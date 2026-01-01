HeyGen ミートアップ

HeyGen Geniverse の中心へようこそ！コミュニティミートアップは、コミュニティメンバーが主催し、HeyGen の魔法を一緒に探求する場です。

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今後のイベント

今後開催されるミートアップにぜひご参加ください。初心者の方も、経験豊富なユーザーの方も、どなたにも楽しんでいただける内容をご用意しています。学び、成長し、そしてGeniverseコミュニティからインスピレーションを得るこの機会をお見逃しなく！

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なぜコミュニティミートアップに参加すべきなのでしょうか？

ローカル接続

ローカル接続

あなたの街で他のHeyGenユーザーと出会い、ネットワークづくりを始めましょう。

ライブデモとワークショップ

ライブデモとワークショップ

他の人たちがHeyGenをどのように活用し、魅力的なアバターや画期的なユースケースを生み出しているかをご紹介します。

インスピレーションとコラボレーション

インスピレーションとコラボレーション

ほかのクリエイターとつながり、新しいアイデアやコラボレーションの可能性を広げましょう。

今後のウェビナーとイベント

HeyGen のウェビナーやイベントに参加して、HeyGen の始め方を学び、最新の製品アップデートをチェックし、ゲストスピーカーによる AI 動画ワークフローやインサイトの共有をお聞きください。

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コミュニティイベントを開催してみませんか？

私たちは常に、地元の都市やオンラインで HeyGen のミートアップを盛り上げてくれる情熱的なコミュニティメンバーを探しています。HeyGen にワクワクしていて、人と人をつなぐことが好きな方は、ぜひご連絡ください！

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