Maak in enkele minuten een professionele onboardingvideo van een eenvoudige scripttekst. Geen camera’s, geen bewerkingssoftware nodig. Plak je tekst, kies een stijl en verwelkom nieuwe medewerkers of klanten met een duidelijke, merkgetrouwe video.
Functies van de onboarding-videomaker
Spraakopschoning voor strakke, vlekkeloze takes
Neem één keer op en klink direct professioneel. Speech Cleanup verwijdert automatisch stopwoorden, ongemakkelijke stiltes, valse starts en nieuwe pogingen in de AI‑video-editor, en strijkt vervolgens alle overgangen glad zodat je onboardingvideo eruitziet alsof hij in één perfecte take is opgenomen. Geen nieuwe opnames en geen montageskills nodig.
Maak onboardingvideo's van tekst
Skip the camera and the crew. Paste a script or prompt, pick a clean style, and this AI-powered video platform does the rest. With text to video, HeyGen helps you create professional onboarding content from written steps and policies, ready to publish in one click.
AI-voice-overs in diverse talen
Verwelkom elke nieuwe medewerker in zijn of haar eigen taal. Genereer natuurlijke voice-overs in meer dan 175 talen en accenten op basis van je script, of stem de toon af op die van je team met een aangepaste stem. De ingebouwde AI-stemgenerator gebruikt tekst-naar-spraak om een heldere, consistente boodschap te leveren, zonder dat je zelf audio hoeft op te nemen.
Customize captions and on-screen text
Maak onboardingcontent overal eenvoudig te volgen. Ondertiteling wordt automatisch gegenereerd en gesynchroniseerd met je voice-over, zodat elke kijker op stil of in een rumoerig kantoor kan meekijken. De ondertitelgenerator levert strak opgemaakte, aanpasbare tekst die naadloos wordt weergegeven op alle apparaten, met uitgebreide taalondersteuning.
Verander dia’s en templates in video
Reuse the material you already have. Upload a slide deck, handbook, or policy doc and turn it into a narrated onboarding video automatically. With PPT to video and onboarding video templates, your decks become engaging walkthroughs with animation and full customization, no design work required.
Ideeën en use cases voor onboardingvideo’s
Filming orientation takes days and dates fast. Write your welcome flow, pick a layout, and produce a consistent training video that helps introduce company culture, so new hires feel ready from day one.
Live setup calls don't scale and notes get ignored. Turn your setup guide into a product demo video that shows customers how to get started, lifting satisfaction and retention while cutting support tickets.
Updating compliance decks every year is slow and costly. Drop in your policy notes and build a structured course your team completes across departments, with a course builder that keeps every module current and consistent.
Screen recordings look messy and go stale fast. Describe each step, choose a format, and a tutorial video maker lets you easily create how-to content that helps new users learn features without a live demo.
Reshooting onboarding for every region costs months. Create once and use a video translator to localize into 175+ languages with synced delivery, giving distributed teams a seamless welcome in their own language.
Long help articles and manuals go unread. Convert a handbook with PDF to video and give customers and marketing teams a short, narrated asset they can watch on demand, reducing repeat questions and support load.
Hoe een onboarding-videomaker werkt
Maak een onboardingvideo in vier eenvoudige stappen, van de eerste versie tot een gepolijste, deelklare video die je team vandaag nog kan bekijken.
Kies een stijl en lay-out die is gemaakt voor onboarding en stel vervolgens je beeldverhouding en merkkleuren in.
Plak je welkomstbericht, stappen of beleidstekst en verfijn vervolgens de formulering en het tempo voor meer duidelijkheid.
Voeg voice-over, ondertiteling en branding toe en laat Spraakopschoning vervolgens stopwoorden en pauzes verwijderen.
Render your finished onboarding video and download or share it with new hires and customers.
Het is een tool die het maken van onboardingvideo’s verzorgt op basis van een geschreven script, zonder dat er gefilmd of gemonteerd hoeft te worden. Je plakt je tekst, kiest een stijl en HeyGen regelt de voice-over en timing. De AI-videogenerator maakt van het hele proces slechts een paar snelle klikken.
Houd het kort en duidelijk. Pro tip: gebruik één idee per scène. Een heldere scripttekst, natuurlijke voice-over en ondertiteling zorgen voor een effectieve onboardingvideo die de aandacht vasthoudt. Gebouwd op script-naar-video verhoogt effectieve onboarding de betrokkenheid zonder extra opnames.
Yes. Start from onboarding video templates, drop in your script, and customize the look. There are free onboarding video templates to begin with, plus animated presentation layouts that help you create engaging onboarding videos in minutes.
Ja. Het platform maakt het maken van video’s moeiteloos, zodat iedereen onboardingvideo’s kan bouwen met tekst die ze al hebben. Je krijgt een contenthub met templates en een optie voor videoproducties zonder gezicht, waardoor je eenvoudig professionele resultaten creëert zonder filmcrew.
Er is een gratis abonnement waarvoor je geen creditcard nodig hebt, zodat je de belangrijkste tools en templates kunt uitproberen. Betaalde abonnementen beginnen rond de $29 per maand voor onbeperkt video’s, meer stemmen en AI-dubbing, waardoor elke nieuwe medewerker een soepele onboardingervaring krijgt.
Ja. Interactieve modules voegen quizzen en interactie in de video toe, en ze kunnen als educatieve video naar SCORM voor je LMS worden geëxporteerd. Beveiligde login, auditlogs en strikte gegevensprivacy zorgen ervoor dat elke onboardingvideo een echte weerspiegeling van je merk blijft.
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