Generator filmów marketingowych AI: zamieniaj pomysły w wideo w mgnieniu oka

Twórz angażujące marketingowe wideo AI, które przyciąga uwagę i zwiększa konwersję, bez skomplikowanego montażu czy nagrań w studiu. Zamieniaj linki do produktów, scenariusze lub proste pomysły w spójne z marką filmy na każdy kanał w kilka minut. HeyGen pomaga zespołom tworzyć więcej kreacji, szybciej testować i utrzymywać marketing w ciągłym ruchu.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Płatne reklamy w mediach społecznościowych i performance

Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.

Filmy prezentujące produkt i nowe funkcje

Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.

Treści na stronę internetową, landing page i do onboardingu

Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.

Marketing cyklu życia i e-mail marketing

Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.

Wsparcie i rozwój sprzedaży B2B oraz działania outboundowe

Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.

Praca z klientami agencji i freelancerów

Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.

Dlaczego HeyGen to najlepsze narzędzie AI do zamiany skryptu na wideo

HeyGen zamienia każdy scenariusz w wysokiej jakości, realistyczne wideo w kilka minut. Zacznij od luźnego pomysłu, dopracowanego scenariusza lub nawet kilku punktów w formie listy. HeyGen generuje realistyczne sceny z mówiącymi postaciami z zaawansowaną kontrolą, dzięki czemu możesz przejść od słów do gotowego wideo bez tradycyjnego procesu produkcyjnego.

Błyskawiczne generowanie

Zmieniaj scenariusze w dopracowane filmy w kilka minut. To znacznie szybsze i tańsze niż nagrywanie, dogrywki czy skomplikowany montaż.

Zero krzywej uczenia

Twórz profesjonalne filmy w prostym, intuicyjnym procesie. Bez doświadczenia w montażu. Bez technicznej konfiguracji. Po prostu napisz, wygeneruj, dopracuj.

Wszechstronny kreatywny edytor

Od pierwszej wersji aż po finalny eksport, tekstowy edytor HeyGen usprawnia cały proces. Aktualizuj kwestie, koryguj tempo, poprawiaj sceny i iteruj błyskawicznie — jak przy edycji dokumentu, a nie osi czasu.

Link i skrypt do generowania wideo

Zacznij od adresu URL, opisu produktu lub scenariusza marketingowego i automatycznie wygeneruj sceny. HeyGen wyciąga najważniejsze punkty i zamienia je w uporządkowane segmenty wideo. Możesz je dopracowywać lub generować od nowa, aż koncepcja będzie idealnie dopasowana.

Szablony do marketingu i formatów reklamowych

Korzystaj z gotowych układów do promocji, explainerów, prezentacji produktów i reklam w social mediach. Szablony dbają za Ciebie o tempo, hierarchię tekstu i kadrowanie, dzięki czemu filmy wyglądają profesjonalnie nawet przy bardzo napiętych terminach.

Awatary AI, głosy i napisy

Dodaj ludzką obecność dzięki awatarom AI i naturalnym lektorom w wielu językach. Automatyczne napisy poprawiają dostępność i skuteczność materiałów oglądanych bez dźwięku. Masz pełną kontrolę nad stylem, tonem i przekazem, bez potrzeby angażowania aktorów.

Eksport na wiele platform i różne proporcje obrazu

Eksportuj w formatach pionowym, kwadratowym i poziomym, dopasowanych do różnych kanałów. Zachowaj bezpieczne strefy, czytelność i spójność ruchu we wszystkich wersjach. Dzięki temu możesz uruchamiać kampanie wszędzie, korzystając z jednego projektu.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Wyglądam
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy zorientowaliśmy się, że przy filmie, który robiłem co tydzień, mogę po prostu napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z generatora marketingowych filmów AI

HeyGen zapewnia marketerom prosty workflow, który łatwo wpasowuje się w istniejące planowanie kampanii. Ty dostarczasz brief i cele, a generator wideo AI zajmuje się szczegółami produkcji, dzięki czemu możesz skupić się na strategii i kierunku kreatywnym.

Krok 1

Zacznij od adresu URL, pomysłu lub scenariusza

Wklej stronę produktu, napisz krótki prompt lub dodaj swój istniejący skrypt. Określ cel, grupę odbiorców i główne przesłanie.

