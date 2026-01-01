不動産向けAI動画スタートガイドへようこそ
売り出したい物件があり、市場をリードし、個人ブランドを築きたいとお考えですか？HeyGen を使えば、あなたの顔・声・地域の専門知識を、数週間ではなく数分でスケール可能なスタジオ品質の動画コンテンツに一瞬で変えることができます。
このガイドは、アイデア段階から公開済みの動画まで一気に進めるための手順を示し、あなたの市場における存在感、スピード、そして信頼性を高めるのに役立ちます。最初の動画の作り方を学び、重要なベストプラクティスを理解し、担当するあらゆる物件、あらゆるチャネル、そしてあらゆる購入者コミュニティに対する影響力を拡大するための戦略を探っていきます。
主な活用事例：不動産プロフェッショナルはHeyGenをこう使っている
HeyGen は単なる動画ツールではありません。信頼と認知度によってビジネスを勝ち取るエージェント、ブローカー、物件管理者のための「プレゼンスエンジン」です。
市場アップデート
- ジム・マクドナー：AI を活用したコンテンツシステムを構築したことで、週1〜2本だった動画制作が週5本に増加。教育系の YouTube 動画をきっかけに彼を見つけたメンフィスやカリフォルニアからの移住検討者と、次々と契約を成立させている。
シネマティックなホームツアー
- Craig Veroni：10か月でInstagramのフォロワー数を4倍に伸ばし、現在はシネマティックなアバターコンテンツを軸に、HeyGenのリールを1日2本投稿することで、月間77万以上のアカウントにリーチしています。
不動産マーケティングの現状
そのギャップこそがチャンスです。（NAR 2025年テクノロジー調査）
動画はもはや「あると良いもの」ではありません。買い手が最初に連絡するエージェントを調べ、選び、信頼するうえでの土台となる存在です。
課題
- 従来の動画制作では、1件あたり500～2,000ドル以上のコストがかかり、複数の物件にわたって継続するには現実的ではありません。
- ほとんどのエージェントは、継続的に動画を制作するうえでの最大の障壁として、時間とコストを挙げています。
- 多言語市場では翻訳されたコンテンツが求められますが、多くのエージェントにはそれを手頃なコストで制作することができません。
- REALTORの46％はすでにAI生成コンテンツを活用しています。一方で、32％はまだ導入していません。この差こそがビジネスチャンスです（NAR 2025 テクノロジーレポート）。
AI動画がもたらすもの
- スピード。Scott Henninger は、複数カメラを使ったリビングルームでの撮影環境から、2時間足らずで完成した動画を作り上げました。
- コスト削減。月額50ドル未満のHeyGenサブスクリプションに切り替えることで、2,000ドルかかるビデオグラファーのワークフローを置き換えることができます。
- スケール。複数の物件、マーケット、言語にわたるコンテンツを同時に一括制作できます。
- 一貫性。すべてのチャネルで、燃え尽きることなく継続的に動画を発信しましょう。
- ローカライゼーション。ワンクリックで、スペイン語、中国語（マンダリン）、ベトナム語など、さまざまな購買コミュニティにそれぞれの母国語で対応できます。
初めてのAI動画を作成する
イントロダクション
動画制作が初めて、またはHeyGenを初めてお試しですか？このセクションでは、高品質な動画をすばやく作成できるよう、各ステップを順を追ってご案内します。
「作成」をクリックする前に、まず目的を明確にしましょう。次の点を自分に問いかけてください。
- 目標：この動画で何を達成したいですか？ 例：購入希望者からの問い合わせを増やす、認知度を高める、既存顧客との関係を育てる、物件のプレゼンテーションで勝ち取る など。
- 対象:誰に向けて話していますか？ 例：初めて住宅を購入する人、住み替えを検討している売主、投資家クライアント、多言語コミュニティなど。
- 配信先：この動画はどこで公開しますか？ 例：Instagramリール、物件掲載ページ、メールニュースレター、YouTube。
- フック：最初の数秒で注目をつかむのは何ですか？
プロのヒント
セカンドオピニオンが必要ですか？ChatGPT または Claude に聞いてみましょう：
「[物件タイプ／市場]向けの不動産動画を作成しています。私の目的は[goal]で、想定している視聴者は[audience]です。フックは[hook]です。これをもっと魅力的にするためのアイデアを提案してもらえますか？」
ステップ1：スケールに対応できるようHeyGenワークスペースを設定する
個人で活動する不動産エージェントにとって、ブランドとはあなた自身の顔そのものです。買い手も売り手も、信頼できるエージェントを選びます。そして、毎回撮影しなくても、あなたのAIアバターがあらゆる動画に一貫して登場することで、その信頼を継続的に示すことができます。
最初の動画を作成する前に、次の2つを準備しましょう。
