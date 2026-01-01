ロベルト・メサはMeza Mortgage Consultingのオーナーであり、全米の顧客にサービスを提供するモーゲージ・ブローカレッジです。特にフロリダ州とテネシー州に注力しており、住宅および商業用不動産の融資を希望する住宅購入者、投資家、そして外国籍の方々をサポートしています。

彼の顧客の多くはラテンアメリカ出身であり、そのためあらゆる会話において教育が非常に重要な要素となっています。こうした教育重視の姿勢から、彼は自然と動画に行き着きました。彼は、購入希望者に知識を提供し、自社を信頼できる情報源として位置づけたいと考えていました。

「私は動画が苦手で、カメラの前に立つのは大嫌いなんです。でも今の環境では、売上規模では私たちの競合ではないような他社が、ソーシャルメディアに常に出続けて、動画を使って専門家として情報発信することで、市場シェアを伸ばしているのが分かります」とロベルトは言います。「そしてそれが、私たちも同じ流れに乗らざるを得なくなった理由なのです。」

彼は動画が重要だと分かってはいたものの、いざ制作しようとするたびに、それは成長のためのツールではなく、ストレスの原因になってしまっていた。

ロベルトは、何時間もかけて動画を撮影・編集することを自分に強いる代わりに、HeyGen を使ってリアルなアバター動画で自分の専門知識を継続的に発信し、その分の時間をビジネスの運営に集中できるようにしています。

生産の悩みをなくし、再現性のあるワークフローへ

HeyGen を導入する前は、短い教育用動画を 1 本作るだけでも長い時間がかかる作業でした。機材への投資や編集作業の外注を行っても、最大の障害は解消されないままでした。

「最初は、1000ドルで買ったカメラと私だけでした。30秒ほどの短い動画を撮るだけなのに、この台本を完璧にしてミスをしないようにするまでに2時間もかかっていました。そのあと編集もしなければならず、それにも時間がかかりました。最終的には人を雇うことにしました。とても時間がかかるうえに、お金もかかるプロセスだったのです」とロベルトは語りました。

機材への投資や編集作業の外注を行っても、最大の障害は変わらないままでした。

「一番の負担は実は費用じゃなかったんです。いちばんつらかったのは、カメラの前に立つことでした。自分にとっては大ごとで、とてもじゃないけど慣れなくて居心地が悪かったんです」と彼は語った。

ワークフローがあまりにも複雑だったため、継続的な配信はほぼ不可能な状態でした。彼の目標は毎週3本の教育動画を公開することでしたが、実際には3週間に1本程度しか制作できていませんでした。

AI を活用したマーケティングシステムの構築

ロベルトはAIアバターのリサーチを始めたとき、金融商品を選ぶときと同じように、各種の選択肢を比較して判断しようと考えました。

彼は自分のビジネスに最も適したものを見極める前に、3つの異なるアバタープラットフォームに登録して試しました。

「HeyGen が一番しっくりきました。管理もしやすく、ユーザーインターフェースもとても使いやすかったです」と彼は語った。

今では、彼のワークフローはまったく別物になっています。

現在、Roberto は自分で台本を書き、自分の声でナレーションを録音し、その後ソーシャルメディアマネージャーが HeyGen を使って完成した動画を生成しています。

「すべて100％HeyGenでやっています」とロベルトは言いました。

彼のチームは Video Agent と AI Studio を組み合わせてすべての動画を磨き上げ、一本一本が彼のブランドと教育スタイルに合致するようにしています。ロベルトにとって、HeyGen は単なる動画ツールをはるかに超えた存在になっています。

教育コンテンツを通じて信頼を築く

宣伝を主な目的としてソーシャルメディアを活用する多くの金融会社とは異なり、Roberto は住宅ローンに関するよくある疑問に、分かりやすく率直なアドバイスで答えることに注力しています。

「人々が、本当のことを知りたいのに大げさな宣伝もなく、誰かに電話させようとするような誘い文句もなしで知りたいと思ったとき、彼らは私たちのコンテンツを見るんです」と彼は言いました。

最初のうち、彼は視聴者にすぐ自分のアバターだと見抜かれてしまうのではないかと心配していました。家族は気づきましたが、ほかの人たちは誰も違いに気づきませんでした。

「何人かの友人に『新しい動画どう思う？』って聞いたんです。そしたらみんな『すごいね、めちゃくちゃ良いよ。撮るのにすごく時間かかってるでしょ』って言うんですよ。アバターだって打ち明けたら、全然信じてもらえませんでした。そのことが、自分に自信をくれて、続けていこうと思えたんです」とロベルトは語った。

その動画がAIで作られたものだと知った後でも、人々は以前とまったく同じようにそれらに関わり続けました。

「彼らは今でも動画を見てくれるし、コメントもしてくれます。『これは素晴らしいコンテンツだ』って言うんです。まるで僕が本当に自分で発信しているみたいに。ある意味では、その通りなんです」と彼は言った。

業務効率を事業成長へとつなげる

最大の変化は、単に動画の本数が増えたことではなく、ついに継続的に作り続けられるようになったことでした。

HeyGen を導入して以来、Roberto は公開スケジュールを「3週間に1本の動画」から「毎週3本の動画」へと増やしました。その継続的な取り組みが、目に見える成果として表れ始めています。

最近公開した教育動画は約13,700回再生され、そのうち30％の視聴者が約22秒間視聴を続けました。このコンテンツは、これまでリーチできていなかった新しい視聴者層にも届いています。

「これまでは、いちばん多かったのは私たちをフォローしてくれている人たちでした。今はそれが50対50になっています。そのバランスも変わりつつあるんです」と彼は言った。

しかしロベルトにとって、最大のリターンは業務効率の向上でした。モーゲージブローカーは、融資の処理、貸し手とのコミュニケーション、複雑な取引を通じた顧客サポートなど、舞台裏で多くの時間を費やしています。

「私にとっては本当に状況を一変させるものでした。今では実際に不動産業者のところへ出向いてじっくり話す時間ができ、その一方で本来のバックオフィス業務を後回しにせずに済むようになったのです」と彼は語った。

HeyGen を活用することで、ロベルトは自分の時間を最も価値の高いところに集中させながら、常にオーディエンスに教育的な情報を提供し続けることができます。