Gratis jubileumvideomaker

Verander je woorden in enkele minuten in een verzorgde jubileumvideo met een jubileumvideomaker die elke productiestap automatisch voor je regelt. Schrijf je boodschap, kies een visuele stijl en ontvang een kant-en-klare video om te delen – zonder camera’s, zonder montage­software en zonder productie-ervaring nodig.

115,773,545Video's gegenereerd
89,643,212Avatars gegenereerd
15,974,593Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Waarom merken kiezen voor een gratis maker van jubileumvideo's

Breng elke mijlpaal tot leven op het scherm

Elke verjaardag heeft een verhaal, en met de juiste video komt dat verhaal echt tot leven. Upload foto’s, voeg een boodschap toe en maak een filmische ode die de emotie van het moment vastlegt. Of het nu om het eerste jaar gaat of het vijftigste, het resultaat ziet eruit alsof een professionele videograaf er dagen aan heeft gewerkt. Geen cameratijd, geen montagetijdlijn, geen speciale vaardigheden nodig. Je kunt image to video gebruiken om je stilstaande herinneringen automatisch om te zetten in bewegende scènes.

A collage of diverse digital interfaces, centered on a hand holding a smartphone presenting an AI video creation app.

Voeg een echte stem toe zonder zelf voor de camera te gaan

Vertelling maakt een jubileumvideo persoonlijk. Clone een stem op basis van een korte audio-opname en pas die toe op elke video, zodat de boodschap precies klinkt als jij, of je nu in beeld bent of niet. Het resultaat is een warme, persoonlijke manier van vertellen die de aandacht vasthoudt tot het laatste woord. Je hoeft jezelf nooit op video op te nemen of een stemacteur in te huren om natuurlijke, expressieve narratie in studiokwaliteit te krijgen.AI-stemklonenzorgt voor een consistente stem in elke versie die je maakt.

Man's smiling portrait on left, transforming into animated video of him speaking with "Excited" emotion tag on right, separated by sound wave icons.

Pas elk detail aan voor elke gelegenheid

Kleurenpalet, lettertype, achtergrondmuziek, tempo van de scènes, de kadrering van elk moment: alles is rechtstreeks in de app aan te passen, zonder dat je een tijdlijn of lagenstapel hoeft aan te raken. Stem de stijl af op de relatie: elegant en ingetogen voor een formeel jubileum, warm en romantisch voor een persoonlijke viering. De AI‑videobewerker geeft je volledige controle over elke creatieve keuze, terwijl het productieproces soepel en toegankelijk blijft voor iedereen.

Smiling woman in a UI demonstrating custom voice and volume control at 82%.

Design With Templates, Drag and Drop, and Simple Editing Tools

Beginnen met een leeg canvas kost tijd. Met jubileumvideotemplates krijg je een professioneel ontworpen startpunt — eentje die vanaf de eerste klik past bij de sfeer van de gelegenheid. Vanaf daar kun je eenvoudig je foto’s en muziek slepen en neerzetten, clips inkorten, audio toevoegen en tekst aanpassen in een gebruiksvriendelijke interface.Script to video verzorgt de verhaallijn, zodat je videobewerkings­tools zich kunnen richten op de creatieve details in plaats van op de technische inrichting.

An image editor displays a claymation man in a trench coat, fedora, and sunglasses making a 'stop' gesture, selected for editing. A media panel shows a grid of image thumbnails.

Schaal van één video naar vele zonder extra moeite

Het maken van jubileumvideo’s voor een heel team, een klantenbestand of een grote uitgebreide familie kost evenveel moeite als het maken van één video. Schrijf het scriptsjabloon, vervang de namen en details, en genereer elke versie automatisch. Een creatief bureau of HR-team dat werkjubilea viert, kan vijftig gepolijste video’s produceren in de tijd die het vroeger kostte om er één op te nemen. De ondertitelgenerator houdt elke versie toegankelijk, met schermtekst die klaar is voor stille autoplay op elk platform.

A smiling woman shown in multiple overlapping frames, depicting her in various professional and casual roles.

Toepassingen van de gratis jubileumvideomaker

Persoonlijke jubileumtributes tussen partners

Planning a surprise anniversary video for a partner used to mean hiring a videographer, gathering footage, and waiting days for an edit. With a free anniversary video maker, you write your message, upload photos, and generate a finished tribute in minutes. The result is a heartfelt, memorable video that feels considered and crafted, delivered without any of the traditional production friction or cost. No experience needed — the tools are built to help you make something genuinely beautiful from the start.

Erkenning van werkjubilea van medewerkers

HR teams and managers spend real time crafting individual recognition for milestone work anniversaries. When a team grows, that effort becomes unsustainable. With text to video, you can produce personalized work anniversary videos at scale. Each video carries the employee's name, tenure, and a custom message, generated automatically from a simple data template. Recognition feels personal even when production is systematized, and every video adds a real personal touch that a written message alone cannot match.

