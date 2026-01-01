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HeyGenで学び、つながり、スキルを磨きましょう。

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Geniverse を探索する

Geniverse は、オンラインコミュニティ、ミートアップ、アンバサダープログラム、そして学び・つながり・成長をサポートするハウツーリソースを通じて命を吹き込まれます。

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アカデミー

HeyGen Academy では、シンプルで実践的なチュートリアルを通じて、HeyGen 上で数分でプロフェッショナルな AI 動画を作成する方法を学べます。概要を把握し、各種プロダクトや機能について詳しく学びましょう。

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アンバサダー

優れた起業家、マーケター、教育者、そして知識を基盤とするクリエイターの中から選抜された方を対象に、審査制で参加いただくプログラムです。AI を活用した動画制作の未来をリードする存在となるためのリーダーを育成します。

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ミートアップ

ミートアップは、クリエイター、ビジネスオーナー、テクノロジスト、マーケター、そしてAI愛好家がオフラインで集まり、AI動画の活用事例について共有し、学び、インスピレーションを得る場です。

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オンラインコミュニティ

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今後のウェビナーとイベント

HeyGenのウェビナーやイベントに参加して、HeyGenの始め方を学び、最新の製品アップデートをチェックし、ゲストスピーカーによるAI動画ワークフローやインサイトを聞いてみましょう。

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数字で見るGeniverse

拡大し続けるグローバルな存在感を背景に、Geniverse はイベントやミートアップ、共有体験を通じて、世界中すべての国を代表する何百万人ものユーザーをつなぎ合わせています。

4,000万以上クリエイター
195か国
150以上2025年のイベント
今でも本当に衝撃を受けています。カボではあんなものを見たことがありません。クローンのデモを見て、自分の人生をこれ以上コンテンツ作りに費やさなくていいんだと気づきました。これは文字通り、私のすべてを変えてしまうかもしれません。
イベント主催者：ローレン・タートン＆ケイレブ・ロバーツイベント主催者：ローレン・タートン＆ケイレブ・ロバーツ
イベント主催者：ローレン・タートン＆ケイレブ・ロバーツ

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