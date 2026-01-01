Bienvenue dans votre guide de démarrage rapide pour les vidéos IA destiné aux créateurs de contenu
Vous souhaitez créer davantage de contenus vidéo, mais vous vous sentez freiné par un manque de temps, de budget ou de ressources de production ? Vous n’êtes pas seul. La bonne nouvelle ? Avec HeyGen, vous pouvez facilement créer, traduire et réutiliser des vidéos au rendu professionnel, sans les coûts élevés ni les longs délais de production traditionnels.
Ce guide est spécialement conçu pour les créateurs de contenu qui souhaitent développer leur marque, toucher de nouveaux clients et passer à l’échelle dans leur production de contenus. Vous apprendrez à passer de l’idée à la vidéo finalisée, rapidement. Aucun besoin de caméras, de studios ou de talents à l’écran !
Ne manquez pas l’exercice pratique de création vidéo dans la section Créer votre première vidéo. Il est conçu pour vous aider à apprendre en faisant et à être rapidement opérationnel.
Principaux cas d’utilisation : comment les créateurs utilisent HeyGen
HeyGen est bien plus qu’un simple outil vidéo. C’est un moteur créatif conçu pour les professionnels qui doivent aller vite, produire du contenu à grande échelle et obtenir des résultats sans sacrifier la qualité. Des cours multilingues aux publicités sur les réseaux sociaux, voici comment des petites entreprises et des entrepreneurs de tous horizons utilisent HeyGen pour créer des vidéos à fort impact, à grande échelle.
Vidéos d’influenceurs sur les réseaux sociaux
Parfait pour les entreprises qui s’appuient sur la preuve sociale : entreprises de produits (soins de la peau, décoration, etc.), entreprises de services (immobilier, coachs, consultants), entreprises de niche ou fondées sur la passion (marques pour animaux, entreprises écoresponsables)
Publicités vidéo
Parfait pour : les marques, entreprises ou services de marketing
- Comment Ask The Agent a augmenté le nombre de nouveaux prospects en instaurant la confiance et en mettant en valeur, à grande échelle, la marque personnelle des professionnels de l’immobilier
- Comment l’artiste en strass Crystal Ninja a utilisé la vidéo IA pour lancer une boutique physique, un site e-commerce, un hub de formation VIP et des événements
Cours d’apprentissage
Idéal pour : les enseignants, les consultants, les coachs, les professionnels du bien-être, la formation produit
- Comment Happy Cats , formatrice en ligne et comportementaliste féline Anneleen Bru a touché de nouveaux publics à travers le monde grâce aux avatars HeyGen et à la traduction
- Comment l’instructrice d’arts martiaux Kung Fu Kendra a considérablement réduit ses heures de production vidéo tout en atteignant un nouveau public mondial grâce aux avatars et à la traduction HeyGen
Pourquoi la vidéo est essentielle aujourd’hui
Le défi
- Externaliser la création de contenu vidéo grève votre budget et vous fait perdre du temps
- Vous filmer tous les jours ? C’est chronophage et vous détourne du développement de votre marque
- Vous avez besoin de contenus qui arrêtent le défilement et sont prêts à performer sur chaque plateforme, dans chaque langue.
Ce que la vidéo IA permet de débloquer
Rapidité, évolutivité et économies de coûts
Délai de production des cours vidéo réduit de 4 semaines à 15 minutes par vidéo grâce à Anneleen Bru, comportementaliste féline et formatrice en ligne chez Happy Cats
Localisation
Marketing et cours proposés en plus de 6 langues par Kung Fu Kendra grâce aux fonctionnalités de traduction de HeyGen
Personnalisation
Des centaines de professionnels de l’immobilier ont augmenté leurs prospects grâce à des vidéos de développement de marque personnelle sur Ask The Agent
Vous souhaitez aller plus loin ?
→ Stratégie de marketing vidéo IA eBook
→ 5 façons d’optimiser davantage votre budget marketing eBook
→ Consultez notre guide pratique pour les professionnels de la formation et du développement (L&D) eBook
Créer votre première vidéo IA
Introduction
Nouveau dans la vidéo ou vous essayez HeyGen pour la première fois ? Vous pouvez le faire. Cette section vous guidera étape par étape pour vous aider à créer une excellente vidéo, rapidement.
