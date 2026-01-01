AI-onboardingvideomaker voor het maken van onboardingvideo’s

Maak in enkele minuten een professionele onboardingvideo van een eenvoudige scripttekst. Geen camera’s, geen bewerkingssoftware nodig. Plak je tekst, kies een stijl en verwelkom nieuwe medewerkers of klanten met een duidelijke, merkgetrouwe video.

AI onboarding video maker creating an engaging onboarding video from a script.
141.842.002Video's gegenereerd
116.612.899Avatars gegenereerd
19.558.360Video's vertaald
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Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.
Belangrijkste functies

Functies van de onboarding-videomaker

Spraakopschoning voor strakke, vlekkeloze takes

Neem één keer op en klink direct professioneel. Speech Cleanup verwijdert automatisch stopwoorden, ongemakkelijke stiltes, valse starts en nieuwe pogingen in de AI‑video-editor, en strijkt vervolgens alle overgangen glad zodat je onboardingvideo eruitziet alsof hij in één perfecte take is opgenomen. Geen nieuwe opnames en geen montageskills nodig.

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Speech Cleanup polishing a recorded onboarding video into a flawless take.

Maak onboardingvideo's van tekst

Skip the camera and the crew. Paste a script or prompt, pick a clean style, and this AI-powered video platform does the rest. With text to video, HeyGen helps you create professional onboarding content from written steps and policies, ready to publish in one click.

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Creating onboarding videos from text with an AI-powered video platform.

AI-voice-overs in diverse talen

Verwelkom elke nieuwe medewerker in zijn of haar eigen taal. Genereer natuurlijke voice-overs in meer dan 175 talen en accenten op basis van je script, of stem de toon af op die van je team met een aangepaste stem. De ingebouwde AI-stemgenerator gebruikt tekst-naar-spraak om een heldere, consistente boodschap te leveren, zonder dat je zelf audio hoeft op te nemen.

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AI voiceovers generating onboarding narration in diverse languages.

Customize captions and on-screen text

Maak onboardingcontent overal eenvoudig te volgen. Ondertiteling wordt automatisch gegenereerd en gesynchroniseerd met je voice-over, zodat elke kijker op stil of in een rumoerig kantoor kan meekijken. De ondertitelgenerator levert strak opgemaakte, aanpasbare tekst die naadloos wordt weergegeven op alle apparaten, met uitgebreide taalondersteuning.

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Customizing captions and on-screen text on an onboarding video.

Verander dia’s en templates in video

Reuse the material you already have. Upload a slide deck, handbook, or policy doc and turn it into a narrated onboarding video automatically. With PPT to video and onboarding video templates, your decks become engaging walkthroughs with animation and full customization, no design work required.

Begin gratis →
Turning slides and templates into a narrated onboarding video.

Ideeën en use cases voor onboardingvideo’s

Onboarding van nieuwe medewerkers

Onboarding van nieuwe medewerkers

Filming orientation takes days and dates fast. Write your welcome flow, pick a layout, and produce a consistent training video that helps introduce company culture, so new hires feel ready from day one.

Klantonboarding en rondleidingen

Klantonboarding en rondleidingen

Live setup calls don't scale and notes get ignored. Turn your setup guide into a product demo video that shows customers how to get started, lifting satisfaction and retention while cutting support tickets.

Compliance-training in alle afdelingen

Compliance-training in alle afdelingen

Updating compliance decks every year is slow and costly. Drop in your policy notes and build a structured course your team completes across departments, with a course builder that keeps every module current and consistent.

Software-tutorials en stapsgewijze handleidingen

Software-tutorials en stapsgewijze handleidingen

Screen recordings look messy and go stale fast. Describe each step, choose a format, and a tutorial video maker lets you easily create how-to content that helps new users learn features without a live demo.

Meertalige onboarding voor wereldwijde teams

Meertalige onboarding voor wereldwijde teams

Reshooting onboarding for every region costs months. Create once and use a video translator to localize into 175+ languages with synced delivery, giving distributed teams a seamless welcome in their own language.

Zelfbedieningsondersteuning en marketingcontent

Zelfbedieningsondersteuning en marketingcontent

Long help articles and manuals go unread. Convert a handbook with PDF to video and give customers and marketing teams a short, narrated asset they can watch on demand, reducing repeat questions and support load.

