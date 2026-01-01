Videomaker voor vastgoed: maak verbluffende woningvideo’s

Zet in enkele minuten een woningbeschrijving om in een professionele listingvideo. Deze videomaker voor vastgoed verzorgt het script, de voice-over en de visuals, zodat je woningen kunt promoten, marktupdates kunt delen en je merk kunt opbouwen zonder te hoeven filmen.

AI real estate video maker creating a stunning property listing video.
141.842.002Video's gegenereerd
116.612.899Avatars gegenereerd
19.558.360Video's vertaald
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.
Belangrijkste functies

Functies die vastgoedmarketing eenvoudig maken

Verander woningdetails in video

Plak een woningbeschrijving, de belangrijkste kenmerken en de prijs. Deze AI-gestuurde tekst-naar-video workflow verzorgt de volledige videoproductie, van begin tot eind: het schrijft de timing en voegt visuals toe, zodat je dezelfde dag nog woningvideo’s maakt en nieuwe listings publiceert.

Gratis aan de slag →
AI video generation from real estate property listings.

Breng foto’s van je woningaanbod tot leven met animatie

Upload je foto’s van de woning en zet ze om in bewegende videotours met filmische pans, zooms en animaties. De image‑to‑video‑engine voegt automatisch beweging, overgangen en voice-over toe, zodat een snelle fotoset verandert in een verzorgde rondleiding die de beste kanten van het pand aan potentiële kopers laat zien.

Begin gratis →
Virtual property walkthrough created with AI animation.

Schone videobewerking met Speech Cleanup

Neem je opname één keer op en laat Speech Cleanup het videobewerkingswerk voor je doen. Het gebruikt AI-functies zoals automatisch trimmen om stopwoorden, lange pauzes en nieuwe takes te verwijderen. In plaats van storende jump cuts zorgt de ingebouwde AI‑video-editor ervoor dat je beste fragmenten naadloos aan elkaar worden gezet met onzichtbare overgangen, zodat je niet opnieuw hoeft op te nemen.

Begin gratis →
AI video editing software for real estate content.

Natuurlijke voice-overs in meer dan 175 talen

Voeg natuurlijk klinkende voice-overs toe aan elke vastgoedvideo zonder stemacteurs in te huren of audio op te nemen. De AI-stemgenerator spreekt je script in meer dan 175 talen en dialecten in, zodat je woningaanbiedingen kunt personaliseren voor lokale en internationale kopers, in de taal die zij thuis spreken.

Begin gratis →
AI video creator interface with multilingual voiceover options for real estate.

Kant-en-klare vastgoedvideotemplates

Begin met een ruime keuze uit professioneel ontworpen templates om verzorgde, indrukwekkende video’s te maken, waaronder Just Listed-, Open House- en makelaarsintro‑layouts die speciaal voor vastgoed zijn ontwikkeld. Kies een stijl, vul je gegevens in en de AI-videogenerator vult de structuur voor je in, zodat elke listing er consistent en on‑brand uitziet.

Begin gratis →
AI video generator templates for real estate listings.

Video-ideeën en gebruikstoepassingen voor vastgoed

Video’s en virtuele rondleidingen van woningen

Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.

Introductievideo’s voor agents en persoonlijke merkvideo’s

Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.

Wekelijkse marktupdates voor de buurt

Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.

Socialmedia-reels voor woningaanbiedingen

Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.

Meertalige koopgidsvideo's

International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.

Verkochte showcases en testimonials

Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.

Hoe het werkt

Hoe een videomaker voor vastgoed werkt

Maak in vier stappen een vastgoedvideo die je meeneemt van een eigenschapsbeschrijving naar een gepolijste, deelklare listingvideo.

Stap 1

Kies een template

Kies een vastgoedlay-out, stel de beeldverhouding in en selecteer een stijl die bij je listing past.

Stap 2

Voeg je script toe

Plak je eigendomsgegevens of gesprekspunten en verfijn vervolgens de toon en het tempo voor meer duidelijkheid.

