zapewnia dobry balans między jakością a rozmiarem pliku na potrzeby dostarczania materiałów przez LMS. Możesz także eksportować w 720p na potrzeby środowisk z ograniczoną przepustowością łącza lub przy strategii mobile‑first.
Zacznij tworzyć szkoleniowe filmy z zakresu compliance już dziś
Przestań czekać miesiącami na przestarzałe materiały. Twórz profesjonalne szkolenia compliance w kilka minut, błyskawicznie tłumacz je na dowolny język i łatwo aktualizuj przy każdej zmianie przepisów – bez ponownego nagrywania. Dołącz do zespołów ds. zgodności w firmach z listy Fortune 500, które skróciły czas produkcji o połowę.
- Bez konieczności podawania karty kredytowej
- Certyfikacja SOC 2 Type II
- Możesz zrezygnować w każdej chwili