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インタラクティブなセールスファネル HeyGen の AI アバターを使って Tolstoy 上で視聴者をパーソナライズされたインタラクティブなセールスジャーニーへと案内し、リードの質を見極め、異議に対応し、回答内容に基づいて最適な商品や担当者へ振り分けましょう。

顧客のオンボーディングとサポート HeyGen の動画を使って、ステップごとの案内を行う「選択式オンボーディング体験」を作成できます。お客様は自分に必要なサポートだけを選んで受けられるため、不必要な情報で圧倒されることがありません。