Vidéo d’influenceur sur les réseaux sociaux
Idéal pour les vidéos verticales sur les réseaux sociaux
Cours d’apprentissage
Idéal pour les tutoriels ou les guides pas à pas nécessitant des enregistrements d’écran ou d’autres éléments visuels
Vous aimez apprendre en pratiquant ?
Choisissez un type de vidéo ci-dessus pour ouvrir un modèle prêt à l’emploi dans HeyGen et suivez les étapes au fur et à mesure.
Surdoué·e ?
On adore ça ! Passez directement à Étape 4 : Choisir le bon porte-parole avatar IA et créez votre propre avatar IA – votre jumeau numérique et future star de la vidéo.
Pas encore prêt à vous lancer ?
Pas de souci. Parcourez rapidement les étapes maintenant et revenez au guide complet quand vous serez prêt.
Prêt à vous lancer ? Commencez par ce tour de 2 minutes de l’éditeur HeyGen AI Studio, puis passons aux choses sérieuses !
Pour plus d’informations, consultez nos tutoriels vidéo pas à pas.
→ HeyGen Academy : 101
aperçu général de toutes les fonctionnalités de HeyGen
→ HeyGen Academy : AI Studio
aller plus loin dans le montage vidéo
Étape 1 : Configurez votre espace de travail HeyGen pour passer à l’échelle
Les entrepreneurs avisés ne repartent pas de zéro à chaque fois : ils construisent des systèmes qui passent à l’échelle.
Avec HeyGen, il est facile de garder vos vidéos conformes à votre image de marque en configurant un Brand Kit pour utiliser automatiquement vos polices, couleurs, logos et autres ressources.
Collez simplement l’URL de votre site pour commencer, ou importez vos éléments de marque manuellement.
Pressé(e) ? Pas de problème. Vous pourrez toujours revenir plus tard pour terminer cette étape.
Astuce de pro
Une fois que votre Brand Kit est configuré avec les couleurs de votre marque, vous pouvez facilement mettre à jour la plupart des Modèles HeyGen pour les adapter. Il vous suffit de remplacer les couleurs afin que chaque vidéo reste conforme à votre identité visuelle, ou d’appuyer sur le bouton Mélanger les couleurs pour que HeyGen les remplace automatiquement.
Étape 2 : définissez votre stratégie
Avant de vous lancer dans la création de vidéos, prenez un moment pour clarifier votre objectif, public et plateforme, ainsi que votre message. Cela vous aidera à créer des vidéos qui non seulement sont esthétiques, mais qui fonctionnent aussi pour vos résultats financiers.
Objectif
Que voulez-vous que cette vidéo accomplisse ?
Exemples : développer votre audience, promouvoir un nouveau produit, partager un tutoriel rapide, faire un avis sur un produit
Public cible
Qui regarde cette vidéo et qu’est-ce qui l’intéresse en ce moment ?
Exemples : nouveaux abonnés sur TikTok, fans fidèles, partenaires potentiels de collaboration, simples défileurs occasionnels
Canal de distribution principal
Pour quelle plateforme est-ce conçu et comment les gens le découvriront-ils ?
Exemples : Reels Instagram, TikTok, YouTube, page de lien en bio
Message ou accroche
Quel problème résolvez-vous et comment allez-vous arrêter le défilement dans les 5 premières secondes ?
Exemples : « Vous vous demandez pourquoi vous ne voyez pas de résultats après un entraînement intense ? » ou « Cette application m’a aidé à atteindre 10 000 abonnés en 30 jours. »
[STRATÉGIE D’EXEMPLE]
Astuce de pro
Besoin d’un second avis ? Rendez-vous sur ChatGPT, Claude ou un autre outil de votre choix et utilisez l’invite suivante :
"Je crée une vidéo pour ma petite entreprise. Mon objectif est [goal], mon audience est [audience], je la partagerai sur [platform], et mon accroche est : [hook]. Quels retours ou améliorations me suggérez-vous ?"
Étape 3 : Rédigez votre script
Votre script est la colonne vertébrale d’une excellente publicité vidéo ou d’une expérience d’apprentissage claire et efficace.
