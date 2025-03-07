Twórz angażujące marketingowe wideo AI, które przyciąga uwagę i zwiększa konwersję, bez skomplikowanego montażu czy nagrań w studiu. Zamieniaj linki do produktów, scenariusze lub proste pomysły w spójne z marką filmy na każdy kanał w kilka minut. HeyGen pomaga zespołom tworzyć więcej kreacji, szybciej testować i utrzymywać marketing w ciągłym ruchu.
Wypróbuj nasz darmowy generator wideo z obrazu
Generate AI video ads for platforms like TikTok, Instagram, and YouTube in minutes. Test different hooks, offers, and formats without manual editing overhead. Optimize cost per result by quickly spotting what resonates.
Turn new releases and updates into clear, engaging clips that highlight benefits. Show key features with overlays, captions, and close up visuals. Help audiences understand value quickly and remember why it matters.
Add explainer videos to landing pages, pricing sections, and onboarding flows. Use video to clarify next steps and remove friction for new users. Better understanding often leads to higher conversion and activation.
Embed short marketing videos in nurture sequences and announcements. Use personalized intros, product demos, and educational moments to keep subscribers engaged. Video helps messages stand out inside busy inboxes.
Give sales teams tailored video assets they can share in outreach and follow ups for better video marketing. Explain complex offers with simple visuals and narration. Strong videos make it easier for buyers to share your story internally.
Produce on brand video libraries quickly for multiple clients. Use templates and presets to standardize quality while staying flexible. Deliver more creative options per project without burning extra hours.
Dlaczego HeyGen to najlepsze narzędzie AI do zamiany skryptu na wideo
HeyGen zamienia każdy scenariusz w wysokiej jakości, realistyczne wideo w kilka minut. Zacznij od luźnego pomysłu, dopracowanego scenariusza lub nawet kilku punktów w formie listy. HeyGen generuje realistyczne sceny z mówiącymi postaciami z zaawansowaną kontrolą, dzięki czemu możesz przejść od słów do gotowego wideo bez tradycyjnego procesu produkcyjnego.
Zmieniaj scenariusze w dopracowane filmy w kilka minut. To znacznie szybsze i tańsze niż nagrywanie, dogrywki czy skomplikowany montaż.
Twórz profesjonalne filmy w prostym, intuicyjnym procesie. Bez doświadczenia w montażu. Bez technicznej konfiguracji. Po prostu napisz, wygeneruj, dopracuj.
Od pierwszej wersji aż po finalny eksport, tekstowy edytor HeyGen usprawnia cały proces. Aktualizuj kwestie, koryguj tempo, poprawiaj sceny i iteruj błyskawicznie — jak przy edycji dokumentu, a nie osi czasu.
Link i skrypt do generowania wideo
Zacznij od adresu URL, opisu produktu lub scenariusza marketingowego i automatycznie wygeneruj sceny. HeyGen wyciąga najważniejsze punkty i zamienia je w uporządkowane segmenty wideo. Możesz je dopracowywać lub generować od nowa, aż koncepcja będzie idealnie dopasowana.
Szablony do marketingu i formatów reklamowych
Korzystaj z gotowych układów do promocji, explainerów, prezentacji produktów i reklam w social mediach. Szablony dbają za Ciebie o tempo, hierarchię tekstu i kadrowanie, dzięki czemu filmy wyglądają profesjonalnie nawet przy bardzo napiętych terminach.
Awatary AI, głosy i napisy
Dodaj ludzką obecność dzięki awatarom AI i naturalnym lektorom w wielu językach. Automatyczne napisy poprawiają dostępność i skuteczność materiałów oglądanych bez dźwięku. Masz pełną kontrolę nad stylem, tonem i przekazem, bez potrzeby angażowania aktorów.
Eksport na wiele platform i różne proporcje obrazu
Eksportuj w formatach pionowym, kwadratowym i poziomym, dopasowanych do różnych kanałów. Zachowaj bezpieczne strefy, czytelność i spójność ruchu we wszystkich wersjach. Dzięki temu możesz uruchamiać kampanie wszędzie, korzystając z jednego projektu.
