HeyGen不動産向け

カメラなしで、市場で信頼される顔になろう

不動産ビジネスは信頼がすべて。その信頼は、顔を出して伝えることで生まれます。あなたの顔・声・地域の専門知識を、毎週マーケットに届ける動画に変えましょう。カメラも撮影クルーも編集スキルも、一切必要ありません。

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G2G2 第1位：最もリアルなアバター
Smiling Black woman with crossed arms next to a screen showing a Greenwich Village street, market outlook for 2026, and a prompt for a July update.
13,500以上

エージェント

1億1800万以上

作成された動画

177以上

言語と方言

The letters 'kw' in black.COMPASS logo with the letter O stylized as a compass.Century 21 logoBlack and white RE/MAX logo.
ユースケース

あなたが主役の、マーケットに必要なあらゆる動画フォーマット

物件紹介、マーケット最新情報、エリアガイド、エージェント紹介など、必要なコンテンツが最初から揃っています。フォーマットを選ぶだけで、HeyGen があなたの声を使った完成動画に仕上げ、すぐに投稿できる状態にしてくれます。

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市場アップデート

一貫した動画配信で市場での信頼性を高め、地域の頼れる専門家としての地位を確立しましょう。

自分だけの動画を作成
シネマティックツアー

映画のようなシネマティックな映像表現で高級物件の魅力を引き上げ、感情に訴えかけながらプレミアムな価格設定に説得力を持たせましょう。

自分だけの動画を作成
ホスト付きツアー

あらゆる物件情報にあなた自身の顔と声を載せることで、購入希望者との信頼関係を瞬時に築きましょう。

自分だけの動画を作成する
物件スポットライト

既存の写真から作成した、アバターがナレーションするインパクトのある動画で、新着物件をすばやくオンライン公開しましょう。

自分だけの動画を作成
導入事例

全米の不動産エージェントから信頼されています

3時間すべての撮影セッションで節約
2時間10分以上の動画を制作するために

「実際にカメラの前に座っているだけでは、1円にもなりません。台本を書いて、それを自分で話して発信する――そこにこそお金が生まれるんです。」

スコット・ヘニングャー

アフィリエイトブローカー

仕組み

3つのステップで

あなたそのものの動画

ステップ1 - 自分を録画する

ステップ1 - 自分を録画する

カメラの前で15秒間撮影するだけ。HeyGenがあなたの顔、声、そして話し方をキャプチャします。スマホはどれでも、背景も自由です。

ステップ2 - フォーマットを選択

ステップ2 - フォーマットを選択

必要な動画の種類を選びましょう。マーケットアップデート、ホスト付きホームツアー、物件スポットライトなどから選べます。こちらで原稿も作成しますし、ご自身の原稿を貼り付けて使うこともできます。

ステップ3 - 投稿する

ステップ3 - 投稿する

完成した動画を確認し、必要に応じて微調整を行い、市場へ共有しましょう。Instagram、Facebook、YouTube向けの形式で出力できます。

制作コストを抑えて、一貫した動画を

動画が主流の今、住宅所有者の75％は、動画を活用するエージェントに物件の掲載を依頼したいと考えています。とはいえ、問題は動画制作の技術的な難しさではありません。真の課題は、毎週欠かさず動画に登場し続けるために、時間や予算、エネルギー、そしてカメラの前での心理的な負担がかかり続けることなのです。

制作のハードル

時間もクルーも機材も編集スキルもない。物件動画を1本作るだけで、あっという間に半日つぶれてしまう。

自信の壁

毎日カメラの前に立ちたくない、あるいはそれを続けて燃え尽きてしまうこと。あなたはエージェントであって、俳優ではありません。

流通の障壁

プラットフォームごとに最適な動画が必要です。Instagram、YouTube、TikTok、そしてメール。1本の動画だけでは足りません。

信頼の壁

AIで粗雑に作られたコンテンツは、あなたの信頼性をむしばみます。信頼を築くうえでは、不自然で偽物っぽい動画は、動画がまったくない状態よりも悪影響です。

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不動産にHeyGenが選ばれる理由

現地のプロとして自信を持って存在感を示そう

自分らしく顔を出して、ビジネスを成長させましょう。HeyGen for Real Estate は、実際のエージェントの働き方に合わせて設計されているので、「見える化」に力を入れても、本来の仕事と競合することはありません。

一貫して発信し続ける

不動産ビジネスで重要なのは人間関係です。優秀なエージェントが選ばれるのは、お客様が「必要になる前から」すでにその存在を知っているからです。あなたの顔・声・地域の専門知識を、継続的に発信できる動画コンテンツに変えましょう。「顔を出して覚えてもらうこと」と「実務をこなすこと」が、もう競合しないように。

不動産業向けに構築

すでにエージェントが作っている動画から始めましょう。物件紹介、マーケットアップデート、エリアガイド、自己紹介動画など、普段のコンテンツをそのまま活かせます。まっさらな画面も、あなたの仕事に無理やり当てはめる汎用テンプレートも不要。不動産業界で実際に使われているフォーマットそのままで始められます。

HeyGen ホワイトグローブ

HeyGen White Glove なら、動画制作を最初から最後まで丸ごとお任せいただけます。テキストで依頼するだけで、私たちが企画からブラッシュアップ、制作まで伴走します。毎週動画を投稿し、あなたの市場の買い手が顔を覚え、信頼してくれる存在になりましょう。

AIの粗悪な生成物ではなく、本物のあなた自身を映し出します

あなたの動画は、見た目も声もあなた自身であるべきです。なぜなら、そこにはあなたの評判がかかっているからです。あなたの顔はあなたのブランドであり、そのブランドを安全にスケールさせる鍵は「どれだけ本物に見えるか」です。HeyGenはG2で「最もリアルなアバター」第1位に選ばれており、あなたの市場が目にするエージェントは、まさに“あなた自身”なのです。

AIの粗製品ではなく、あなた自身のアイデンティティを

あなたの存在感を、大規模に

あなたが投稿するたびに、常に評判がかかっています。あなたらしく見えも聞こえもしない、ありきたりなAIコンテンツなら、いっそ何も発信しないほうがマシです。HeyGen for Real Estate は、たったひとつの基準を軸に作られています。「それは本当に“あなたらしく”感じられるか？」ということです。

G2G2で評価された、最もリアルなアバター第1位
ロボットのような、不自然な声
自分ではないストックアバター
汎用スクリプト（地域特有の文脈なし）
AI生成っぽい
見つかると信頼を損なう

あなたの市場が待ち望んでいる動画

すでにエージェントが作っているフォーマットから始めましょう。 白紙の状態から考える必要も、何を投稿すべきか手探りで悩む必要もありません。

市場アップデート

手間をかけずに、常に印象に残り続ける

定期的にアバターが登場する動画で、ローカルのマーケット統計をコンテンツ化し、カメラの前に座ることなく毎週または毎月配信できるようにすることで、あなたの影響範囲の人たちに常に最新情報を届け、記憶に残り続けましょう。

手間をかけずに、常に印象に残り続ける

市場に記憶されるエージェントになろう

カメラもクルーも、毎週の撮影の手間もなしで、 今のあなたのまま、現地のプロとして堂々と発信しましょう。

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