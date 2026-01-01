AI-afbeeldingengenerator-app voor videoproductie
Maak aangepaste visuele assets voor je videoprojecten met de ingebouwde AI‑afbeeldingsgenerator van HeyGen. Beschrijf de afbeelding die je nodig hebt en genereer binnen enkele seconden achtergronden, productfoto’s, scène‑illustraties en merkvisuals. Elke afbeelding stroomt direct door in HeyGen’s videowerkproces, zodat je van prompt naar afgewerkte video kunt gaan zonder van tool te wisselen of bestanden te uploaden.
Functies van de AI-afbeeldingsgenerator
Tekst-naar-beeldgeneratie voor videoscènes
Beschrijf elke gewenste visual en genereer deze direct. HeyGen's ai image generator zet tekstprompts om in hoogwaardige beelden die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in video, zoals omgevingen, productshots, abstracte achtergronden en geïllustreerde scènes. In tegenstelling tot losse imagetools zijn alle resultaten direct op maat, goed geformatteerd en klaar om zo in je videotijdlijn te plaatsen. Combineer gegenereerde beelden met voice-over van een AI voice generator en scènewisselingen om complete video’s te maken zonder stockfoto’s te hoeven zoeken of een designer in te huren.
Aangepaste achtergronden en omgevingen
Genereer locatiespecifieke of merkgebonden achtergronden zonder een fotobibliotheek. Beschrijf een vergaderruimte, stadsgezicht, studi setting of retailomgeving en maak een aangepaste achtergrond die past bij de toon van je video. Gebruik deze achtergronden achter je presentator in een tekst-naar-video project, of voeg ze toe aan meer-scène-uitlegvideo’s en productdemovideo content. Elke gegenereerde achtergrond behoudt consistente belichting en stijl over alle frames, waardoor je resultaat een samenhangende, professionele uitstraling krijgt zonder enige compositing in de nabewerking.
Productfoto en assetgeneratie
Maak professionele productvisuals op basis van alleen een beschrijving. Genereer hero-afbeeldingen, lifestyle-plaatsingen en contextuele scènes met jouw product of concept, zonder een fysieke fotoshoot te hoeven organiseren. Deze beelden integreren met HeyGen's AI product placement mogelijkheden, zodat je complete product video campagnes kunt bouwen die gegenereerde beelden, voice-over en on-screen presentatoren in één workflow combineren. Schaal eenvoudig op van één visual naar honderden, over verschillende campagnes en kanalen.
Naadloze integratie met uw videowerkproces
Elke afbeelding die in HeyGen wordt gegenereerd, is direct beschikbaar in je video-editor. Er is geen export-, herupload- of bestandsconversiestap nodig. Selecteer een gegenereerde afbeelding, wijs deze toe aan een scène en ga verder met het bouwen van je video naast AI lip Sync, voice-overs en ondertitels. Deze nauwe integratie betekent dat je visuele assets en videoproductie dezelfde tijdlijn delen, waardoor creatieve iteratie snel blijft. Teams die marketingvideo’s of trainingsvideo-content produceren, kunnen visuals genereren en plaatsen zonder de editor te verlaten.
Batchgewijze beeldcreatie voor schaalbare campagnes
Genereer meerdere beeldvarianten vanuit één enkele prompt om A/B‑tests, regionale campagnes of publicatie op meerdere platforms te ondersteunen. Maak seizoensgebonden achtergronden, gelokaliseerde productfoto’s of thematische scènes in bulk en koppel elke variant vervolgens aan vertaalde voice-over met de videovertaler om gelokaliseerde video-assets te creëren. Deze workflow verandert één creatieve briefing in tientallen unieke videovarianten, elk met aangepaste visuals en meertalige audio, allemaal geproduceerd vanuit dezelfde editor die je ook gebruikt voor je AI-videogenerator-projecten.
Gebruikssituaties
Visuele content voor marketingcampagnes
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an ai image generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI ad maker projects.
Productpresentaties voor e-commerce
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
Trainings- en onboardingmateriaal
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an ai image generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
Socialmediacontent op schaal
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every reel generator or tiktok video project without repeating backgrounds.
Sales outreach en presentaties
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into script to video outreach for higher engagement.
Interne communicatie en updates
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an ai image generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
Hoe het werkt
Genereer aangepaste afbeeldingen en gebruik ze in je video’s in vier stappen, van prompt tot gepubliceerd materiaal.
Open de afbeeldingsgenerator
Navigeer naar de Generate Images-app in HeyGen. Open deze rechtstreeks vanuit de video-editor of via het app-menu om te beginnen met het maken van visuele assets voor je project.
Beschrijf je afbeelding
Schrijf een tekstprompt waarin je het beeld beschrijft dat je nodig hebt. Geef stijl, setting, kleuren en compositie aan om de AI te sturen naar precies het resultaat dat jouw video vereist.
Genereren en selecteren
Bekijk de gegenereerde afbeeldingen en kies het beste resultaat. Genereer opnieuw met aangepaste prompts indien nodig, totdat het beeld aansluit bij je creatieve richting.
Toevoegen aan je videoproject
Voeg de geselecteerde afbeelding direct toe aan je videotijdlijn als achtergrond, scènevisual of overlay. Ga verder met bewerken in combinatie met voice-over, ondertiteling en overgangen.
Veelgestelde vragen
Wat is een AI-afbeeldingsgenerator voor video en hoe werkt deze binnen HeyGen?
