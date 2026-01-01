HeyGen
Integration partner

Pabbly + HeyGen

Pabblyは、コーディング不要でアプリを連携し、ワークフローを自動化し、マーケティング・請求・フォームを一元管理できる、ビジネス向けの自動化・統合プラットフォームです。

HeyGen と一緒に Pabbly を使う
世界をリードするツールと統合
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
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Vercel
viaSocket
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Zapier
Zoom

ユースケース

あなたのビジネスと同じような企業が、Pabbly と HeyGen をどのように活用して動画制作を拡大し、成長を加速させているかをご覧ください。

Pabbly を始める

自動化されたリードフォローアップ動画

フォーム、CRM、またはメール登録で新しいリードが獲得されたタイミングで、Pabbly 連携を通じて HeyGen のパーソナライズされた AI 動画メッセージを自動配信し、エンゲージメントとコンバージョンを高めましょう。

顧客のオンボーディングとエンゲージメント

購入やサインアップ後のイベントをPabblyでトラッキングし、HeyGenで人間らしくスケーラブルな動画コンテンツを生成することで、カスタムのオンボーディング動画やウェルカム動画を自動送信できます。

イベントドリブン型の動画キャンペーン

Pabbly を使って、ウェビナー登録、フォーム送信、プランのアップグレードなどのユーザー行動を監視し、最適なタイミングでターゲットを絞った HeyGen 動画を自動配信して、案内・教育・アップセルにつなげましょう。

AIで動画制作を始めましょう

あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている様子をご覧ください。

無料で始める
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