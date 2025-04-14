Herdenkingsvideomaker voor hartverwarmende eerbetonen

Turn your favorite photos into a heartfelt memorial video in minutes. No video editing skills and no cameras needed. Gently animate a portrait, add narration and a music track, and create a memorial your whole family can cherish.

147.623.624Video's gegenereerd
122.748.356Avatars gegenereerd
20.419.785Video's vertaald
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Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.
Gestileerd wit auto-icoon op een blauwe achtergrond.Key Features

Functies van de Memorial Video Maker

Gentle Motion for a Treasured Photo

Upload a single portrait and the image to video tool adds a soft smile or a slight head turn, so a still photograph looks like a living moment. It is a gentle way to bring their story to life without the result ever feeling uncanny.

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A single framed portrait gaining a soft, gentle motion in a warm memorial video editor.

Combineer foto’s en videoclips

Sleep de foto’s en videobeelden die je hebt verzameld naar HeyGen, en HeyGen zet ze om in een vloeiende diavideo, waarbij overgangen en timing automatisch voor je worden geregeld. Wijzig de volgorde van scènes of vervang een afbeelding eenvoudig via een tekstgebaseerde editor.

Gratis aan de slag →
Cherished photos and short clips arranged into a flowing memorial slideshow timeline.

Ingesproken eerbetoon met jouw woorden

Schrijf een paar zinnen over het leven van uw dierbare en de text to video engine zet ze om in gesproken tekst met een natuurlijke stem. Een toespraak of gedicht wordt zo een warme voice-over, een eenvoudige manier om uw dierbare te eren en een video te maken die past bij deze bijzondere dag.

Gratis aan de slag →
A written tribute being turned into a warm, gentle spoken narration for a memorial video.

Ondertitels, namen en datums in beeld

Personaliseer elke dia met namen, levensdata, citaten of een favoriete uitspraak als duidelijke tekst in beeld die iedereen kan lezen. Typ de woorden één keer en plaats ze op elke gewenste dia. Maak je eerbetoon persoonlijk met de woorden die er het meest toe deden.

Gratis aan de slag →
A memorial slide showing a name, life dates, and a favorite saying as clean on-screen text.

Een herdenkingsvideo in meer dan 175 talen

Families are rarely in one place anymore. Generate the finished video in more than 175 languages with lip-synced narration, so relatives overseas can hear the same loving words in a language they grew up speaking.

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A memorial tribute offered in many languages so family overseas can hear the same words.
Groen cadeaudoos-pictogram.Gebruiksscenario's

Use cases for the memorial video maker

Een rustig opgebouwd herdenkingsdiavoorstelling, samengesteld uit familiefoto’s en klaar om te exporteren als MP4.

Video's van uitvaart- en herdenkingsdiensten

Building a funeral slideshow by hand the week of a service is brutal. Our slideshow maker turns your photos into a paced memorial slideshow that tells their story, a touching tribute ready to export as an MP4 and hand to the funeral home.

A warm celebration-of-life highlight video set to an uplifting song with joyful photos.

Herinneringsvideo's van vieringen van het leven

Een sombere montage past niet bij iedereen. Kies warme foto’s met een vrolijk, herkenbaar liedje voor hun vrienden, voeg korte fragmenten van gelach toe en maak zo een emotioneel eerbetoon dat de zaal met een glimlach verlaat in plaats van alleen in rouw achterlaat.

Een zacht ingesproken levensverhaal, waarin een geschreven lofrede rustig en natuurlijk wordt voorgelezen.

Een verteld levensverhaal als eerbetoonvideo

Wanneer niemand het aankan om de toespraak hardop voor te lezen, spreekt de AI‑stemgenerator jouw geschreven woorden rustig uit, zodat je hen kunt eren zonder dat iemand instort.

Een ontroerende herdenkingsvideo voor een huisdier, met foto’s van de eerste dagen tot aan de rustige latere middagen.

Herdenkings- en eerbetoonvideo’s voor huisdieren

Het verlies van een huisdier verdient dezelfde zorg. Voeg foto’s toe van de puppytijd tot de laatste rustige middagen, zet ze onder een zacht muziekje en herdenk een vriend die familie was.

Een herdenkingshulde opnieuw opgebouwd in een andere taal, met gesynchroniseerde lipbewegingen voor familie in het buitenland.

Herinneringsvideo’s voor familie in het buitenland

Familieleden die niet konden reizen, verdienen het nog steeds om mee te doen. De AI-videotranslator bouwt de hele videotribute opnieuw op in hun eigen taal, met bijpassende lipbewegingen, zodat afstand nooit voorkomt dat iemand afscheid kan nemen.

Een herinneringssouvenir voor een jubileum dat elk jaar opnieuw wordt geopend en aangevuld met nieuwe familiefoto’s.

Herinneringsgeschenken voor jubilea

Open elk jaar op de sterfdag of verjaardag het project opnieuw, voeg eenvoudig nieuwe foto’s toe die een familielid heeft gestuurd en genereer binnen enkele minuten een nieuwe versie. Zo wordt het een blijvende herinneringsvideo die hun nagedachtenis levend houdt met een herdenkingsdiavoorstelling waar de familie voor altijd van kan genieten, in plaats van een bestand dat vaststaat op een oude usb-stick.

Wit, wazig documentpictogram met een afspeelknop op een lichtblauwe achtergrond.Hoe het werkt

Hoe de maker van herdenkingsvideo's werkt

Met onze maker voor herdenkingsdiavoorstellingen maak je in 3 tot 4 korte stappen een herdenkingsvideo, van een map met foto’s tot een deelklare tribute. Met de tribute-videomaker kun je in enkele minuten een herdenkingsdiavoorstelling maken en je video delen, zonder dat je met een tijdlijn hoeft te worstelen.

