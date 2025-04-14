Plak je tekst en blader door meer dan 300 AI‑stemmen met verschillende accenten, leeftijden en spreekstijlen. De tekst-naar-spraakengine leest het script van je pratende avatar voor met een natuurlijke timing en klemtoon, zodat de voice-over klinkt alsof hij is opgenomen in plaats van gegenereerd, zonder dat je stemacteurs hoeft in te huren of studiosessies hoeft te boeken.