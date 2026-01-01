あなたのビジネスと同じような企業が、Pabbly と HeyGen をどのように活用して動画制作を拡大し、成長を加速させているかをご覧ください。

自動化されたリードフォローアップ動画 フォーム、CRM、またはメール登録で新しいリードが獲得されたタイミングで、Pabbly 連携を通じて HeyGen のパーソナライズされた AI 動画メッセージを自動配信し、エンゲージメントとコンバージョンを高めましょう。

顧客のオンボーディングとエンゲージメント 購入やサインアップ後のイベントをPabblyでトラッキングし、HeyGenで人間らしくスケーラブルな動画コンテンツを生成することで、カスタムのオンボーディング動画やウェルカム動画を自動送信できます。