Jak korzystać z generatora marketingowych filmów AI
HeyGen zapewnia marketerom prosty workflow, który łatwo wpasowuje się w istniejące planowanie kampanii. Ty dostarczasz brief i cele, a generator wideo AI zajmuje się szczegółami produkcji, dzięki czemu możesz skupić się na strategii i kierunku kreatywnym.
Wklej stronę produktu, napisz krótki prompt lub dodaj swój istniejący skrypt. Określ cel, grupę odbiorców i główne przesłanie.
Wybierz szablony, kolory, czcionki i style wizualne dopasowane do Twojej marki na potrzeby treści wideo. Następnie wybierz głos AI lub awatara, który w czytelny sposób przekaże Twoje przesłanie.
Oceń wygenerowane wideo i dopracuj tekst na ekranie, timing oraz warstwę wizualną. Przetestuj różne haki lub oferty, aby przygotować materiał do testów.
Pobierz gotowe filmy w odpowiednich formatach dla każdej platformy. Prześlij je do menedżerów reklam, na strony docelowe, witryny internetowe i do narzędzi e‑mail marketingu.
Filmy marketingowe oparte na AI to promocyjne lub edukacyjne materiały wideo tworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Pozwalają generować scenariusze, wizualizacje i lektora na podstawie prostych danych wejściowych, dzięki czemu kampanie mogą ruszyć szybciej. Zmniejsza to zależność od tradycyjnej produkcji wideo.
Nie. HeyGen jest przeznaczony dla marketerów, a nie montażystów. Szablony i prowadzone krok po kroku procesy zajmują się technicznymi szczegółami, dzięki czemu możesz skupić się na przekazie, odbiorcach i rezultatach, a mimo to otrzymujesz profesjonalny efekt.
Tak. Możesz przesyłać logotypy, czcionki, materiały produktowe i grafiki związane z marką bezpośrednio do projektów. Te zasoby pojawiają się w szablonach, dzięki czemu każdy film jest spójny i zgodny z Twoją identyfikacją wizualną.
Możesz tworzyć filmy na platformy społecznościowe, sieci reklamowe, strony internetowe oraz kampanie e‑mailowe. Różne proporcje obrazu i opcje eksportu pozwalają obsługiwać TikToka, Instagram, YouTube, LinkedIn i inne kanały, korzystając z tego samego głównego konceptu.
Proste filmy można stworzyć w zaledwie kilka minut, gdy tylko masz gotowy pomysł. Bardziej złożone kampanie z wieloma wariantami nadal powstają znacznie szybciej niż w tradycyjnej produkcji. To tempo jest idealne do testowania i szybkiego reagowania na wyniki.
Tak. Możesz zmieniać języki, głosy i tekst na ekranie, zachowując spójność warstwy wizualnej. Zlokalizowane warianty pomagają mówić bezpośrednio do odbiorców w różnych regionach bez konieczności tworzenia całych projektów od nowa.
Tak. HeyGen eksportuje wysokiej jakości pliki, które świetnie sprawdzają się zarówno w płatnych kampaniach, jak i w działaniach organicznych. Odpowiednie formatowanie, obsługa napisów oraz tempo materiału pomagają zapewnić, że filmy wyglądają profesjonalnie na każdej platformie.
Tak. Wielu członków zespołu może współdzielić dostęp do projektów, przekazywać opinie i zarządzać iteracjami. Dzięki temu zespołom marketingowym, kreatywnym i performance’owym łatwiej jest zachować spójność działań.
Tak. Możesz zacząć od wpisów na blogu, stron produktowych lub istniejących scenariuszy. Przekształcanie treści pisanych w wideo pomaga wydłużyć cykl życia posiadanych już materiałów i dotrzeć do odbiorców, którzy preferują wideo.
Tak. Samodzielni twórcy, małe firmy i duże przedsiębiorstwa mogą czerpać korzyści z marketingowych filmów wideo tworzonych przez AI. Te same narzędzia, które pomagają globalnym zespołom skalować produkcję wideo, umożliwiają też mniejszym zespołom konkurowanie dzięki szybszym i lepszym treściom.
Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy dzięki AI.