- あなたのデジタルツインです。これはHeyGenにおける最も重要な資産です。わずか15秒の録画だけで、あなたにそっくりな見た目と声を持つアバターを作成できます。先にこれを済ませたい場合は、ステップ2までスキップしてください。
- ブランドキット。仲介会社のカラー、ロゴ、フォントを追加して、すべての動画が自動的にブランドに沿った仕上がりになるようにしましょう。仲介会社のWebサイトのURLを貼り付けてブランドスタイルを自動インポートするか、アセットを手動でアップロードしてください。
プロのコツ
あなたのデジタルツインは、あなたのブランドそのものです。録画が自然で表情豊かであればあるほど、アバターは画面上であなた本来の個性をより忠実に表現してくれます。
ステップ2：最適なAIアバターを選ぶ
アバターは、画面上であなたを表現する存在です。ブランドに合ったカスタムアバターを作成するか、よりパーソナルな表現を求めるなら、HeyGen のリアルなアバター機能を使って、数分であなた自身のデジタルツインを作成しましょう！
不動産業界では、信頼こそが物件獲得を左右する最大の通貨です。あなたの15秒の動画から学習するAvatar Vは、最もリアルな全身型デジタルツインを生成し、個人ブランドを築きたいエージェントに最適な選択肢です。Avatar IVは写真ベースのルックや人間以外のキャラクターとの相性が良く、デフォルトのエンジンとして機能します。
注意：HeyGen では、すぐに使える public avatars も提供しているため、デジタルツインの準備が整う前に動画作成を始めたい場合にもご利用いただけます。
アバタータイプ
必要なもの
受け取れるもの
おすすめ対象
15秒の動画録画
あなたの特有の動きやジェスチャー、表情まで忠実に再現するリアルなアバター。Avatar V によって駆動され、上半身全体をカバーするシネマ級クオリティのパフォーマンスを実現します。
すべての動画に自分の本当の顔と存在感を出したいエージェント向け。パーソナルブランディングに最もふさわしい、最も自然で本物らしい選択肢です。
写真1枚
静止画像から作成されたリアルなアバターで、AIによる動きとリップシンクを実現します。Avatar IV 搭載。
動画素材がない、または手早く始めるためのたたき台が欲しいエージェント向け。
ストックアバター
録画は不要です
HeyGenのライブラリから利用できる既製アバターで、幅広いスタイルと言語に対応しています。
カスタムアバターを作成せず、すぐに利用を開始したいエージェント向け。
生成されたアバター
テキストプロンプト
外見、動き、声、リップシンクまで完全にカスタマイズできる、フルAI生成アバターです。
ブランドマスコット、架空の人物、または人間以外のキャラクター。
プロ向けのヒント
HeyGen の「generating looks」機能を使えば、テキストプロンプトを入力するだけで、アバターのポーズや背景、服装を自在に切り替えられます。自分の姿を、高級物件や近所のランドマーク、不動産会社のオフィスなど、デスクから一歩も動かずに好きな場所へ配置しましょう。
ベストプラクティス：理想的なデジタルツインを作成する
インプットの質が高ければ、アウトプットの質も高くなります。写真・動画・プロンプトのクオリティが高いほど、あなたのアバターはよりリアルで洗練された仕上がりになります。トレーニング用動画に含まれるジェスチャーや表情、声の抑揚などは、すべて最終的な結果に反映されます。
アバタータイプ
必要なもの
ベストプラクティス
15秒の動画
スマートフォンでシネマティックモードまたは4Kで撮影しましょう。シンプルな背景と自然光を使ってください。表情豊かに話すことが大切です。自分が込めたエネルギーが、そのまま結果に反映されます。顔を隠したり、大きなアクセサリーを身につけたりするのは避けてください。
写真1枚
あなただけが写っている、明るく照明された高解像度のプロフェッショナルなヘッドショットまたはポートレートをご用意ください。サングラス、帽子、フィルター、または他の人物が写り込むことは避けてください。
不動産向けのヒント
ブランドのイメージに合う服装でトレーニング動画を撮影しましょう。ビジネスフォーマルでもビジネスカジュアルでも構いません。作成するすべての動画で、アバターがそのスタイルを忠実に再現します。
ベストプラクティス：高品質なカスタムAIボイスを作成する方法
HeyGen には、175 を超える言語・方言・感情トーンに対応した膨大な数のストックAI音声ライブラリがありますが、不動産クライアントとの信頼関係を築くうえでは、あなたの声にそっくりなカスタム音声クローンのほうが、より強力な選択肢となる場合もあります。
カスタム音声タイプ
作成方法
おすすめの用途
ハイパーリアルなアバター作成時に自動生成または
あなたの実際の声とイントネーションに基づいたリアルなボイスクローン。複数の感情表現に対応しています。
あなたそっくりの声で話すボイスクローン
年齢、アクセント、性別、トーン、ピッチ、感情などの属性を指定するテキストプロンプト
プロンプトに基づいて完全に生成されたAI音声。
チーム全体やブローカー全体のコンテンツに使える、あなた本人ではない一貫したブランドボイス
