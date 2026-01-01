私たちは、選ばれた少数のビジョナリーの皆さまをアンバサダーとしてお迎えします。世界のコミュニケーションのあり方を再発明する、クリエイティブなイノベーターたちの輪の一員になっていただきます。あなたはコミュニティを育み、アイデアに火をつけ、次に訪れる未来のかたちづくりに貢献することになります。

This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.