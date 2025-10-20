ウォーターマークなしのAI動画ジェネレーター

AIアバターと音声ナレーションを使って、今すぐ動画制作を始めましょう。無料プランにはウォーターマークが入りますが、いつでもアップグレードして削除できます。

-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

AIアバター動画ジェネレーターをお試しください

このツールを使えば、1枚の写真から、実際の表情・動き・ライティングを反映したリアルなAIアバターを作成し、洗練された動画を生成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツ、トレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質のクリップを即座に作成できます。

アバター動画を作成

アバターを選ぶ

Tap to upload photo

For best results, choose a photo that's at least 720p with a clear view of a face.

or pick a preset

スクリプトを入力

0/200 文字
フル機能にアクセスするにはサインインまたは登録してください
既存のアバターを選択
Step 1:既存のアバターを選択
プロンプトを入力してください
Step 2:プロンプトを入力してください
生成された動画をクリック
Step 3:生成された動画をクリック
AI動画制作

未経験でもすぐに動画を作成

HeyGen を使って、スクリプトやブログ記事、アイデアを洗練された動画に変換しましょう。数回クリックするだけで、マーケティング、トレーニング、ソーシャルメディアに最適な、プロが制作したようなコンテンツを作成できます。まずは無料版で試してみて、スケールさせる準備ができたらアップグレードしましょう。

a woman sitting in a chair with the word beauty on it
AI動画制作

高品質な動画制作のベストプラクティス

HeyGen の AI 動画ジェネレーターを最大限に活用するには：

  • テンポを滑らかにするために、文章は短くまとめましょう
  • アバターと声の雰囲気を、想定する読者のトーンに合わせましょう
  • 明確な場面転換や行間の余白を使って、文章の流れを良くしましょう
  • エンゲージメントを高めるために字幕を追加する
  • プラットフォームに合った最適な動画フォーマット（縦型・正方形・横型）を選びましょう
a screen that says remove the watermark whenever you want
AI動画制作

無料でお試し、簡単にアップグレード

HeyGen を使えば、AI 生成動画を無料で作成する自由が手に入ります。無料プランでは、すべての書き出し動画に控えめなウォーターマークが入りますが、そのまま無制限に共有したり、結果をテストしたりできます。ウォーターマークのないクリーンな動画が必要な場合は、有料プランにアップグレードしてウォーターマークを削除し、プレミアム機能を利用してください。

Pictory、Synthesia、Lumen5 などの他のプラットフォームと比べて、HeyGen は次のような特長があります。

  • アバターを使った即時テキストから動画の作成
  • テンプレート、音声、編集オプションへのアクセス
  • 無料から有料版への移行が明確で、予想外のことがない
a woman 's face is shown with the words excited and angry below it
仕組みは？

ウォーターマークなしで動画を作成する方法（準備ができたら）

AIで動画を作成し、準備ができたらウォーターマークなしで書き出しましょう。

ステップ1

スクリプトを入力してください

ブログ記事、記事、告知文、台本などの文章コンテンツをエディターに貼り付けて、作業を開始してください。

ステップ 2

AIアバターと音声を選択

300種類以上のアバターと音声から選んで、あなたのトーンや視聴者にぴったり合わせましょう。俳優もスタジオも必要ありません。

ステップ3

ビジュアルとスタイルをカスタマイズ

アニメーション、字幕、背景、トランジションを追加して、あなたのメッセージに命を吹き込みましょう。

ステップ4

動画を書き出す

無料版でプレビューできます。ウォーターマークなしで書き出すにはアップグレードしてください。

無料AI動画ジェネレーター（ウォーターマークなし）に関するよくある質問

AI動画ジェネレーターは、本当に完全無料でウォーターマークなしで使えますか？

はい、HeyGen にはウォーターマークなしで動画を作成できる無料の AI 動画生成プランがあります。テスト用途や非商用利用に最適です。

このAI動画ジェネレーターが他と違う点は何ですか？

HeyGen は高度な生成 AI とトーキングアバターを活用し、編集スキルやグリーンスクリーン、俳優を必要とせずにスタジオ品質の動画を作成できます。

ウォーターマークなしの動画は、いくつまで作成できますか？

ご利用のプランによっては、1日あたりまたは1か月あたりの利用上限が設けられている場合があります。無料アカウントと有料アカウントの制限の違いについては、HeyGen の料金ページをご確認ください。

このツールを他のプラットフォームやCRMと連携できますか？

HeyGen はビジネスユーザー向けに各種連携機能と API アクセスを提供しています。これにより、CRM やメールツールなどのアプリ間でアバター動画の作成を自動化できます。

無料でウォーターマークも入らない場合、動画の画質は落ちますか？

いいえ。HeyGen では、無料ユーザーであっても高品質な出力が保証されています。ウォーターマークなしで生成された動画でも、プロフェッショナルな解像度と鮮明さが保たれます。

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

HeyGen で作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

