AI 휴먼 생성기:영상용 현실적인 AI 인물 만들기
배우가 필요 없습니다. AI로 생성된 콘텐츠를 사용할 때는 촬영도 필요하지 않습니다. HeyGen의 AI Person Generator를 사용하면, 고급 AI 기술을 통해 여러분의 스크립트를 자연스럽게 말하는 현실감 있는 디지털 인물을 만들 수 있습니다.
언제나 귀사의 브랜드를 대표할 준비가 되어 있는 생생한 프레젠터, 홍보대사 또는 캐릭터를 생성하세요.
당신의 영상에 진짜 인간의 존재감을 더하세요 AI 휴먼과 함께
크리에이터 주도 참여와 고급 AI 도구의 힘을 활용해 성과를 높이면서, 인플루언서 스타일의 콘텐츠를 극히 낮은 비용으로 제작하세요.
AI 인물이 이끄는 영상을 즉시 제작하세요
스크립트를 몇 분 만에 디지털 휴먼이 등장하는 영상으로 바꾸세요. HeyGen을 사용하면 카메라나 촬영 팀 없이도 TikTok, Reels, YouTube, LinkedIn 등 다양한 채널용 전문 콘텐츠를 손쉽게 제작할 수 있습니다.
다양한 AI 휴먼으로 메시지 테스트하기
다양한 목소리, 말투, 그리고 성격을 실험해 보세요. AI 인물을 빠르게 교체하며 메시지를 A/B 테스트해, 어떤 버전이 여러분의 타깃 고객에게 가장 좋은 반응을 얻는지 확인할 수 있습니다.
수백 명의 AI 휴먼 중에서 선택하세요
미리 제작된 다양한 AI 인물 라이브러리에서 선택하세요. 격식을 갖춘 전문가부터 일상적인 캐주얼 스타일까지, 여러분의 타깃 고객과 캠페인 스타일에 꼭 맞는 인물을 찾을 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 브랜드 프레젠터로 AI 휴먼 활용하기
항상 일관된 메시지를 전달하는 디지털 프레젠터를 배치하세요. AI 휴먼을 홍보대사, 트레이너 또는 호스트로 활용해, 배우나 촬영 일정에 의존하지 않고도 모든 영상에서 브랜드를 명확하고 전문적으로 표현할 수 있습니다.
사람, 음성, 전달 스타일을 테스트해 보세요
다양한 AI 인물, 음성, 톤을 테스트하여 메시지와 성과를 정교하게 다듬으세요. 디지털 프레젠터를 즉시 교체해 제작 지연 없이 무엇이 가장 잘 반응을 이끌어내는지 빠르게 확인할 수 있습니다.
팀들이 HeyGen AI 휴먼 생성기
전통적인 영상 제작에는 많은 시간, 조율, 그리고 예산이 필요합니다. AI 사람을 활용하면 팀은 전문적인 영상을 더 빠르게 제작하고, 비용을 절감하며, 메시지를 완전히 통제할 수 있습니다.
방대한 AI 휴먼 라이브러리
다양한 산업과 타깃 고객을 위해 제작된 500명 이상의 현실적인 AI 인물을 둘러보세요. 라이브러리는 자주 업데이트되어, 항상 최신 옵션으로 콘텐츠를 더욱 관련성 있고 매력적으로 유지할 수 있습니다.
산업 특화 AI 인물
귀하의 업계 요구에 정확히 맞게 설계된 AI 휴먼을 선택하세요. 의료 안내에는 신뢰할 수 있는 디지털 인물을, 기업 교육에는 세련된 전문가를, 리테일 영상에는 따뜻한 호스트를, 엔터테인먼트 콘텐츠에는 에너지가 넘치는 인물을 활용할 수 있습니다.
시간과 제작 비용 절감
전통적인 영상 제작은 수주에 걸친 기획이 필요하지만, AI 도구를 활용하면 이 과정을 크게 단축할 수 있습니다. HeyGen을 사용하면 이런 지연을 건너뛸 수 있습니다. AI 인물을 통해 몇 분 만에 바로 게시할 수 있는 영상을 생성하여 수천 달러의 예산을 절감하고, 필요할 때마다 자유롭게 콘텐츠를 제작할 수 있으며, 동시에 메시지에 인간적인 감성을 더할 수 있습니다.
AI 페르소나 영상을 제작하고즉시 활용하세요
스크립트 작성부터 내보내기 준비가 된 영상까지, 네 단계만에 AI 인물을 활용한 영상을 만들어 보세요.
AI 인물을 선택하세요
사실적인 AI 인물 라이브러리에서 선택하거나 맞춤형 디지털 휴먼을 직접 만들어 보세요.
외모와 스타일 맞춤 설정
콘텐츠 목표에 맞게 외형, 역할, 톤, 스타일을 자유롭게 조정하세요.
