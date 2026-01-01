HeyGen + トルストイ
Tolstoy は、企業がパーソナライズされた「自分で選ぶストーリー型」の動画体験を作成し、エンゲージメント、コンバージョン、そして顧客とのインタラクションを高められるインタラクティブ動画プラットフォームです。
世界をリードするツールと統合
ユースケース
あなたのビジネスに近い企業が、HeyGen と Tolstoy を活用して動画制作をスケールし、成長を加速させている事例をご覧ください。
インタラクティブなセールスファネル
HeyGen の AI アバターを使って Tolstoy 上で視聴者をパーソナライズされたインタラクティブなセールスジャーニーへと案内し、リードの質を見極め、異議に対応し、回答内容に基づいて最適な商品や担当者へ振り分けましょう。
顧客のオンボーディングとサポート
HeyGen の動画を使って、ステップごとの案内を行う「選択式オンボーディング体験」を作成できます。お客様は自分に必要なサポートだけを選んで受けられるため、不必要な情報で圧倒されることがありません。
採用活動と候補者エンゲージメント
HeyGenのアバターによるイントロやQ&Aセグメントを組み込んだインタラクティブな動画フローを構築し、候補者が体験中に行う選択に応じて、募集ポジションや企業文化、次のステップについて学べるようにしましょう。
AIで動画制作を始めましょう
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用して、コンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている様子をご覧ください。