Pour une vidéo promotionnelle ou une publicité, voici comment la rendre vraiment efficace :
- Commencez par un accroche percutante (les 3 à 5 premières secondes sont les plus importantes) qui illustre un point de douleur courant ou une proposition de valeur.
- Terminez par un CTA clair (appel à l’action), par exemple en renvoyant vers votre site web, une nouvelle offre, etc.
- Utilisez un langage simple et conversationnel, en vous adressant à votre audience de manière directe et claire.
Pour une vidéo éducative, voici comment bien faire les choses :
- Commencez par le contexte et la pertinence par exemple un scénario, une question ou un défi courant pour montrer pourquoi le sujet est important. Cela renforce la motivation et l’adhésion des apprenants.
- Gardez une structure claire et un objectif précis, en découpant le contenu en étapes logiques, faciles à suivre, avec un rythme clair et régulier.
- Utilisez un langage simple et conversationnel, en vous adressant directement et clairement à l’apprenant.
- Renforcez les principaux enseignements et les prochaines étapes en concluant par un bref résumé, une invitation à réfléchir ou à mettre en pratique l’apprentissage, ou une indication claire vers le module ou la ressource suivante.
Astuce de pro
Vous voulez aller plus vite ? Consultez la page de bonnes pratiques ci-dessous pour obtenir des conseils sur l’utilisation d’outils comme ChatGPT pour rédiger votre script.
Vous ne savez toujours pas par où commencer ? Voici quelques exemples de plans pour vous inspirer.
Si vous suivez les étapes dans HeyGen, ces scripts sont déjà intégrés à votre modèle.
Accédez ici aux modèles incluant ces scripts :
Vidéo d’influenceur sur les réseaux sociaux
Découvrez des modèles de scripts et d’autres conseils pour les types de vidéos marketing les plus populaires
→ Publicités vidéo
→ Vidéos d’influenceurs sur les réseaux sociaux
→ Vidéos tutoriels
→ Vidéos explicatives de produits
Approfondissez l’écriture de vos scripts
Bonnes pratiques : rédigez des scripts meilleurs et plus rapidement avec l’IA
Vous avez du contenu à créer, alors laissez l’IA faire le gros du travail pour vos scripts. Entre le montage, la publication et la course aux tendances, l’écriture de scripts vidéo ne devrait pas prendre des heures. Des outils comme ChatGPT, Claude et Gemini peuvent vous aider à générer en quelques minutes des scripts soignés, prêts à être publiés sur vos plateformes.
Étape 1 : Commencez par une demande claire
Indiquez à l’IA quel type de vidéo vous créez et ce que vous voulez qu’elle accomplisse pour votre entreprise. Incluez des détails comme :
- Le type de vidéo (par exemple : Reel, intro YouTube, collaboration de marque)
- À qui il s’adresse (par exemple, nouveaux abonnés, fans fidèles, marques)
- Votre objectif (par exemple : augmenter les vues, promouvoir des produits dérivés, expliquer quelque chose)
- Le ton ou la voix (par ex. détendu, énergique, sarcastique, expert)
Exemple de prompt :
"Écris un script de 60 secondes, facile à comprendre pour les débutants, pour un TikTok sur les finances personnelles qui explique comment se constituer un fonds d’urgence. Le ton doit être assuré, informatif et dans lequel un jeune peut se reconnaître. Termine par un CTA invitant à s’inscrire via le lien dans ma bio."
Étape 2 : Ajoutez les points clés à aborder
Vous voulez un script qui sonne vraiment comme vous ? Donnez à l’IA quelques points clés pour la guider.
Exemple :
- Votre produit, service ou offre
- Proposition de valeur clé
- Appel à l’action (ce que vous voulez que les spectateurs fassent)
Exemple de prompt :
"Incluez les points suivants : commencez par un objectif d’épargne de 1 000 $. 60 % des Américains ne peuvent pas faire face à une dépense imprévue de 400 $. Évitez de garder cet argent sur un compte courant. CTA : utilisez le suivi dans la leçon pour planifier votre objectif d’épargne."
Étape 3 : Demandez le bon format
Indiquez à l’IA comment vous allez diffuser la vidéo. Parlez-vous directement face caméra ? Utilisez-vous une voix off ? Précisez-le à l’IA pour qu’elle adopte le bon ton.