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Stap 1: Voeg je foto’s toe

Upload foto’s, portretten en korte clips. Vrijwel elk bestandsformaat werkt, en je kunt later meer toevoegen.

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Stap 2: Kies een stijl

Kies uit een verscheidenheid aan templates en ontdek meer videostijlen, en pas vervolgens de achtergrond en het lettertype aan. Elke videotemplate is volledig aanpasbaar, zodat je een mooie herdenkingsslideshow-template kunt kiezen voor zowel herdenkings- als uitvaartdiensten.

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Stap 3: Voeg muziek en tekst toe

Kies of upload een nummer om een video met muziek te maken en voeg daarna namen, data, bijschriften en optionele vertelling met een natuurlijke stem toe.

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Stap 4: Exporteren en delen

Render in HD of 4K, download vervolgens je eerbetoonvideo als MP4 en geef een kopie aan het uitvaartcentrum of stuur een privélink.

Veelgestelde vragen over het maken van herdenkingsvideo’s

Wat is een maker van herdenkingsvideo’s en hoe werkt het?

Een maker van herdenkingsvideo’s is een hulpmiddel waarmee je een herdenkingsdiavoorstelling kunt maken van foto’s, videoclips, muziek en tekst. Je uploadt je afbeeldingen, kiest een template en binnen enkele minuten wordt er een herdenkingstribute voor je samengesteld. Veel families gebruiken dit om een tributevideo te maken voor een dienst of als blijvende herinnering.

Hoeveel foto’s moet een herdenkingsdiavoorstelling bevatten en hoe lang moet deze duren?

De meeste families gebruiken 60 tot 100 foto’s in een herdenkingsdiavoorstelling. Elke foto wordt drie tot vijf seconden getoond, wat resulteert in een video van vijf tot tien minuten. Voor een doorlopende video tijdens de receptie werkt tien tot vijftien minuten goed. Stem de lengte af op de duur van je muziek, zodat de liedjes en de foto’s tegelijk eindigen.

Zal een AI-geanimeerde foto van mijn dierbare er respectvol uitzien?

Ja, zolang de beweging subtiel blijft. Het Avatar IV model van HeyGen voegt een zachte glimlach of een lichte hoofdbeweging toe in plaats van overdreven beweging, zodat een stil portret aanvoelt als een ontroerende herinnering in plaats van iets onnatuurlijks. Jij bepaalt zelf hoeveel het beweegt.

Hoe maak ik van oude afgedrukte foto’s een herdenkingsdiavoorstelling?

Scan elke afdruk op 300 DPI of fotografeer hem plat in goed licht en upload vervolgens de bestanden. HeyGen accepteert JPG, PNG en HEIC, scherpt elke afbeelding aan en plaatst deze in uw uitvaartdiavoorstelling. Het is een eenvoudige manier om van een schoenendoos vol fotoafdrukken een herdenkingsvideo te maken.

Welke muziek kan ik gebruiken in een herdenkingsvideo?

Voor een besloten dienst kun je vrijwel elk betekenisvol lied gebruiken. Voor alles wat openbaar online wordt geplaatst, kies je rechtenvrije of gelicentieerde muziek, zodat het niet wordt gedempt of verwijderd. Eén of twee nummers zijn voor de meeste uitvaartdiavoorstellingen voldoende.

Waarom HeyGen gebruiken in plaats van andere makers van eerbetoonvideo’s?

De meeste makers van eerbetoonvideo’s blijven steken bij een fotoslideshow. HeyGen gaat verder: het animeert een portret, spreekt jouw geschreven woorden in en zet de hele video om in meer dan 175 talen. Dankzij die combinatie maak je in enkele minuten een prachtige eerbetoonvideo, zowel voor de dienst als voor familie die ver weg is.

Kan ik de herdenkingsvideo nog bewerken nadat ik hem heb gemaakt?

Ja. HeyGen fungeert ook als online videobewerker. Open het project in de AI-videobewerker om een foto te vervangen, een ondertitel aan te passen of het nummer te wijzigen en genereer het vervolgens binnen enkele minuten opnieuw. Er is geen aparte bewerkingssoftware die je hoeft te leren en je hoeft niets helemaal opnieuw op te bouwen.

Hoe kan ik de herdenkingsvideo afspelen en delen tijdens de uitvaartdienst?

Exporteer de video als MP4 in HD of 4K, het formaat dat de meeste uitvaartcentra verkiezen, en stuur de uitvaartvideo minstens 48 uur van tevoren naar de uitvaartleider zodat zij deze kunnen testen. Met een privélink kan een herdenkingsvideo voor de uitvaart ook worden gedeeld met iedereen die niet aanwezig kon zijn.

Kan ik een eerbetoonvideo maken zonder montage-ervaring?

Ja, het proces is gemaakt voor beginners, er is geen montage-ervaring nodig. Makers die nog nooit in een studio hebben gewerkt, ervaren dezelfde eenvoud: docent Anton Voroniuk meldde dat hij wekelijks 15,5 uur bespaarde en dat de productiekosten tot 40 keer lager lagen. Als zij snel een video kunnen maken, dan kan een rouwende familie dat ook.

Is er een gratis maker voor herdenkingsvideo’s en wat zijn de kosten?

Ja. Met deze gratis maker voor herdenkingsvideo’s kun je direct beginnen en een volledig eerbetoon samenstellen zonder vooraf te betalen. Betaalde abonnementen beginnen vanaf $24 per maand en bieden langere video’s, export in HD en 4K en meer talen. Als gratis maker van eerbetoonvideo’s is het starterabonnement vaak al voldoende voor één enkele dienstvideo.

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