外部AI音声サービス（ElevenLabs、Cartesia、LMNT）
あなたの実際の声とイントネーションを学習したリアルなボイスクローンです。微調整用のコントロールはサービスによって異なります。デジタルツインとして最適なオプションですが、通常は追加料金が必要になります。
より高度な微調整コントロール
最高の音声品質を得るには、まず高品質な元音声を用意しましょう。優れた録音を行うためのポイントは次のとおりです。
・高品質なマイクまたはスマートフォンを使用し、口から15〜20cmほど離して持ちましょう
・静かで雑音のない環境で録音する
・自然な間を取り、わずかに感情を込めて、はっきりと話してください
• 異なる感情のトーンのサンプルを複数アップロードして、より幅広く活用できるようにしましょう（HeyGen Custom Voice Clones 専用）
もっと深く知りたいですか？
ベストプラクティス：プロのようにプロンプトを作成する
プロンプト作成とは、「プロンプト」と呼ばれるテキスト指示を丁寧に作り込み、何度も改善しながら、画像・モーション・音声などのコンテンツをゼロから生成するようAIツールを導くための手法です。
プロンプト作成は、あらゆるAIクリエイターにとって非常に強力なスキルです。HeyGenと組み合わせることで、プロンプトはあなたの想像力以外に制限のない、インパクトの大きい動画を無数の方法で生み出せるようにしてくれます。さあ、試行錯誤しながら思いきり実験してみましょう。
機能
機能
用途
カスタムアバターのポーズや背景、衣装を変更する
ジェスチャーと表情で
カスタムアバター（リアルまたはアニメ調）の作成
カスタムボイスの作成
プロンプト作成のベストプラクティス
具体的に伝える
求めているもの（トーン、見た目、しぐさ、感情）をより明確に伝えるほど、AIはあなたのイメージにより近づけることができます。
構成から始める
一貫した構成を心がけましょう。「何を」「誰に」「どこで」「どのように」を明確にすることです。これはビジュアル、声のトーン、動きの方向すべてに当てはまります。
文脈と意図を含める
AIに目的を伝えましょう。製品デモ用ですか？ソーシャル広告用ですか？チュートリアル用ですか？文脈を共有することで、結果をより目的に合ったものにできます。
具体的でわかりやすい表現を使う
感情やスタイル、わかりやすさを伝える形容詞を使いましょう（例：「自信に満ちた」「ミニマルな」「エネルギッシュな」「落ち着いたテンポの」など）。
反復して改善する
最初の試行で妥協しないでください。プロンプトを少し工夫するだけで、あらゆるメディア形式で結果が劇的に向上します！
プロンプトのベストプラクティスは、作成するコンテンツによって少しずつ異なる場合があります
以下のリソースを活用して各タイプをさらに深く理解し、プロンプトを最大限に活かしましょう！
ステップ3：開始地点を選択する
不動産エージェントとしてHeyGenを開くと、ホームページにはあなたの業務向けに特化して作られた4つの動画フォーマットが表示されます。どれも、完成してすぐに公開できる動画への近道です。
Format
What it creates
When to use it
市場アップデート
プロのアバターが登場し、ローカル市場の統計とインサイトをあなたの見込み客に届ける動画
メール、Instagram、YouTube向けの週次または月次のマーケットアップデート
シネマティックなホームツアー
A film-quality property showcase using Avatar Shots and Seedance 2 to create cinematic, production-grade scenes
高級物件や、ビジュアルのクオリティが最大の売りとなるあらゆる不動産
ホストによるホームツアー
あなたのアバターが画面上のホストとなり、物件の特徴を案内しながら紹介するウォークスルー形式の動画
あなた自身の存在感を前面に押し出したい、標準的なリスティング動画
注目リスティング
アバターによるナレーションと物件写真・Bロールを組み合わせた簡潔な物件概要動画で、SNSやMLSページに最適です
最初の内見前に準備できる、スピーディな物件掲載コンテンツ
使用方法：ビデオエージェント
上記の4つのフォーマット以外をお探しですか？その場合は、Video Agent を使って、作りたい内容を自然な言葉で説明することもできます。物件情報やターゲットとなる視聴者、動画のトピックを入力するだけで、HeyGen が台本・アバター・ビジュアル・ナレーションを含む完全なドラフトを自動生成します。
不動産動画には、適切な価格や住所、近隣情報、CTA などの正確さが求められるため、公開前には必ずドラフトを AI Studio に取り込みましょう。AI Studio では、台本を一行ずつ確認・編集したり、Bロールを差し替えたり、キャプションを調整したり、書き出し前にあらゆる細部を微調整できます。
For prompting tips and creative workflow ideas, check out the Video Agent prompting guide.
