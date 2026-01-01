あなたのビジネスと同じような企業が、Vimeo と HeyGen を活用して動画制作を拡大し、成長を加速させている事例をご覧ください。

従業員のオンボーディングと研修ライブラリ 各役職や部門に合わせてカスタマイズした魅力的なオンボーディング・トレーニング動画をHeyGenで制作し、チームが1か所でアクセス・管理・エンゲージメントの追跡ができるよう、セキュアなVimeoフォルダーへ即座に同期しましょう。

製品リリースノートと新機能アップデート HeyGen を使って、新しい製品リリースや新機能ごとに、わかりやすくブランドイメージに沿った動画アップデートを作成しましょう。Vimeo の埋め込みで即座に共有し、視聴者の指標をモニタリングして、リーチと視聴維持率を把握できます。

大規模に展開できるパーソナライズド営業動画 HeyGen の AI 動画作成ツールでパーソナライズされたアウトリーチを自動化し、あらゆるリードに合わせた製品デモを提供しましょう。Vimeo 上にホストして詳細な分析機能を活用し、どの見込み顧客が最もエンゲージしているかを把握できます。

顧客教育と多言語対応のハウツーコンテンツ HeyGen で多言語のチュートリアルや製品ガイドを作成し、世界中のユーザーをサポートしましょう。Vimeo 上で安全にホスティングすることで、アクセスを制御し、ブランドアセットを保護し、学習コンテンツを整理して管理できます。