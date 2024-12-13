TechMix는 출산, 이유, 운송, 날씨 관련 스트레스와 같은 스트레스 기간 동안 동물을 지원하기 위해 설계된 제품을 제공하는 동물 건강 영양 분야의 세계적인 선두 기업입니다. 그들의 제품 범위는 유제품, 쇠고기, 돼지고기, 그리고 개와 말과 같은 반려동물에 이르기까지 다양합니다. TechMix는 농부들과 유통 파트너들이 그들의 제품의 혜택과 사용법을 이해할 수 있도록 교육 콘텐츠를 만들어 전 세계 가축의 건강과 지속 가능성을 향상시키고자 합니다.

TechMix와 그것의 국제 유통 파트너들 사이의 언어 및 학습 격차를 해소하기 위해, TechMix는 HeyGen에 의존하여 지속적인 교육을 지원하는 현지화되고 흥미로운 비디오 콘텐츠를 제공하도록 했습니다.

일관성 있는 다국어 시스템을 만들기

이전에 TechMix는 국제 파트너들에게 교육을 제공하는 데 어려움을 겪었으며, 특히 언어 장벽과 역동적인 교육 도구의 부족으로 인해 문제가 되었습니다. 전통적인 접근 방식은 텍스트 기반 문서와 구전에 의존했으나, 이는 종종 제품 사용에 대한 명확한 시각적 안내를 제공하지 못했습니다. TechMix는 다른 나라의 파트너들이 고품질의 현지화된 교육 자료에 접근할 수 있도록 하는 방법이 필요했습니다.

“우리가 원했던 것은 국제 유통 파트너들을 참여시키고, 언어 장벽을 없애며, 그들에게 재미있고 전문적인 형식으로 제품 지식을 제공할 수 있는 것이었습니다,”라고 TechMix의 마케팅 조정자인 존 수칸스키가 말했습니다.

HeyGen을 사용하여 TechMix는 기존 제품 및 교육 비디오를 현지화된 동적 콘텐츠로 변환하기 시작했으며, 아바타와 번역을 활용하고 있습니다. 파트너의 모국어로 제공되는 이 비디오들은 명확성을 보장하고 이해를 증진시킵니다.

TechMix도 교육 콘텐츠를 더 흥미롭게 만드는 힘을 인식했습니다. 그들의 분야에서는 텍스트 위주의 교육만으로는 충분하지 않습니다. 그들은 유통 파트너들이 제품을 이해하고 자신의 팀을 교육할 때 흥분되고 권한을 부여받은 느낌을 가질 수 있도록 해야 했습니다.

“단순히 글로 된 콘텐츠를 제공하는 것만으로는 파트너들의 관심을 유지하는 데 효과적이지 않을 것이라는 것을 알고 있었습니다,”라고 존이 말했습니다. “HeyGen의 아바타를 사용함으로써, 우리는 정보 제공은 물론 재미있고 상호작용이 가능한 콘텐츠를 만들 수 있었습니다. 이것은 학습을 더 역동적인 경험으로 만들어줍니다.”

맞춤 설정 가능한 아바타 및 비디오 제작 워크플로우

여러 국가에 걸쳐 유통 파트너를 두고 있는 TechMix는 교육 콘텐츠 제작을 확장할 수 있는 솔루션을 필요로 했습니다. HeyGen의 아바타 도구를 활용하여, 팀은 스튜디오에서 기술 직원들이 촬영하며 송아지의 스트레스 관련 상태를 치료하는 것과 같은 특정 제품 사용법에 대한 연설을 캡처합니다. 이 비디오 세그먼트는 그 후 아바타로 변환되어 HeyGen의 번역 기능을 사용하여 다양한 언어로 번역됩니다.

“아바타를 사용함으로써, 우리는 실사 촬영이 필요 없게 되었고, 이는 시간을 절약할 뿐만 아니라 카메라 앞에서 편하지 않은 우리 스태프에게 부담을 덜어주었습니다,” 존이 설명합니다. “이제 그들은 대본만 제공하면, 우리가 나머지를 배경에서 처리합니다.”

번역이 완료되면, TechMix의 팀은 특정 지역에 맞게 콘텐츠를 미세 조정하기 위해 국제 파트너들과 협력하여, 번역이 대상 청중에게 자연스럽게 느껴지도록 합니다. HeyGen의 플랫폼 덕분에 TechMix는 파트너들에게 맞춤형 교육 비디오를 제공하며, 상당한 시간과 자원을 절약하면서도 높은 품질 기준을 유지하고 있습니다.

“HeyGen을 통해 우리는 파트너들이 언제든지 쉽게 접근할 수 있는 교육용 비디오 저장소를 만들 수 있었습니다. 이것은 그들이 모국어로 우리 제품을 판매할 때 필요한 자신감과 지식을 제공합니다,”라고 존이 말했습니다.

테크믹스의 국제 파트너 커뮤니케이션 혁신

TechMix의 HeyGen 사용은 교육 콘텐츠를 더 접근하기 쉽고, 이해하기 쉽고, 매력적으로 만들어 전 세계 유통 파트너들과의 관계를 강화하는 데 도움이 되었으며, 내부 워크플로우를 개선했습니다. 그 결과, 유통업체들은 TechMix 제품의 마케팅 및 적용 능력에 대해 더 자신감을 갖게 되었고, 이는 판매 증가와 더욱 견고한 파트너십으로 이어졌습니다.

미국 시장에서 HeyGen의 사용을 확대하고 소와 돼지 농장의 직원들의 교육 경험을 향상시키기 위해 TechMix는 국제적이고 국내적인 팀들이 최첨단 AI 도구로 강화될 미래를 위한 무대를 준비하고 있습니다.

주요 특징:

상호작용 학습: HeyGen의 아바타는 전 세계 유통업체들에게 동적이고 참여적인 훈련을 가능하게 하여, 그들이 정보의 수동적인 수령자가 아니라 학습 과정에서 적극적인 참여자가 되도록 합니다.

HeyGen의 아바타는 전 세계 유통업체들에게 동적이고 참여적인 훈련을 가능하게 하여, 그들이 정보의 수동적인 수령자가 아니라 학습 과정에서 적극적인 참여자가 되도록 합니다. 확장 가능한 현지화: HeyGen의 다국어 기능 덕분에 TechMix는 다양한 글로벌 시장을 지원하기 위해 교육 콘텐츠를 손쉽게 확장할 수 있습니다.

HeyGen의 다국어 기능 덕분에 TechMix는 다양한 글로벌 시장을 지원하기 위해 교육 콘텐츠를 손쉽게 확장할 수 있습니다. 맞춤 설정 가능: TechMix는 HeyGen의 맞춤형 아바타와 비디오 워크플로우를 최대한 활용하여, 각 대상 청중의 특정 요구에 맞는 교육 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.

HeyGen을 통해 TechMix는 전 세계적으로 동물 건강 제품이 마케팅되고 적용되는 방식을 혁신할 위치에 있습니다. AI 기반 커뮤니케이션 도구를 활용함으로써 TechMix는 유통 파트너들에게 교육 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 시장 전반에 걸쳐 성공을 이끄는 더 강력하고 효율적인 커뮤니케이션 채널을 구축합니다.