스크립트와 언어 추가
스크립트를 작성하고 사용할 언어를 선택하세요. 시스템이 음성, 립싱크, 제스처를 자동으로 처리하여, AI가 생성한 텍스트로도 끊김 없는 자연스러운 경험을 제공합니다.
생성하고 게시하기
영상 콘텐츠를 생성한 뒤 마케팅, 교육, 또는 사내 용도로 내보내세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
AI 휴먼 생성기는 무엇이며, AI가 생성한 텍스트를 어떻게 활용하나요?
이 플랫폼은 AI 아바타를 활용해 실제 사람처럼 보이는 AI 휴먼 영상을 만들어 줍니다. HeyGen을 사용하면 이러한 영상을 대량으로 제작할 수 있도록 스크립트를 작성하고, 원하는 대로 커스터마이즈하며, 자동으로 생성할 수 있습니다.
AI 휴먼 생성기의 한계는 무엇인가요?
AI 휴먼 생성기는 강력하지만, 모든 실제 상황을 완전히 대체할 수는 없습니다. 제품 데모, 마케팅, 교육 및 트레이닝처럼 대본이 있고 구조화된 커뮤니케이션에 가장 적합합니다.
이들은 강한 감정 연기가 필요하거나, 대본 없이 이루어지는 대화, 혹은 지원되는 연동 기능 밖에서 이루어지는 복잡한 실시간 상호작용을 위해 설계된 것은 아닙니다.
AI 휴먼 생성기를 활용해 콘텐츠를 더 인간적으로 만드는 방법은?
HeyGen의 AI 휴먼 생성기를 사용하는 방법은 간단합니다. 스크립트를 작성하고, 디지털 휴먼을 선택하거나 새로 만든 뒤, 영상을 생성하면 됩니다. 시스템이 자동으로 립싱크, 제스처, 음성을 처리해 주기 때문에, 당신의 AI 휴먼은 자연스러운 모습과 목소리로 표현됩니다.
AI 휴먼 생성기의 주요 기능은 무엇인가요?
주요 기능으로는 실제 사람과 같은 외형, 자연스러운 음성과 립싱크, 다국어 지원, 맞춤형 외모와 스타일 설정, 500개 이상의 스톡 휴먼 라이브러리, 디지털 트윈 생성 기능, 그리고 텍스트나 사진만으로 빠르게 영상을 제작하는 기능 등이 있습니다.
AI 휴먼은 어떻게 마케팅 캠페인을 개선할 수 있나요?
AI 휴먼을 사용하면 다양한 사람, 목소리, 톤을 빠르게 테스트할 수 있어 마케터에게 필수적인 도구가 됩니다. 이를 통해 어떤 스타일이 전환율이 가장 높은지 파악할 수 있고, 여러 인플루언서나 진행자를 고용하는 데 드는 비용도 절감할 수 있습니다.
AI 휴먼이 제 브랜드를 안전하게 대표할 수 있나요?
네, AI 기반 솔루션은 커뮤니케이션 방식을 혁신하고 있습니다. 모든 AI 휴먼은 일관성이 있고, 전적으로 사용자의 통제 아래 있으며, 고급 AI 알고리즘 덕분에 메시지에서 벗어나는 일이 없습니다. 기존의 출연자와 달리 평판 문제나 스케줄 충돌에 대한 위험도 없습니다.
AI 휴먼이 영업에 도움이 되나요?
네. 이들은 제품을 설명하고, 동영상을 통해 자주 묻는 질문에 답변하며, 잠재 고객이 미팅을 예약하거나 구매를 진행하도록 유도하는 24시간 상주 영업 담당자 역할을 할 수 있습니다.
AI 휴먼은 글로벌 팀을 어떻게 지원하나요?
AI 휴먼은 자연스러운 음성과 입 모양 싱크를 유지한 채 여러 언어를 즉시 구사할 수 있어, AI 텍스트를 더 잘 소통되는 인간적인 콘텐츠로 만들어 줍니다. 이를 통해 지역별로 콘텐츠를 확장하는 작업이 간편해지고 비용 효율적으로 이루어집니다.
AI 휴먼이 실제 트레이너나 발표자를 완전히 대체할 수 있나요?
이들은 온보딩, 교육, 마케팅과 같은 반복 가능하고 확장 가능한 커뮤니케이션을 처리할 수 있어 마케터에게 매우 유용합니다. 많은 팀에서 이를 통해 라이브 세션의 필요성이 줄어들고 콘텐츠 전달 속도가 빨라집니다.
내 콘텐츠를 더 인간적으로 만들어 줄 준비된 AI 휴먼은 어디에서 이용할 수 있나요?
HeyGen에는 다양한 분야의 AI 인간처럼 보이는 AI 아바타 생성기와 함께 제공되는 방대한 기성 AI 아바타 라이브러리가 있습니다. 브랜드에 어울리는 아바타를 선택하거나, 직접 나만의 맞춤형 인플루언서 페르소나를 디자인할 수 있습니다.
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