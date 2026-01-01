おそらく、あなたもInstagramで彼を見かけたことがあるでしょう。穏やかな声のスキンヘッドの僧侶が、あなたのフィードに人生のアドバイスを届けてくるのです。再生回数は数百万回。心を動かされたと語る何千ものコメントが寄せられています。
Yang Mun は実在の人物ではありません。彼はクリエイターの HeyGen を使って完全に作られた AI キャラクターで、Shalev Hani によって生み出されました。そして今、彼のようなアカウントが Instagram、TikTok、YouTube で次々と爆発的に増えています。
Shalev は、シンプルな方程式で Yang Mun の Instagram フォロワーを 250 万人以上にまで成長させました。それは「一つの明確なコンセプト」「約 20 分の制作時間」「HeyGen」という組み合わせです。カメラは不要。スタジオも不要。従来型のタレントや制作チームも必要ありません。
視聴者
Yang Mun は、Instagram をスクロールしながら、ほとんどのフィードでは得られない何かを探している 25〜50 歳の大人たちに語りかけています。Yang Mun の生みの親である Shalev Hani は、自身のオーディエンスをこう表現します。「穏やかさ、感情の明瞭さ、そしてスピリチュアルな安定を求める大人たち」 彼らが求めていないのは雑音です。欲しいのは、ほんのひとときの静けさ。そして、そう感じているのは彼らだけではありません。いま私たちは、スローダウンしメンタルヘルスを優先することが、ニッチな関心事から主流の優先事項へと移り変わるウェルネスの転換期を生きています。
動画が戦略全体を支えているのです。「動画は、存在感・トーン・信頼を届けるための中核となるメディアです」とシャレブは説明します。「テキスト投稿は知恵を共有できますが、動画はそれを“感じさせる”ことができます。」だからこそ、彼はすべてを動画中心に構築し、それ以外には頼らないのです。
課題
HeyGen を導入する前は、どの動画も台本作成・撮影・編集・公開まで、すべてに多大な手作業が必要でした。Shalev は当時のワークフローをこう表現しています。「遅くてリソースを食い、継続性を損なうプロセスだった。」彼は週に数本の動画なら何とか作れましたが、Instagram が実際にどう機能しているかを理解すると、それが十分とは言えないことがわかります。アルゴリズムは“毎日の継続”を評価します。週に数本の投稿ではリーチは伸びにくく、成長も遅くなり、Shalev 自身も感じていた“見えない上限”をどうしても突破できなかったのです。
より深刻な課題は、持続可能性でした。「燃え尽きることなく、定期的な投稿を続けること」が、まさに具体的な痛点だったのです。コンテンツの持つ瞑想的な雰囲気を保つには、トーンやテンポに細心の注意が必要でした。その水準を維持しながら、成長に必要な頻度で投稿し続けることは、長くは続けられない過酷な作業でした。
「テクノロジーはメッセージに奉仕させるものであり、邪魔をさせるものではない。」— ヤン・ムンのクリエイター、シャレブ・ハニ
なぜHeyGenなのか
シャレブは、自分には「コンテンツを拡大しつつ、本物らしさを保つ」必要があると気づいたとき、AI動画ソリューションを探し始めました。近道を求めていたわけではなく、最終的な成果物に不気味の谷を生じさせることなく、制作負荷に対応できるツールを必要としていたのです。
彼はいくつかのプラットフォームを比較検討した結果、ある理由からHeyGenを選びました。彼の言葉を借りれば、「最も人間らしく、邪魔にならず、メッセージそのものに集中できると感じたからです。」 他のツールは、テクノロジーに目が向いてしまうような視覚的・音声的な要素を持ち込んでいましたが、HeyGenはその逆でした。テクノロジーの存在感が消え、コンテンツの中に自然に溶け込んでいたのです。
オンボーディングはスムーズに進み、Shalev と彼のチームはツール一式をすぐに使いこなせるようになりました「数日もかからないうちに。」 難しい習得プロセスも、長い試行錯誤も必要ありませんでした。初めて使ってからほとんど間をおかずに、本番レベルの成果物を出せるようになったのです。
