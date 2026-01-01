AI 휴먼 생성기:영상용 현실적인 AI 인물 만들기

배우가 필요 없습니다. AI로 생성된 콘텐츠를 사용할 때는 촬영도 필요하지 않습니다. HeyGen의 AI Person Generator를 사용하면, 고급 AI 기술을 통해 여러분의 스크립트를 자연스럽게 말하는 현실감 있는 디지털 인물을 만들 수 있습니다.

언제나 귀사의 브랜드를 대표할 준비가 되어 있는 생생한 프레젠터, 홍보대사 또는 캐릭터를 생성하세요.