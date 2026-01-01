Maak in enkele minuten van productbeschrijvingen professionele e-commercevideo’s met HeyGen. Geen camera’s, geen crews, geen bewerkingssoftware. Plak je tekst, kies een stijl en ontvang productvideo’s, UGC-advertenties en demo’s die klaar zijn om te publiceren.
Functies van de e-commercevideomaker
Productvideo's maken in enkele minuten
Voer je productgegevens in en ontvang binnen enkele minuten hoogwaardige e-commerce productvideo’s. Beschrijf het item, kies een stijl en de tekst-naar-video-engine bouwt automatisch scènes, voice-over en beweging. Met deze e-commerce videomaker maak je moeiteloos professionele videocontent, zonder leercurve.
AI-spraakcorrectie voor vlekkeloze opnames
Neem één keer op en laat AI Speech Cleanup automatisch stopwoorden, lange pauzes, valse starts en retakes verwijderen. Zonder dat je montagevaardigheden nodig hebt, voegt het je beste momenten naadloos samen met onzichtbare overgangen, zodat elke productdemovideo eruitziet alsof hij perfect is opgenomen en je uren aan videobewerking bespaart.
UGC-advertenties in creatorstijl met voice-overs
Maak scroll-stoppende advertenties die aanvoelen als echte berichten van klanten. Schrijf een pakkende hook, voeg natuurlijke voice-overs toe en produceer razendsnel testimonial-achtige clips. Met de ingebouwde AI-advertentiemaker en AI-tools blijft je content perfect aansluiten bij Instagram-feeds en Reels, zodat je meer klikken naar je productpagina’s genereert.
Meertalige video's voor wereldwijde merken
Bereik shoppers in elke markt zonder één enkele video opnieuw te hoeven maken. Genereer natuurlijke voice-overs in meer dan 175 talen en lokaliseer vervolgens je afgewerkte clips met nauwkeurige lipsynchronisatie met behulp van de videotranslator. Eén productvideo wordt zo een winkelklare asset voor elke regio, allemaal vanuit één platform.
Alles-in-één editor in je browser
Test meer creatives zonder je budget te overschrijden. Pas je video’s aan, wijzig het formaat naar elke afmeting of verander de hook, genereer vervolgens varianten vanuit één project en download ze. De alles-in-één AI‑video-editor draait in je browser, zodat je ecommerce-video’s kunt bewerken zonder enige video-editingervaring.
E-commerce video-ideeën en use cases
Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.
Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.
Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.
Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.
New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.
Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.
Hoe een videomaker voor e-commerce werkt
Maak in vier eenvoudige stappen een e-commercevideo die je van productidee naar een gepolijste, publiceerklare clip brengt.
Choose a template, aspect ratio, and look for your store, then set the product video type you want.
Plak de details of beschrijving van je product. Het systeem splitst deze op in scènes en zorgt voor een natuurlijke timing.
Voeg ondertiteling, achtergronden, muziek, branding of een voice-over toe en pas vervolgens de timing aan zodat de boodschap goed overkomt.
Render een strakke video en exporteer deze vervolgens in het juiste formaat voor je webshop en sociale kanalen.
Een ecommerce-videomaker is een AI-platform dat productdetails omzet in video’s, zonder dat je hoeft te filmen. Kies een stijl, plak je tekst, en je kunt binnen enkele minuten productvideo’s maken. De script-naar-video workflow brengt alles wat je nodig hebt samen op één plek.
Ja. Gebruik AI om creator-achtige clips te maken met een natuurlijke manier van spreken die aansluit bij de informele toon die shoppers verwachten. Marketeers vertrouwen op deze AI-tools om boeiende video’s te maken met AI-socialmedia-advertentietools, Instagram-varianten te testen en de winnende clips op te schalen die voor meer klikken en hogere betrokkenheid zorgen.
Zeker. Je hebt geen camera- of montagevaardigheden nodig. Maak een faceless video voor je winkel met presentatoren en tekst, gewoon in je browser of in de mobiele app. Publiceer de video online op elk socialmediaplatform, zonder dat er een opname nodig is.
Upload een productafbeelding, kies een script of motion-prompt en de image-to-video-tool voegt animatie toe met filmische pans en zooms. Statische catalogusfoto’s veranderen in verzorgde video’s die je moeiteloos kunt gebruiken op Amazon, in lifestyle-advertenties en bij productvermeldingen.
Ja. Pas je video’s aan, wijzig het formaat naar elke gewenste afmeting en download bestanden van hoge kwaliteit voor elk kanaal. Combineer dit met AI Voice Cloning om een consistente merkstem te behouden, elke versie met een laatste touch-up bij te werken en tijd te besparen op testen en videobewerking.
Ja. Kies uit professionele templates die speciaal zijn gemaakt voor e-commerce en bewerk ze in deze intuïtieve online video-editor of Instagram-videomaker. Voeg met één klik een ondertitel of tekstoverlay toe, plaats grafische elementen en maak verbluffende video’s met een professionele uitstraling.
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Breng elke foto tot leven met hyperrealistische stem en beweging met Avatar IV.
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