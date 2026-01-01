Reply.io が HeyGen を活用して CEO の TikTok プレゼンスを強化した方法
Reply.ioは2014年に設立された、社内営業チームや代理店向けのマルチチャネル営業エンゲージメントプラットフォームであり、見込み顧客へのアプローチを支援します。
2023年、創業者兼CEOのOleg Campbell氏は自身のソーシャルメディアでの存在感を拡大したいと考えていましたが、彼の時間のすべてはセールスエンゲージメントプラットフォームを円滑に運営することに費やされていました。Reply.ioの信頼性を高め、彼の業界における専門性を示すために、Oleg氏のソーシャルメディアチームはHeyGenを活用し、彼の洞察やReply.ioの技術革新を強調した魅力的なコンテンツを制作することで、ソーシャルでの存在感を高め始めました。
私たちは、Oleg のソーシャルチャンネルを運営している Reply.io のソーシャルメディアマネージャー、Anastasiia Nak 氏に話を伺いました。それ以来、彼女のチームは HeyGen のリアルなアバターを活用し、Oleg の TikTok における存在感を大きく高めることに成功しています。
課題
当初、CEO向けのソーシャルメディア施策を立ち上げることは、途方もなくコストもかかるように思えました。Oleg は多忙なスケジュールのため、ソーシャルコンテンツを作成するために、週に何度も制作チームと集まり、撮影・編集・調整を行う時間の余裕がほとんどありませんでした。効率的なプロセスがないままでは、Oleg のソートリーダーシップをオンラインで発信しても成果は限定的になり、継続的で魅力的なコンテンツを維持することはほぼ不可能だと、チームは懸念していました。
しかし、HeyGen の導入によってすべてが一変しました。このプラットフォームにより、チームは Oleg の承認にかかる時間を最小限に抑えつつ、高品質な動画を効率的に制作できるツールを手に入れ、しかもコストはごく一部に抑えられました。
解決策
Oleg は、チームがソーシャルメディア用コンテンツの制作時間を短縮でき、かつ AI が世界のコミュニケーションをどのように変革しているかを示せるツールを導入したいと考えていました。
HeyGen は、Anastasiia と彼女のチームが Oleg の個人用 TikTok 動画を制作するうえで、最もコストと時間の両面で効率的なソリューションとなりました。HeyGen によって、Oleg が直接関わることなく、彼のソーシャルメディアのフォロワーを大きく伸ばしながら、クリエイティブなコンテンツを生成できるようになりました。
複数の生成AI動画プラットフォームをテストした結果、チームは最も実写に近いアバターと、使いやすい動画制作プロセスを提供していたため、HeyGen を選びました。
HeyGen を活用することで、Reply.io のソーシャルチームは週に 10～14 本の動画を制作できるようになり、毎日の撮影負担が軽減されると同時に、Oleg のオーディエンスとのつながりも維持できるようになりました。さまざまなアバターをアップロードすることで、視聴者が違いに気づかないことも多いほど自然に、動画をシームレスに強化できます。
Anastasiia のチームは、もはや動画の撮影に何時間も費やす必要はありません。その代わりに、彼らが最も得意とする魅力的なコンテンツ作りに集中できます。
結果
HeyGen を10か月間活用した結果、Oleg のソーシャルメディアチームは目覚ましい成果を上げました。HeyGen を使うことで、1本の動画あたり最大3時間の作業時間を削減できただけでなく、TikTok でも次のような成果が得られました：
- 驚異的なエンゲージメント： 彼らの最も再生されたTikTok動画は 570万 回再生され、HeyGen を活用したもので、その他の動画も一貫して 8,000 〜 30,000 回の再生数を獲得しています。
- フォロワーの増加：わずか10か月で、OlegのTikTokフォロワー数は急増し、20万フォロワーに到達しました。さらに、HeyGenを使い始めて最初の6か月間で、驚異的な5万の新規フォロワーを獲得しました。
- トラフィックの増加：プロフィールのリンクを活用することで、他のどのソーシャルプラットフォームよりもTikTokから多くのトラフィックを誘導できるようになり、ウェブサイトへの訪問者数を増やし、全体としてReply.ioへの注目度も高めることで、ビジネスに良い影響を与えています。
「HeyGen は私たちにとって本当に大きな助けになっています。特に、関わる全員にとってまったく新しい領域だったからこそ、その価値を強く感じています。AI に特化し、しかもそれを実際に活用しながら、毎日 1～2 本も動画を投稿しているクリエイターは多くないと思います。最初はどれくらい成果が出るのか分かりませんでしたし、HeyGen を使い始めるまでは、バズる動画もほとんどありませんでした。HeyGen を導入してから、すべてが変わりました。フォロワー数は増え、コンテンツに対するオーディエンスの反応やエンゲージメントも大きく高まりました。」
アナスタシア・ナク
ソーシャルメディアマネージャー（Reply.io）