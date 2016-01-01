ビデオGPT

HeyGen の Video GPT は、簡単なプロンプトから編集スキル不要で完全な AI 生成動画を作成します。マーケティング、教育、ソーシャルメディア向けのコンテンツ制作など、どんな用途でも、AI を活用した動画制作がこれほど簡単になったことはありません。数回クリックするだけで、AI があなたのアイデアを動画として形にします。

世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに反映したAIアバターを作成し、洗練された動画を生成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツ、トレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質のクリップを即座に作成できます。

動画制作のプロセスを効率化したいとお考えですか？

プロフェッショナルな動画制作は、もはや時間がかかったり複雑であったりする必要はありません。HeyGen の Video GPT を使えば、高度な編集ソフトや専門的な技術知識を必要とせずに、動画制作のプロセスを効率化できます。あなたのアイデアを入力するだけで、AI が台本作成からシーンの切り替えまで、すべてを自動で行います。

マーケティングキャンペーン、教育コンテンツ、あるいはソーシャルメディア向けの動画制作など、どのようなプロジェクトに取り組んでいても、Video GPT を使えば制作プロセス全体を大幅にスピードアップでき、本当に大切な「クリエイティブなビジョン」に集中する時間を増やせます。長時間の編集作業に別れを告げて、面倒な作業は AI に任せましょう。

AI が生成したコンテンツを最大限に活用するには、ぜひ当社のAI Video Playerをご覧ください。さまざまなプラットフォームでシームレスに再生・配信できます。

Video GPT を活用するためのベストプラクティス

Video GPTを最大限に活用するために、手軽に高品質な動画を作成するための次のベストプラクティスに従ってください。

• 明確なプロンプトを作成しましょう：指示はできるだけ具体的に書いてください。詳細を多く伝えるほど、AIはより正確に理解し、適切なコンテンツを生成できます。

• 出力を洗練させる: AI が動画を生成したら、時間をかけて見直しと微調整を行い、自分のイメージに完全に合うように仕上げましょう。ちょっとした編集でも大きな違いを生み出せます。

• 動画をパーソナライズしましょう：ロゴ、字幕、ナレーションなどのカスタム要素を追加して、あなたならではの動画に仕上げましょう。パーソナライズすることで、視聴者とのつながりを深めることができます。

• スタイルを試してみましょう：さまざまなトーン、形式、ビジュアルをテストしてみてください。いろいろなスタイルがターゲットオーディエンスにどう響くかを探り、あなたのコンテンツに最も適したものを見つけましょう。

AIで動画制作をもっとシンプルに

HeyGen の Video GPT を使えば、これまでになく簡単かつスピーディーに動画を作成できます。プロ品質の動画を作るために、高度な編集ソフトや専門的なスキルはもう必要ありません。AI が台本の生成からシーン切り替えまで、あらゆる工程を自動化して最適化し、スムーズで効率的な制作プロセスを実現します。

あなたがマーケターであれ、教育者であれ、コンテンツクリエイターであれ、Video GPT は技術的な作業を引き受けることで、時間と労力の節約に役立ちます。AI 搭載ツールが細かな作業をすべて処理してくれるため、あなたはアイデアとクリエイティビティに集中できます。AI 主導の動画制作における最新トレンドを発見し、わずか数クリックで洗練された魅力的なコンテンツを簡単に作成できることを体験してください。

仕組み

4つの簡単なステップで動画スクリプトを作成

Video GPT を使えば、プロ品質の動画を素早く簡単に作成できます。次の 4 つのシンプルなステップに従って、あなたのアイデアを形にしましょう。

ステップ 1

「AI でスクリプトを生成」をクリック

まず、HeyGenでAIスクリプトジェネレーターのオプションを選択します。

ステップ 2

トピック、トーン、追加情報を入力してください

トピックを入力し、トーン（フレンドリー、プロフェッショナルなど）を選択して、必要に応じて URL などの関連情報を追加してください。

ステップ3

スクリプトを見直してブラッシュアップする

生成されたスクリプトをプレビューし、必要に応じて編集してください。結果に完全に満足できない場合は、スクリプトを再生成することもできます。

ステップ4

完成したスクリプトを使って動画を作成する

スクリプトの準備ができたら、選択したスタイルに合ったアバター、ビジュアル、ボイスオーバーをAIに生成させて、動画を作成しましょう。

Video GPT に関するよくある質問

Video GPTとは何ですか？

Video GPT は、シンプルなテキストプロンプトから完全な動画を生成する AI 搭載ツールです。台本作成、ビジュアル、ナレーション制作を効率化し、動画制作を素早く簡単に行えるようにします。


Video GPTはどのように動作しますか？

トピックを入力し、トーンを選び、必要に応じて追加の詳細を加えるだけで、AIが台本を作成し、アバターやビジュアルを選択し、数回のクリックで洗練された動画に仕上げてくれます。

動画をカスタマイズできますか？

もちろん可能です！AIが動画を生成した後で、台本をブラッシュアップしたり、映像を調整したり、ロゴやボイスオーバー、字幕などを加えて、あなたのスタイルに合うように自由にカスタマイズできます。


Video GPTはどのような種類のコンテンツに最適ですか？

Video GPTは、マーケティング動画、ソーシャルメディア向けコンテンツ、製品説明動画、社内トレーニングなどに最適です。手間を最小限に抑えつつ、高品質な動画コンテンツを素早く作成したい場合に理想的なツールです。

Video GPT を自分のワークフローに組み込むことはできますか？

はい、HeyGenのAPIを使えば、既存のツールやプラットフォームに動画制作を簡単に自動化・統合し、効率的な制作フローを実現できます。

