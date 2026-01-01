Pabbly + HeyGen
Pabblyは、コーディング不要でアプリを連携し、ワークフローを自動化し、マーケティング・請求・フォームを一元管理できる、ビジネス向けの自動化・統合プラットフォームです。
世界をリードするツールと統合
ユースケース
あなたのビジネスと同じような企業が、Pabbly と HeyGen をどのように活用して動画制作を拡大し、成長を加速させているかをご覧ください。
自動化されたリードフォローアップ動画
フォーム、CRM、またはメール登録で新しいリードが獲得されたタイミングで、Pabbly 連携を通じて HeyGen のパーソナライズされた AI 動画メッセージを自動配信し、エンゲージメントとコンバージョンを高めましょう。
顧客のオンボーディングとエンゲージメント
購入やサインアップ後のイベントをPabblyでトラッキングし、HeyGenで人間らしくスケーラブルな動画コンテンツを生成することで、カスタムのオンボーディング動画やウェルカム動画を自動送信できます。
イベントドリブン型の動画キャンペーン
Pabbly を使って、ウェビナー登録、フォーム送信、プランのアップグレードなどのユーザー行動を監視し、最適なタイミングでターゲットを絞った HeyGen 動画を自動配信して、案内・教育・アップセルにつなげましょう。
AIで動画制作を始めましょう
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている様子をご覧ください。