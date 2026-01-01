Zet in enkele minuten een woningbeschrijving om in een professionele listingvideo. Deze videomaker voor vastgoed verzorgt het script, de voice-over en de visuals, zodat je woningen kunt promoten, marktupdates kunt delen en je merk kunt opbouwen zonder te hoeven filmen.
Functies die vastgoedmarketing eenvoudig maken
Verander woningdetails in video
Plak een woningbeschrijving, de belangrijkste kenmerken en de prijs. Deze AI-gestuurde tekst-naar-video workflow verzorgt de volledige videoproductie, van begin tot eind: het schrijft de timing en voegt visuals toe, zodat je dezelfde dag nog woningvideo’s maakt en nieuwe listings publiceert.
Breng foto’s van je woningaanbod tot leven met animatie
Upload je foto’s van de woning en zet ze om in bewegende videotours met filmische pans, zooms en animaties. De image‑to‑video‑engine voegt automatisch beweging, overgangen en voice-over toe, zodat een snelle fotoset verandert in een verzorgde rondleiding die de beste kanten van het pand aan potentiële kopers laat zien.
Schone videobewerking met Speech Cleanup
Neem je opname één keer op en laat Speech Cleanup het videobewerkingswerk voor je doen. Het gebruikt AI-functies zoals automatisch trimmen om stopwoorden, lange pauzes en nieuwe takes te verwijderen. In plaats van storende jump cuts zorgt de ingebouwde AI‑video-editor ervoor dat je beste fragmenten naadloos aan elkaar worden gezet met onzichtbare overgangen, zodat je niet opnieuw hoeft op te nemen.
Natuurlijke voice-overs in meer dan 175 talen
Voeg natuurlijk klinkende voice-overs toe aan elke vastgoedvideo zonder stemacteurs in te huren of audio op te nemen. De AI-stemgenerator spreekt je script in meer dan 175 talen en dialecten in, zodat je woningaanbiedingen kunt personaliseren voor lokale en internationale kopers, in de taal die zij thuis spreken.
Kant-en-klare vastgoedvideotemplates
Begin met een ruime keuze uit professioneel ontworpen templates om verzorgde, indrukwekkende video’s te maken, waaronder Just Listed-, Open House- en makelaarsintro‑layouts die speciaal voor vastgoed zijn ontwikkeld. Kies een stijl, vul je gegevens in en de AI-videogenerator vult de structuur voor je in, zodat elke listing er consistent en on‑brand uitziet.
Video-ideeën en gebruikstoepassingen voor vastgoed
Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.
Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.
Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.
Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.
International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.
Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.
Hoe een videomaker voor vastgoed werkt
Maak in vier stappen een vastgoedvideo die je meeneemt van een eigenschapsbeschrijving naar een gepolijste, deelklare listingvideo.
Kies een vastgoedlay-out, stel de beeldverhouding in en selecteer een stijl die bij je listing past.
Plak je eigendomsgegevens of gesprekspunten en verfijn vervolgens de toon en het tempo voor meer duidelijkheid.
Voeg een voice-over, foto’s, ondertitels, muziek en branding toe en pas de scènes aan totdat alles er goed uitziet.
HeyGen levert een strakke, hoogwaardige video op die direct klaar is om te plaatsen bij je woningaanbod en op je sociale kanalen.
Een videomaker voor vastgoed is een AI-gestuurde tool die woning- en pandgegevens omzet in professionele vastgoedvideo’s. Voeg de gegevens van je listing of een korte prompt toe; de script-naar-video-tool verzorgt de videoproductie met scènes, voice-overs en visuals. Je video is binnen enkele minuten klaar, zodat je professionele vastgoedvideo’s kunt maken zonder zelf te hoeven filmen.
Ja. Maak talking head-video’s waarin een presentator jouw script brengt, of maak een video zonder gezicht met foto’s en voice-over. Je kunt videotours, virtuele rondleidingen en online video’s voor je MLS-aanbiedingen produceren, zodat makelaars kunnen publiceren zonder ooit een camera op te hoeven stellen.
Upload je foto’s, kies een lay-out en de slideshowmaker zet ze om in een bewegende virtuele rondleiding met animaties en overgangen. Sleep beelden om ze opnieuw te ordenen, open de ingebouwde mediabibliotheek om muziek en stockmedia toe te voegen en exporteer vervolgens een complete walkthrough.
Ja. Je kunt hoogwaardige video’s maken die in HD of 4K worden gerenderd, met een filmische opbouw en voice-over van studiokwaliteit. Vertel in je eigen stem met AI-stemklonen, personaliseer de details voor elke woning en produceer video’s in batches om elke listing in je portfolio naar een hoger niveau te tillen.
Beide bieden gebruiksvriendelijke videobewerking met slepen-en-neerzetten, maar deze videomaker voor vastgoed is speciaal ontwikkeld voor vastgoedmarketing. In plaats van een algemene editor krijg je woningaanbod-sjablonen, automatische voice-overs en vertaling, zodat je minder tijd kwijt bent aan editen en meer tijd overhoudt om huizen te verkopen.
Met HeyGen kun je online gratis video’s maken zonder dat je een creditcard nodig hebt, al bevatten gratis exports een kleine watermark. Met een betaald abonnement verwijder je de watermark en krijg je toegang tot de volledige set AI-tools, met abonnementen vanaf $24 per maand voor langere video’s en voice cloning.
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Breng elke foto tot leven met hyperrealistische stem en beweging met Avatar IV.
Verander je vastgoedaanbod in professionele video’s met AI.