Buka cara baru untuk berkreasi dengan HeyGen
Dari kampanye pemasaran dan modul pelatihan hingga iklan video dan media sosial, platform AI serbaguna HeyGen memberikan kehidupan pada setiap cerita.
Jelajahi seluruh potensi penggunaan HeyGen
Pengguna terus menemukan cara-cara baru untuk memanfaatkan platform video AI HeyGen dalam menghemat waktu, mengurangi biaya, dan meningkatkan alur kerja, termasuk membangun tumpukan teknologi pemasaran video yang terbaik. Berikut adalah beberapa kasus penggunaan teratas yang kami lihat.
Merek Anda lebih dari sekadar logo; itu adalah sebuah narasi. Menonjol dalam lanskap digital yang padat bisa menjadi tantangan. Dengan HeyGen, Anda dapat membuat video branding kualitas studio, sizzle reels, dan konten bercerita dalam hitungan menit. Tidak memerlukan tim produksi.
Demo penjualan tidak seharusnya terasa seperti tugas yang membosankan bagi Anda atau pembeli Anda. Standarisasi presentasi Anda, pastikan konsistensi di antara perwakilan, dan tarik perhatian calon pembeli dengan demo video yang selalu tersedia. HeyGen memungkinkan Anda untuk membuat presentasi penjualan yang skalabel dan berdampak tinggi yang mendidik pembeli dan mendorong kesepakatan maju sebelum Anda bahkan melakukan panggilan.
Komunikasi yang tepat waktu dan transparan sangat kritis bagi tim kepemimpinan. Baik itu menyediakan pembaruan perusahaan, berkomunikasi dengan pemegang saham, atau membimbing karyawan melalui perubahan, HeyGen memungkinkan para pemimpin untuk membuat video kepemimpinan berkualitas tinggi dengan efisien tanpa memerlukan tim produksi.
Dalam hal kampanye iklan, kecepatan dan kualitas bisa menjadi pembeda antara sukses dan peluang yang terlewat. Dengan HeyGen, para pemasar dapat membuat iklan profesional dan menarik untuk berbagai platform dalam sebagian kecil dari waktu yang biasanya. Pelajari lebih lanjut tentang cara membuat iklan yang efektif menggunakan HeyGen. Tingkatkan konten berdampak tinggi tanpa menguras anggaran atau melelahkan tim Anda.
Konten video motivasi berkembang dengan konsistensi dan keterlibatan. Baik Anda berbagi tips pengembangan diri, afirmasi harian, atau pesan inspiratif, HeyGen memberdayakan pembicara, penulis, pelatih, influencer, dan kreator konten untuk menghasilkan video motivasi berkualitas profesional tanpa memerlukan tim produksi terpisah.
History is best understood through engaging narratives. Whether it's explaining key historical events, exploring the lives of famous figures, or educating students with captivating lessons, HeyGen empowers historians, educators, and content creators to produce high-quality historical storytelling videos effortlessly. With our AI video generator, you don’t need extensive production resources to create compelling content.
Disertifikasi untuk memenuhi standar keamanan dan kepatuhan global
Platform produksi video AI terbaik untuk perusahaan adalah yang menggabungkan inovasi, kecepatan, dan skalabilitas untuk menjaga Anda tetap unggul dari pesaing. HeyGen dibangun untuk organisasi global, memungkinkan tim untuk membuat, mempersonalisasi, dan melokalisasi video secara masal dengan avatar AI yang tampak nyata dan teknologi terjemahan canggih. Tidak seperti siklus produksi tradisional yang memakan waktu berminggu-minggu, HeyGen menyampaikan konten video perusahaan dalam hitungan jam—sehingga bisnis Anda dapat diluncurkan lebih cepat, beradaptasi dengan cepat, dan tetap kompetitif. Dengan keamanan tingkat perusahaan, termasuk kepatuhan SOC 2 dan GDPR, HeyGen memastikan data Anda tetap terlindungi sambil mempercepat produksi video secara global.
Video AI untuk pemasaran membantu mempromosikan bisnis Anda dengan memungkinkan penciptaan konten yang lebih cepat, pesan yang dipersonalisasi, dan skalabilitas global. Daripada mengandalkan agensi yang mahal atau penambahan jumlah karyawan, HeyGen memungkinkan tim pemasaran untuk menghasilkan video berkualitas tinggi dalam hitungan jam, menyesuaikan konten untuk audiens tertentu, dan menggunakan kembali video di berbagai kanal. Ini tidak hanya mempercepat eksekusi kampanye tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan konversi dengan menyampaikan pesan video yang tepat pada waktu yang tepat.
Pemasaran video AI adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk membuat, mempersonalisasi, dan mendistribusikan video pemasaran secara massal. Perusahaan cukup menyediakan skrip atau mengunggah konten, dan platform seperti HeyGen akan menghasilkan video yang sudah dipoles dengan avatar, voiceover, dan terjemahan. Otomatisasi ini membantu bisnis mengurangi biaya produksi, memperpendek waktu produksi, dan menjaga konsistensi merek di berbagai wilayah—membuat pemasaran video AI menjadi alat yang penting bagi perusahaan yang ingin berinovasi dan tumbuh lebih cepat.
