Twórz gotowe do emisji reklamy wideo z tekstów, linków do produktów lub briefów, korzystając z HeyGen’s ai ad maker. Wklej swój tekst, wybierz styl i grupę odbiorców, a następnie wygeneruj wiele wersji reklamy z dopasowanym głosem, obrazem i timingiem — bez kamer, studiów i skomplikowanego montażu.
Transform product URLs or catalog entries into short, compelling product ads. The ai ad maker highlights features, pricing, and reviews, then generates multiple ad cuts for A/B testing to maximize ROAS.
Speed up ad creative cycles by producing dozens of concept variants in one session. HeyGen’s optimization tools help scale winners and retire underperformers without adding production overhead.
Generate attention-grabbing app install videos with strong hooks and demo clips. Use platform-specific formats and quick variants to improve mobile CTR and CPI metrics.
Produce cinematic brand teasers and hero spots from briefs. Combine AI visuals, custom music, and narration to create emotionally resonant pieces ready for high-impact ad campaigns.
Create regionally adapted ads with translated scripts, voiceovers, and subtitled captions. HeyGen’s video translator ensures timing and lip sync remain natural across languages for consistent global storytelling.
Cut creative cycle time for client work by automating ideation, production, and variant testing. HeyGen helps agencies produce more deliverables with the same team and lower costs.
Dlaczego HeyGen to najlepszy generator reklam AI
HeyGen łączy automatyczne tworzenie kreacji, optymalizację opartą na danych oraz skalowalny eksport, aby tworzyć skuteczne reklamy. Zespoły korzystają z naszego generatora reklam AI, by usprawnić proces tworzenia kampanii.Generator wideo AIaby skrócić czas produkcji, zwiększyć tempo testów i szybciej lokalizować kampanie na różnych rynkach niż w tradycyjnych procesach.
Generuj wiele koncepcji reklam i wersji pod różne platformy w kilka minut. HeyGen automatyzuje tworzenie scenariuszy, sekwencjonowanie scen, nagrywanie lektora i renderowanie, dzięki czemu możesz szybko testować kreacje i iterować na tych, które wygrywają.
Twórz warianty reklam zaprojektowane pod testy i optymalizację za pomocą AI do tworzenia reklam. Automatycznie generuj hooki, wezwania do działania (CTA) oraz warianty A/B w oparciu o szablony oparte na insightach, aby zwiększyć CTR i konwersje.
Masowo twórz setki zlokalizowanych reklam za pomocą tłumacza wideo i klonowania głosu. Zautomatyzuj dystrybucję i integruj się z platformami reklamowymi przez API, aby prowadzić spójne kampanie na całym świecie.
HeyGen analizuje strony produktów, treści landing page’y oraz krótkie briefy, aby tworzyć kompleksowe storyboardy reklam. Ten generator reklam AI wyciąga kluczowe korzyści, obrazy i specyfikacje, następnie komponuje krótkie scenariusze, dobiera ujęcia B-roll i układa sceny zoptymalizowane pod konwersję i uwagę odbiorcy. Ten przepływ pracy „od linku do reklamy” eliminuje ręczne zarządzanie zasobami i tworzy wiele wariantów koncepcji gotowych do testów.
Generator skryptów i hooków AI z synchronizacją głosu
Automatycznie generuj nagłówki, hooki i krótkie scenariusze dopasowane do formatów poszczególnych platform (15 s, 30 s, 60 s), wykorzystując AI do tworzenia angażujących treści reklamowych. HeyGen tworzy naturalne lektorskie ścieżki dźwiękowe i zapewnia precyzyjną synchronizację ruchu ust w przypadku użycia awatarów; system odpowiednio ustawia momenty wyświetlania wezwań do działania (CTA) i kluczowych punktów scen, aby maksymalizować utrzymanie uwagi w najlepiej działających reklamach. Użyj klonowania głosu, aby zachować spójny ton marki, lub wybierz głos z katalogu studyjnych lektorów dopasowanych do rynków regionalnych.
Narzędzia do optymalizacji i testowania kreacji
Wbudowane zestawy testów automatyzują tworzenie wariantów, testy A/B oraz analizę wyników. HeyGen pomaga identyfikować najlepiej działające haki, elementy wizualne i tempo, generując od 5 do 20 wersji na każdy brief i dostarczając uporządkowanych insightów, które wspierają precyzyjne targetowanie odbiorców oraz optymalny podział budżetu.
Gotowe ustawienia platform i eksporty wsadowe
Eksportuj zoptymalizowane pliki MP4 pod kątem emisji w feedzie, relacjach lub formatach in-stream i wybieraj gotowe presety dla TikToka, Reels, YouTube oraz płatnych kampanii w social media. Korzystaj z trybu wsadowego lub API, aby tworzyć setki wariantów reklam, personalizować je według odbiorców lub regionów i automatycznie wysyłać finalne materiały do menedżera reklam lub CDN.
Jak korzystać z AI Ad Maker
Twórz gotowe do emisji reklamy wideo w czterech prostych krokach – od briefu po start kampanii.
Podaj adres URL produktu, krótki brief lub gotowy skrypt, aby włączyć działanie AI ad creator i wygenerować skuteczne teksty reklamowe. HeyGen wyciąga kluczowe informacje i przygotowuje storyboard reklamy skoncentrowany na przyciągających uwagę hookach oraz elementach zwiększających konwersję.