Een AI‑afbeeldingsgenerator voor video maakt op basis van tekstbeschrijvingen aangepaste visuals die direct binnen een videoproductieworkflow kunnen worden gebruikt. In HeyGen typ je een prompt waarin je de gewenste afbeelding beschrijft, de AI genereert deze, en het resultaat is meteen beschikbaar in je video-editor. Je hoeft geen bestanden te downloaden of opnieuw te uploaden. De tool is speciaal ontwikkeld voor het maken van achtergronden, scènevisuals en productshots die je videocontent versterken.
Zien AI-gegenereerde beelden er professioneel genoeg uit voor merkgebonden videocontent?
Ja. De AI‑afbeeldingsgenerator produceert visuals met hoge resolutie die geschikt zijn voor HD- en 4K‑video-output. Je bepaalt stijl, compositie en kleur via je tekstprompt, zodat de resultaten aansluiten bij je merkrichtlijnen. Teams bij bedrijven als PepsiCo en Samsung gebruiken de productiepipeline van HeyGen voor branded content, en de gegenereerde afbeeldingen voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitsnorm als de overige video-output van het platform.
Kan ik productfoto’s maken zonder een fysieke fotoshoot?
Je kunt je product, de omgeving en de gewenste visuele stijl beschrijven, waarna de AI een contextuele productafbeelding genereert. Deze visuals werken goed voor AI‑videoadvertentie campagnes, e-commercepresentaties en AI‑socialmedia content, wanneer je meerdere hoeken of omgevingen nodig hebt zonder een studioshoot te hoeven regelen.
Hoe sluit de afbeeldingsgenerator aan op de videocreatietools van HeyGen?
Gegenereerde afbeeldingen staan in dezelfde editor waarin je je video’s maakt. Nadat je een afbeelding hebt gegenereerd, wijs je die toe aan een scène als achtergrond of visueel element, waarna je er voice-over, ondertitelgenerator-output en presentatorbeelden overheen legt. Zo wordt je hele video – van visuals tot voice-over – in één platform geproduceerd, zonder dat je hoeft te schakelen tussen aparte tools voor afbeeldingen en video.
Kan ik meerdere afbeeldingsvarianten maken voor A/B-testen in verschillende campagnes?
Ja. Voer dezelfde prompt uit met kleine aanpassingen om meerdere visuele opties te genereren en koppel die vervolgens aan verschillende scripts of vertaalde voice-overs voor aparte campagnevarianten. Dit maakt snelle image to video tests mogelijk voor verschillende doelgroepen, regio’s en platforms, zonder dat de productietijd toeneemt.
Hoe verschilt de afbeeldingsgenerator van HeyGen van losse tools zoals Midjourney of DALL-E?
Met losse generators maak je afbeeldingen die je vervolgens moet downloaden, aanpassen en importeren in een aparte videobewerker. De ai image generator van HeyGen maakt visuals direct binnen de videowerkflow, zodat gegenereerde afbeeldingen meteen in je tijdlijn terechtkomen, naast avatars, voice-overs en overgangen. Het resultaat is een snellere productieronde en minder overdrachten tussen tools, wat belangrijk is wanneer je video-inhoud op grote schaal produceert.
Is de AI-afbeeldingsgenerator inbegrepen in het gratis abonnement van HeyGen?
HeyGen biedt een gratis abonnement aan waarvoor geen creditcard nodig is en dat toegang geeft tot de belangrijkste platformfuncties, waaronder het genereren van afbeeldingen. Je kunt de tool uitproberen, afbeeldingen genereren en video’s maken om de workflow te beoordelen. Betaalde abonnementen vanaf $24 per maand ontgrendelen uitvoer met hogere resolutie, extra generatiecredits en toegang tot de volledige reeks tools voor het maken van video’s.
Welke soorten afbeeldingen werken het beste voor videoproductie met deze tool?
De generator blinkt uit in achtergronden, omgevingsscènes, productcontexten, abstracte texturen en geïllustreerde concepten. Dit zijn de visuele bouwstenen die het vaakst nodig zijn bij videoproductie. Voor talking-headcontent kun je gegenereerde achtergronden combineren met HeyGen's AI face swap of presentatorbeelden. Voor explainers kun je stap-voor-stap scènes genereren en deze met de voice-over achter elkaar zetten met behulp van de AI video explainer-workflow.
Kan ik AI-gegenereerde afbeeldingen gebruiken in video’s die naar andere talen worden vertaald?
Ja. Omdat de gegenereerde afbeelding een visueel bestand is dat losstaat van taal, werkt deze in elke gelokaliseerde versie van je video. Genereer één set scènevisuals en gebruik vervolgens AI-dubbing om de voice-over in meer dan 175 talen te produceren terwijl je dezelfde beelden behoudt. Dit maakt wereldwijde campagnes efficiënter, omdat de visuals maar één keer hoeven te worden gemaakt.
Hoe snel kan ik van een tekstprompt naar een afgewerkte video gaan met gegenereerde afbeeldingen?
De meeste gebruikers genereren een afbeelding in minder dan een minuut en maken een volledige video met voice-over, ondertiteling en overgangen in minder dan tien minuten. Die snelheid komt doordat alles in één editor gebeurt. Er is geen gedoe met bestandsbeheer, geen formaatconversie en geen wisselen tussen verschillende applicaties. Teams die clipgenerator content of dagelijkse socialvideo’s produceren, kunnen een consistente outputfrequentie aanhouden zonder knelpunten.