Want to dive deeper? Learn how to use Video Agent in HeyGen Academy.
あなたに最適な理由
タスク
脚本作成
ビジュアル
ナレーション
編集
字幕
Video Agent handles it for you
あなたのトピックやプロンプトを、わかりやすく魅力的なストーリーに変換します
あなたのトーンやテーマに合わせて、最適なストック映像や画像を自動選択します
Adds natural, emotion-aware voiceovers in 175+ languages
ペース配分やトランジション、タイミングを自動で最適化します
明瞭さとアクセシビリティ向上のために、正確なキャプションを生成します
プロのコツ：プロンプトはクリエイティブブリーフのように扱いましょう。アイデアが明確であればあるほど、エージェントは賢くなります。例えば次のような具体的なプロンプトを使ってみてください：
- “Create a 90-second explainer video on building a personal brand using digital avatars.”
- 「最新のニュースレターを1分間のTikTok用台本として要約してください。」
- “Generate a product launch video with upbeat pacing and energetic tone.”
プロンプトは編集者との会話だと考えてください。詳しく指示すればするほど、得られる結果は良くなります。
映画のような仕上がりにするためのプロのコツ
- Craft a clear brief. Think of your prompt as your creative direction, including tone, format, and goal.“Create a 90-second explainer on building a personal brand with digital avatars.”
- Use strong visuals. Upload your own product clips or B-roll for a personalized touch.
- Iterate fast. Preview, tweak, and re-generate, the Agent learns from your feedback.
- Go global. Localize instantly using multilingual voice support.
- アバターを追加しましょう。HeyGenのアバターとVideo Agentを組み合わせて、一貫性のあるブランド体験を実現しましょう。
Shortcut: Use Video Agent for your first draft, then refine or customize in AI Studio (Step 5). It’s the fastest way to turn raw knowledge into polished, publish-ready video.
もっと詳しく知りたいですか？
→ Explore these next:
ベストプラクティス：AI Studioで動画を細かく調整する
Want more control over what Video Agent generated? Take it into AI Studio. This is where you can review and edit every detail before your video goes live.
In AI Studio you can:
- Edit the script line by line. Check that the property address, price, neighborhood name, and any key details are accurate.
- Bロールを差し替えるか新しく生成しましょう。任意のシーンを物件写真、ストック映像、またはテキストプロンプトから生成したAI Bロールに置き換えることができます。
- Adjust captions and text overlays. Make sure on-screen text matches your brand style and is easy to read.
- Fine-tune your avatar's delivery. Use Voice Director to adjust tone and pacing, or Pauses and Pronunciation to fix any names or addresses that sound off.
You can also write or edit scripts from scratch using HeyGen's built-in AI Script Writer (type "/" in the script panel to open Quick Commands and choose Script Writer), or draft outside HeyGen with ChatGPT, Claude, or Gemini and paste it in.
AIを使って台本を作成・ブラッシュアップする場合は、次のステップに従うことで、素早く質の高い成果を得られます。
- ステップ1：明確なプロンプトから始めましょう。AIに対して、どのような動画を作成しているのか（物件紹介動画、市場アップデート、購入者向けガイドなど）、誰向けなのか、目的は何か、そしてトーン（雰囲気）はどうしたいのかを伝えましょう。
- Step 2: Add your key details. Include the property address, key features, price, neighborhood, days on market, or whatever data points are central.
- ステップ3：適切な構成をリクエストする。スクリプトは読み上げられることを前提に、読みやすく、会話調になるようにし、物件紹介文のような書き言葉にならないようにしましょう。
- Step 4: Review and refine. Preview the video, then edit the script directly in the timeline. Refine based on what you see and hear.
Sample revision prompts:
- 「これをもっと自信に満ちてワクワクするような表現にしてください。」
- 「もっと強烈なつかみの一文を追加してください。」
- "Simplify the ending and make the CTA more actionable."
- 「上位3つの機能に焦点を当てた30秒バージョンを作ってください。」
プロのヒント：
AIはあなたの代わりではなく、共作者として使いましょう。最高のスクリプトは、あなたのローカルな専門知識とAIのスピードを組み合わせたものです。あなたが洞察を提供し、AIが仕上げを整えます。
ステップ4：AI Studioでシーンを作成してブラッシュアップする
Now it's time to bring your video to life inside HeyGen's AI Studio. Design your video with clarity and flow in mind.
- ステップ1で作成したブランドキットやテンプレートを使って、数分でシーンをデザインしましょう。
- 価格や住所、CTA などのテキストを画面上に表示してメッセージを強調し、アニメーションで表示されるように設定しましょう。
- Browse HeyGen's stock media library for high-quality b-roll, or generate cinematic b-roll from a text prompt using AI video models built directly into AI Studio.
