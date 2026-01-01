カメラなしで、市場で信頼される顔になろう
不動産ビジネスは信頼がすべて。その信頼は、顔を出して伝えることで生まれます。あなたの顔・声・地域の専門知識を、毎週マーケットに届ける動画に変えましょう。カメラも撮影クルーも編集スキルも、一切必要ありません。
エージェント
作成された動画
言語と方言
あなたが主役の、マーケットに必要なあらゆる動画フォーマット
物件紹介、マーケット最新情報、エリアガイド、エージェント紹介など、必要なコンテンツが最初から揃っています。フォーマットを選ぶだけで、HeyGen があなたの声を使った完成動画に仕上げ、すぐに投稿できる状態にしてくれます。
3つのステップで
あなたそのものの動画
ステップ1 - 自分を録画する
カメラの前で15秒間撮影するだけ。HeyGenがあなたの顔、声、そして話し方をキャプチャします。スマホはどれでも、背景も自由です。
ステップ2 - フォーマットを選択
必要な動画の種類を選びましょう。マーケットアップデート、ホスト付きホームツアー、物件スポットライトなどから選べます。こちらで原稿も作成しますし、ご自身の原稿を貼り付けて使うこともできます。
ステップ3 - 投稿する
完成した動画を確認し、必要に応じて微調整を行い、市場へ共有しましょう。Instagram、Facebook、YouTube向けの形式で出力できます。
制作コストを抑えて、一貫した動画を
動画が主流の今、住宅所有者の75％は、動画を活用するエージェントに物件の掲載を依頼したいと考えています。とはいえ、問題は動画制作の技術的な難しさではありません。真の課題は、毎週欠かさず動画に登場し続けるために、時間や予算、エネルギー、そしてカメラの前での心理的な負担がかかり続けることなのです。
制作のハードル
時間もクルーも機材も編集スキルもない。物件動画を1本作るだけで、あっという間に半日つぶれてしまう。
自信の壁
毎日カメラの前に立ちたくない、あるいはそれを続けて燃え尽きてしまうこと。あなたはエージェントであって、俳優ではありません。
流通の障壁
プラットフォームごとに最適な動画が必要です。Instagram、YouTube、TikTok、そしてメール。1本の動画だけでは足りません。
信頼の壁
AIで粗雑に作られたコンテンツは、あなたの信頼性をむしばみます。信頼を築くうえでは、不自然で偽物っぽい動画は、動画がまったくない状態よりも悪影響です。
現地のプロとして自信を持って存在感を示そう
自分らしく顔を出して、ビジネスを成長させましょう。HeyGen for Real Estate は、実際のエージェントの働き方に合わせて設計されているので、「見える化」に力を入れても、本来の仕事と競合することはありません。
一貫して発信し続ける
不動産ビジネスで重要なのは人間関係です。優秀なエージェントが選ばれるのは、お客様が「必要になる前から」すでにその存在を知っているからです。あなたの顔・声・地域の専門知識を、継続的に発信できる動画コンテンツに変えましょう。「顔を出して覚えてもらうこと」と「実務をこなすこと」が、もう競合しないように。
不動産業向けに構築
すでにエージェントが作っている動画から始めましょう。物件紹介、マーケットアップデート、エリアガイド、自己紹介動画など、普段のコンテンツをそのまま活かせます。まっさらな画面も、あなたの仕事に無理やり当てはめる汎用テンプレートも不要。不動産業界で実際に使われているフォーマットそのままで始められます。
HeyGen ホワイトグローブ
HeyGen White Glove なら、動画制作を最初から最後まで丸ごとお任せいただけます。テキストで依頼するだけで、私たちが企画からブラッシュアップ、制作まで伴走します。毎週動画を投稿し、あなたの市場の買い手が顔を覚え、信頼してくれる存在になりましょう。
AIの粗悪な生成物ではなく、本物のあなた自身を映し出します
あなたの動画は、見た目も声もあなた自身であるべきです。なぜなら、そこにはあなたの評判がかかっているからです。あなたの顔はあなたのブランドであり、そのブランドを安全にスケールさせる鍵は「どれだけ本物に見えるか」です。HeyGenはG2で「最もリアルなアバター」第1位に選ばれており、あなたの市場が目にするエージェントは、まさに“あなた自身”なのです。
あなたの存在感を、大規模に
あなたが投稿するたびに、常に評判がかかっています。あなたらしく見えも聞こえもしない、ありきたりなAIコンテンツなら、いっそ何も発信しないほうがマシです。HeyGen for Real Estate は、たったひとつの基準を軸に作られています。「それは本当に“あなたらしく”感じられるか？」ということです。
あなたの市場が待ち望んでいる動画
すでにエージェントが作っているフォーマットから始めましょう。 白紙の状態から考える必要も、何を投稿すべきか手探りで悩む必要もありません。
手間をかけずに、常に印象に残り続ける
定期的にアバターが登場する動画で、ローカルのマーケット統計をコンテンツ化し、カメラの前に座ることなく毎週または毎月配信できるようにすることで、あなたの影響範囲の人たちに常に最新情報を届け、記憶に残り続けましょう。