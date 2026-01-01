Oleg は、チームがソーシャルメディア用コンテンツの制作時間を短縮でき、かつ AI が世界のコミュニケーションをどのように変革しているかを示せるツールを導入したいと考えていました。

HeyGen は、Anastasiia と彼女のチームが Oleg の個人用 TikTok 動画を制作するうえで、最もコストと時間の両面で効率的なソリューションとなりました。HeyGen によって、Oleg が直接関わることなく、彼のソーシャルメディアのフォロワーを大きく伸ばしながら、クリエイティブなコンテンツを生成できるようになりました。

複数の生成AI動画プラットフォームをテストした結果、チームは最も実写に近いアバターと、使いやすい動画制作プロセスを提供していたため、HeyGen を選びました。

HeyGen を活用することで、Reply.io のソーシャルチームは週に 10～14 本の動画を制作できるようになり、毎日の撮影負担が軽減されると同時に、Oleg のオーディエンスとのつながりも維持できるようになりました。さまざまなアバターをアップロードすることで、視聴者が違いに気づかないことも多いほど自然に、動画をシームレスに強化できます。

Anastasiia のチームは、もはや動画の撮影に何時間も費やす必要はありません。その代わりに、彼らが最も得意とする魅力的なコンテンツ作りに集中できます。

結果

HeyGen を10か月間活用した結果、Oleg のソーシャルメディアチームは目覚ましい成果を上げました。HeyGen を使うことで、1本の動画あたり最大3時間の作業時間を削減できただけでなく、TikTok でも次のような成果が得られました：

驚異的なエンゲージメント： 彼らの最も再生されたTikTok動画は 570万 回再生され、HeyGen を活用したもので、その他の動画も一貫して 8,000 〜 30,000 回の再生数を獲得しています。

彼らの最も再生されたTikTok動画は 回再生され、HeyGen を活用したもので、その他の動画も一貫して 〜 回の再生数を獲得しています。 フォロワーの増加： わずか10か月で、OlegのTikTokフォロワー数は急増し、 20万フォロワー に到達しました。さらに、HeyGenを使い始めて最初の6か月間で、驚異的な 5万の新規フォロワー を獲得しました。

わずか10か月で、OlegのTikTokフォロワー数は急増し、 に到達しました。さらに、HeyGenを使い始めて最初の6か月間で、驚異的な を獲得しました。 トラフィックの増加：プロフィールのリンクを活用することで、他のどのソーシャルプラットフォームよりもTikTokから多くのトラフィックを誘導できるようになり、ウェブサイトへの訪問者数を増やし、全体としてReply.ioへの注目度も高めることで、ビジネスに良い影響を与えています。

「HeyGen は私たちにとって本当に大きな助けになっています。特に、関わる全員にとってまったく新しい領域だったからこそ、その価値を強く感じています。AI に特化し、しかもそれを実際に活用しながら、毎日 1～2 本も動画を投稿しているクリエイターは多くないと思います。最初はどれくらい成果が出るのか分かりませんでしたし、HeyGen を使い始めるまでは、バズる動画もほとんどありませんでした。HeyGen を導入してから、すべてが変わりました。フォロワー数は増え、コンテンツに対するオーディエンスの反応やエンゲージメントも大きく高まりました。」

アナスタシア・ナク

ソーシャルメディアマネージャー（Reply.io）