Exemple :
- Un script parlé que je présente face à la caméra
- Sera diffusé sur Instagram Reels
- Un ton décontracté et jeune qui parle aux adolescents
Exemple d’invite :
"Rédige ceci comme un script parlé livré par mon avatar IA pour des Reels Instagram. Garde un ton décontracté, captivant et qui parle aux ados."
Étape 4 : Relire et ajuster
Collez le script dans HeyGen, prévisualisez-le avec votre avatar et écoutez. Est-ce que cela vous ressemble ? Sinon, ajustez-le avec des invites de suivi comme :
- Rends-le plus conversationnel
- Ajoutez un accroche qui capte l’attention dès les 3 premières secondes
- Transformez ceci en une version plus courte de 30 secondes pour les réseaux sociaux
- Ajoutez une statistique rapide sur le quartier
- Essayez trois versions de l’appel à l’action final
Approfondissez l’écriture de vos scripts
→ Comment rédiger des scripts vidéo gagnants avec l’IA : le guide du marketeur moderne (eBook)
Étape 4 : Créer un avatar hyperréaliste
Parcourez la bibliothèque de plus de 700 avatars prêts à l’emploi et variés de HeyGen Public Avatars ou créez un Custom Avatar qui vous ressemble et sonne exactement comme vous dans la réalité.
Que vous développiez une marque personnelle ou que vous créiez du contenu dans le cadre d’une collaboration avec une marque, HeyGen vous offre des options flexibles et adaptées aux créateurs pour des avatars personnalisés.
Découvrez ci-dessous comment en créer un qui vous convient le mieux.
Type d’avatar
Vous aurez besoin
Vous obtiendrez
Idéal pour
Vidéo de formation de 2 à 5 minutes
Apparence, mouvements, voix et synchronisation labiale les plus réalistes, basés sur votre vidéo d’entraînement
Jumeau numérique hyperréaliste
10 à 15 photos
Apparence réaliste à partir de vos photos, avec mouvements, voix et synchronisation labiale générés par l’IA
Jumeau numérique réaliste
Invite textuelle
Apparence, mouvements, voix et synchronisation labiale entièrement générés par l’IA
Personnages fictifs dans des styles d’animation réalistes ou variés
Avatar IV (nouveau !)
1 photo
Apparence très réaliste à partir d’une photo, avec mouvements, voix et synchronisation labiale générés par l’IA. Nécessite des crédits pour la génération.
Vidéos de moins de 30 secondes, y compris le synchronisation labiale sur de la musique
Lorsque vous créez un avatar personnalisé, rappelez-vous : une bonne qualité en entrée = une bonne qualité en sortie. Plus vos photos, vidéos et prompts écrits sont de bonne qualité, plus votre avatar sera réaliste et soigné.
Tout ce qui figure dans votre vidéo d’entraînement Hyper Realistic Avatar, des gestes aux expressions faciales en passant par l’intonation de la voix, se reflétera dans le résultat final.
Type d’avatar
Vous aurez besoin de
Meilleures pratiques
Vidéo de formation de 2 à 5 minutes
10 à 15 photos
Générer un avatar
Invite textuelle
Si vous débutez dans l’écriture de prompts, consultez nos bonnes pratiques de création de prompts
Avatar IV (nouveau !)
1 photo
1 photo comprenant uniquement le sujet, bien éclairée et de bonne résolution
Astuce de pro
Utilisez la fonctionnalité Generating Looks de HeyGen pour modifier la pose, l’environnement ou la tenue de votre avatar à l’aide d’un simple prompt textuel.
Vous voulez aller plus loin ?
→ Tutoriel étape par étape pour la création d’avatars hyperréalistes
Bonnes pratiques : créer des voix IA personnalisées de haute qualité
HeyGen propose une vaste bibliothèque de voix IA prêtes à l’emploi dans plus de 175 langues, dialectes et tonalités émotionnelles, mais parfois la vidéo idéale nécessite quelque chose de personnalisé. Voici trois façons de créer des voix personnalisées.
Type de voix personnalisée
Méthode de création
Sortie
Idéal pour
Automatique lors de la création d’un avatar hyper-réalisteou
Clone vocal réaliste basé sur votre vraie voix et vos intonations. Prend en charge plusieurs émotions.
