Aplikacja AI do podmiany twarzy dla wideo awatarów
Zamień dowolnego z ponad 1000 avatarów HeyGen w spersonalizowanego prezentera dzięki AI face swap. Prześlij jedno swoje zdjęcie i natychmiast nałóż swój wizerunek na profesjonalne avatary, tworząc treści wideo, które wyglądają i brzmią jak Ty, bez konieczności stawania przed kamerą. W kilka minut przygotujesz filmy szkoleniowe, treści na social media oraz ogłoszenia dla zespołu z własną twarzą w roli głównej.
Funkcje AI Face Swap
Natychmiastowe mapowanie twarzy z jednego zdjęcia
Prześlij jedno wyraźne zdjęcie, a silnik ai face swap HeyGen odwzoruje Twoje rysy twarzy na dowolnym awatarze z biblioteki. System analizuje strukturę kości, odcień skóry i proporcje, aby stworzyć płynne połączenie, które zachowuje Twoją tożsamość w każdej klatce. Bez sesji w studiu, bez ujęć z wielu kątów i bez ręcznych poprawek. Twoja twarz naturalnie integruje się z ciałem, ubraniem i gestami awatara, dając efekt, który od pierwszego renderu wygląda jak autentycznie Ty. Rezultat działa w każdym przepływie pracy typu text to video, który zbudujesz.
Naturalne zachowanie mimiki i gestów
Twoja podmieniona twarz zachowuje pełen zakres oryginalnych ruchów awatara, w tym unoszenie brwi, subtelne uśmiechy, przechylanie głowy i naturalne gesty konwersacyjne. Silnik renderujący HeyGen synchronizuje Twoją tożsamość twarzy z każdą mikroekspresją, dzięki czemu finalne wideo wygląda jak naturalnie nagrane wystąpienie. Oznacza to, że Twoje spersonalizowane filmy niosą ten sam ładunek emocjonalny i wiarygodność wizualną co tradycyjnie nagrane materiały. W połączeniu z AI lip sync technologią każde wypowiedziane słowo jest precyzyjnie zsynchronizowane z ruchem ust, zapewniając płynne, wiarygodne nagranie, które utrzymuje uwagę widza.
Dostęp do ponad 1000 profesjonalnych awatarów
Wybieraj spośród ponad 1000 gotowych awatarów obejmujących różne narodowości, grupy wiekowe, style biznesowe i swobodne. Nałóż swoją twarz na postać w garniturze, luźnego twórcę lub brandowego rzecznika i swobodnie przełączaj się między nimi. Każdy awatar ma wbudowane gesty, opcje garderoby oraz ustawienia sceny, które idealnie współgrają z podmienioną twarzą. Przeglądaj pełną generatora awatarów AI, aby znaleźć odpowiedni wygląd dla swojej marki, kampanii lub komunikacji wewnętrznej – bez zatrudniania aktorów i organizowania sesji zdjęciowych.
Wielojęzyczna dostawa z dopasowaniem głosu
Pair your face-swapped avatar with narration in 175+ languages and dialects. Write your script in English, then generate localized versions with accurate pronunciation and timing for any market. HeyGen's AI voice cloning lets you clone your own voice and apply it across languages, so your personalized avatar speaks in your tone regardless of the target region. This eliminates the need for separate recordings, dubbing sessions, or third-party translation vendors for each video translator output you produce.
Skalowalna produkcja seryjna przez API
Generuj setki spersonalizowanych filmów z podmienioną twarzą z jednego szablonu, korzystając z API HeyGen i narzędzi do pracy wsadowej. Wprowadź listę imion, skryptów lub własnych zmiennych i twórz unikalne filmy w dużej skali bez ręcznego renderowania. Każdy wynik zachowuje tę samą jakość, spójność twarzy i profesjonalne wykończenie, co pojedynczy, ręcznie przygotowany film. Dzięki temu ai face swap staje się silnikiem do spersonalizowanej komunikacji, sekwencji onboardingowych oraz filmów marketingowych w kampaniach, które muszą dotrzeć indywidualnie do tysięcy odbiorców.
Zastosowania
Spersonalizowany kontakt sprzedażowy na dużą skalę
Sending generic emails with text-only introductions fails to capture attention. Recording individual videos for every prospect is impossible at volume. With ai face swap, apply your face to a professional avatar, write a custom script per prospect, and generate personalized AI video ad messages that feel one-to-one without filming a single take.