Stap 3

Pas de video aan

Voeg een voice-over, foto’s, ondertitels, muziek en branding toe en pas de scènes aan totdat alles er goed uitziet.

Stap 4

Genereren en delen

HeyGen levert een strakke, hoogwaardige video op die direct klaar is om te plaatsen bij je woningaanbod en op je sociale kanalen.

Real estate video setup with template selection.
AI video creator interface for adding a real estate script.
Customizing a real estate video walkthrough.
AI-generated real estate social ads ready to share.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Wat is een vastgoedvideomaker en hoe werkt het?

Een videomaker voor vastgoed is een AI-gestuurde tool die woning- en pandgegevens omzet in professionele vastgoedvideo’s. Voeg de gegevens van je listing of een korte prompt toe; de script-naar-video-tool verzorgt de videoproductie met scènes, voice-overs en visuals. Je video is binnen enkele minuten klaar, zodat je professionele vastgoedvideo’s kunt maken zonder zelf te hoeven filmen.

Kan ik talking head-video’s en videotours maken voor MLS-aanbiedingen?

Ja. Maak talking head-video’s waarin een presentator jouw script brengt, of maak een video zonder gezicht met foto’s en voice-over. Je kunt videotours, virtuele rondleidingen en online video’s voor je MLS-aanbiedingen produceren, zodat makelaars kunnen publiceren zonder ooit een camera op te hoeven stellen.

Hoe maak ik van mijn listingfoto’s een woningvideo?

Upload je foto’s, kies een lay-out en de slideshowmaker zet ze om in een bewegende virtuele rondleiding met animaties en overgangen. Sleep beelden om ze opnieuw te ordenen, open de ingebouwde mediabibliotheek om muziek en stockmedia toe te voegen en exporteer vervolgens een complete walkthrough.

Zien mijn video’s er professioneel genoeg uit voor luxe woningen?

Ja. Je kunt hoogwaardige video’s maken die in HD of 4K worden gerenderd, met een filmische opbouw en voice-over van studiokwaliteit. Vertel in je eigen stem met AI-stemklonen, personaliseer de details voor elke woning en produceer video’s in batches om elke listing in je portfolio naar een hoger niveau te tillen.

Hoe verhoudt de HeyGen video maker voor vastgoed zich tot VEED.io?

Beide bieden gebruiksvriendelijke video­bewerking met slepen-en-neerzetten, maar deze video­maker voor vastgoed is speciaal ontwikkeld voor vastgoedmarketing. In plaats van een algemene editor krijg je woningaanbod-sjablonen, automatische voice-overs en vertaling, zodat je minder tijd kwijt bent aan editen en meer tijd overhoudt om huizen te verkopen.

Is de vastgoedvideomaker gratis en kan ik online video’s maken zonder watermerk?

Met HeyGen kun je online gratis video’s maken zonder dat je een creditcard nodig hebt, al bevatten gratis exports een kleine watermark. Met een betaald abonnement verwijder je de watermark en krijg je toegang tot de volledige set AI-tools, met abonnementen vanaf $24 per maand voor langere video’s en voice cloning.

Ontdek meer AI-aangedreven tools

Breng elke foto tot leven met hyperrealistische stem en beweging met Avatar IV.

AI-videogeneratorVideovertalerTekst-naar-video AIAudio naar video AIAI-lipsynchronisatieFaceswap AIAI-stemgeneratorAI UGC-advertentiesUrl naar videoScript naar videoAI Reels-generatorAI-avatargeneratorAfbeelding-naar-video AIStemklonenYouTube-videotolkVideo-avatarAI YouTube-videomakerAI TikTok-videomakerAI-ondertitelgeneratorTekst aan video toevoegenAI-ondertitelgeneratorVideoscriptgeneratorTekst-naar-spraak-avatarFoto aan video toevoegenAI-videocompressor

Begin met creëren met HeyGen

Verander je vastgoedaanbod in professionele video’s met AI.

Begin gratis →
CTA background