Un clone vocal qui sonne exactement comme vous
Invite de texte spécifiant les attributs (âge, accent, genre, ton, hauteur, émotion)
Voix entièrement générée par l’IA à partir d’un prompt.
Une voix fictive ou des voix fortement caractérisées
Service vocal IA externe (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Clone vocal réaliste entraîné à partir de votre vraie voix et de vos intonations. Les options de réglage fin varient selon le service. Excellente option pour créer un double numérique, mais nécessite généralement un paiement supplémentaire.
Un clone vocal qui sonne exactement comme vous
Pour obtenir la meilleure qualité vocale, commencez avec un excellent enregistrement source. Voici comment réaliser une prise de son de grande qualité :
• Utilisez un micro ou un smartphone de haute qualité, tenu à 15–20 cm de votre bouche
• Enregistrez dans un endroit calme, sans bruit
• Parlez clairement, avec des pauses naturelles et une légère expression émotionnelle
• Téléchargez plusieurs échantillons avec différents tons émotionnels pour plus de polyvalence (pour HeyGen Custom Voice Clones uniquement)
Vous voulez aller plus loin ?
→ Guide ultime pour un clonage de voix personnalisé hyperréaliste
Meilleures pratiques : maîtriser l’art du prompt
Le prompting consiste à formuler et à affiner avec soin des instructions textuelles (appelées prompts) utilisées pour guider les outils d’IA afin de créer du contenu à partir de zéro, comme des images, des animations ou de l’audio.
Le prompting est une compétence puissante pour tout créateur utilisant l’IA. Associé à HeyGen, il ouvre d’innombrables possibilités pour créer des vidéos à fort impact, où seule votre imagination fixe les limites ! Préparez-vous à expérimenter et à itérer.
Fonctionnalité
Fonction
Utilisez-le pour
Modifier la pose, l’environnement ou la tenue d’un avatar personnalisé
Donnez vie aux avatars photo
Création d’avatars personnalisés (réalistes ou animés)
Création de voix personnalisées
Meilleures pratiques de rédaction de prompts
Soyez précis
Plus vous décrivez clairement ce que vous voulez (ton, apparence, geste, émotion), mieux l’IA pourra correspondre à votre vision.
Commencez par la structure
Utilisez une structure cohérente : quoi, qui, où, comment. Cela s’applique aux éléments visuels, au ton de la voix et à la direction du mouvement.
Inclure le contexte et l’intention
Indiquez à l’IA l’objectif : est-ce pour une démo produit, une publicité sur les réseaux sociaux ou un tutoriel ? Le contexte aide à adapter le résultat.
Utilisez un langage descriptif
Utilisez des adjectifs qui expriment une émotion, un style ou une idée claire (par exemple, « confiant », « minimaliste », « très énergique », « au rythme calme »).
Itérer et affiner
Ne vous contentez pas de votre premier essai. De légers ajustements de vos prompts peuvent donner des résultats nettement meilleurs dans tous les types de médias !
Les bonnes pratiques de rédaction de prompts peuvent légèrement varier selon ce que vous créez
Explorez les ressources ci-dessous pour approfondir chaque type et tirer le meilleur parti de vos prompts !
Étape 5 : Créez et peaufinez vos scènes dans AI Studio
Maintenant que votre script et votre avatar sont prêts, il est temps de donner vie à votre message dans l’éditeur AI Studio de HeyGen, où il est facile de personnaliser, d’améliorer et de peaufiner chaque partie de votre vidéo – aucune expérience en montage n’est requise !
- Créez vos scènes en quelques minutes à l’aide du Brand Kit ou des modèles que vous avez configurés à l’étape 1.
- Renforcez votre message avec du texte ou des visuels à l’écran et faites-les apparaître ou disparaître grâce aux animations.
- Parcourez la bibliothèque de médias libres de droits de HeyGen pour trouver des vidéos b-roll de haute qualité.
- Utilisez Transitions de scène premium pour donner à votre vidéo une finition fluide et professionnelle.
- Ajoutez et personnalisez les sous-titres pour rendre vos vidéos plus attrayantes et accessibles.
- Traduisez vos vidéos pour toucher des apprenants, des coéquipiers et des audiences du monde entier
Astuce de pro
Créez et comparez plusieurs versions de vos vidéos pour voir ce qui améliore l’engagement et les performances.
