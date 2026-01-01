Al meer dan vier decennia Videoimagem staat aan de voorhoede van corporate videoproductie in Brazilië. Het bureau heeft een sterke reputatie opgebouwd met het creëren van hoogwaardige content voor trainingen, interne communicatie, productlanceringen en bedrijfsevenementen. Naarmate de verwachtingen van klanten evolueerden, merkte Videoimagem een groeiende vraag naar meer gepersonaliseerde, interactieve en schaalbare content.

In eerste instantie gebruikte het bureau andere AI-gestuurde videotools om gepersonaliseerde content te creëren, maar zij liepen tegen beperkingen aan op het gebied van avatar-kwaliteit, stemrealisme en schaalbaarheid. Deze beperkingen hinderden hen in het leveren van de hoogwaardige, meeslepende video’s die hun klanten nodig hadden.

Videoimagem moest gepersonaliseerde videocontent op grote schaal produceren en tegelijkertijd een naadloze ervaring voor zijn klanten garanderen, dus wendde het zich tot HeyGen.

Lancering van gepersonaliseerde videocampagnes voor AB InBev met HeyGen

Videoimagem gebruikte het platform van HeyGen om gepersonaliseerde videocampagnes te lanceren voor AB InBev, specifiek gericht op klanten van de BEES- en Zé Delivery-apps. Deze campagnes waren erop gericht klantrelaties te verdiepen met gepersonaliseerde, boeiende content waarin Braziliaanse beroemdheden centraal stonden.

Voor de BEES-app van AB InBev, die het bedrijf verbindt met zakelijke klanten zoals cafés en supermarkten, produceerde Videoimagem meer dan 50.000 gepersonaliseerde video’s. Deze video’s bevatten op maat gemaakte promotionele content, waarbij klanten persoonlijk bij naam werden aangesproken en content te zien kregen die aansloot bij hun aankoopgeschiedenis.

Voor de Zé Delivery-campagne, die gericht was op individuele consumenten, gebruikte Videoimagem avatars van populaire oud-voetballers die grote teams uit Rio de Janeiro vertegenwoordigden. Deze gepersonaliseerde video’s vierden de favoriete sportteams van klanten en creëerden zo een emotionele band. “We hebben van hen gehoord… dat het meer dan drie keer zoveel betrokkenheid oplevert in vergelijking met zonder de gepersonaliseerde video,” deelde Mathias. Met een initiële productie van meer dan 3.000 video’s liet de campagne een enorm opschalingspotentieel zien.

Videoimagem in staat stellen de productie van gepersonaliseerde video’s op te schalen

Het geavanceerde platform van HeyGen voor videopersonalisatie bood de perfecte oplossing. Door de API van HeyGen te integreren, verbeterde Videoimagem zijn videoproductie met realistische avatars en levensechte voice-cloningmogelijkheden, die essentieel waren om de hoge betrokkenheidsniveaus te bereiken waar hun klanten om vroegen. Zoals Mathias Eichbaum, partner bij Videoimagem, uitlegde: "De kwaliteit van de avatars is veel beter dan de opties die we hebben gebruikt of gezien", waarmee hij de superieure mogelijkheden van het platform benadrukte.

Dankzij de API-integratie van HeyGen met tools zoals Eleven Labs kon Videoimagem het proces van voice cloning stroomlijnen en duizenden gepersonaliseerde video’s produceren zonder in te leveren op kwaliteit, waardoor het een ideale keuze werd voor grootschalige campagnes. De samenwerking tussen Videoimagem en HeyGen werd gekenmerkt door snelle, persoonlijke ondersteuning, die Videoimagem hielp uitdagingen te overwinnen en het platform te optimaliseren voor hun specifieke behoeften.

Betere betrokkenheid en sterkere klantrelaties

De resultaten van de gepersonaliseerde videocampagnes waren indrukwekkend. De betrokkenheidspercentages voor de video’s waren meer dan drie keer zo hoog als bij niet-gepersonaliseerde campagnes. Klanten meldden aanzienlijke verbeteringen in gebruikersinteracties, wat bewees dat gepersonaliseerde content effectiever was in het opbouwen van diepere klantrelaties.

Mathias was vooral onder de indruk van de vlekkeloze uitvoering van de campagnes en zei: “We waren super onder de indruk… absoluut geen problemen. Alles was goed, geen fouten of bugs.” De kwaliteit van de avatars, de natuurlijk klinkende stemmen en de algehele betrouwbaarheid van het platform speelden een cruciale rol in het laten aanslaan van deze campagnes bij hun doelgroep.

De gepersonaliseerde video’s werden zeer goed ontvangen door klanten en de klanten van Videoimagem, die de mogelijkheid prezen om grootschalige campagnes te produceren zonder in te leveren op kwaliteit of betrokkenheid. Door gebruik te maken van HeyGen’s platform bood Videoimagem een meer gepersonaliseerde en impactvolle communicatie-ervaring, waarmee een nieuwe standaard in videomarketing werd gezet.

De toekomst van gepersonaliseerde video met HeyGen

HeyGen’s geavanceerde AI-technologie heeft de aanpak van Videoimagem voor gepersonaliseerde videoproductie getransformeerd en geholpen om op grote schaal zeer boeiende content te leveren. Door eerdere uitdagingen rond avatar-kwaliteit, stemrealisme en schaalbaarheid te overwinnen, kon Videoimagem zijn klanten helpen om op een diepgaander en persoonlijker niveau contact te maken met hun eigen klanten.

Met het oog op de toekomst is Videoimagem van plan het gebruik van HeyGen’s platform op te schalen om een nog breder publiek te bereiken en zo zijn positie als marktleider in gepersonaliseerde videocontent verder te versterken. "HeyGen helpt ons mensen op een veel persoonlijkere manier te bereiken, en dat helpt ons met hen in contact te komen,” aldus Mathias.

Door deze samenwerking heeft Videoimagem niet alleen de klantbetrokkenheid vergroot, maar ook nieuwe mogelijkheden ontsloten voor gepersonaliseerde videomarketing, waarmee HeyGen’s rol als belangrijke speler in de toekomst van digitale communicatie wordt versterkt.