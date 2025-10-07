Maak prestatieklare videoreclames vanuit scripts, productlinks of briefings met HeyGen's ai-advertentiemaker. Plak je tekst, kies een stijl en doelgroep, en genereer meerdere advertentievarianten met stem, beeld en timing—geen camera's, geen studio's en geen ingewikkelde bewerking nodig.
Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator
Zet product-URL's of catalogusvermeldingen om in korte, overtuigende productadvertenties. De AI-advertentiemaker benadrukt kenmerken, prijzen en beoordelingen, en genereert vervolgens meerdere advertentievarianten voor A/B-testen om de ROAS te maximaliseren.
Versnel de creatieve cycli van advertenties door in één sessie tientallen conceptvarianten te produceren. De optimalisatietools van HeyGen helpen winnaars op te schalen en minder presterende varianten uit te faseren zonder extra productieoverhead toe te voegen.
Maak opvallende app-installatievideo's met sterke binnenkomers en demonstratieclips. Gebruik platformspecifieke formaten en snelle varianten om de mobiele CTR en CPI statistieken te verbeteren.
Produceer cinematografische merkteasers en hoofdspots vanuit briefings. Combineer AI-visuals, aangepaste muziek en vertelling om emotioneel resonante stukken te creëren die klaar zijn voor impactvolle reclamecampagnes.
Creëer regionaal aangepaste advertenties met vertaalde scripts, voice-overs en ondertitelde bijschriften. HeyGen's videovertaler zorgt ervoor dat timing en lipsynchronisatie natuurlijk blijven over verschillende talen voor consistente wereldwijde storytelling.
Verkort de creatieve cyclus voor klantwerk door automatisering van ideevorming, productie en variantentesten. HeyGen helpt bureaus om meer opleveringen te produceren met hetzelfde team en lagere kosten.
Waarom HeyGen de beste AI-advertentiemaker is
HeyGen combineert geautomatiseerde creatieve generatie, datagestuurde optimalisatie en schaalbare export om advertenties te produceren die presteren. Teams gebruiken onze AI-advertentiegenerator om hun advertentiecreatieproces te stroomlijnen. AI-videogenerator om productietijdlijnen te verkorten, testsnelheid te verhogen en campagnes sneller te lokaliseren over markten dan traditionele workflows.
Genereer binnen enkele minuten meerdere advertentieconcepten en platformversies. HeyGen automatiseert het scripten, scènevolgorde, voice-over en rendering zodat je snel creatieve concepten kunt testen en itereren op de winnaars.
Maak advertentievarianten die zijn gestructureerd voor testen en optimalisatie met behulp van een AI-advertentiecreator. Genereer automatisch hooks, CTA's en A/B-varianten met inzichtgedreven sjablonen om de CTR en conversies te verbeteren.
Produceer in batch honderden gelokaliseerde advertenties met de videovertaler en stemklonen. Automatiseer distributie en integreer met advertentieplatforms via API voor consistente wereldwijde campagnes.
Link naar advertentie creatie
HeyGen analyseert productpagina's, landingspagina's en korte input om complete reclame-storyboards te maken. De AI-advertentiemaker haalt belangrijke voordelen, beelden en specificaties uit, en stelt vervolgens korte scripts samen, zoekt bijpassende B-roll en ordent scènes die geoptimaliseerd zijn voor conversie en aandacht. Deze link-naar-advertentie workflow elimineert het handmatig beheren van assets en produceert meerdere variantconcepten klaar voor testen.
AI-script- en hookschrijver met stem synchronisatie
Genereer automatisch koppen, haken en korte scripts die zijn afgestemd op platformformaten (15s, 30s, 60s) met behulp van AI om boeiende advertentie-inhoud te garanderen. HeyGen produceert natuurlijke voice-overs en past nauwkeurige lipsynchronisatie toe bij het gebruik van avatars; het systeem timet ook CTA's en scènemomenten om retentie in succesvolle advertenties te maximaliseren. Gebruik stemklonen om de merktoon te behouden of kies uit een catalogus van studio stemmen voor regionale markten.
Creatieve optimalisatie- en testtools
Ingebouwde testpakketten automatiseren variantcreatie, splittesten en prestatieanalyse. HeyGen helpt bij het identificeren van de best presterende aanknopingspunten, visuals en tempo door het genereren van 5–20 variaties per opdracht en biedt gestructureerde inzichten om doelgroep targeting en budgettoewijzing te sturen.
Platformvoorinstellingen en batchexport
Exporteer geoptimaliseerde MP4's voor feed, story of in-stream plaatsingen en kies voorinstellingen voor TikTok, Reels, YouTube en betaalde sociale media. Gebruik batchmodus of API om honderden advertentievarianten te produceren, personaliseer per doelgroep of regio, en stuur de uiteindelijke assets automatisch naar je advertentiebeheerder of CDN.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.