- Avatar Shots を使って、あなたのアバターを映画のような高品質なシーンに配置し、プレミアムな物件紹介動画やラグジュアリーブランド向けコンテンツに最適な映像を作成しましょう。
- Use premium scene transitions to give your video a smooth, professional polish.
- Add and customize captions to make your videos more engaging and accessible.
- Use Auto Edit to automatically remove filler words, pauses, or unwanted takes from any footage you bring in.
プロ向けのヒント
物件紹介動画では、アバターによる自己紹介を、物件写真やAI生成の外観Bロール映像の上に重ねて背景シーンとして使ってみてください。MLS上の写真を見る前から、購入希望者に強いビジュアルの印象を与えられます。多言語コンテンツの場合は、多言語プレーヤーを使って、すべての翻訳版を1つの共有リンクにまとめ、ドロップダウンセレクターで言語を切り替えられるようにしましょう。
Want to dive deeper? HeyGen Academy: AI Studio, an in-depth video course covering all editing features
Best practices: adjust pronunciation, emotions, and intonations
あなたのアバターの声を「ちょうどいい」感じにしたいですか？不動産向けのスクリプトには、通りの名前や地域名、地元のランドマークなど、AI が誤って発音してしまう可能性のある言葉が多く含まれます。HeyGen なら、ナチュラルで正確な読み上げになるよう、ボイスオーバーを細かく調整できる強力なツールをご利用いただけます。
機能
仕組み
Best for
Pauses and pronunciation
Add pauses and adjust pronunciation directly in the script panel
Getting street names, neighborhood names, and community names right
Voice mirroring
Upload or record audio with your preferred tone and pacing; any avatar delivers it in their own voice
Matching the exact energy you'd use in a listing presentation or buyer consultation
Voice director
Shape emotion and tone with the click of a button
新着物件には温かみとワクワク感を、購入ガイドには落ち着いた安心感をプラス
カスタム音声クローンの感情表現
Upload extra recordings with different emotional tones for your clone
あなたのパーソナルボイスクローンに表現の幅を持たせる
Want to see it in action?
コミュニケーションの影響力を拡大するための戦略
影響範囲を広げたい場合でも、反応の良い施策をテストしている場合でも、新たな購入者コミュニティにリーチしたい場合でも、これらの高度なツールは不動産プロフェッショナルのビジネス拡大を高い精度で支援します。
プロのように最適化し、反復改善しましょう
リスティングのフック、CTA、イントロの複数バージョンを作成し、結果を比較しましょう。
- 物件の見どころやアングルの違いをテストするために、シーンを複製しましょう。
- Swap avatars or voices to see which tone buyers respond to.
- Measure watch time, clicks, and inquiry rates to keep what works.
翻訳機能で世界へ展開しましょう
Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.
Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled, like brokerage name pronunciation or neighborhood names.
Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.
Publish with the multilingual player. It provides one share link with a language dropdown for every rendered translation in the folder.
プロ向けのヒント
まず英語で物件紹介動画を1本作成し、その後すぐにスペイン語、中国語（標準語）、ベトナム語版を生成しましょう。3本すべてを、次の1つのキャプションと一緒に投稿します：「気になりますか？お使いの言語の動画を下からご覧ください。」
Personalize at scale
パーソナライズされた動画を活用して、購入希望者へのフォローアップ、売主へのアプローチ、あるいは見込み客ネットワーク向けのキャンペーンに、より個人的なひと工夫を加えましょう。受取人の名前やエリア、価格帯といった動的な要素を取り入れることで、1人ひとりに合わせた、より魅力的な体験を提供できます。
HubSpot、Zapier、Make、Clay などの CRM 連携と組み合わせて、ビデオによるアウトリーチを完全自動化し、スプレッドシートから一度に数百本のパーソナライズ動画を生成できるバッチモードを活用しましょう。
コンセプトを視覚化する
抽象的なアイデアを、わかりやすく記憶に残るビジュアルに変えましょう。
- Motion designer creates animated titles, diagrams, and social hooks from prompts. Great for processes, frameworks, and definitions (uses generative credits).
- ストックメディア＋画面素材：サンプル映像やBロール、スライドのオーバーレイを使って学習内容を強化します。
1本の動画を8つのコンテンツに生まれ変わらせる
Most real estate creators don't just need more ideas. They need better systems. Because once you build the right system, consistency becomes a whole lot easier.
The most powerful workflow in real estate content right now isn't filming more. It's getting more value from every video you already made. Here's how to turn one listing walkthrough into eight pieces of content inside HeyGen, without recording again.
