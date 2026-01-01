Vimeo + HeyGen

HeyGen と Vimeo の連携により、指定した HeyGen フォルダーから対応する Vimeo フォルダーへ新しい動画をシームレスに同期でき、オプションの自動同期機能によってコンテンツ管理を手間なく行えます。


HeyGen と一緒に Vimeo を使う
世界をリードするツールと統合
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
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Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
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ユースケース

あなたのビジネスと同じような企業が、Vimeo と HeyGen を活用して動画制作を拡大し、成長を加速させている事例をご覧ください。

Vimeoを始める

従業員のオンボーディングと研修ライブラリ

各役職や部門に合わせてカスタマイズした魅力的なオンボーディング・トレーニング動画をHeyGenで制作し、チームが1か所でアクセス・管理・エンゲージメントの追跡ができるよう、セキュアなVimeoフォルダーへ即座に同期しましょう。

製品リリースノートと新機能アップデート

HeyGen を使って、新しい製品リリースや新機能ごとに、わかりやすくブランドイメージに沿った動画アップデートを作成しましょう。Vimeo の埋め込みで即座に共有し、視聴者の指標をモニタリングして、リーチと視聴維持率を把握できます。

大規模に展開できるパーソナライズド営業動画

HeyGen の AI 動画作成ツールでパーソナライズされたアウトリーチを自動化し、あらゆるリードに合わせた製品デモを提供しましょう。Vimeo 上にホストして詳細な分析機能を活用し、どの見込み顧客が最もエンゲージしているかを把握できます。

顧客教育と多言語対応のハウツーコンテンツ

HeyGen で多言語のチュートリアルや製品ガイドを作成し、世界中のユーザーをサポートしましょう。Vimeo 上で安全にホスティングすることで、アクセスを制御し、ブランドアセットを保護し、学習コンテンツを整理して管理できます。

代理店／クライアントのレビューと承認

HeyGenでクリエイティブコンセプトや解説動画を作成し、Vimeoにアップロードしてフィードバックをスムーズに収集しましょう。チームフォルダーとロールベースの権限を活用して、レビューサイクルと承認プロセスを明確に管理できます。

AIで動画制作を始めましょう

あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている事例をご覧ください。

無料で始める
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