Prêt à monter comme un pro ?
→ HeyGen Academy : AI Studio, un cours vidéo approfondi couvrant les fonctionnalités de montage de HeyGen
Bonnes pratiques : ajuster la prononciation, les émotions et les intonations
Vous voulez que votre avatar sonne parfaitement ? HeyGen vous offre de puissants outils pour affiner vos voix off et obtenir un rendu naturel, précis et fidèle à la réalité.
Fonctionnalité
Fonction
Utilisez-le pour
Ajoutez des pauses et ajustez la prononciation de certains mots directement dans le panneau de script
Téléchargez ou enregistrez un audio avec le ton, le rythme et la prononciation que vous souhaitez, puis laissez n’importe quel avatar le restituer avec sa propre voix.
Façonnez l’émotion et le ton d’un script en un clic
Ajoutez plus de nuances à votre voix personnalisée en téléchargeant des enregistrements supplémentaires avec différents tons émotionnels. Choisissez celui qui convient le mieux à chaque moment.
Vous voulez le voir en action ?
Stratégies pour amplifier votre impact
Que vous cherchiez à conquérir de nouveaux marchés, à tester ce qui fonctionne ou à adapter vos contenus à différents publics, ces bonnes pratiques avancées et ces outils vous aideront à amplifier votre impact avec précision.
Développez votre présence mondiale grâce à la traduction
Découvrez comment traduire et localiser vos vidéos dans plus de 175 langues et dialectes, sans doublage ni comédiens voix-off.
Utilisez la fonctionnalité Brand Voice de HeyGen pour garantir la cohérence de vos vidéos traduites en personnalisant la façon dont certains mots sont traités (par exemple, la prononciation des noms de marque, l’obligation ou le blocage de la traduction de certains termes).
Les utilisateurs des offres Enterprise et Team peuvent également modifier directement les scripts traduits grâce à notre fonctionnalité Proofread.
Besoin d’inspiration ? Découvrez comment Trivago a utilisé HeyGen pour localiser simultanément des spots TV dans 30 marchés.
Accompagnez la gestion du changement avec un contenu flexible et facilement actualisable
Le changement est permanent et vos supports de formation doivent suivre le rythme. Que vous actualisiez un module de cours complet ou que vous mettiez à jour une seule vidéo de formation, une production de contenu traditionnelle avec de nouveaux tournages et du montage peut transformer même une petite mise à jour en un projet de grande envergure.
Avec HeyGen, la mise à jour de vos vidéos prend des minutes, pas des jours. Remplacez les scripts, modifiez le texte, changez les visuels et générez de nouvelles versions en quelques clics seulement. Plus de goulots d’étranglement. Juste une vidéo rapide et flexible qui aide vos apprenants à s’adapter aussi vite que votre organisation évolue. Découvrez-en plus sur l’utilisation de HeyGen pour la gestion du changement.
Personnalisez à grande échelle
Ajoutez une touche personnelle à vos campagnes d’e-mails, à votre prospection commerciale ou à votre service client avec des vidéos personnalisées. En utilisant des éléments dynamiques, comme le nom du destinataire ou des informations adaptées à ses centres d’intérêt, vous pouvez créer une expérience unique et plus engageante pour chaque personne.
Intégrez des vidéos personnalisées directement dans votre flux de travail sur HubSpot, Zapier, Make, Clay et bien plus encore !
Avatar interactif
Que ce soit pour les ventes, le support client ou la formation, les Avatars interactifs transforment des vidéos à sens unique en conversations dynamiques et bidirectionnelles. C’est un moyen puissant de renforcer l’engagement, de personnaliser les expériences et de stimuler l’action.
Besoin d’inspiration ? Découvrez comment getitAI augmente les ventes e‑commerce grâce à des expériences d’achat en direct et personnalisées.