Sebuah generator video pemasaran AI bekerja dengan mengubah teks atau presentasi menjadi video profesional menggunakan avatar berdaya AI, voiceover alami, dan pengeditan otomatis. Dengan HeyGen, perusahaan dapat memasukkan skrip, memilih dari berbagai avatar, dan langsung menghasilkan video yang sesuai dengan merek dan siap untuk kampanye pemasaran. Proses ini menghilangkan siklus produksi yang panjang dan memberikan tim kecepatan dan fleksibilitas untuk terus menyajikan konten video bisnis yang segar.
Sebuah generator video penjualan AI memungkinkan tim penjualan untuk membuat video pendekatan personal yang berskala besar, meningkatkan keterlibatan dan tingkat respons. Daripada mengirim email statis, perwakilan penjualan dapat menggunakan HeyGen untuk menghasilkan video dinamis yang disesuaikan untuk setiap akun atau calon pelanggan. Tingkat personalisasi ini membuat pendekatan penjualan menjadi lebih manusiawi, lebih berkesan, dan pada akhirnya lebih efektif dalam mendorong pertemuan dan pertumbuhan pipeline—tanpa memerlukan keahlian produksi video.
Ya, platform video perusahaan dapat menggantikan banyak agensi tradisional untuk pembuatan video. Platform seperti HeyGen menyediakan waktu pengerjaan yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan agensi, yang seringkali membutuhkan mingguan perencanaan dan anggaran yang tinggi. Dengan produksi video yang didukung AI, perusahaan dapat menghasilkan dan memperbarui video secara instan, melokalisasi konten untuk audiens global, dan menjaga konsistensi merek—semua itu tanpa bergantung pada vendor eksternal.
Platform video perusahaan yang terpercaya menjamin keamanan penuh untuk data perusahaan dan pelanggan. HeyGen memenuhi standar SOC 2 dan GDPR, menawarkan enkripsi tingkat perusahaan, kontrol akses berbasis peran, dan infrastruktur cloud yang aman. Data Anda juga tidak akan digunakan untuk melatih model kami. Ini berarti perusahaan dapat dengan percaya diri menggunakan video AI untuk pemasaran, pelatihan, penjualan, dan komunikasi dengan mengetahui data sensitif selalu dilindungi.
Ya—Produksi video AI sangat ideal untuk penerjemahan dan lokalizasi secara massal. Dengan HeyGen, perusahaan dapat menerjemahkan naskah, menduplikasi suara, dan melakukan sinkronisasi bibir avatar dalam lebih dari 40 bahasa. Ini memastikan setiap audiens global menerima video berkualitas tinggi yang akurat secara budaya tanpa waktu dan biaya produksi tradisional—memudahkan perusahaan untuk menyampaikan video pelatihan, pemasaran, dan komunikasi ke seluruh dunia.
Platform video AI terbaik untuk perusahaan adalah yang dapat terintegrasi dengan mulus bersama alat CRM dan otomasi pemasaran. HeyGen terhubung dengan sistem seperti HubSpot, memungkinkan tim pemasaran dan penjualan untuk menyematkan video personalisasi langsung ke dalam kampanye, melacak keterlibatan penonton, dan mengukur ROI sepanjang perjalanan pelanggan.
Ya, pemasaran video AI aman untuk industri yang diatur ketika menggunakan platform yang dibangun untuk keamanan dan kepatuhan perusahaan. HeyGen diaudit secara independen untuk kepatuhan SOC 2 dan GDPR, memastikan perlindungan data yang ketat dan kontrol tata kelola. Perusahaan di bidang keuangan, kesehatan, dan industri teratur lainnya dapat dengan percaya diri membuat dan mendistribusikan video tanpa mengorbankan standar kepatuhan.
Dengan generator video penjualan AI, perusahaan dapat membuat berbagai macam video, termasuk video prospeksi yang dipersonalisasi, demo produk, tutorial onboarding, kisah sukses pelanggan, dan kampanye pemasaran berbasis akun. Perpustakaan avatar HeyGen dan template yang dapat disesuaikan membuatnya mudah untuk memproduksi video penjualan yang mendorong keterlibatan di setiap tahap perjalanan pembeli.
Perusahaan biasanya melihat pengembalian investasi dari platform video AI perusahaan dalam beberapa hari. Dengan menggantikan agensi yang mahal, mempersingkat waktu produksi, dan memungkinkan lokalalisasi global, HeyGen menurunkan biaya sambil mempercepat eksekusi kampanye. Kecepatan masuk pasar yang lebih cepat, personalisasi yang ditingkatkan, dan jangkauan global membantu perusahaan menghasilkan dampak pendapatan yang terukur dalam waktu singkat.
Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan produksi konten dan mendorong pertumbuhan dengan AI video yang paling inovatif.