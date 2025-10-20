HeyGen を使えば、AI 生成動画を無料で作成する自由が手に入ります。無料プランでは、すべての書き出し動画に控えめなウォーターマークが入りますが、そのまま無制限に共有したり、結果をテストしたりできます。ウォーターマークのないクリーンな動画が必要な場合は、有料プランにアップグレードしてウォーターマークを削除し、プレミアム機能を利用してください。

Pictory、Synthesia、Lumen5 などの他のプラットフォームと比べて、HeyGen は次のような特長があります。