Filmy szkoleniowe i onboardingowe dla pracowników
Producing instructor-led training content requires scheduling, filming, and re-recording for every update. That slows rollout and inflates costs. With ai face swap, your L&D team applies the instructor's face to an avatar, types the lesson script, and produces updated training video modules instantly in any language.
Komunikacja zarządu bez nagrywania
Leadership messages need a personal touch, but executives rarely have time for repeated filming sessions. Coordinating schedules and studios creates delays. With ai face swap, executives upload one photo, and the team generates polished announcements, quarterly updates, and town hall recaps using their likeness and an AI spokesperson avatar.
Treści twórców w wielu formatach
Content creators need to publish across TikTok, YouTube, Instagram, and LinkedIn with consistent branding. Filming for each platform is time-consuming and repetitive. With ai face swap, creators apply their face to different avatar styles, generate platform-specific clips using a reel generator, and maintain a personal presence everywhere.
Zlokalizowany marketing dla globalnych kampanii
Expanding campaigns into new markets traditionally means reshooting with local talent or producing separate assets per region. That multiplies cost and production time. With ai face swap, your branded presenter appears in every language using one face, one photo, and HeyGen's AI dubbing to deliver localized versions in an afternoon.
Filmy demonstracyjne produktu z prezenterem w barwach marki
Producing product demo video content requires a consistent on-camera host who may not always be available. Scheduling conflicts and reshoots slow the release cycle. With ai face swap, your product team applies the designated presenter's face to an avatar, writes the demo script, and ships polished walkthroughs on demand.
Jak to działa
Stwórz spersonalizowane filmy z podmienioną twarzą w czterech krokach – od pojedynczego zdjęcia aż po dopracowane, gotowe do udostępnienia wideo z Twoją własną twarzą.
Prześlij swoje zdjęcie
Prześlij jedno wyraźne zdjęcie swojej twarzy na wprost. AI HeyGen odwzoruje Twoje rysy i przygotuje je do płynnej integracji z awatarem.
Wybierz awatara
Przeglądaj ponad 1000 profesjonalnych awatarów i wybierz tego, który najlepiej pasuje do Twoich treści. Twoja twarz zostanie automatycznie nałożona na wygląd awatara.
Napisz swój scenariusz
Wpisz lub wklej swój skrypt do edytora. Wybierz głos, dostosuj tempo i wybierz język narracji do swojego filmu.
Wygeneruj i udostępnij
Wyrenderuj swój film w kilka minut. Pobierz finalny plik w jakości HD, udostępnij go bezpośrednio lub wyeksportuj do publikacji na dowolnej platformie.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest AI face swap i czym różni się od zwykłych narzędzi do podmiany twarzy?
Funkcja AI face swap w HeyGen pozwala nałożyć Twoją twarz na dowolnego z ponad 1000 profesjonalnych awatarów, aby tworzyć spersonalizowane treści wideo. W przeciwieństwie do rozrywkowych aplikacji do podmiany twarzy, które generują statyczne obrazy lub krótkie klipy dla zabawy, to narzędzie tworzy pełnowymiarowe, oparte na scenariuszu filmy z zsynchronizowanym ruchem ust, naturalną mimiką i profesjonalną jakością produkcji, odpowiednią do zastosowań biznesowych.
Czy wideo z podmienioną twarzą będzie wyglądać na tyle realistycznie, aby nadawało się do profesjonalnego użytku?
Tak. Silnik renderujący HeyGen zachowuje Twoją strukturę twarzy, odcień skóry i proporcje, jednocześnie klatka po klatce dopasowując gesty i mimikę awatara. Efekt końcowy jest przeznaczony do komunikacji biznesowej, działań sprzedażowych i treści brandingowych, w których liczy się wiarygodny wygląd. W połączeniu z naturalną synchronizacją ruchu ust i dopasowaniem głosu rezultat jest nie do odróżnienia od tradycyjnie nagranego wideo z prezenterem.
Czy mogę użyć własnego głosu z avatarem z podmienioną twarzą?
