無料AIディープフェイク作成ツール

数分で極めてリアルなAIディープフェイクやトーキングアバターを作成できます。1枚の写真から、業界最先端のリップシンク技術を使って本物そっくりの動画に変換します。人物をデジタルで再現したい場合も、クローン音声を既存の画像に同期させたい場合も、高度なフェイスマッピングにより、自然な口の動きと表情の一致を実現します。複雑な編集スキルは一切不要。オンラインで動作し、無料から始められます。

世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
高度にリアルなディープフェイク動画を生成する

スタジオ品質のディープフェイク動画を、完璧なリップシンクで作成できます。私たちのAIは、自然な表情をあなたのアバターにマッピングし、リアルな動きを実現するため、手動での編集は不要です。責任あるクリエイションのために設計された安全なプラットフォーム上で、マーケティング、トレーニング、ストーリーテリングを即座にスケールできます。このAIディープフェイクジェネレーターは、フェイススワップ技術と動画生成を組み合わせることで、エンゲージメントを高める、信頼性の高い高品質な結果を生み出します。

ボイスクローンとリップシンク

HeyGen は、アップロードされた音声に合わせてアバターの口の動きをシームレスに同期させることができます。ユーザーは自分の声をクローンし、そのクローン音声をプラットフォームに直接アップロードすることがよくあります。HeyGen の AI は音声を解析し、その声特有の話す速さ、トーン、発音に合わせて、アバターのリップシンクや表情の動きを完璧にマッピングします。

Interface of a voice generation tool with script input, audio settings, and a library of selectable voice profiles.

カスタム デジタルツイン

HeyGen を使うと、実在の人物の映像をアップロードするだけで、いわゆる「デジタルツイン」と呼ばれる、実物そっくりのカスタム動画アバターを生成できます。この技術は非常に高度で、専門家は著名人や、すでに亡くなった方のデジタル再現を行い、博物館の展示、ライブイベント、ホログラム映像などの用途に活用しています。AI は顔の骨格や目の動き、微妙な表情の変化まで捉えることができ、本物のように見える結果を生み出します。

deepfake

カスタムモーションと表現力のコントロール

Avatar 4 のような高度なモデルを使うことで、ユーザーはアバターの動きを細かく調整し、より自然に見えるようにすることができます。プラットフォームには表情豊かなモーションを切り替えるトグルが用意されており、ジェスチャーや怒りといった感情、カメラに対する視線の向き（向ける／そらす）を指示するテキストプロンプトにも対応しています。こうした高いレベルのコントロールにより、あらゆるクリップを簡単にブラッシュアップし、どんなオーディエンス向けにもパーソナをパーソナライズできます。

deepfake

作成できるもの

マーケティング＆広告：商品説明動画、スポークスパーソンのクリップ、パーソナライズされたアウトリーチ用動画を作成できます。TikTok、Instagram、YouTube向けのAI生成広告クリップを制作しましょう。動画コンテンツを素早く公開したいクリエイターに最適です。


トレーニングと教育：オンボーディング、eラーニング、インタラクティブなレッスン向けにAIインストラクターを構築できます。どんな教育者でも、撮影を行うことなく動画制作を拡大でき、グローバルチーム向けの完全な多言語対応と言語サポートを利用できます。


ソーシャルメディア：高品質なアバター動画で、TikTok、Instagram、YouTubeの運用をスケールさせましょう。あらかじめ用意されたテンプレートやトレンドのテンプレートを使って、数分でソーシャルメディア向け動画を作成し、あらゆる形式で書き出せます。

deepfake
仕組み

ディープフェイク動画の作り方

HeyGen を使ってディープフェイク動画を作成し、自分の声や表情を再現するリアルな AI アバターに変身して、リーチとエンゲージメントを高めましょう。

ステップ 1

アバターを選択

ライブラリから選ぶか写真をアップロードして、デジタルツインを作成します。顔差し替え機能を使えば、任意の顔を既存のテンプレートに入れ替えることができます。

ステップ2

スクリプトまたは音声を追加

テキストを入力するか音声をアップロードしてください。AIボイスを使うか、自分の声をクローンできます。

ステップ3

ビジュアルとスタイルをカスタマイズ

AI Studio でダイナミックな背景、テキストオーバーレイ、Bロール、ブランド要素などを追加してシーンを洗練させ、あなたのイメージにぴったり合う動画に仕上げましょう。

