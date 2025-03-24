AI-diavoorstellingmaker voor gepolijste presentatievideo's in minuten

Zet overzichten, dia's of artikelen om in professionele diavoorstellingvideo's met HeyGen. Onze AI diavoorstellingsmaker combineert strakke dia-indelingen, realistische voice-overs en automatische ondertiteling zodat je trainings-, verkoop- en cursusinhoud kunt publiceren zonder te filmen of ingewikkelde bewerkingen. Produceer merkgetrouwe video's die informeren, overtuigen en schaalbaar zijn.

Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Verkooppresentaties omgezet in deelbare video's

Zet pitchdecks om in korte video's die de waarde, kenmerken en volgende stappen uitleggen voor potentiële klanten om op aanvraag te bekijken.

Trainingsmodules en inwerkprogramma

Zet SOP's en trainingsdia's om in vertelde lessen die nieuwe medewerkers kunnen bekijken en herhalen, wat zorgt voor een betere onthouding en consistentie.

Productaankondigingen en demonstraties van functies

Publiceer snelle functieoverzichten met callouts, schermafbeeldingen en voice-over om ondersteuningsvragen te verminderen en de adoptie te versnellen.

Conferentiepresentaties en vooruitblikken op sprekers

Maak promotievideo's of opgenomen presentaties van dia's om deelnemers te bereiken voor, tijdens en na evenementen.

Cursusinhoud en samenvattingen van lessen

Zet lesdia's om in beknopte videomodules die ideaal zijn voor LMS-platforms, microlearning en omgekeerde klaslokalen.

Interne updates en berichten van het management

Deel leiderschapsupdates in de vorm van vertelde diavoorstellingen die persoonlijk, duidelijk en gemakkelijk te verspreiden zijn over teams.

Waarom HeyGen de beste AI-diavoorstellingmaker is

HeyGen transformeert statische dia's in boeiende videopresentaties die de aandacht vasthouden en duidelijk communiceren. Begin met een PPT, een outline of een blogpost, en laat vervolgens AI scènes bouwen, vertelling toevoegen en consequente branding toepassen zodat je boodschap elke keer overkomt.

Snellere productie, constante kwaliteit

Besteed minuten aan een diavoorstelling in plaats van dagen. HeyGen automatiseert scènetiming, overgangen en ondertitels terwijl je kerninhoud behouden blijft.

Presentator zorgde voor duidelijkheid, minimale opzet

Kies een realistische presentator of voice-over die bij uw toon past, voeg spreeknotities of scripts toe, en genereer een sprekende diavoorstelling klaar om te delen.

Hergebruik en lokaliseer op grote schaal

Dupliceer projecten, vertaal voice-overs en ondertitels, of wissel beeldmateriaal om gelokaliseerde versies te maken zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Importeer dia's, schema's of URL's

Begin met bestaande PPTX-bestanden, Google Slides, geschreven schema's of zelfs een live blog-URL. HeyGen haalt automatisch koppen, structuur en kernpunten uit, en zet deze om in visuele scènes die klaar zijn voor vertelling.

Online leerinterface met een lachende man, het uploaden van inhoud en cursushoofdstukken.

AI-scriptgeneratie en timing suggesties

Zet dia-inhoud om in spreekvriendelijke scripts met automatische samenvatting en suggesties voor tempo. De AI beveelt scènelengtes en overgangen aan zodat elk idee voldoende tijd heeft om te beklijven. Je kunt eenvoudig regels bewerken, de toon aanpassen of je eigen spreeknotities plakken voor volledige creatieve controle.

Een app voor het maken van inhoud die een overzicht van de resultaten van het derde kwartaal weergeeft met tekst, een gegenereerde samenvatting en een foto van een man.

Realistische presentatoren en meertalige voice-overs

Kies uit natuurlijk ogende presentator avatars of genereer voice-overs in meerdere talen en accenten. Spraaktempo, nadruk en pauzes zijn geoptimaliseerd voor duidelijkheid, waardoor complexe onderwerpen makkelijker te volgen zijn.

Drie diverse individuen met open monden in aparte afgeronde videoframes op een blauwe achtergrond.

Merkgebonden sjablonen, bijschriften en visuele callouts

Pas merkkleuren, lettertypen, logo's en lay-outstijlen toe om elke diavoorstelling consequent en professioneel te houden. Voeg ondertitels, lager derde en geanimeerde callouts toe om belangrijke punten of gegevens te benadrukken. Deze visuele signalen leiden de aandacht en maken informatie makkelijker te verwerken.

