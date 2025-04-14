AI-sprekende avatar: laat elke foto jouw script uitspreken

Make any photo, script, or short clip talk. Generate a polished AI avatar video in minutes with no camera, no editing software, and no re-recording, across social, training, ads, and multilingual content.

AI talking avatar generated from a single portrait photo, speaking on screen with synced lips in a rounded video card.
147.623.624Video's gegenereerd
122.748.356Avatars gegenereerd
20.419.785Video's vertaald
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Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.
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Functies van de AI Talking Avatar Generator

Verander elke foto in een pratende avatar

Upload één duidelijke referentiefoto en de engine animeert het gezicht om je script over te brengen met natuurlijke gezichtsuitdrukkingen en hoofdbewegingen. Dezelfde image to video pipeline verwerkt selfies, merkmascottes, historische portretten en AI-gegenereerde personages, zodat elke stilstaande afbeelding verandert in een geloofwaardige presentator in beeld.

Gratis aan de slag →
A single reference portrait photo animating into a talking avatar with natural expressions inside a HeyGen video card.

Typ een script en luister naar meer dan 300 AI‑stemmen

Plak je tekst en blader door meer dan 300 AI‑stemmen met verschillende accenten, leeftijden en spreekstijlen. De tekst-naar-spraakengine leest het script van je pratende avatar voor met een natuurlijke timing en klemtoon, zodat de voice-over klinkt alsof hij is opgenomen in plaats van gegenereerd, zonder dat je stemacteurs hoeft in te huren of studiosessies hoeft te boeken.

Begin gratis →
A script text box beside a scrollable AI voice list of 300+ voices with a waveform preview in the HeyGen editor.

Frame-Accurate Lip-Sync in Any Language

The model aligns every phoneme to mouth shapes, jaw movement, and micro-expressions, frame by frame. Built on the same AI lip Sync engine that dubs full videos, it keeps speech believable in close-ups and holds accuracy across 175+ languages and dialects.

Gratis aan de slag →
A close-up avatar face with phoneme-to-mouth-shape overlays and a language selector showing 175+ languages.

Clone Your Voice From a Short Sample

Record 15 seconds of audio and the platform builds a voice that matches your tone, pace, and accent. Your talking avatar then reads any script in that voice, keeping delivery consistent across dozens of videos without you recording a single new line.

Gratis aan de slag →
A 15-second voice recording panel building a cloned voice profile, linked to a talking avatar video card.

Build a Digital Twin With Avatar V

Avatar V builds a persistent digital twin avatar from a single 15-second clip, holding your likeness across wide, medium, and close-up shots with no drift. Change the outfit, setting, or camera angle with a plain-English prompt, without stepping in front of a camera again.

Get Started For Free →
A digital twin avatar shown in wide, medium, and close-up shots with an outfit and background prompt panel.
Green gift box icon.Use cases

Use cases for the AI talking avatar generator

Een pratende avatarclip in een verticale social feed voor TikTok, Reels en Shorts, met een vaste presentator.

Socialmediacontent zonder te filmen

Dagelijks op camera posten put creators uit. Genereer pratende avatarclips voor TikTok, Reels en Shorts op basis van een script, behoud één consistente on-screen identiteit en publiceer elke dag nieuwe visuele content zonder jezelf ook maar één keer op te nemen.

Meerdere UGC-achtige advertentievarianten met een AI-presentator in talking-headstijl die een generiek, niet-gemerkt product vasthoudt.

UGC-stijl advertenties en productpromoties

Het boeken van makers voor elke advertentiebrief vertraagt het testen tot weken. Zet een AI-presentator met pratend hoofd op, wissel scripts en hooks per variant, en A/B-test tientallen advertentiehoeken in één middag.

Een e-learningmodule met een avatar-instructeur naast een cursusslide en een voortgangstracker.

Trainings- en e-learningmodules

Opnieuw lessen opnemen na elke productupdate kost onnodig veel budget. Geef elke onboarding- en L&D-cursus een vaste avatar-instructeur, pas het script aan wanneer de inhoud verandert en genereer de module binnen enkele minuten opnieuw in plaats van opnieuw een studio te moeten boeken.

Een faceless YouTube-opstelling met een AI-sprekende avatarpresentator voor een videominiatuur en afspeelbalk.

Faceless YouTube With a Talking Avatar

Veel kanaaleigenaren willen hun gezicht nooit online laten zien. Met een pratende avatar presenteert een professionele host je video’s, zodat faceless kanalen profiteren van de kijkersbinding van een menselijke presentator zonder iemands identiteit prijs te geven.

A personalized sales outreach video from an AI video spokesperson greeting a prospect by name in an email.

Gepersonaliseerde verkoopvideo’s voor outreach

Algemene tekst-e-mails worden genegeerd. Stuur elke prospect een korte videoboodschap van je video-spokesperson die hen persoonlijk bij naam begroet en hun specifieke use case pitcht, geproduceerd in batches in plaats van één voor één.

Eén pratende avatarvideo, gelokaliseerd in meerdere talen met gesynchroniseerde lipbewegingen en landvlag-labels.

Eén script, meer dan 175 taalversies

Video lokaliseren betekent normaal gesproken nieuwe acteurs per markt. Vertaal je pratende avatarvideo naar meer dan 175 talen met gesynchroniseerde lipbewegingen en een gekloonde stem, zodat je nog dezelfde dag gelokaliseerde video’s op grote schaal kunt opleveren.

Wit, wazig documentpictogram met een afspeelknop op een lichtblauwe achtergrond.Hoe het werkt

Hoe een AI-sprekende avatar werkt

Create your first talking avatar video in four steps, from picking a face to downloading a share-ready MP4 in minutes.