Wybierz gotowe ustawienia platform, ton wizualny i głos. Skorzystaj z szablonów nastawionych na wyniki, takich jak UGC, filmowe czy demo, aby przy pomocy AI dostosować swoje reklamy do celów kampanii.
Dostosuj hooki, wezwania do działania, materiały wizualne i muzykę. Użyj funkcji image to video lub face swap, aby dodać ujęcia produktu lub występujące osoby. Wprowadź poprawki w synchronizacji ruchu ust i timingach, aby ulepszyć sposób przekazu.
Automatycznie twórz wiele wariantów reklam. Korzystaj z eksportu wsadowego lub interfejsu API, aby generować pliki zoptymalizowane pod konkretne platformy i uruchamiać przesyłanie do menedżera reklam lub webhooki w celu zautomatyzowanej publikacji.
Generator reklam wideo oparty na AI przekształca briefy, scenariusze lub adresy URL produktów w gotowe do emisji reklamy wideo, wykorzystując automatyczne tworzenie scenariusza, budowanie scen, nagrywanie lektora i renderowanie. Silnik HeyGen komponuje hooki, układa sekwencje wizualne i dopasowuje czas wyświetlania wezwań do działania (CTA), aby tworzyć krótkie i długie formaty reklam bez tradycyjnego filmowania czy montażu.
HeyGen przyspiesza testy kreacji, generując wiele wariantów (hooki, tempo, warstwa wizualna) z jednego briefu i dostarczając uporządkowane insighty. Szybsza iteracja i optymalizacja oparta na danych zwiększają tempo testów, odkrywają najlepiej działające elementy kreacji oraz z czasem poprawiają CTR i ROAS.
Tak, wykorzystanie AI może zwiększyć skuteczność Twoich działań marketingowych. Platforma obsługuje edycję w stylu UGC oraz realistyczne awatary. Wybierz naturalnie wyglądającego awatara do prezentowania skryptów lub użyj generowanych materiałów w estetyce UGC, aby naśladować autentyczne treści twórców, które dobrze sprawdzają się w mediach społecznościowych.
Nie. HeyGen może generować kompletne reklamy na podstawie linków lub skryptów, wykorzystując obrazy tworzone przez AI oraz licencjonowane materiały stockowe. Możesz też przesłać własne zasoby lub zdjęcia produktów, aby tworzyć bardziej autentyczne ujęcia produktów za pomocą AI image to video pipelines.
Użyj tłumacza wideo do tworzenia zlokalizowanych wersji reklam z przetłumaczonymi skryptami, lektorem i napisami. HeyGen zachowuje tempo oraz synchronizację ruchu ust, jednocześnie odtwarzając naturalny sposób mówienia we wszystkich językach docelowych, zapewniając spójny przekaz na całym świecie.
Eksportuj zoptymalizowane pliki MP4 do feedu, pionowych Reels/Stories, reklam in‑stream oraz placementów desktopowych. Dostępne są presety dla TikToka, Instagrama, YouTube’a, Facebooka i platform programmatic, które zapewniają prawidłowe proporcje obrazu i kodeki.
Tak. HeyGen udostępnia interfejsy API, powiadomienia webhook oraz narzędzia do wsadowego generowania, dzięki czemu możesz programistycznie tworzyć setki wariantów reklam, personalizować je według segmentów i dostarczać zasoby bezpośrednio do menedżerów reklam lub zasobników pamięci masowej.
Większość krótkich wariantów reklam powstaje w ciągu kilku minut, w zależności od długości i złożoności. Zlecenia wsadowe skalują się wraz z wolumenem i mogą być przetwarzane równolegle, a interfejsy API zwracają aktualizacje statusu, dzięki czemu zespoły mogą sprawnie orkiestrwać i publikować swoje kampanie.
Zachowujesz pełne prawa własności do wszystkich wygenerowanych materiałów. HeyGen nie rości sobie żadnych praw do Twoich reklam. Upewnij się, że posiadasz prawa do wszelkich treści stron trzecich wykorzystanych w kreacji, aby uniknąć problemów z kampanią reklamową.
Tak. HeyGen stosuje zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym, w tym szyfrowanie, kontrolę dostępu opartą na rolach oraz opcje zgodności dla branż regulowanych. Korzystaj z prywatnych integracji magazynu danych i ustawień przestrzeni roboczej, aby zarządzać dostępem do zasobów.
Możesz edytować scenariusze, podmieniać materiały wizualne, dostosowywać muzykę, dopracowywać lektora i stosować zestawy brandingowe. Narzędzie obsługuje edycję na poziomie scen oraz globalne zmiany oparte na promptach, dzięki czemu możesz iterować bez użycia tradycyjnego edytora osi czasu, co czyni je zaawansowanym rozwiązaniem opartym na sztucznej inteligencji.
Tak. HeyGen integruje się za pomocą API i webhooków, aby przesyłać wygenerowane zasoby i metadane do Twojego stosu kampanii. Połącz eksporty z CDN-ami, platformami reklamowymi lub systemami analitycznymi, aby usprawnić uruchamianie kampanii i pomiar wyników.
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy dzięki AI.