ステップ4

生成して共有

自然な表情とリップシンクで仕上がった動画を入手し、ダウンロードしたり、175以上の言語に翻訳したりできます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

ご不明な点はありませんか？こちらでお答えします

ユーザーフレンドリーなインターフェースを備えた、最も優れたディープフェイク作成ツールは何ですか？

このディープフェイク作成ツールは、素早くシンプルに使えるよう設計されています。レイアウトがわかりやすく、初心者でも写真をアップロードし、動画を選び、技術的な知識がなくても完成したディープフェイクを生成できます。さらに、プロ品質の仕上がりを求めるユーザー向けの高度なオプションも備えており、カジュアルなコンテンツ制作にもプロフェッショナルな制作にも役立ちます。

リアルなディープフェイク動画を簡単に作成するにはどうすればいいですか？

明るくはっきり写った画像を使い、高品質な動画テンプレートを選びましょう。あとはAIが自動で顔の差し替え、表情の一致、リップシンクを行います。これにより、ダウンロードして共有するだけのリアルなディープフェイク動画が作成されます。また、任意のポートレート写真をアップロードするだけで、残りはAIに任せてオンラインでリアルなディープフェイク動画を作成することもできます。

ディープフェイクコンテンツを作成するのに人気のオンラインプラットフォームは何ですか？

HeyGen は、フェイススワップ技術、画像から動画へのディープフェイクツール、GIF 作成機能、アバター機能を備えているため、オンラインのディープフェイク作成ツールの中でもトップクラスの存在です。多くの他プラットフォームは、これらのうち 1～2 程度しか提供していません。

HeyGen は、これらすべてに加えて動画のアップスケーリング、リアリズム（自然さ）の調整機能、そして分かりやすい料金体系を組み合わせることで、高品質なディープフェイク制作へのハードルを取り除いています。

初心者でも使える手頃なディープフェイク作成ツールはありますか？

はい。無料モードでは、ユーザーは費用をかけずにディープフェイクの作成を試すことができます。エントリーレベルのプランは、大きな出費をせずにフルアクセスを利用したい個人や小規模ビジネス向けの価格設定になっています。有料プランでは、より高解像度の出力、APIアクセス、そしてクリエイティブなプロジェクト向けの追加ディープフェイクツールが利用可能になります。

どのディープフェイクツールがカスタムの顔入れ替えに対応していますか？

HeyGen はカスタムの顔入れ替え機能に対応しています。ユーザーは自分の写真をアップロードでき、システムが選択した動画やアバターに顔の特徴をマッピングして、リアルな結果を生成します。精度の高い顔入れ替えと自然な話し方をするアバターを実現し、ほぼあらゆる鮮明な画像から高品質なディープフェイクコンテンツを作成することができます。

人気のディープフェイク作成ツールの機能を比較するにはどうすればよいですか？

リアルさ、利用可能なテンプレート、安全性オプション、対応言語を確認しましょう。このプラットフォームでは、顔入れ替え、アバターツール、動画の高解像度化、GIF生成などの機能が利用できます。また、Text to Speech Avatar などのツールとも連携しています。

このディープフェイク生成ツールは、安全で倫理的に問題ありませんか？

はい。HeyGen は、責任ある AI ディープフェイク動画生成のために構築されています。すべてのアバター作成には同意が必要であり、プラットフォームには不正利用を防ぐための安全対策が組み込まれています。マーケティング、教育、エンゲージメントキャンペーンなどの正当なユースケースのために、コンプライアンスを守りながらフェイク動画を作成できます。これらのディープフェイク AI ツールは、完全な透明性をもって倫理的に設計されています。

自動化されたディープフェイク動画の作成に、このAPIを利用できますか？

はい。HeyGen の API は、大量のディープフェイク動画を自動生成することに対応しています。画像をアップロードし、顔差し替えによるクリップを生成し、あらゆる形式で完成した動画を出力できます。これは、手作業での編集なしに大量の AI 動画コンテンツを制作するクリエイターやチームに最適です。

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

CTA background