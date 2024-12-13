모든 대상 청중을 위한 금융 콘텐츠를 업데이트하고, 규모를 조정하며, 번역하세요

HeyGen의 AI 기반 플랫폼을 사용하면 금융 조언을 신속하게 적용하고, 스크립트를 새롭게 하며, 170개 이상의 언어와 방언으로 콘텐츠를 번역할 수 있습니다. 핀테크 회사이든 AI 금융 자문가이든, 비싼 재촬영 없이 전 세계 청중에게 접근 가능하고 최신의 금융 교육을 제공하세요.