Hoe de AI-advertentiemaker te gebruiken
Maak advertentieklare video's in vier duidelijke stappen van concept tot lancering.
Geef een product-URL, korte briefing of script om de AI-advertentiemaker in staat te stellen effectieve advertentieteksten te genereren. HeyGen haalt belangrijke details uit en bereidt een advertentiestoryboard voor dat gericht is op aandachtstrekkers en conversiepunten.
Kies platformvoorinstellingen, visuele toon en stem. Selecteer op prestaties gerichte sjablonen zoals UGC, cinematografisch of demonstratiestijlen om je advertenties met AI aan te passen zodat ze overeenkomen met de campagnedoelstellingen.
Pas haken, call-to-actions, visuals en muziek aan. Gebruik afbeelding-naar-video of gezichtswissel om productopnames of talent op te nemen. Pas lipsynchronisatie en timingaanpassingen toe om de levering te verbeteren.
Genereer automatisch meerdere advertentievarianten. Gebruik batchexport of de API om platform-geoptimaliseerde bestanden te leveren en het uploaden naar advertentiebeheer of webhooks te activeren voor geautomatiseerde publicatie.
Een AI-advertentiemaker transformeert briefings, scripts of product-URL's naar productieklare videoadvertenties met behulp van geautomatiseerde scriptgeneratie, scèneopbouw, voice-over en rendering. HeyGen's engine componeert aandachtstrekkers, sequentieert beelden en timet CTA's om korte en lange advertenties te creëren zonder traditionele filmopnames of bewerking.
HeyGen versnelt creatieve tests door het genereren van meerdere varianten (hooks, tempo, visuals) vanuit één briefing en het bieden van gestructureerde inzichten. Snellere iteratie en op data gebaseerde optimalisatie verhogen de testsnelheid, onthullen winnende creatieve elementen en verbeteren de CTR en ROAS in de loop van de tijd.
Ja, het gebruik van AI kan de effectiviteit van uw marketingstrategieën verbeteren. Het platform ondersteunt UGC-stijl bewerkingen en levensechte avatars. Kies een natuurlijk ogende avatar om scripts te leveren of gebruik gegenereerde UGC esthetiek om authentieke maker content na te bootsen die goed presteert op sociale feeds.
Nee. HeyGen kan volledige advertenties genereren vanuit links of scripts met behulp van AI-gegenereerde visuals en gelicentieerd stockmateriaal. Je kunt ook je eigen middelen of productfoto's uploaden om authentiekere productopnames te maken via AI-beeld naar video pipelines.
Gebruik de videovertaler om gelokaliseerde advertentieversies te maken met vertaalde scripts, voice-overs en ondertitelde bijschriften. HeyGen behoudt het tempo en de lipsynchronisatie terwijl het een natuurlijke levering over de doeltalen heen opnieuw creëert voor consistente communicatie wereldwijd.
Exporteer geoptimaliseerde MP4's voor feed, verticale Reels/Stories, in-stream en desktopplaatsingen. Er zijn presets beschikbaar voor TikTok, Instagram, YouTube, Facebook en programmatic platforms om de juiste beeldverhoudingen en codecs te garanderen.
Ja. HeyGen biedt API's, webhook-meldingen en tools voor batchgeneratie zodat je programmatisch honderden advertentievarianten kunt creëren, personaliseren per segment en assets direct kunt leveren aan advertentiebeheerders of opslagbuckets.
De meeste korte advertentievarianten worden binnen enkele minuten gegenereerd, afhankelijk van de lengte en complexiteit. Batchtaken schalen met het volume en kunnen parallel worden verwerkt; API's geven statusupdates terug zodat teams publicatieworkflows efficiënt kunnen orkestreren.
U behoudt volledige eigendom van alle gegenereerde middelen. HeyGen maakt geen aanspraak op rechten van uw advertenties. Zorg ervoor dat u rechten heeft voor alle inhoud van derden die u in de creatieve uiting opneemt om problemen met uw advertentiecampagne te voorkomen.
Ja. HeyGen volgt bedrijfsklare beveiligingspraktijken, inclusief versleuteling, toegangsbeheer op basis van rollen en nalevingsopties voor gereguleerde industrieën. Gebruik privé opslagintegraties en werkruimtecontroles om toegang tot middelen te beheren.
Je kunt scripts bewerken, visuals wisselen, muziek aanpassen, voice-overs verfijnen en huisstijlpakketten toepassen. De tool ondersteunt bewerkingen op scèneniveau en prompt-gebaseerde globale wijzigingen, zodat je kunt itereren zonder een traditionele tijdlijneditor te gebruiken, wat het een krachtige door AI aangedreven oplossing maakt.
Ja. HeyGen integreert via API en webhooks om gegenereerde assets en metadata in uw campagnestapel te sturen. Verbind exporten met CDN's, advertentieplatforms of analysesystemen om de lancering en meting te stroomlijnen.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.