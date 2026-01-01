HeyGen ミートアップ
HeyGen Geniverse の中心へようこそ！コミュニティミートアップは、コミュニティメンバーが主催し、HeyGen の魔法を一緒に探求する場です。
今後のイベント
今後開催されるミートアップにぜひご参加ください。初心者の方も、経験豊富なユーザーの方も、どなたにも楽しんでいただける内容をご用意しています。学び、成長し、そしてGeniverseコミュニティからインスピレーションを得るこの機会をお見逃しなく！
なぜコミュニティミートアップに参加すべきなのでしょうか？
ローカル接続
あなたの街で他のHeyGenユーザーと出会い、ネットワークづくりを始めましょう。
ライブデモとワークショップ
他の人たちがHeyGenをどのように活用し、魅力的なアバターや画期的なユースケースを生み出しているかをご紹介します。
インスピレーションとコラボレーション
ほかのクリエイターとつながり、新しいアイデアやコラボレーションの可能性を広げましょう。
コミュニティイベントを開催してみませんか？
私たちは常に、地元の都市やオンラインで HeyGen のミートアップを盛り上げてくれる情熱的なコミュニティメンバーを探しています。HeyGen にワクワクしていて、人と人をつなぐことが好きな方は、ぜひご連絡ください！
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