Copient.ai는 실제와 같은, 각본 없는 고객 상호작용을 시뮬레이션하는 고급 AI 훈련 플랫폼으로, 민첩한 영업 실습을 위한 안전한 환경을 제공합니다. 영업 리더들은 팀이 자료를 이해하고 대화를 주도하며, 발견 통화를 하고, 자신 있게 제품을 시연할 수 있을 정도로 잘 알고 있어야 한다는 것을 알고 있습니다. 불행히도, 비디오와 퀴즈만으로는 항상 충분하지 않습니다. 영업 팀은 실제 시나리오에서 마주칠 구체적인 뉘앙스를 모두 포함하여 대규모로 각본 없는 롤플레이를 수행할 수 있는 방법이 필요합니다.

승리하는 조합을 만들기 위해 Copient.ai는 기록적인 시간 내에 비즈니스 영향을 전달할 수 있는 더 상호작용적이고, 매력적이며, 확장 가능한 영업 훈련을 제공할 수 있는 파트너가 필요했습니다. 그때 Copient.ai는 대화형 AI 기술을 HeyGen의 인터랙티브 아바타와 결합하여 경쟁에서 앞서 나가고 오늘날 빠르게 변화하는 환경에서 영업 팀이 배우고 적응하는 방식을 변화시켰습니다.

“우리는 대규모 역할 놀이 문제를 해결하려는 많은 회사들과 치열하게 경쟁하고 있지만, HeyGen과의 협력 덕분에 우리는 경쟁에서 앞서 나가고 있습니다."

- 코피엔트.ai의 CTO, 키톤 와이스싱어

복잡한 환경에서 최신이자 가장 훌륭한 정보를 전달하기

Copient.ai는 전국의 병원과 수술 센터의 효율성과 운영을 향상시키기 위해 기계 학습을 활용하는 Copient Health라는 의료 회사의 내부 교육 솔루션으로 시작되었습니다. 창립자들은 영업 담당자들이 의료 기술 영업의 복잡한 환경을 마스터하는 데 어려움을 겪는 것을 직접 목격했습니다. 이러한 도전에 대응하여, 팀은 교육 과정을 가속화하기 위한 채팅 기반 교육 도구를 만들었고, 이것이 Copient.ai로 발전하였습니다. 이제, Copient.ai는 의료 산업을 넘어서 많은 산업에서 영업 교육을 혁신하고 있습니다.

Copient.ai가 전통적인 영업 훈련 플랫폼과 차별화되는 점은 대화형 AI를 통해 초현실적인 영업 시나리오를 시뮬레이션 할 수 있는 능력에 있습니다. 이를 통해 영업 팀은 회사의 독특한 요구에 맞춰 짜여진 각본 없는 롤플레이에 참여할 수 있으며, 구체적인 구매자 페르소나, 심층적인 제품 지식, 그리고 실제 세계에 더 잘 대비할 수 있도록 설정 가능한 영업 방법론을 포함합니다. 팀이 텍스트 기반 경험을 완전히 몰입할 수 있는 경험으로 끌어올릴 때가 되었을 때, 영업 구성원들이 AI 아바타를 보고 상호 작용할 수 있는 곳에서, Copient.ai 아바타에 대한 그들의 높은 기대와 요구를 충족시키는 솔루션은 없었습니다—그들이 HeyGen을 만나기 전까지는.

HeyGen의 AI 기술로 가상 트레이너를 교육하기

오늘 Copient.ai는 HeyGen의 인터랙티브 아바타를 영업 훈련 플랫폼에 통합하여, 영업 팀이 역동적인 역할극 대화에 참여하고, 피치를 다듬으며, 이의 제기 처리 연습을 할 수 있게 되었습니다. 이 플랫폼은 HeyGen의 감성 지능을 갖춘 아바타를 활용하여 영업 대표들이 일관된, 채점 기준에 기반한 평가와 코칭을 받는 초현실적인 시뮬레이션을 만들어냅니다. Copient.ai를 사용하는 것은 영업 팀뿐만이 아닙니다. 점점 더 많은 최상위 대학의 경영 프로그램들이 실제 세계의 영업 경력을 위한 전문 비즈니스 학생들을 훈련시키기 위해 Copient.ai를 활용하여 역할극을 확장하고 있습니다. 실시간 평가와 코칭이 있는 자동화된 역할극은 특히 200명이 넘는 학생들이 있는 대규모 강의실 설정에서, 일대일 코칭이 덜 실용적일 때 매우 가치가 있음이 입증되었습니다.

“Copient.ai를 고객들, 특히 대학들에게 제공할 때, 그들은 학생들이 일관되고 편견 없는 피드백과 코칭을 받을 수 있도록 모든 상호작용을 엄격하게 평가하는 기준을 가지고 있습니다,”라고 Copient.ai의 성장 책임자인 조쉬 버드가 말했습니다. "인공지능 이전에는 교수님들, 조교들, 그리고 동료들이 역할극과 평가를 직접 혹은 가상 회의 환경을 통해 수행해야 했는데, 이는 학생들의 경험을 저하시키는 여러 가지 복잡함을 도입했습니다. 우리는 학생들에게 더 나은 경험을 제공하고, 일관성을 극대화하며, 편견을 없애는 방법을 개발했습니다.”

HeyGen의 상호 작용하는 아바타 및 감정 표현 능력은 사용자 경험을 더 현실적으로 만들어, 영업 팀과 학생들이 훈련 세션에 더 효과적으로 참여하도록 돕습니다.

산업 전반에 걸쳐 완벽한 점수를 달성하는 것

플랫폼의 성공은 빠른 채택에서 분명해집니다: Copient.ai의 공식 출시 이후인 2024년 9월 1일부터 37개의 독특한 클라이언트를 통해 14,000개 이상의 롤플레이가 완료되었으며 플랫폼은 매일 500명 이상의 활성 사용자를 보유하고 있습니다. Keyton은 사용자들이 Copient.ai를 “그곳에서 최고의 실시간 아바타 기반 훈련 플랫폼”이라고 계속해서 평가한다고 전합니다.

대학 간 경쟁이 치열한 세일즈 대회 회로에서, International Collegiate Sales Competition (ICSC), Selling with the Bulls, 그리고 National Collegiate Sales Competition (NCSC)에서 상위 5위 안에 든 팀들은 모두 훈련의 중요한 부분으로 Copient.ai를 사용했습니다. 선도적인 학술 세일즈 연구자들도 대화형 AI가 세일즈 훈련에 미치는 영향을 분석하기 위해 이 회사와 협력하고 있습니다.

HeyGen과 파트너십을 맺은 이후 Copient.ai의 데이터에 따르면 사용자들은 단 다섯 번의 롤플레이 세션 후에 판매 기술이 크게 향상된 것으로 나타났습니다. Copient.ai가 건강 관리부터 교육, B2B 판매에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 성장을 계속함에 따라, 고객의 독특한 요구에 적응할 수 있는 아바타를 갖추는 것이 중요합니다. HeyGen과 함께 Copient.ai는 전 세계의 판매 팀과 대학들에게 대화형 AI 롤플레이, 평가, 코칭을 통해 판매 준비도를 최대화할 수 있도록 지원할 준비가 되어 있습니다.