Cas d’utilisation n°1 : vidéo d’influenceur sur les réseaux sociaux
Témoignages clients et exemples
Comment Reply.io a renforcé la présence de son PDG sur TikTok grâce à son avatar HeyGen
Favoured multiplie par 6 son contenu UGC avec HeyGen pour allier volume et qualité
Comment l’instructrice d’arts martiaux Kung Fu Kendra a étendu la portée de ses cours grâce à une promotion multilingue sur les réseaux sociaux
Parfait pour
Entreprises qui prospèrent grâce à la preuve sociale, notamment : entreprises de produits (soins de la peau, décoration, etc.), entreprises de services (immobilier, coachs, consultants), entreprises de niche ou fondées sur la passion (marques pour animaux, entreprises écoresponsables)
Meilleures pratiques
- Accrochez les spectateurs rapidement. Cherchez à capter l’attention dans les 1 à 2 premières secondes grâce au mouvement, à un texte percutant ou à un visuel accrocheur.
- Concevez pour la lecture automatique silencieuse. Utilisez des sous-titres, des incrustations de texte et une narration visuelle, car de nombreux utilisateurs regardent sans le son.
- Faites court.Moins, c’est mieux. Visez des vidéos de moins de 15 à 30 secondes sur TikTok, Instagram Reels ou YouTube Shorts. Ajustez la vitesse de votre script en utilisant les paramètres vocaux avancés.
- Adaptez le cadrage au fil d’actualité. Utilisez des formats verticaux (9:16) ou carrés selon la plateforme. Évitez le format paysage, sauf si vous publiez sur YouTube.
- Mettez en avant le « aha ». Mettez rapidement en lumière la transformation, le bénéfice ou l’impact émotionnel, pas seulement les caractéristiques du produit.
- Donnez-lui un aspect natif. Utilisez les tendances de la plateforme, des montages plus rythmés façon créateur ou des avatars UGC pour vous fondre dans le fil.
Fonctionnalités principales
- Avatars UGC: parcourez des centaines d’avatars de stock générés par IA avec une véritable ambiance de créateur de contenu.
- Sous-titres: assurez-vous que votre message passe, même lorsque le son est coupé.
Astuce de pro
Voici une structure de contenu très performante utilisée par les meilleurs créateurs sur TikTok, Reels et Shorts :
- Visuels qui arrêtent le défilement : commencez avec un texte percutant, du mouvement ou un visuel surprenant pour stopper le défilement
- Moment parlant : reflétez une vraie difficulté ou une situation de type « je suis déjà passé par là » pour créer une connexion instantanée
- Transformation ou bénéfice : montrez la valeur de votre produit en action
- Point de vue du créateur : utilisez une voix off ou du texte à l’écran pour raconter avec un ton personnel et authentique
- CTA simple : rendez la prochaine étape évidente ! (« Essayez ceci », « regardez-en plus » ou « visitez le site web. »)
Prêt à aller plus loin ?
→ Regardez un tutoriel étape par étape pour créer des vidéos d’influenceurs sur les réseaux sociaux
→ Plongez dans l’ebook de HeyGen 5 façons d’améliorer vos publicités vidéo et leurs performances
Cas d’utilisation n°2 : publicités vidéo
Témoignages clients et exemples
Ask The Agent a renforcé la confiance pour augmenter les nouveaux prospects clients
La vidéo IA a aidé Crystal Ninja à lancer la vente au détail, le e-commerce, la formation et les événements
L’auteur Jason Felts a fait la promotion de son livre avec des vidéos d’avatar
Parfait pour
marques, entreprises ou services de marketing
Meilleures pratiques
- Gardez les vidéos courtes. Visez moins de 60 secondes pour maintenir l’attention et augmenter les chances que votre audience regarde jusqu’au bout.
- Mettez en avant la valeur. Partagez immédiatement votre message clé ou votre principal avantage. N’attendez pas la fin pour expliquer ce que votre audience a à y gagner.
- Alignez votre message sur votre objectif. Adaptez le style, la durée et l’appel à l’action de la vidéo en fonction de l’endroit où elle apparaîtra, que ce soit dans un Reel Instagram, sur une page d’atterrissage de site web ou dans un e-mail client.
- Pensez d’abord au mobile. La plupart des gens regarderont sur leur téléphone, alors gardez un cadrage serré, un rythme soutenu et des visuels faciles à suivre.
- Donnez du peps à vos montages. Utilisez de simples animations de texte, des plans produits ou des exemples de clients pour éviter que votre vidéo ne paraisse plate ou statique.
