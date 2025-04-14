Hoe de maker van herdenkingsvideo's werkt

Met onze maker voor herdenkingsdiavoorstellingen maak je in 3 tot 4 korte stappen een herdenkingsvideo, van een map met foto’s tot een deelklare tribute. Met de tribute-videomaker kun je in enkele minuten een herdenkingsdiavoorstelling maken en je video delen, zonder dat je met een tijdlijn hoeft te worstelen.