Campagnes voor bedrijfsjubilea en merkwaardige momenten

A company milestone deserves a video that matches its weight. Whether it is a five-year founding anniversary or a 50th brand moment, a polished video tells the story with far more impact than a written announcement. Use the AI video generator to create anniversary videos that walk through your company's history, highlight key achievements, and speak directly to customers and partners. The format is built for sharing, and the result is high-quality output that reflects the occasion.

Wedding Anniversary Celebration Videos for Events

Playing a video or slideshow at a party or reception requires a production-quality result, not a slide show with background music. An anniversary video maker lets you build a multi-scene video with narration, transitions, and music that runs smoothly on any screen. Combine photos, written recollections, and voice narration into a cohesive tribute that holds the room's attention and brings fond memories back to life. The slideshow maker is a natural companion when you have a library of photos to organize into a narrative sequence.

Vriendschaps- en jubileumvideo’s voor mijlpalen

Not every anniversary celebrates a romance. Friendships, partnerships, and long-term collaborations all carry their own milestones worth marking. A friendship anniversary video, a creative partnership tribute, or a retrospective of a decade-long working relationship all follow the same format: gather the memories, write the message, and let the platform transform it into a video worth sharing. Video GPT can generate your script from a simple prompt if you are not sure where to start.

Internationale jubileumberichten voor wereldwijde teams

When a team spans multiple countries, a single-language anniversary video misses half the audience. Translate any anniversary video into 175+ languages using AI dubbing so the original warmth carries across every regional version. Voice tone is preserved, lip movement stays in sync, and the localized output matches the production quality of the original. Distributing a multilingual anniversary message no longer requires separate recordings or translation agencies.

Hoe een gratis jubileumvideomaker werkt

Maak een verzorgde jubileumvideo in vier duidelijke stappen, van je eerste bericht tot een kant-en-klaar bestand om te delen.

Stap 1

Kies je stijl

Kies een videotemplate of visuele stijl die past bij de gelegenheid. Stel de beeldverhouding, het kleurthema en de scènestructuur in. De lay-out wordt automatisch aangepast aan jouw content.

Stap 2

Schrijf je bericht

Typ of plak je jubileumbericht. Pas de toon, het tempo en de volgorde van de scènes aan. Het systeem zet je tekst om in scènes die klaar zijn voor video.

Stap 3

Visuals en audio aanpassen

Upload foto’s, kies achtergrondmuziek, pas overgangen en lettertypen aan. Voeg een voice-over of de output van een AI‑stemgenerator toe om de video persoonlijk te maken.

Stap 4

Exporteren en delen

Render de voltooide video en exporteer deze in je voorkeursformaat. Download voor offline gebruik, deel via een link of plaats de video direct op het platform van jouw keuze.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Wat is een jubileumvideomaker en hoe werkt het?

Een maker voor jubileumvideo’s is een tool die geschreven berichten, foto’s en audio omzet in een kant-en-klare video, zonder dat je camera’s, montage­software of productie-ervaring nodig hebt. Je voert je content in, kiest een visuele stijl en het systeem stelt de scènes samen, voegt voice-over toe, synchroniseert muziek en levert een gepolijste videofile op. De versie van HeyGen gebruikt AI om elke productiestap automatisch af te handelen, van scènes ordenen tot stemnarratie, zodat het hele proces minuten in plaats van uren duurt.

Voelt een AI-gegenereerde jubileumvideo wel persoonlijk genoeg om als cadeau te geven?

Ja, en juist die personalisatie zorgt voor de emotionele impact. De video bevat precies jouw woorden, de door jou gekozen foto’s, je eigen stem als je die kloont, en een visuele stijl die past bij de gelegenheid. Het resultaat oogt niet als een standaardtemplate, maar als een doordacht, zorgvuldig gemaakte ode. Voor ontvangers weegt het veel zwaarder dat jij iets specifiek voor hen hebt gemaakt dan of er een camera aan te pas is gekomen. De AI-foto-avatar optie maakt het bovendien mogelijk om een foto van jezelf te veranderen in een sprekende, vertellende presentator voor een nog persoonlijker resultaat.

Hoe voeg ik mijn eigen stem toe aan een jubileumvideo?

Neem een korte geluidsopname op, upload deze naar de voice cloning‑functie en pas de gekloonde stem toe op je videoscript. De voice-over klinkt als jij gedurende de volledige lengte van de video, zonder dat je zelf het hele script hoeft in te spreken. Aanpassingen aan tempo en toon kun je na de eerste generatie doen. Er is geen kennis van audio-engineering nodig. Als je liever een vooraf gebouwde stem gebruikt, dan heeft de AI-stemgenerator bibliotheek honderden natuurlijke opties om uit te kiezen.

Kan ik mijn eigen foto’s en videobeelden gebruiken in de jubileumvideo?