Krok 2

Wybierz style, układy i głos

Wybierz szablony, kolory, czcionki i style wizualne dopasowane do Twojej marki na potrzeby treści wideo. Następnie wybierz głos AI lub awatara, który w czytelny sposób przekaże Twoje przesłanie.

Krok 3

Dopracuj sceny, otwarcia i wezwania do działania

Oceń wygenerowane wideo i dopracuj tekst na ekranie, timing oraz warstwę wizualną. Przetestuj różne haki lub oferty, aby przygotować materiał do testów.

Krok 4

Eksportuj i uruchom we wszystkich kanałach

Pobierz gotowe filmy w odpowiednich formatach dla każdej platformy. Prześlij je do menedżerów reklam, na strony docelowe, witryny internetowe i do narzędzi e‑mail marketingu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym są marketingowe filmy AI?

Filmy marketingowe oparte na AI to promocyjne lub edukacyjne materiały wideo tworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Pozwalają generować scenariusze, wizualizacje i lektora na podstawie prostych danych wejściowych, dzięki czemu kampanie mogą ruszyć szybciej. Zmniejsza to zależność od tradycyjnej produkcji wideo.

Czy potrzebuję doświadczenia w montażu wideo, aby korzystać z HeyGen?

Nie. HeyGen jest przeznaczony dla marketerów, a nie montażystów. Szablony i prowadzone krok po kroku procesy zajmują się technicznymi szczegółami, dzięki czemu możesz skupić się na przekazie, odbiorcach i rezultatach, a mimo to otrzymujesz profesjonalny efekt.

Czy mogę używać własnych materiałów brandingowych?

Tak. Możesz przesyłać logotypy, czcionki, materiały produktowe i grafiki związane z marką bezpośrednio do projektów. Te zasoby pojawiają się w szablonach, dzięki czemu każdy film jest spójny i zgodny z Twoją identyfikacją wizualną.

Dla jakich kanałów mogę tworzyć filmy?

Możesz tworzyć filmy na platformy społecznościowe, sieci reklamowe, strony internetowe oraz kampanie e‑mailowe. Różne proporcje obrazu i opcje eksportu pozwalają obsługiwać TikToka, Instagram, YouTube, LinkedIn i inne kanały, korzystając z tego samego głównego konceptu.

Jak szybko mogę stworzyć marketingowe wideo z wykorzystaniem AI?

Proste filmy można stworzyć w zaledwie kilka minut, gdy tylko masz gotowy pomysł. Bardziej złożone kampanie z wieloma wariantami nadal powstają znacznie szybciej niż w tradycyjnej produkcji. To tempo jest idealne do testowania i szybkiego reagowania na wyniki.

Czy mogę lokalizować filmy na różne rynki?

Tak. Możesz zmieniać języki, głosy i tekst na ekranie, zachowując spójność warstwy wizualnej. Zlokalizowane warianty pomagają mówić bezpośrednio do odbiorców w różnych regionach bez konieczności tworzenia całych projektów od nowa.

Czy jakość wyeksportowanego wideo nadaje się do płatnych reklam?

Tak. HeyGen eksportuje wysokiej jakości pliki, które świetnie sprawdzają się zarówno w płatnych kampaniach, jak i w działaniach organicznych. Odpowiednie formatowanie, obsługa napisów oraz tempo materiału pomagają zapewnić, że filmy wyglądają profesjonalnie na każdej platformie.

Czy zespoły i agencje mogą współpracować w HeyGen?

Tak. Wielu członków zespołu może współdzielić dostęp do projektów, przekazywać opinie i zarządzać iteracjami. Dzięki temu zespołom marketingowym, kreatywnym i performance’owym łatwiej jest zachować spójność działań.

Czy mogę przerabiać istniejące treści na marketingowe filmy AI?

Tak. Możesz zacząć od wpisów na blogu, stron produktowych lub istniejących scenariuszy. Przekształcanie treści pisanych w wideo pomaga wydłużyć cykl życia posiadanych już materiałów i dotrzeć do odbiorców, którzy preferują wideo.

Czy marketingowe filmy AI są odpowiednie dla firm każdej wielkości?

Tak. Samodzielni twórcy, małe firmy i duże przedsiębiorstwa mogą czerpać korzyści z marketingowych filmów wideo tworzonych przez AI. Te same narzędzia, które pomagają globalnym zespołom skalować produkcję wideo, umożliwiają też mniejszym zespołom konkurowanie dzięki szybszym i lepszym treściom.

