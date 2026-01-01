Een videomaker voor vastgoed is een AI-gestuurde tool die woning- en pandgegevens omzet in professionele vastgoedvideo’s. Voeg de gegevens van je listing of een korte prompt toe; de script-naar-video-tool verzorgt de videoproductie met scènes, voice-overs en visuals. Je video is binnen enkele minuten klaar, zodat je professionele vastgoedvideo’s kunt maken zonder zelf te hoeven filmen.