Step 1: Extract shorts with AI Clipping
Upload your source video to AI Clipping. It automatically analyzes your footage and identifies the strongest standalone moments, no manual scrubbing through a timeline. Choose your clip length (under 30 seconds, 30 to 60 seconds, or longer), output format (vertical, landscape, or square), and captions. One listing walkthrough can become 3 to 5 ready-to-post shorts.
Step 2: Create hook variations with Avatar V / Avatar Shots
If one of your shorts is performing well but you want to test a different opening, you don't need to re-record. Use Avatar V or Avatar Shots to generate a new hook version of the same clip. Voice Director lets you fix specific words or sentences without rebuilding the whole thing.
Step 3: Translate your strongest clip
Take your best performing short and run it through Translate Videos. Select Spanish, Mandarin, Vietnamese, or any of the 175+ available languages. Your avatar delivers the content natively in the target language, no re-recording, no dubbing, no translator needed. One video now reaches an entirely new buyer audience.
Step 4: Generate a standalone AI avatar video from the transcript
あなたの動画のトランスクリプトには、すでにたくさんのコンテンツが詰まっています。まず「Projects」に移動して動画を開き、「Transcript」をクリックして全文を表示しましょう。そこから強い一文や一節を抜き出し、「Avatar V twin」のアバターを使って「Avatar Shots」に貼り付け、新しい単体の動画を生成します。同じ専門性を、違う切り口で、カメラなしで発信できます。
Step 5: Turn the transcript into social posts
Take a useful section of the transcript, clean it up slightly, and publish it as a LinkedIn post, an X post, an email newsletter, or a market insight caption. Your original video is now generating content outside the video format entirely.
1件の物件ウォークスルーが、1本の長尺動画＋3本のショート動画＋1本のフックバリエーション動画＋1本の翻訳クリップ＋1本のAIアバター動画＋1本のソーシャル投稿となり、合計8本のコンテンツになります
And that is nowhere near the limit. The goal isn't to create more content by working harder. It's to build a system that multiplies the value of every video you already make.
Watch the full workflow: Turn one real estate listing into 8 pieces of content with HeyGen
ユースケース #1：市場アップデート
Perfect for:
影響力の輪を築いているエージェント、過去の顧客の記憶に残り続けたいチームリーダー、そして地域市場の権威として自社ブランドを確立したい不動産仲介会社。
The opportunity
The agents who win referrals are the ones who stay top-of-mind between transactions. A weekly or monthly market update video is the highest-leverage way to do that. Most agents summarize market data in a PDF or a long caption. A 90-second video of your avatar delivering the same insights creates a fundamentally different level of connection, and it works on every major platform.
主な機能：
- Digital Twin / Avatar V to deliver updates as yourself
- PPT/PDF to Video to convert your existing market data slides automatically
- AI Clipping to extract the most shareable moments for social clips
- Video Podcast to generate a multi-avatar market discussion from your data report
- Translate Videos to publish in multiple languages for multilingual farm areas
- Batch Mode to produce neighborhood-specific versions of the same update template with different variables
Customer story
Jim McDonner entered real estate after retiring from the U.S. Navy and found himself competing against more than 4,000 licensed agents in Northwest Arkansas, one of the country's fastest-growing markets, with roughly 40 new residents arriving every day.
Before HeyGen, creating a single video could consume most of a day. Even after hiring a professional videographer to produce a series of 12 videos, he was only publishing one or two a week and often skipping weeks entirely.
"It wasn't very consistent. It's no wonder my channel didn't get any traction." Jim McDonner
AI認定コースを修了した後、ジムはほぼ完全に自動化されたワークフローを構築しました。彼はManusで市場動向をリサーチし、ChatGPTで台本を作成し、Gammaで購入者向けおよび移住ガイドを作成し、HeyGenのVideo Agentを使って自社ブランドのアセットを活用した洗練された動画を制作しています。
「月曜日の朝にせいぜい3〜4時間使うだけで、1週間分の動画を作成して、事前にすべて予約投稿できるんです。」ジム・マクドナー
彼の教育的なアプローチにより、オーディエンスは着実に25〜45歳の購入希望者へとシフトしてきました。ある教育型の物件紹介キャンペーンでは、65万ドルの物件がわずか7日間で売却されました。別の動画はメンフィスからの移住希望者を惹きつけ、カリフォルニアをターゲットにしたキャンペーンでは、ノースウェスト・アーカンソーへの移住を計画している購入希望者からの問い合わせが寄せられました。
「今のような多くの人に届くことは、到底できなかったと思います。」ジム・マクドナー
Read the full story: How Jim McDonner uses HeyGen to stand out in a fast-growing real estate market
週あたりの動画本数は1〜2本から5本へ増加｜1週間分のコンテンツ制作にかかる時間は3〜4時間｜YouTube登録者数1,000人以上
ユースケース #2：映画のようなホームツアー
こんな方におすすめ：
高級物件やプレミアム物件を掲載しているエージェント、生産性の高いブランドイメージを構築したい不動産会社、そして混雑したソーシャルフィードの中で自分のコンテンツを視覚的に際立たせたいすべてのエージェントに最適です。
The opportunity
Most listing videos are filmed on a phone or outsourced to a videographer for hundreds of dollars per shoot. A cinematic home tour with HeyGen delivers film-quality production at a fraction of the cost and time, using Seedance 2-powered Avatar Shots to place your avatar in visually stunning scenes that match the property's character.
