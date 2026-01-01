Elke afbeelding die in HeyGen wordt gegenereerd, is direct beschikbaar in je video-editor. Er is geen export-, herupload- of bestandsconversiestap nodig. Selecteer een gegenereerde afbeelding, wijs deze toe aan een scène en ga verder met het bouwen van je video naast AI lip Sync, voice-overs en ondertitels. Deze nauwe integratie betekent dat je visuele assets en videoproductie dezelfde tijdlijn delen, waardoor creatieve iteratie snel blijft. Teams die marketingvideo’s of trainingsvideo-content produceren, kunnen visuals genereren en plaatsen zonder de editor te verlaten.