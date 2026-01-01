HeyGen
Integration partner

HeyGen + トルストイ

Tolstoy は、企業がパーソナライズされた「自分で選ぶストーリー型」の動画体験を作成し、エンゲージメント、コンバージョン、そして顧客とのインタラクションを高められるインタラクティブ動画プラットフォームです。

Tolstoy を HeyGen と一緒に使う
世界をリードするツールと統合
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
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Tolstoy
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viaSocket
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Zapier
Zoom

ユースケース

あなたのビジネスに近い企業が、HeyGen と Tolstoy を活用して動画制作をスケールし、成長を加速させている事例をご覧ください。

Tolstoyを始める

インタラクティブなセールスファネル

HeyGen の AI アバターを使って Tolstoy 上で視聴者をパーソナライズされたインタラクティブなセールスジャーニーへと案内し、リードの質を見極め、異議に対応し、回答内容に基づいて最適な商品や担当者へ振り分けましょう。

顧客のオンボーディングとサポート

HeyGen の動画を使って、ステップごとの案内を行う「選択式オンボーディング体験」を作成できます。お客様は自分に必要なサポートだけを選んで受けられるため、不必要な情報で圧倒されることがありません。

採用活動と候補者エンゲージメント

HeyGenのアバターによるイントロやQ&Aセグメントを組み込んだインタラクティブな動画フローを構築し、候補者が体験中に行う選択に応じて、募集ポジションや企業文化、次のステップについて学べるようにしましょう。

AIで動画制作を始めましょう

あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用して、コンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている様子をご覧ください。

無料で始める
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