その仕上がりは本格的な映像作品そのもの。制作プロセスは数分で完了します。
Best practices:
- 物件に合ったシーンを選びましょう。Generating Looks を使って、Avatar Shots に物件のスタイル（モダンでミニマル、温かみのあるトラディショナル、コースタル、アーバンなど）を指示します。背景は、その家そのものだと感じられる雰囲気にしましょう。
- Pair avatar narration with property footage. Layer your Avatar Shot over actual listing photos or AI-generated exterior b-roll to ground buyers in the real property before the cinematic elements take over.
- Use picture-in-picture for narration. Keep your avatar visible as a picture-in-picture narrator while property visuals play in the background. It maintains your personal presence without dominating the frame.
- Keep it premium. Cinematic home tours are not the place for text-heavy overlays or fast cuts. Let the visuals breathe. Use slow transitions and clean captions.
- ライフスタイルを主役にしましょう。物件のスペックを語る前に、まずはその「感じ」を伝えてください。光、空間、周辺エリアの雰囲気などです。購入者はまず感情で判断します。
Top features:
- Avatar Shots (Seedance 2): film-quality avatar scenes generated from a text prompt, the core tool for cinematic home tour production
- ルック生成：テキストプロンプトを使って、アバターの背景やシーン設定を物件の雰囲気や特徴に合わせてマッチさせます
- 生成Bロール：AI Studio内でテキストプロンプトから、物件に関連したシネマティックな映像を（Sora 2 / Veo 3.1 を使って）直接生成します
- Digital Twin / Avatar V: your digital twin as the on-screen narrator
- Picture-in-picture layout: keep your avatar present as a narrator while property visuals fill the frame
- 自動編集：録画したウォークスルー映像を、アバターのナレーションを重ねる前にきれいに整えましょう
- 動画翻訳：国際的または多言語の購入希望者向けに、シネマティックなツアー動画を複数の言語で制作します
プロ向けのヒント
高級物件の場合は、物件の雰囲気に合った3〜4種類のアバターショット（室内の温かみ、外観の建築デザイン、周辺エリアのライフスタイルなど）を作成し、ナレーション付きのハイライトシーンの合間に挿入するトランジションとして活用しましょう。撮影クルーがいなくても、フルプロダクションのような仕上がりの動画になります。
導入事例
クレイグ・ヴェローニはブリティッシュコロンビア州バンクーバーを拠点とする不動産エージェントで、ノースバンクーバー、ウェストバンクーバー、そしてバンクーバー市内全域を担当しています。不動産業に携わる前は、10年以上にわたりプロの映画・テレビ俳優として活動しており、常に動画が彼のビジネスの中心にありました。
火事と洪水により家族がほぼ1年間自宅を離れざるを得なくなり、彼の動画制作は完全にストップしてしまいました。
「私たちは家を出てから、すでに9か月ほど経っていました。私はまったくコンテンツを作れませんでした。機材も持っていなかったんです。」クレイグ・ヴェローニ
When he saw fellow agents using HeyGen to grow new social channels with AI avatars, he was skeptical. Over three days in a small training group, he built his digital twin, refined his workflow, and published his first Instagram Reel.
「自分は動画で知られているから、正直かなりビビりました。みんなこれを嫌がるんじゃないかと思っていたんです。」クレイグ・ヴェローニ
The twin worked because it was built from his own high-quality footage, trained on the library of videos he had already filmed, capturing his real looks and mannerisms. He paired it with professionally recorded voice models and upgrades every time a better avatar model ships.
He moved from one video a week to two Reels a day. Within the first week, every post outperformed anything he had done personally. On three separate occasions, complete strangers stopped him in public to say they were subscribers.
