중요한 정보를 빠르게 전달하세요.

The Weather Network은 다양한 시장에서 매달 4천만 명 이상의 사용자에게 일 년 내내 24시간 날씨 정보를 제공합니다. 날씨 정보는 위치 기반 서비스이기 때문에, The Weather Network은 모든 커뮤니티에 보다 지역화된 날씨 예보를 전달할 방법이 필요했습니다.

이를 위해 The Weather Network은 HeyGen을 사용하여 첫 번째 AI 보조 아바타를 만들었습니다. 이것은 방송 중인 기상 캐스터를 대체하지 않지만, 후원 메시지에서 아바타를 사용할 수 있게 합니다. 기상학자들의 명시적인 동의를 받아 회사는 AI를 활용하여 더 넓은 규모로 초지역 예보를 제공하고, 지역 사회와 지역 경제가 기상 관련 사건에 대비하고 대응할 기회를 제공할 수 있습니다.

날씨 미디어 및 정보 서비스 분야의 기업들은 인공지능(AI)의 비범한 힘을 활용하여 생명을 구하는 정보를 더 잘 전달하고, 재미있는 이야기를 들려주며, 사람들이 일상적인 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있는 이상적인 위치에 있다고 펠모렉스 코퍼레이션의 사장이자 CEO인 나나 바네르지가 말합니다.