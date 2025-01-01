マーケティング＆広告：商品説明動画、スポークスパーソンのクリップ、パーソナライズされたアウトリーチ用動画を作成できます。TikTok、Instagram、YouTube向けのAI生成広告クリップを制作しましょう。動画コンテンツを素早く公開したいクリエイターに最適です。



トレーニングと教育：オンボーディング、eラーニング、インタラクティブなレッスン向けにAIインストラクターを構築できます。どんな教育者でも、撮影を行うことなく動画制作を拡大でき、グローバルチーム向けの完全な多言語対応と言語サポートを利用できます。



ソーシャルメディア：高品質なアバター動画で、TikTok、Instagram、YouTubeの運用をスケールさせましょう。あらかじめ用意されたテンプレートやトレンドのテンプレートを使って、数分でソーシャルメディア向け動画を作成し、あらゆる形式で書き出せます。