「つながりが生まれていると実感しました。」クレイグ・ヴェローニ
Read the full story: How Craig Veroni scaled his real estate marketing with HeyGen
10か月でInstagramフォロワー4倍｜HeyGenを使って1日2本のリールを投稿｜月間77万以上のアカウントにリーチ
ユースケース #3：物件リスティングのスポットライト
こんな方におすすめ：
個人エージェント、チームリーダー、リスティングコーディネーター、そしてブローカーのマーケティングチーム。
機会
動画付き物件掲載は、写真のみの掲載と比べて最大403％も多くの問い合わせを生み出しますが、多くのエージェントはコストと時間の問題から、まったく動画を制作していません。HeyGenを使ったリスティング・スポットライトなら、プロ品質のアバターによるナレーション付き概要動画を10分以内で作成でき、最初の内見前には準備が整います。
フォーマットはこうです。あなたのデジタルツインがピクチャー・イン・ピクチャーのプレゼンターとして物件情報をナレーションし、その背後の画面いっぱいに物件写真、テキストのコールアウト、そしてAI生成のBロール映像が表示されます。購入希望者は、あなたからのパーソナルな紹介と、物件のビジュアルイメージを1本の動画で同時に得ることができます。
ベストプラクティス：
- 最初の内見前に作成しましょう。MLS に掲載する前にリスティングスポットライトを公開しておくと、市場投入前にリサーチしている購入希望者の目にすぐ留まります。
- スペックではなくライフスタイルを前面に出しましょう。購入希望者はスペックシートを読めます。だからこそ、物語を伝えてください。朝の光が差し込むキッチン、コーヒーショップまでの散歩道、そして街全体の雰囲気を描きましょう。
- ピクチャーインピクチャー形式のナレーションを活用しましょう。物件写真やBロール映像が流れているあいだ、ナレーターとしてあなたのアバターを画面の隅に表示し続けてください。映像を邪魔せずに、動画にパーソナルな印象を与えられます。
- 90秒以内に収めましょう。高級物件には、より長いフォーマットを使いましょう。ほとんどの物件紹介では、60〜90秒がちょうど良い長さです。
- すぐに多言語版を作成しましょう。市場にスペイン語圏など他言語を話す購入希望者が多い場合は、英語版を公開した直後に、そのスポットライト動画を翻訳して提供しましょう。
主な機能：
- デジタルツイン / アバター V：あなたのデジタルツインが、あなた本人として物件紹介のナレーションを行います
- ピクチャーインピクチャーのレイアウト：物件写真やBロール映像の上に、ナレーターとしてあなたのアバターを表示
- ルックの生成：物件のスタイルに合った背景にあなたのアバターを配置しましょう
- 生成Bロール：テキストプロンプトから、物件に関連したシネマティックな映像を生成
- 動画を翻訳：1本の物件紹介動画を、175以上の言語バージョンに展開
- キャプション：SNSや掲載プラットフォームでの無音自動再生に不可欠
プロ向けのヒント
効果的なスクリプト構成：フック（驚きや印象的な要素、10秒）、物件のハイライト（ライフスタイル上のメリットを先に伝える3〜4つの特徴、40秒）、周辺環境（徒歩圏の利便性、学校、施設など、20秒）、CTA（次に取ってほしい行動を1つだけ明確に提示、10秒）。
導入事例
スコット・ヘニングャー氏は、約20年にわたり、購入希望者がテネシー州北東部とバージニア州南西部へ移住するのを支援してきました。現在では、彼のビジネス全体を動かしている原動力はYouTubeチャンネルです。顧客の85〜90％が、その地域への移住について解説する教育的な動画を通じて彼を見つけています。
HeyGen を使う前は、動画を 1 本作るたびに、スコットは自宅のリビングルームを仮設スタジオに作り替える必要がありました。複数のカメラ、テレプロンプター付きの一眼レフカメラ、そして綿密な照明調整まで。毎回これらを組み立てては片付けなければならなかったため、何か月も動画を公開できないこともありました。
「動画の投稿を再開するたびに、ビジネスが一気に伸びるんです。」スコット・ヘニンガー
HeyGen に切り替えてから、Scott はまず音声を録音し、それを HeyGen にアップロードしてアバター動画を生成し、最後に Final Cut Pro でグラフィックやBロール、タイトルを加えてプロジェクトを仕上げています。
「1本録画してから、早ければ1時間半か2時間で公開まで持っていけます。」スコット・ヘニングャー
HeyGen を導入して以来、Scott の動画はおよそ 2 万回の再生数を獲得しました。視聴者のうち、動画が AI 生成かもしれないと指摘した人はこれまでに 1 人だけです。現在彼は年間 25〜30 件の取引を成立させており、そのほとんどの顧客が、通話を予約する前に YouTube を通じて彼のことを知るようになっています。
「実際にカメラの前に座っているだけでは1セントにもならない。台本を書いて、それを見せて、世に出していく――お金になるのはそこなんだ。」スコット・ヘニングャー
ストーリーの全文を読む：Scott Henninger 氏が HeyGen を活用して動画を不動産ビジネスの成長エンジンに変える方法
撮影セッションごとに3時間を削減｜10〜15分のYouTube動画を制作するのにかかる時間は2時間｜YouTubeからのリードで年間25件以上の住宅を販売