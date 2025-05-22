Generator promocyjnych filmów AI: twórz błyskawiczne wideo promocyjne

Twórz dopracowane, skuteczne materiały promocyjne wideo z AI – bez kamer i skomplikowanego montażu. Zamieniaj linki do produktów, krótkie skrypty i proste pomysły w spójne z marką filmy promocyjne w kilka minut. HeyGen pomaga zespołom tworzyć bardziej kreatywne kampanie, testować więcej ujęć i działać szybciej niż w tradycyjnej produkcji.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Premiery produktów i najważniejsze funkcje

Announce new products and features with short promos that show the value clearly. Use overlays, quick cuts, and voiceover to highlight what matters most. Help audiences understand why they should care in seconds.

Oferty sezonowe i limitowane czasowo

Create stunning promos for holiday sales, flash discounts, and time bound campaigns quickly using our video maker. Update text, pricing, and voiceover without reshooting footage. This flexibility is ideal for fast moving promotions.

Promocje wydarzeń i rejestracje

Drive signups for webinars, conferences, and live events with focused promo clips. Combine speaker visuals, agendas, and social proof to boost interest. Share across social, email, and websites with minimal extra work.

Kampanie brandingowe i budowanie świadomości marki

Tell your brand story with promos that reinforce your positioning and values. Mix lifestyle footage, product visuals, and narration into cohesive pieces. Use variants to speak to different segments while keeping the same core idea.

Promocje i zajawki w mediach społecznościowych

Create vertical and square promos optimized for feeds and stories. Design content that hooks in the first seconds and keeps viewers watching. Repurpose promos for multiple platforms without manual resizing.

Wzrost aplikacji, SaaS i startupów

Explain what your product does and why it is different using quick, clear promos. Use screen visuals and simple language to reduce friction for new users. These videos help landing pages, app stores, and ads convert better.

Dlaczego HeyGen jest najlepszym generatorzem promocyjnych filmów AI

HeyGen jest stworzony dla marketerów i twórców, którzy potrzebują efektownych materiałów promocyjnych wideo w krótkim czasie. Zacznij od briefu lub adresu URL i od razu edytuj koncepcje, które już pasują do Twojego przekazu. Zachowujesz pełną kontrolę kreatywną, a AI zajmuje się warstwą wizualną, głosem i strukturą.

Uruchamiaj kampanie szybciej dzięki gotowym filmom promocyjnym

Wklej link do produktu lub krótki pomysł, a wygenerujesz szkice wideo, które od razu zawierają sceny, napisy i lektora. Zamiast tworzyć każdą promocję od zera, dopracowujesz to, co przygotuje AI. Dzięki temu przechodzisz od koncepcji do publikacji w ułamku dotychczasowego czasu, korzystając z naszego AI narzędzia do tworzenia promocyjnych wideo.

Zadbaj, aby każda promocyjna reklama była zgodna z identyfikacją marki

Zastosuj swój brand kit, aby logo, kolory i czcionki były spójne we wszystkich materiałach promocyjnych. Zapisuj układy i style, które lubisz, i wykorzystuj je ponownie w przyszłych kampaniach. W efekcie zyskasz bibliotekę spójnych w odbiorze filmów, nawet jeśli tworzy je wiele osób.

Testuj więcej haczyków i ofert przy mniejszym wysiłku

Twórz wiele wersji tej samej reklamy z różnymi wstępami, grafiką lub wezwaniami do działania. Eksportuj materiały na płatne i organiczne kanały oraz śledź ich skuteczność. Dzięki temu zwiększysz zwrot z wydatków na reklamę, jednocześnie utrzymując niskie koszty produkcji.

Adres URL i skrypt do generowania filmu promocyjnego

Zacznij od strony produktu, landing page’a lub skryptu i automatycznie wygeneruj uporządkowane wideo promocyjne za pomocą naszego AI promo video makera. HeyGen identyfikuje kluczowe korzyści i zamienia je w sceny z tekstem i grafiką. Możesz dopracowywać lub generować materiał od nowa, aż promo będzie idealnie odpowiadać Twojej wizji.

A digital interface showing a woman looking at a phone with a "Hey Mina!" message, next to a "Product Launch" slide with a script for a productivity course.

Gotowe szablony i układy promocyjne

Korzystaj z szablonów zaprojektowanych z myślą o promocjach produktów, ofertach i kampaniach ogłoszeniowych, aby tworzyć efektowne treści wideo. Układy są zoptymalizowane pod kątem czytelności, tempa oraz rozmieszczenia wezwań do działania, dzięki czemu zyskujesz solidną wizualną podstawę dla każdej promocji.

Three diverse individuals in overlapping, gradient-edged frames, appearing to speak.

Awatary AI, podkłady głosowe i napisy

Dodaj ludzki charakter do swoich projektów wideo za pomocą awatarów AI i naturalnych lektorów w wielu językach. Automatyczne napisy sprawiają, że filmy pozostają zrozumiałe nawet przy wyłączonym dźwięku. Możesz dopasować ton i sposób przekazu do oczekiwanych rezultatów lub stylu swojej marki.