Ja. Je kunt foto’s, korte videoclips en andere persoonlijke media rechtstreeks in de editor uploaden. De tool plaatst je uploads in de scènestructuur en past ze aan zodat ze aansluiten bij de visuele stijl die je hebt gekozen. Je bent niet beperkt tot stockbeelden. Hoe meer persoonlijke media je toevoegt, hoe unieker de uiteindelijke video aanvoelt voor de ontvanger. Het toevoegen van een sticker, een retrofilter of een decoratieve tekstoverlay zijn allemaal ondersteunde aanpassingen die je kunt doen voordat je je jubileumvideo downloadt.

Hoe lang duurt het om een jubileumvideo te maken?

De meeste video’s zijn binnen vijf tot tien minuten na het indienen van je content klaar. Langere video’s met meerdere scènes of extra maatwerk kunnen iets meer tijd kosten, maar het proces duurt nog steeds minuten, geen uren. Er is geen wachttijd op een editor, geen eindeloos heen-en-weer over revisies en geen renderwachtrij die zich over een hele werkdag uitstrekt. Je kunt snel belangrijke aanpassingen doen en opnieuw genereren als er iets bijgesteld moet worden.

Is er een gratis maker voor jubileumvideo’s die ik kan gebruiken zonder me aan te melden?

Ja. Het gratis abonnement is online beschikbaar zonder dat je een creditcard nodig hebt en stelt je in staat prachtige jubileumvideo’s te maken en de volledige set functies te verkennen voordat je een upgrade doet. Er zijn gratis jubileumvideosjablonen inbegrepen, zodat je kunt beginnen met een professioneel ontwerp in plaats van met een leeg canvas. Het is gratis om te starten, en de meeste gebruikers merken dat ze een complete video kunnen maken met het gratis abonnement voordat ze beslissen of ze willen upgraden voor geavanceerde functies zoals voice cloning of langere exports.

Kan ik jubileumvideo’s maken in meerdere talen voor internationale familie of teams?

Ja. Zodra je video klaar is, kun je deze vertalen naar meer dan 175 talen met de AI‑videotranslator. De vertaalde versie behoudt je oorspronkelijke stemklank en zorgt dat de voice-over synchroon blijft lopen met de beelden. Dit is vooral handig voor families die over verschillende landen verspreid zijn, internationale teams die werkjubilea vieren, of bedrijven die jubileumberichten sturen naar een meertalige klantenkring. Elke taalversie wordt binnen enkele minuten vanuit het origineel geproduceerd.

Hoe verhoudt een jubileumvideomaker zich tot het inhuren van een videograaf?

Een traditionele videograaf vereist planning, filmen, montage en nabewerking. Dit duurt meestal dagen tot weken en kost honderden tot duizenden dollars per video. Een jubileumvideomaker levert in enkele minuten een vergelijkbaar resultaat tegen een fractie van de kosten. Het nadeel is dat gefilmd beeldmateriaal een levendige, realistische kwaliteit heeft waar AI-productie wel in de buurt komt, maar die het niet volledig kan evenaren. Voor de meeste persoonlijke en professionele jubileumsituaties maken de snelheid, kostenbesparing en toegankelijkheid van AI-gestuurde videoproductie het tot de meer praktische en schaalbare keuze.

Kan ik de voltooide jubileumvideo op Instagram delen of downloaden voor offline gebruik?

Ja. Zodra de video is gerenderd, kun je je jubileumvideo downloaden als een MP4 in de beeldverhouding die past bij het platform waarvoor je hem wilt gebruiken. Verticale formaten zijn beschikbaar voor Instagram Reels en Stories, vierkante formaten voor berichten in de feed en breedbeeld voor YouTube of weergave op een eventscherm. Je kunt de video ook delen via een directe link als je deze naar dierbaren wilt sturen zonder dat zij iets hoeven te downloaden. De reelgenerator is een handige tool om korte socialmediafragmenten te maken van een langere jubileumvideo.

Kan ik jubileumvideo’s in bulk produceren voor een groot team of een uitgebreide klantenlijst?

Ja. Door een scriptsjabloon te combineren met tekst-naar-video, kun je individuele jubileumvideo’s maken voor honderden ontvangers door namen, data en persoonlijke details in een datasheet te wisselen. Elke output is een unieke, gerenderde video. HR-teams die werkjubilea van medewerkers vieren en accountteams die klantmijlpalen markeren, gebruiken allebei deze workflow om persoonlijke video’s te produceren op een schaal die met traditionele productiemethoden onmogelijk zou zijn.

Is de maker voor jubileumvideo’s beschikbaar als mobiele app?

Het platform werkt in elke browser op desktop en mobiel, zodat je jubileumvideo’s kunt maken zonder iets te hoeven installeren. Er is een speciale app beschikbaar voor iOS — zoek in de App Store naar HeyGen om de mobiele ervaring te gebruiken. De app ondersteunt dezelfde kernworkflow voor het maken van video’s, inclusief het kiezen van een template, het invoeren van een script en het exporteren, zodat je creativiteit niet beperkt blijft tot een desktopomgeving.

