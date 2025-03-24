Zet overzichten, dia's of artikelen om in professionele diavoorstellingvideo's met HeyGen. Onze AI diavoorstellingsmaker combineert strakke dia-indelingen, realistische voice-overs en automatische ondertiteling zodat je trainings-, verkoop- en cursusinhoud kunt publiceren zonder te filmen of ingewikkelde bewerkingen. Produceer merkgetrouwe video's die informeren, overtuigen en schaalbaar zijn.
Zet pitchdecks om in korte video's die de waarde, kenmerken en volgende stappen uitleggen voor potentiële klanten om op aanvraag te bekijken.
Zet SOP's en trainingsdia's om in vertelde lessen die nieuwe medewerkers kunnen bekijken en herhalen, wat zorgt voor een betere onthouding en consistentie.
Publiceer snelle functieoverzichten met callouts, schermafbeeldingen en voice-over om ondersteuningsvragen te verminderen en de adoptie te versnellen.
Maak promotievideo's of opgenomen presentaties van dia's om deelnemers te bereiken voor, tijdens en na evenementen.
Zet lesdia's om in beknopte videomodules die ideaal zijn voor LMS-platforms, microlearning en omgekeerde klaslokalen.
Deel leiderschapsupdates in de vorm van vertelde diavoorstellingen die persoonlijk, duidelijk en gemakkelijk te verspreiden zijn over teams.
Waarom HeyGen de beste AI-diavoorstellingmaker is
HeyGen transformeert statische dia's in boeiende videopresentaties die de aandacht vasthouden en duidelijk communiceren. Begin met een PPT, een outline of een blogpost, en laat vervolgens AI scènes bouwen, vertelling toevoegen en consequente branding toepassen zodat je boodschap elke keer overkomt.
Besteed minuten aan een diavoorstelling in plaats van dagen. HeyGen automatiseert scènetiming, overgangen en ondertitels terwijl je kerninhoud behouden blijft.
Kies een realistische presentator of voice-over die bij uw toon past, voeg spreeknotities of scripts toe, en genereer een sprekende diavoorstelling klaar om te delen.
Dupliceer projecten, vertaal voice-overs en ondertitels, of wissel beeldmateriaal om gelokaliseerde versies te maken zonder helemaal opnieuw te beginnen.
Importeer dia's, schema's of URL's
Begin met bestaande PPTX-bestanden, Google Slides, geschreven schema's of zelfs een live blog-URL. HeyGen haalt automatisch koppen, structuur en kernpunten uit, en zet deze om in visuele scènes die klaar zijn voor vertelling.
AI-scriptgeneratie en timing suggesties
Zet dia-inhoud om in spreekvriendelijke scripts met automatische samenvatting en suggesties voor tempo. De AI beveelt scènelengtes en overgangen aan zodat elk idee voldoende tijd heeft om te beklijven. Je kunt eenvoudig regels bewerken, de toon aanpassen of je eigen spreeknotities plakken voor volledige creatieve controle.
Realistische presentatoren en meertalige voice-overs
Kies uit natuurlijk ogende presentator avatars of genereer voice-overs in meerdere talen en accenten. Spraaktempo, nadruk en pauzes zijn geoptimaliseerd voor duidelijkheid, waardoor complexe onderwerpen makkelijker te volgen zijn.
Merkgebonden sjablonen, bijschriften en visuele callouts
Pas merkkleuren, lettertypen, logo's en lay-outstijlen toe om elke diavoorstelling consequent en professioneel te houden. Voeg ondertitels, lager derde en geanimeerde callouts toe om belangrijke punten of gegevens te benadrukken. Deze visuele signalen leiden de aandacht en maken informatie makkelijker te verwerken.
Hoe de AI diavoorstelling maker te gebruiken
Maak een voltooide diavoorstelling video in vier eenvoudige stappen, met bedieningselementen die het proces snel en voorspelbaar houden.
Importeer een presentatie, upload een document of plak een blog-URL of schets om de conversie te starten.
HeyGen stelt een kort script en scèneduur voor, bewerk regels of spreeknotities om aan te sluiten bij je stem en publiek.
Kies een presentator of stem, pas je merkkit toe en voeg schermafbeeldingen, iconen of stockafbeeldingen toe waar nodig.
Maak uw diavoorstelling video, download platformklare bestanden, of creëer gelokaliseerde versies met vertaalde voice-overs en ondertiteling.
Een AI diavoorstelling maker is een AI video generator die presentaties, overzichten of artikelen omzet in genarreerde videopresentaties, door gesproken script, visuals en ondertiteling te combineren in één exporteerbare video.
Nee. HeyGen automatiseert lay-out, timing en vertelling. Je kunt een bestaande PPTX uploaden of tekst plakken en de AI een gestructureerde diavoorstelling laten maken.
Ja. Pas uw logo, kleuren, lettertypen en sjablonen toe zodat alle gegenereerde video's overeenkomen met uw huisstijlrichtlijnen.
Veelvoorkomende invoerformaten zijn PPTX, Google Slides, DOCX, PDF, en platte tekst of URL's. U kunt ook afbeeldingen en schermafbeeldingen uploaden ter ondersteuning van de visuele inhoud.
Ja. HeyGen biedt bewerkbare scripts en scènekaarten zodat je de formulering, nadruk en oproepen tot actie kunt verfijnen voordat je gaat renderen.
HeyGen ondersteunt veel talen voor vertellingen en ondertiteling. Je kunt gelokaliseerde versies maken door de taalinstellingen te wijzigen en voice-overs opnieuw te genereren met behulp van de videovertaler functie.
Ja. Ondertitels worden automatisch gecreëerd vanuit het script en gesynchroniseerd met de spraaktiming, en je kunt SRT-bestanden exporteren voor andere tools.
Ja. Kies een presentator-avatar of upload een korte presentatieclip om naast de dia-inhoud te verschijnen voor een hybride ervaring van een sprekend hoofd en diavoorstelling.
De meeste diavoorstellingvideo's presteren het beste tussen 1 en 10 minuten, afhankelijk van de diepgang van het onderwerp. HeyGen helpt je om langere inhoud in kortere modules te verdelen.
Ja. Heropen het project, bewerk het script of de dia's, en genereer een nieuwe video. Je behoudt versies zodat updates snel en gecontroleerd zijn.
Exporteer MP4-bestanden geoptimaliseerd voor web en sociale media, met verticale of horizontale beeldverhoudingen, en ondertitelbestanden zoals SRT voor toegankelijkheid en distributie.
Ja. Geüploade bestanden, gegenereerde scripts en gerenderde video's worden veilig verwerkt, en u behoudt de controle over het delen en opslaan ervan.
