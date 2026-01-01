Vimeo + HeyGen
HeyGen と Vimeo の連携により、指定した HeyGen フォルダーから対応する Vimeo フォルダーへ新しい動画をシームレスに同期でき、オプションの自動同期機能によってコンテンツ管理を手間なく行えます。
ユースケース
あなたのビジネスと同じような企業が、Vimeo と HeyGen を活用して動画制作を拡大し、成長を加速させている事例をご覧ください。
従業員のオンボーディングと研修ライブラリ
各役職や部門に合わせてカスタマイズした魅力的なオンボーディング・トレーニング動画をHeyGenで制作し、チームが1か所でアクセス・管理・エンゲージメントの追跡ができるよう、セキュアなVimeoフォルダーへ即座に同期しましょう。
製品リリースノートと新機能アップデート
HeyGen を使って、新しい製品リリースや新機能ごとに、わかりやすくブランドイメージに沿った動画アップデートを作成しましょう。Vimeo の埋め込みで即座に共有し、視聴者の指標をモニタリングして、リーチと視聴維持率を把握できます。
大規模に展開できるパーソナライズド営業動画
HeyGen の AI 動画作成ツールでパーソナライズされたアウトリーチを自動化し、あらゆるリードに合わせた製品デモを提供しましょう。Vimeo 上にホストして詳細な分析機能を活用し、どの見込み顧客が最もエンゲージしているかを把握できます。
顧客教育と多言語対応のハウツーコンテンツ
HeyGen で多言語のチュートリアルや製品ガイドを作成し、世界中のユーザーをサポートしましょう。Vimeo 上で安全にホスティングすることで、アクセスを制御し、ブランドアセットを保護し、学習コンテンツを整理して管理できます。
代理店／クライアントのレビューと承認
HeyGenでクリエイティブコンセプトや解説動画を作成し、Vimeoにアップロードしてフィードバックをスムーズに収集しましょう。チームフォルダーとロールベースの権限を活用して、レビューサイクルと承認プロセスを明確に管理できます。
AIで動画制作を始めましょう
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている事例をご覧ください。