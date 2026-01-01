こんな方におすすめ：

個人エージェント、チームリーダー、リスティングコーディネーター、そしてブローカーのマーケティングチーム。

機会

動画付き物件掲載は、写真のみの掲載と比べて最大403％も多くの問い合わせを生み出しますが、多くのエージェントはコストと時間の問題から、まったく動画を制作していません。HeyGenを使ったリスティング・スポットライトなら、プロ品質のアバターによるナレーション付き概要動画を10分以内で作成でき、最初の内見前には準備が整います。

フォーマットはこうです。あなたのデジタルツインがピクチャー・イン・ピクチャーのプレゼンターとして物件情報をナレーションし、その背後の画面いっぱいに物件写真、テキストのコールアウト、そしてAI生成のBロール映像が表示されます。購入希望者は、あなたからのパーソナルな紹介と、物件のビジュアルイメージを1本の動画で同時に得ることができます。

ベストプラクティス：

最初の内見前に作成しましょう。 MLS に掲載する前にリスティングスポットライトを公開しておくと、市場投入前にリサーチしている購入希望者の目にすぐ留まります。

MLS に掲載する前にリスティングスポットライトを公開しておくと、市場投入前にリサーチしている購入希望者の目にすぐ留まります。 スペックではなくライフスタイルを前面に出しましょう。 購入希望者はスペックシートを読めます。だからこそ、物語を伝えてください。朝の光が差し込むキッチン、コーヒーショップまでの散歩道、そして街全体の雰囲気を描きましょう。

購入希望者はスペックシートを読めます。だからこそ、物語を伝えてください。朝の光が差し込むキッチン、コーヒーショップまでの散歩道、そして街全体の雰囲気を描きましょう。 ピクチャーインピクチャー形式のナレーションを活用しましょう。 物件写真やBロール映像が流れているあいだ、ナレーターとしてあなたのアバターを画面の隅に表示し続けてください。映像を邪魔せずに、動画にパーソナルな印象を与えられます。

物件写真やBロール映像が流れているあいだ、ナレーターとしてあなたのアバターを画面の隅に表示し続けてください。映像を邪魔せずに、動画にパーソナルな印象を与えられます。 90秒以内に収めましょう。 高級物件には、より長いフォーマットを使いましょう。ほとんどの物件紹介では、60〜90秒がちょうど良い長さです。

高級物件には、より長いフォーマットを使いましょう。ほとんどの物件紹介では、60〜90秒がちょうど良い長さです。 すぐに多言語版を作成しましょう。市場にスペイン語圏など他言語を話す購入希望者が多い場合は、英語版を公開した直後に、そのスポットライト動画を翻訳して提供しましょう。

主な機能：

デジタルツイン / アバター V：あなたのデジタルツインが、あなた本人として物件紹介のナレーションを行います

ピクチャーインピクチャーのレイアウト：物件写真やBロール映像の上に、ナレーターとしてあなたのアバターを表示

ルックの生成：物件のスタイルに合った背景にあなたのアバターを配置しましょう

生成Bロール：テキストプロンプトから、物件に関連したシネマティックな映像を生成

動画を翻訳：1本の物件紹介動画を、175以上の言語バージョンに展開

キャプション：SNSや掲載プラットフォームでの無音自動再生に不可欠

プロ向けのヒント

効果的なスクリプト構成：フック（驚きや印象的な要素、10秒）、物件のハイライト（ライフスタイル上のメリットを先に伝える3〜4つの特徴、40秒）、周辺環境（徒歩圏の利便性、学校、施設など、20秒）、CTA（次に取ってほしい行動を1つだけ明確に提示、10秒）。

導入事例

スコット・ヘニングャー氏は、約20年にわたり、購入希望者がテネシー州北東部とバージニア州南西部へ移住するのを支援してきました。現在では、彼のビジネス全体を動かしている原動力はYouTubeチャンネルです。顧客の85〜90％が、その地域への移住について解説する教育的な動画を通じて彼を見つけています。

HeyGen を使う前は、動画を 1 本作るたびに、スコットは自宅のリビングルームを仮設スタジオに作り替える必要がありました。複数のカメラ、テレプロンプター付きの一眼レフカメラ、そして綿密な照明調整まで。毎回これらを組み立てては片付けなければならなかったため、何か月も動画を公開できないこともありました。

「動画の投稿を再開するたびに、ビジネスが一気に伸びるんです。」スコット・ヘニンガー

HeyGen に切り替えてから、Scott はまず音声を録音し、それを HeyGen にアップロードしてアバター動画を生成し、最後に Final Cut Pro でグラフィックやBロール、タイトルを加えてプロジェクトを仕上げています。

「1本録画してから、早ければ1時間半か2時間で公開まで持っていけます。」スコット・ヘニングャー

HeyGen を導入して以来、Scott の動画はおよそ 2 万回の再生数を獲得しました。視聴者のうち、動画が AI 生成かもしれないと指摘した人はこれまでに 1 人だけです。現在彼は年間 25〜30 件の取引を成立させており、そのほとんどの顧客が、通話を予約する前に YouTube を通じて彼のことを知るようになっています。

「実際にカメラの前に座っているだけでは1セントにもならない。台本を書いて、それを見せて、世に出していく――お金になるのはそこなんだ。」スコット・ヘニングャー

ストーリーの全文を読む：Scott Henninger 氏が HeyGen を活用して動画を不動産ビジネスの成長エンジンに変える方法

撮影セッションごとに3時間を削減｜10〜15分のYouTube動画を制作するのにかかる時間は2時間｜YouTubeからのリードで年間25件以上の住宅を販売