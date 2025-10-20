AIアバターと音声ナレーションを使って、今すぐ動画制作を始めましょう。無料プランにはウォーターマークが入りますが、いつでもアップグレードして削除できます。
このツールを使えば、1枚の写真から、実際の表情・動き・ライティングを反映したリアルなAIアバターを作成し、洗練された動画を生成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツ、トレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質のクリップを即座に作成できます。
Tap to upload photoUpload photo or drag and drop here
For best results, choose a photo that's at least 720p with a clear view of a face.
or pick a preset
未経験でもすぐに動画を作成
HeyGen を使って、スクリプトやブログ記事、アイデアを洗練された動画に変換しましょう。数回クリックするだけで、マーケティング、トレーニング、ソーシャルメディアに最適な、プロが制作したようなコンテンツを作成できます。まずは無料版で試してみて、スケールさせる準備ができたらアップグレードしましょう。
高品質な動画制作のベストプラクティス
HeyGen の AI 動画ジェネレーターを最大限に活用するには：
無料でお試し、簡単にアップグレード
HeyGen を使えば、AI 生成動画を無料で作成する自由が手に入ります。無料プランでは、すべての書き出し動画に控えめなウォーターマークが入りますが、そのまま無制限に共有したり、結果をテストしたりできます。ウォーターマークのないクリーンな動画が必要な場合は、有料プランにアップグレードしてウォーターマークを削除し、プレミアム機能を利用してください。
Pictory、Synthesia、Lumen5 などの他のプラットフォームと比べて、HeyGen は次のような特長があります。
ウォーターマークなしで動画を作成する方法（準備ができたら）
AIで動画を作成し、準備ができたらウォーターマークなしで書き出しましょう。
ブログ記事、記事、告知文、台本などの文章コンテンツをエディターに貼り付けて、作業を開始してください。
300種類以上のアバターと音声から選んで、あなたのトーンや視聴者にぴったり合わせましょう。俳優もスタジオも必要ありません。
アニメーション、字幕、背景、トランジションを追加して、あなたのメッセージに命を吹き込みましょう。
無料版でプレビューできます。ウォーターマークなしで書き出すにはアップグレードしてください。
はい、HeyGen にはウォーターマークなしで動画を作成できる無料の AI 動画生成プランがあります。テスト用途や非商用利用に最適です。
HeyGen は高度な生成 AI とトーキングアバターを活用し、編集スキルやグリーンスクリーン、俳優を必要とせずにスタジオ品質の動画を作成できます。
ご利用のプランによっては、1日あたりまたは1か月あたりの利用上限が設けられている場合があります。無料アカウントと有料アカウントの制限の違いについては、HeyGen の料金ページをご確認ください。
HeyGen はビジネスユーザー向けに各種連携機能と API アクセスを提供しています。これにより、CRM やメールツールなどのアプリ間でアバター動画の作成を自動化できます。
いいえ。HeyGen では、無料ユーザーであっても高品質な出力が保証されています。ウォーターマークなしで生成された動画でも、プロフェッショナルな解像度と鮮明さが保たれます。
AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。