Voice cloning

Eksport w wielu formatach na każdy kanał

Eksportuj materiały promocyjne w pionowym, kwadratowym i poziomym formacie, dopasowane do każdego kanału. Zachowaj bezpieczne strefy i czytelny tekst we wszystkich umiejscowieniach. Jeden projekt może jednocześnie zasilać reklamy, posty w feedzie, relacje oraz zasoby na stronę internetową.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie image‑to‑video na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy zrozumiałem, że ten film, który nagrywałem co tydzień, może wyglądać zupełnie inaczej: mogę po prostu napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że nie muszę już odmawiać żadnych projektów. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z generatora promocyjnych filmów AI

HeyGen idealnie wpasowuje się w istniejące procesy marketingowe, dzięki czemu zespoły mogą dodawać wideo bez spowalniania kampanii. Od pomysłu do eksportu pozostajesz skoncentrowany na strategii, podczas gdy platforma zajmuje się realizacją.

Krok 1

Zacznij od produktu, oferty lub pomysłu

Wklej adres URL, opisz swoją promocję lub dodaj krótki skrypt. Określ grupę docelową i główny cel, aby kierunek wideo pozostał spójny z Twoimi założeniami. To będzie podstawa dla wygenerowanego materiału promocyjnego.

Krok 2

Wybierz styl, format i głos

Wybierz szablony i proporcje obrazu dopasowane do swoich docelowych kanałów. Wybierz głos AI lub awatara, który odpowiada tonowi Twojej marki. Dostosuj styl wizualny do kreacji performance, kampanii wizerunkowych lub obu jednocześnie.

Krok 3

Dopracuj hooki, sceny i wezwania do działania

Oceń wygenerowaną reklamę i dopracuj otwarcia, komunikaty o korzyściach oraz oferty. Dodawaj lub usuwaj sceny, koryguj czas trwania i aktualizuj tekst na ekranie. Drobne zmiany pozwolą Ci przygotować wiele wariantów do testów.

Krok 4

Wyeksportuj i uruchom swój promocyjny film AI

Pobierz finalne filmy w odpowiednich formatach i prześlij je na platformy reklamowe, kanały społecznościowe lub swoją stronę. Monitoruj wyniki i wracaj do HeyGen, aby szybko tworzyć nowe warianty. Dzięki temu cyklowi Twoje promocje stają się lepsze z każdą kolejną kampanią.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest promocyjne wideo oparte na AI?

Film promocyjny AI to materiał wideo stworzony z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wykorzystuje ona AI do generowania warstwy wizualnej, lektora i struktury filmu na podstawie prostych danych wejściowych, dzięki czemu kampanie mogą ruszyć szybciej i wymagają mniej zasobów produkcyjnych.

Czy potrzebuję umiejętności montażu wideo, aby korzystać z HeyGen?

Nie. HeyGen został zaprojektowany tak, aby marketerzy, założyciele firm i zespoły contentowe mogli tworzyć materiały promocyjne bez tradycyjnych umiejętności montażu. Prowadzone krok po kroku procesy, szablony i proste narzędzia sprawiają, że produkcja jest przystępna i efektywna.

Czy mogę używać własnych nagrań i materiałów brandingowych?

Tak. Możesz przesyłać klipy produktowe, materiały wizerunkowe marki oraz logotypy, aby uwzględnić je w swoich promocjach. Te zasoby są łączone z wizualizacjami generowanymi przez AI, dzięki czemu Twoje treści są unikalne i autentyczne.

Na jakich platformach mogę używać tych filmów promocyjnych?

Możesz używać wyeksportowanych materiałów promocyjnych na platformach społecznościowych, w sieciach reklamowych, na stronach internetowych oraz w kampaniach e‑mailowych. Gotowe ustawienia proporcji obrazu ułatwiają tworzenie treści na TikToka, Instagram, Facebook, YouTube i inne kanały z jednego projektu źródłowego.

Jak długi powinien być promocyjny film AI?

Tak. Możesz generować lektora i napisy w wielu językach do swoich promocyjnych filmów AI za pomocą funkcji tłumacza wideo. Dzięki temu łatwiej jest lokalizować kampanie na różne rynki, jednocześnie zachowując spójność głównej kreacji w Twoim promocyjnym narzędziu AI generator wideo.

Czy jakość wideo jest wystarczająco dobra do płatnych reklam?

Tak. HeyGen eksportuje wysokiej jakości pliki odpowiednie do płatnych emisji i organicznej dystrybucji w ramach Twoich kampanii wideo. Przejrzystość obrazu, tempo oraz napisy są zoptymalizowane pod kątem nowoczesnych platform reklamowych i środowisk feedów w Twojej reklamie wideo.

Czy zespoły i agencje mogą współpracować w HeyGen?

Tak. Zespoły mogą współdzielić projekty, ponownie wykorzystywać szablony i koordynować wersje swoich filmów na naszej platformie. Dzięki temu agencje, zespoły wewnętrzne i partnerzy mogą zarządzać wieloma materiałami promocyjnymi, nie tracąc spójności marki ani przekazu.

Ile czasu można zaoszczędzić dzięki tworzeniu promocyjnych filmów wideo z wykorzystaniem AI?

Promocyjne workflowy oparte na AI mogą skrócić czas produkcji z dni do minut w przypadku wielu kampanii, pozwalając Ci bez wysiłku stworzyć wideo promocyjne. Zamiast tworzyć każdy film od zera, rozwijasz sprawdzone schematy i szybko generujesz nowe warianty.

Czy mogę później zaktualizować istniejące wideo promocyjne?

Tak. Możesz ponownie otwierać projekty, modyfikować skrypty, oferty lub materiały wizualne i wygenerować zaktualizowaną wersję promocji. Dzięki temu Twoje zawsze aktywne kampanie pozostają świeże i spójne z aktualnymi cenami, komunikatami i oprawą wizualną.