Jak najbardziej. Możesz sklonować swój głos z krótkiej próbki audio i zastosować go we wszystkich tworzonych przez siebie filmach. Oznacza to, że Twój avatar z podmienioną twarzą nie tylko wygląda jak Ty, ale też brzmi jak Ty. Sklonowany głos działa we wszystkich ponad 175 obsługiwanych językach, dzięki czemu możesz dostarczać zlokalizowane treści w swoim własnym tonie, bez ponownego nagrywania.
Na ile awatarów mogę nałożyć swoją twarz?
Możesz nałożyć swoją twarz na dowolnego awatara z biblioteki HeyGen, która zawiera ponad 1000 gotowych opcji. Nie ma ograniczeń co do liczby używanych awatarów i możesz swobodnie przełączać się między nimi w różnych projektach. Każdy awatar oferuje unikalne opcje ubioru, postawy i stylu, dając Ci pełną swobodę twórczą, aby dopasować się do różnych formatów treści i odbiorców.
Czy mogę tworzyć filmy z podmienioną twarzą w wielu językach?
Tak. Po wygenerowaniu wstępnego wideo możesz przetłumaczyć je na ponad 175 języków za pomocą video translator od HeyGen, z precyzyjną synchronizacją ruchu ust i zachowaniem barwy głosu. Twoja twarz pozostaje spójna we wszystkich zlokalizowanych wersjach, a narracja automatycznie dopasowuje tempo i wymowę do każdego języka.
Ile czasu zajmuje wygenerowanie wideo z podmienioną twarzą?
Większość filmów renderuje się w mniej niż pięć minut po finalizacji skryptu i wyborze awatara. HeyGen jednocześnie przetwarza mapowanie twarzy, syntezę głosu, synchronizację ruchu ust oraz renderowanie obrazu. Dłuższe filmy z wieloma scenami mogą zająć nieco więcej czasu, ale cały proces — od przesłania zdjęcia do gotowego wideo — zazwyczaj mieści się w jednej sesji.
Czy funkcja AI face swap nadaje się do kampanii na dużą skalę z setkami filmów?
Tak. HeyGen obsługuje produkcję wsadową poprzez swoje API, co pozwala generować setki lub tysiące unikalnych filmów z podmienioną twarzą z jednego szablonu. Każdy wynik zachowuje spójną jakość twarzy i wysoki poziom dopracowania. Zespoły realizujące spersonalizowany outreach, sekwencje onboardingowe lub kampanie regionalne wykorzystują to rozwiązanie, aby skalować działania bez zwiększania nakładu pracy produkcyjnej.
Jakie zdjęcie powinienem przesłać, aby uzyskać najlepszy efekt?
Najlepiej sprawdzi się jedno zdjęcie twarzy z przodu, w dobrym oświetleniu, z neutralnym wyrazem i bez przesłaniania jej okularami przeciwsłonecznymi czy mocnymi cieniami. Obraz powinien być aktualny i w wysokiej rozdzielczości. Resztą zajmuje się AI HeyGen, dopasowując Twoją twarz do ruchów i zakresu mimiki awatara, więc nie są potrzebne dodatkowe ujęcia ani nagrania wideo.
Czy HeyGen jest darmowy do używania funkcji AI face swap?
HeyGen oferuje bezpłatny plan bez konieczności podawania karty kredytowej, który pozwala Ci poznawać platformę i generować filmy. Funkcja zamiany twarzy jest dostępna we wszystkich planach, a płatne pakiety od 24 USD miesięcznie odblokowują dłuższe filmy, klonowanie głosu oraz dostęp do pełnej biblioteki awatarów. Plany dla przedsiębiorstw obejmują dostęp do API do masowej produkcji oraz współpracy zespołowej.
Jak wypada AI face swap w porównaniu z zatrudnieniem prezentera występującego przed kamerą?
Zatrudnienie prezentera oznacza casting, ustalanie terminów, wynajem studia, nagrania, montaż oraz dogrywki przy każdej aktualizacji lub nowej wersji językowej. Taki proces zwykle zajmuje całe dni i kosztuje tysiące dolarów za jedno wideo. Dzięki funkcji ai face swap wystarczy, że prześlesz jedno zdjęcie, wpiszesz swój skrypt i w kilka minut wygenerujesz gotowy film za ułamek tej ceny. Aktualizacje sprowadzają się do edycji tekstu i ponownego renderu — bez potrzeby ponownego nagrywania.