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Stap 1: Kies je avatar

Kies uit meer dan 1.000 stockavatars, upload een referentiefoto of maak een digitale twin van een korte video.

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Stap 2: Voeg je script toe

Typ of plak je tekst, of upload een audiobestand. Kies een AI‑stem of gebruik je gekloonde stem.

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Stap 3: Stuur de levering aan

Selecteer de toon, gebaren, achtergrond en ondertiteling. Bekijk een voorbeeld van de scène voordat je deze rendert.

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Stap 4: genereren en delen

Render in HD of 4K, sla de MP4 op in je workspace of publiceer direct op je sociale kanalen.

Veelgestelde vragen over AI-sprekende avatars (FAQ)

Wat is een AI-sprekend avatar en hoe werkt het?

Een pratende avatar is een digitaal gezicht – afkomstig van een foto, een stockbibliotheek of je eigen opname – dat een script uitspreekt met gesynchroniseerde lipbewegingen en gezichtsuitdrukkingen. AI koppelt elk geluid in de audio aan bijpassende mondvormen en gezichtsbewegingen en rendert vervolgens de uiteindelijke video.

Hoe maak ik een AI‑sprekende avatar van een foto?

Upload één duidelijke, frontale portretfoto, typ je script en kies een stem. De AI animeert het gezicht zodat het overeenkomt met het geluid en rendert een downloadbare video. Selfies, illustraties en AI-gegenereerde portretten werken allemaal als bronafbeeldingen, dus een studiofoto is niet nodig.

Is er een gratis AI pratende avatar-app of -website?

Ja. Met de gratis pratende avatar-maker van HeyGen kun je kosteloos video’s maken met stockavatars en AI‑stemmen, zonder dat je een creditcard nodig hebt. Betaalde abonnementen bieden langere video’s, aangepaste avatars en een hogere resolutie wanneer je dat nodig hebt.

Zal mijn pratende avatar er nep uitzien of in de uncanny valley vallen?

Realistisch ogend gedrag hangt af van het model. HeyGen's Avatar V behoudt één consistente identiteit over verschillende scènes met lip-sync op foneemniveau en is op G2 beoordeeld als de #1 meest realistische AI-avatar, waardoor het resultaat aanvoelt als gefilmde beelden in plaats van animatie, zelfs in langere video’s.

Why is HeyGen the best AI talking avatar generator?

Waar een eenvoudige AI-avatar-generator stopt bij het animeren van één gezicht per clip, gaat HeyGen verder als een complete AI-videogenerator, met scènes, ondertiteling, vertaling in meer dan 175 talen, 4K-export en een API, zodat er niets vastloopt wanneer de productie opschaalt.

Wat kost het om pratende avatarvideo’s te maken?

Je kunt gratis beginnen. Creator-abonnementen kosten tussen $24 en $29 per maand voor reguliere productie, en via de API kost Avatar V-output $0,05 per seconde voor ontwikkelaars. Aangepaste enterprise-abonnementen zijn beschikbaar voor teams die op grote schaal avatarvideo’s publiceren in meerdere markten.

Kan een pratende avatar het opnemen van jezelf voor de camera vervangen?

Voor de meeste content wel. Docent Anton Voroniuk runt zijn kanalen met een HeyGen-avatar, waardoor hij wekelijks 15,5 uur bespaart, de productiekosten 40 keer verlaagt en meer dan 1 miljoen studenten bereikt zonder zelf één enkele les op te nemen.

Kan ik een tekenfilmfiguur, mascotte of huisdier laten praten?

Ja. Photo-based Avatar IV ondersteunt niet-menselijke gezichten, zodat geïllustreerde personages, merkmascottes en dieren scripts kunnen inspreken met nauwkeurige lipsynchronisatie en hun eigen persoonlijkheid. Makers gebruiken het voor pratende-huisdierclips, mascottepromoties en geanimeerde explainervideo’s.

Hoeveel talen kan een HeyGen pratende avatar spreken?

Meer dan 175 talen en dialecten. Maak de originele video in één taal en gebruik vervolgens de AI Video Translator om gelokaliseerde versies te produceren met gesynchroniseerde lipbewegingen en je gekloonde stem, zodat één script alle markten dekt waarin je verkoopt.

Kan ik een pratende avatar gebruiken voor live streaming of realtime chat?

Ja. LiveAvatar laat je avatar in realtime draaien en live gesprekken voeren binnen voice-agents, webinars en support-widgets. Vooraf gerenderde pratende avatarvideo’s werken ook als stream-intro’s, VTuber-achtige segmenten en geplande premières.

Ontdek meer AI-aangedreven tools

Breng elke foto tot leven met hyperrealistische stem en beweging met Avatar IV.

AI-videogeneratorVideovertalerTekst-naar-video AIAudio naar video AIAI-lipsynchronisatieFaceswap AIAI-stemgeneratorAI UGC-advertentiesUrl naar videoScript naar videoAI Reels-generatorAI-avatargeneratorAfbeelding-naar-video AIStemklonenYouTube-videotolkVideo-avatarAI YouTube-videomakerAI TikTok-videomakerAI-ondertitelgeneratorTekst aan video toevoegenAI-ondertitelgeneratorVideoscriptgeneratorTekst-naar-spraak-avatarFoto aan video toevoegenAI-videocompressor

Begin met creëren met HeyGen

Maak van elke foto of tekst een lipsynchroon AI-sprekend avatar‑video, met behulp van AI.

Begin met creëren →
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