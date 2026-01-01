

おそらく、あなたもInstagramで彼を見かけたことがあるでしょう。穏やかな声のスキンヘッドの僧侶が、あなたのフィードに人生のアドバイスを届けてくるのです。再生回数は数百万回。心を動かされたと語る何千ものコメントが寄せられています。

Yang Mun は実在の人物ではありません。彼はクリエイターの HeyGen を使って完全に作られた AI キャラクターで、Shalev Hani によって生み出されました。そして今、彼のようなアカウントが Instagram、TikTok、YouTube で次々と爆発的に増えています。

Shalev は、シンプルな方程式で Yang Mun の Instagram フォロワーを 250 万人以上にまで成長させました。それは「一つの明確なコンセプト」「約 20 分の制作時間」「HeyGen」という組み合わせです。カメラは不要。スタジオも不要。従来型のタレントや制作チームも必要ありません。

視聴者

Yang Mun は、Instagram をスクロールしながら、ほとんどのフィードでは得られない何かを探している 25〜50 歳の大人たちに語りかけています。Yang Mun の生みの親である Shalev Hani は、自身のオーディエンスをこう表現します。「穏やかさ、感情の明瞭さ、そしてスピリチュアルな安定を求める大人たち」 彼らが求めていないのは雑音です。欲しいのは、ほんのひとときの静けさ。そして、そう感じているのは彼らだけではありません。いま私たちは、スローダウンしメンタルヘルスを優先することが、ニッチな関心事から主流の優先事項へと移り変わるウェルネスの転換期を生きています。

動画が戦略全体を支えているのです。「動画は、存在感・トーン・信頼を届けるための中核となるメディアです」とシャレブは説明します。「テキスト投稿は知恵を共有できますが、動画はそれを“感じさせる”ことができます。」だからこそ、彼はすべてを動画中心に構築し、それ以外には頼らないのです。

課題

HeyGen を導入する前は、どの動画も台本作成・撮影・編集・公開まで、すべてに多大な手作業が必要でした。Shalev は当時のワークフローをこう表現しています。「遅くてリソースを食い、継続性を損なうプロセスだった。」彼は週に数本の動画なら何とか作れましたが、Instagram が実際にどう機能しているかを理解すると、それが十分とは言えないことがわかります。アルゴリズムは“毎日の継続”を評価します。週に数本の投稿ではリーチは伸びにくく、成長も遅くなり、Shalev 自身も感じていた“見えない上限”をどうしても突破できなかったのです。

より深刻な課題は、持続可能性でした。「燃え尽きることなく、定期的な投稿を続けること」が、まさに具体的な痛点だったのです。コンテンツの持つ瞑想的な雰囲気を保つには、トーンやテンポに細心の注意が必要でした。その水準を維持しながら、成長に必要な頻度で投稿し続けることは、長くは続けられない過酷な作業でした。

「テクノロジーはメッセージに奉仕させるものであり、邪魔をさせるものではない。」 — ヤン・ムンのクリエイター、シャレブ・ハニ

なぜHeyGenなのか

シャレブは、自分には「コンテンツを拡大しつつ、本物らしさを保つ」必要があると気づいたとき、AI動画ソリューションを探し始めました。近道を求めていたわけではなく、最終的な成果物に不気味の谷を生じさせることなく、制作負荷に対応できるツールを必要としていたのです。

彼はいくつかのプラットフォームを比較検討した結果、ある理由からHeyGenを選びました。彼の言葉を借りれば、「最も人間らしく、邪魔にならず、メッセージそのものに集中できると感じたからです。」 他のツールは、テクノロジーに目が向いてしまうような視覚的・音声的な要素を持ち込んでいましたが、HeyGenはその逆でした。テクノロジーの存在感が消え、コンテンツの中に自然に溶け込んでいたのです。

オンボーディングはスムーズに進み、Shalev と彼のチームはツール一式をすぐに使いこなせるようになりました「数日もかからないうちに。」 難しい習得プロセスも、長い試行錯誤も必要ありませんでした。初めて使ってからほとんど間をおかずに、本番レベルの成果物を出せるようになったのです。

仕組み

Yang Munアカウントのアイデアは、繰り返し現れるオーディエンスの悩みと、時代を超えたスピリチュアルなテーマという2つの源から生まれます。Shalevは、流行を追いかけることはしないと言います。今まさに人々が必要としているものと、何世紀にもわたって真実であり続けてきたものが重なり合う場所を見つけるのです。その組み合わせによって、どの動画にも即時性と深みの両方が生まれます。

彼は短くてシンプルな台本を書きます。これは、シャレブが初期の段階で学んだ最も重要な教訓です。最初から知っておきたかったことは何かと聞かれたとき、彼の答えは明快でした：「シンプルな台本が一番成果を出す。」 AI動画ツールを使うと、技術が対応できるぶん、つい長くて複雑な内容を書きたくなります。しかし、視聴者が求めているのは複雑さではありません。はっきりと伝わる、ひとつのアイデアです。台本が用意できていないときは、彼は HeyGen のスクリプトライターを使って台本を作成しています。

彼が最も頼りにしているほかの機能は、「アバターの配信とボイス」です。 派手なグラフィックも、複雑な編集もありません。シャレブの言葉を借りれば、フォーマットは常にミニマルでメッセージ優先です。なぜなら、「ミニマルでメッセージファーストの動画こそが、人とつながるから」です。 HeyGen で動画を作るのはとても簡単なので、彼は一度のセッションで複数の動画の台本を書き、まとめて制作し、その後1週間分に分けてスケジューリングしています。