Een lachende zwarte man met grafische overlays voor merklettertypen, kleuren en een interactief tekstvak dat weergeeft "Hey Maya! We hebben een speciale aanbieding alleen voor jou!"

Hoe de AI diavoorstelling maker te gebruiken

Maak een voltooide diavoorstelling video in vier eenvoudige stappen, met bedieningselementen die het proces snel en voorspelbaar houden.

Stap 1

Upload of plak uw inhoud

Importeer een presentatie, upload een document of plak een blog-URL of schets om de conversie te starten.

Stap 2

Script en tempo beoordelen

HeyGen stelt een kort script en scèneduur voor, bewerk regels of spreeknotities om aan te sluiten bij je stem en publiek.

Stap 3

Kies presentator, visuals en merk

Kies een presentator of stem, pas je merkkit toe en voeg schermafbeeldingen, iconen of stockafbeeldingen toe waar nodig.

Stap 4

Genereren en exporteren

Maak uw diavoorstelling video, download platformklare bestanden, of creëer gelokaliseerde versies met vertaalde voice-overs en ondertiteling.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een AI-diavoorstellingmaker?

Een AI diavoorstelling maker is een AI video generator die presentaties, overzichten of artikelen omzet in genarreerde videopresentaties, door gesproken script, visuals en ondertiteling te combineren in één exporteerbare video.

Heb ik PowerPoint of ontwerpvaardigheden nodig om dit te gebruiken?

Nee. HeyGen automatiseert lay-out, timing en vertelling. Je kunt een bestaande PPTX uploaden of tekst plakken en de AI een gestructureerde diavoorstelling laten maken.

Kan ik mijn bestaande merkmaterialen gebruiken?

Ja. Pas uw logo, kleuren, lettertypen en sjablonen toe zodat alle gegenereerde video's overeenkomen met uw huisstijlrichtlijnen.

Welke invoerformaten worden ondersteund?

Veelvoorkomende invoerformaten zijn PPTX, Google Slides, DOCX, PDF, en platte tekst of URL's. U kunt ook afbeeldingen en schermafbeeldingen uploaden ter ondersteuning van de visuele inhoud.

Kan ik het door AI gegenereerde script bewerken voordat ik de video maak?

Ja. HeyGen biedt bewerkbare scripts en scènekaarten zodat je de formulering, nadruk en oproepen tot actie kunt verfijnen voordat je gaat renderen.

Welke talen zijn beschikbaar voor voice-overs?

HeyGen ondersteunt veel talen voor vertellingen en ondertiteling. Je kunt gelokaliseerde versies maken door de taalinstellingen te wijzigen en voice-overs opnieuw te genereren met behulp van de videovertaler functie.

Worden ondertitels automatisch gegenereerd?

Ja. Ondertitels worden automatisch gecreëerd vanuit het script en gesynchroniseerd met de spraaktiming, en je kunt SRT-bestanden exporteren voor andere tools.

Kan ik een presentatorvideo naast de dia's tonen?

Ja. Kies een presentator-avatar of upload een korte presentatieclip om naast de dia-inhoud te verschijnen voor een hybride ervaring van een sprekend hoofd en diavoorstelling.

Hoe lang moet een diavoorstelling video duren?

De meeste diavoorstellingvideo's presteren het beste tussen 1 en 10 minuten, afhankelijk van de diepgang van het onderwerp. HeyGen helpt je om langere inhoud in kortere modules te verdelen.

Kan ik een video bijwerken nadat deze is gepubliceerd?

Ja. Heropen het project, bewerk het script of de dia's, en genereer een nieuwe video. Je behoudt versies zodat updates snel en gecontroleerd zijn.

Welke exportformaten zijn beschikbaar?

Exporteer MP4-bestanden geoptimaliseerd voor web en sociale media, met verticale of horizontale beeldverhoudingen, en ondertitelbestanden zoals SRT voor toegankelijkheid en distributie.

Is mijn inhoud veilig tijdens de verwerking?

Ja. Geüploade bestanden, gegenereerde scripts en gerenderde video's worden veilig verwerkt, en u behoudt de controle over het delen en opslaan ervan.