- Testez et améliorez vos résultats au fil du temps.Essayez différentes versions de votre accroche, de votre message ou de votre appel à l’action (CTA) pour voir ce qui génère le plus de clics, d’appels ou de ventes, puis faites davantage de ce qui fonctionne.
Fonctionnalités principales
- Placement de produit: ajoutez des produits physiques à vos vidéos en un clic.
- Générer des looks: Rendez votre avatar plus dynamique en changeant sa pose, son environnement ou sa tenue à l’aide d’un simple prompt textuel.
Astuce de pro
Voici une structure de script éprouvée proposée par le producteur de contenus pour les réseaux sociaux George « GG » Gossland de Favoured :
- Accroche – Quelque chose de visuellement étrange ou inattendu.
- Problème – Quels défis votre spectateur rencontre-t-il ?
- Solution – Comment le produit ou le service permet-il d’atténuer ces difficultés ?
- Arguments clés de vente – c’est-à-dire les « arguments de vente uniques ». Mettez en avant les fonctionnalités qui se démarquent !
- CTA – Donnez toujours aux spectateurs quelque chose à faire ensuite.
Prêt à passer au niveau supérieur ?
→ Regardez un tutoriel étape par étape pour créer des publicités vidéo
→ Plongez dans le livre numérique « 5 façons d’améliorer vos publicités vidéo et leurs performances » de HeyGen
Cas d’utilisation n°3 : cours d’apprentissage
Que vous atteigniez de nouveaux marchés, testiez ce qui fonctionne ou adaptiez votre contenu à différents publics, ces bonnes pratiques avancées et ces outils vous aideront à accroître votre impact avec précision.
Témoignages clients et exemples
La formatrice en ligne Happy Cats a développé la création de ses cours grâce aux avatars
Kung Fu Kendra a réduit le temps de production vidéo et a touché des audiences mondiales
HeyGen Academy : cours vidéo guidé sur le studio IA
Parfait pour
Enseignants, consultants, coachs, professionnels du bien-être, formation produit
Meilleures pratiques
Divisez le contenu en petits morceaux faciles à assimiler
Gardez chaque leçon courte et ciblée, idéalement de 3 à 7 minutes, afin qu’il soit plus facile pour votre audience de suivre, de revenir dessus et de retenir les informations.
Gardez votre script clair et conversationnel
Ne vous contentez pas d’enseigner —créez un lien. Utilisez un langage courant, simplifiez les termes techniques et donnez vie aux idées avec des histoires ou des exemples concrets.
Soyez intentionnel avec les éléments visuels
Utilisez des présentateurs avatars en complément des enregistrements d’écran, des démonstrations ou des éléments graphiques afin de rendre votre contenu plus dynamique et plus facile à comprendre.
Ajoutez une légère interactivité
Encouragez l’engagement grâce à de rapides vérifications des connaissances, des invitations à la réflexion ou de simples exercices. Même un quiz d’une seule question peut améliorer la rétention.
Mettez facilement à jour au fur et à mesure de votre croissance
Utilisez HeyGen pour réviser et actualiser vos contenus en fonction des retours ou des mises à jour de vos produits, sans avoir besoin de tout retourner depuis le début.
Fonctionnalités principales
- Animations: ajoutez du texte ou des éléments visuels animés pour mettre en évidence les étapes clés, renforcer l’apprentissage et maintenir l’engagement des spectateurs.
- Modèles: rationalisez la création et gardez une cohérence. N’oubliez pas que vous pouvez personnaliser les modèles par défaut de HeyGen avec les couleurs de votre marque !
- Generate Looks: utilisez des invites textuelles pour adapter la tenue, l’environnement ou la pose de votre avatar formateur afin de les ajuster au sujet ou au public
Astuce de pro
Si votre vidéo tutorielle nécessite des visuels supplémentaires comme des captures d’écran vidéo, assurez-vous qu’ils soient bien alignés avec votre script. Commencez par rédiger votre script, puis utilisez le bouton d’aperçu pour lancer l’audio tout en enregistrant votre écran en synchronisation avec la narration afin d’obtenir le meilleur timing.
Prêt à aller encore plus loin ?
→ Approfondissez le sujet avec notre Guide pratique pour les professionnels de la formation et du développement (L&D) au format eBook
→ Découvrez notre guide étape par étape pour créer des cours d’apprentissage engageants