Hoe het werkt

Hoe een onboarding-videomaker werkt

Maak een onboardingvideo in vier eenvoudige stappen, van de eerste versie tot een gepolijste, deelklare video die je team vandaag nog kan bekijken.

Stap 1

Pick a template

Kies een stijl en lay-out die is gemaakt voor onboarding en stel vervolgens je beeldverhouding en merkkleuren in.

Stap 2

Add your script

Plak je welkomstbericht, stappen of beleidstekst en verfijn vervolgens de formulering en het tempo voor meer duidelijkheid.

Stap 3

Customize and clean up

Voeg voice-over, ondertiteling en branding toe en laat Spraakopschoning vervolgens stopwoorden en pauzes verwijderen.

Stap 4

Exporteren en delen

Render your finished onboarding video and download or share it with new hires and customers.

Picking an onboarding video template with a style and layout.
Adding a script to an onboarding video and refining the pacing.
Customizing narration and captions, then cleaning up an onboarding video.
Exporting a finished onboarding video to share with new hires.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

What is an AI onboarding video maker and how does it work?

Het is een tool die het maken van onboardingvideo’s verzorgt op basis van een geschreven script, zonder dat er gefilmd of gemonteerd hoeft te worden. Je plakt je tekst, kiest een stijl en HeyGen regelt de voice-over en timing. De AI-videogenerator maakt van het hele proces slechts een paar snelle klikken.

Hoe maak ik een effectieve onboardingvideo?

Houd het kort en duidelijk. Pro tip: gebruik één idee per scène. Een heldere scripttekst, natuurlijke voice-over en ondertiteling zorgen voor een effectieve onboardingvideo die de aandacht vasthoudt. Gebouwd op script-naar-video verhoogt effectieve onboarding de betrokkenheid zonder extra opnames.

Kan ik boeiende onboardingvideo’s maken met behulp van templates?

Yes. Start from onboarding video templates, drop in your script, and customize the look. There are free onboarding video templates to begin with, plus animated presentation layouts that help you create engaging onboarding videos in minutes.

Is het eenvoudig om onboardingvideo’s te maken zonder ervaring?

Ja. Het platform maakt het maken van video’s moeiteloos, zodat iedereen onboardingvideo’s kan bouwen met tekst die ze al hebben. Je krijgt een contenthub met templates en een optie voor videoproducties zonder gezicht, waardoor je eenvoudig professionele resultaten creëert zonder filmcrew.

Waarom een AI-onboardingvideomaker gebruiken, en is het gratis?

Er is een gratis abonnement waarvoor je geen creditcard nodig hebt, zodat je de belangrijkste tools en templates kunt uitproberen. Betaalde abonnementen beginnen rond de $29 per maand voor onbeperkt video’s, meer stemmen en AI-dubbing, waardoor elke nieuwe medewerker een soepele onboardingervaring krijgt.

Ondersteunt het platform LMS-tracking en gegevensbescherming?

Ja. Interactieve modules voegen quizzen en interactie in de video toe, en ze kunnen als educatieve video naar SCORM voor je LMS worden geëxporteerd. Beveiligde login, auditlogs en strikte gegevensprivacy zorgen ervoor dat elke onboardingvideo een echte weerspiegeling van je merk blijft.

Ontdek meer AI-aangedreven tools

Breng elke foto tot leven met hyperrealistische stem en beweging met Avatar IV.

AI-videogeneratorVideovertalerTekst-naar-video AIAudio naar video AIAI-lipsynchronisatieFaceswap AIAI-stemgeneratorAI UGC-advertentiesUrl naar videoScript naar videoAI Reels-generatorAI-avatargeneratorAfbeelding-naar-video AIStemklonenYouTube-videotolkVideo-avatarAI YouTube-videomakerAI TikTok-videomakerAI-ondertitelgeneratorTekst aan video toevoegenAI-ondertitelgeneratorVideoscriptgeneratorTekst-naar-spraak-avatarFoto aan video toevoegenAI-videocompressor

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Zet je scripts en beleidsdocumenten om in boeiende onboardingvideo’s met AI.

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