HeyGen アンバサダープログラム
HeyGenアンバサダープログラムは、際立った起業家、マーケター、教育者、ナレッジ系クリエイターが、AIを活用した動画制作の未来をリードする存在となるための、選考制・応募制の特別な機会です。
プログラム概要
私たちは、選ばれた少数のビジョナリーの皆さまをアンバサダーとしてお迎えします。世界のコミュニケーションのあり方を再発明する、クリエイティブなイノベーターたちの輪の一員になっていただきます。あなたはコミュニティを育み、アイデアに火をつけ、次に訪れる未来のかたちづくりに貢献することになります。
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
あなたが行うこと
現実世界で心を動かす集まりを開催しましょう
AI動画ワークショップからソーシャルネットワーキングイベントまで、コミュニティのイノベーターたちを集めて、ビジュアルストーリーテリングの未来を共に探求しましょう。
あなたのネットワーク内でHeyGenの魅力を広めましょう
同僚やチーム、組織が、ビジネス、教育、クリエイティブのワークフローにAI動画を実践的に取り入れる方法を見つけられるよう支援しましょう。
活気あふれるローカルまたはオンラインコミュニティをリードする
クリエイター、テクノロジスト、ストーリーテラーたちが、定期的なミートアップやオンラインフォーラム、共同プロジェクトを通じて、一緒にAI動画を探求するためのローカルコミュニティを立ち上げましょう。
革新的なコンテンツを作成して共有する
HeyGenの最新機能を活用して、実現できることを示し、周囲の人々のイノベーションを促しながら、HeyGenのプロダクトチームにフィードバックを共有しましょう。
アンバサダーとして活動したことで、新しいクリエイティブツールを手に入れただけでなく、AIがストーリーテリングや教育、起業を誰にとってもより身近なものにできることを示し、周りの人たちをエンpowerするためのプラットフォームも得ることができました。
メリット
プロとしての評価
公式アンバサダーバッジを獲得し、SNSで共有してプロフェッショナルとしての認知を高めましょう。
リーダーシップ経験
AI動画制作とコミュニティ構築における、履歴書の評価を高めるリーダーシップ経験。
スポンサー向け助成金
AI動画ワークショップやイベントの開催費用を支援する助成金に応募しましょう。
HeyGen クレジット
より多くの動画を作成できるよう、HeyGen の生成クレジットを無料で進呈します。
限定メンバーシップ
ネットワーキングとサポートのための、非公開アンバサダーコミュニティへの限定メンバーシップ。
特集されるチャンス
HeyGenのブログ、ソーシャルメディア、ニュースレターなどで特集される機会。
講演の機会
オンラインおよび対面で開催される、HeyGenの限定イベントへの参加または登壇のご招待。
HeyGenチームへの直接アクセス
HeyGen チームへ直接アクセスできます
製品に関するフィードバックを送る
製品や機能に関するユーザーフィードバックを提供できる機会。
今すぐ申し込む
私たちは、少数精鋭で大きなインパクトを生み出すアンバサダーのクラスを選抜しています。AI動画制作分野のリーダーになる準備ができている方は、ぜひご応募ください。応募は随時審査しており、通常は提出から4週間以内に結果をお知らせします。