Opisz dowolną potrzebną grafikę i wygeneruj ją od razu. Generator obrazów AI HeyGen zamienia opisy tekstowe w wysokiej jakości obrazy zaprojektowane z myślą o wideo, w tym scenografie, ujęcia produktowe, abstrakcyjne tła i ilustracyjne sceny. W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi graficznych, każdy wygenerowany obraz jest odpowiednio przycięty, sformatowany i gotowy do umieszczenia na osi czasu Twojego filmu. Połącz wygenerowane obrazy z narracją zgeneratora głosu AIoraz przejściami między scenami, aby tworzyć kompletne filmy bez korzystania z banków zdjęć czy zatrudniania grafika.