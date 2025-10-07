Genereer automatisch koppen, haken en korte scripts die zijn afgestemd op platformformaten (15s, 30s, 60s) met behulp van AI om boeiende advertentie-inhoud te garanderen. HeyGen produceert natuurlijke voice-overs en past nauwkeurige lipsynchronisatie toe bij het gebruik van avatars; het systeem timet ook CTA's en scènemomenten om retentie in succesvolle advertenties te maximaliseren. Gebruik stemklonen om de merktoon te behouden of kies uit een catalogus van studio stemmen voor regionale markten.