仕組み
Yang Munアカウントのアイデアは、繰り返し現れるオーディエンスの悩みと、時代を超えたスピリチュアルなテーマという2つの源から生まれます。Shalevは、流行を追いかけることはしないと言います。今まさに人々が必要としているものと、何世紀にもわたって真実であり続けてきたものが重なり合う場所を見つけるのです。その組み合わせによって、どの動画にも即時性と深みの両方が生まれます。
彼は短くてシンプルな台本を書きます。これは、シャレブが初期の段階で学んだ最も重要な教訓です。最初から知っておきたかったことは何かと聞かれたとき、彼の答えは明快でした：「シンプルな台本が一番成果を出す。」 AI動画ツールを使うと、技術が対応できるぶん、つい長くて複雑な内容を書きたくなります。しかし、視聴者が求めているのは複雑さではありません。はっきりと伝わる、ひとつのアイデアです。台本が用意できていないときは、彼は HeyGen のスクリプトライターを使って台本を作成しています。
彼が最も頼りにしているほかの機能は、「アバターの配信とボイス」です。 派手なグラフィックも、複雑な編集もありません。シャレブの言葉を借りれば、フォーマットは常にミニマルでメッセージ優先です。なぜなら、「ミニマルでメッセージファーストの動画こそが、人とつながるから」です。 HeyGen で動画を作るのはとても簡単なので、彼は一度のセッションで複数の動画の台本を書き、まとめて制作し、その後1週間分に分けてスケジューリングしています。
観客は彼がAIだということを気にしているのでしょうか？
これは、ローンチ前にシャレブが最も懸念していたことでした。彼は、「本物らしさこそが懸念事項だった」と最初から認めています。もし観客がだまされたと感じたら、このプロジェクト全体が崩壊してしまうからです。
実際に起きたことは、その逆でした。「視聴者の反応がその懸念を解消してくれました」とシャレブは語ります。人々が注目するのはテクノロジーではなく、伝えられるメッセージです。コメントやエンゲージメントの傾向からは、視聴者が感情的・精神的なレベルでつながっていることがうかがえます。誰も、その僧侶が本物かどうかを評価してはいません。教えを受け取り、それについて考え、そして共有しているのです。
HeyGen を使うことで最も意外だった利点は何かと尋ねられたとき、Shalev はスピードやコスト削減を挙げませんでした。彼が挙げたのは「つながり」でした。「オーディエンスがどれほど自然にコンテンツとつながるか。」 メッセージが本物で、伝え方が一貫していれば、テクノロジーは見えなくなります。
結果
「週に数本の動画から、毎日コンテンツを出す体制に変えました」とシャレブは語ります。そのたった一つの転換が、ヤン・ムンの歩む道筋を大きく変えたのです。
投稿頻度、リーチ、エンゲージメントはすべて向上しました。しかし、より本質的な成果は、「毎日発信すること」がマインドフルネス系ブランドにとって本当に何を意味するのか、という点にあります。スピリチュアルな導きは、週に一度だけ求められるものではありません。人々は毎朝、毎晩、そして心を休めたいときや落ち着きを取り戻したいときに、何度でもそれを求めて戻ってきます。毎日の発信によって、Yang Mun は、オーディエンスが本当に必要としているタイミングで寄り添える存在になったのです。
全体として、HeyGen の動画は従来型の制作コンテンツと同等か、それ以上の成果を上げました。Shalev はその主な要因を「一貫性」にあると考えています：「一貫性があるからこそ、同等かそれ以上の結果が出ている。」 アルゴリズムは毎日の投稿を高く評価します。オーディエンスは信頼性を評価します。HeyGen はクオリティを一切落とすことなく、その両方を可能にしました。
「視聴者がどれほど自然にコンテンツとつながってくれるかという点が、最も驚くべきメリットでした。」— Shalev Hani（Yang Mun クリエイター）
プレイブック
ヤン・ムンは例外ではありません。彼は一つの設計図です。このアカウントを作り上げたのと同じ仕組みは、一貫性があり、認知されやすいAI活用の動画プレゼンスを求めるあらゆるクリエイターやブランドにそのまま通用します。
この原則はそのまま応用できます。まずは明確なオーディエンスと、明確なメッセージを定めましょう。HeyGen のアバターとボイスツールを使って、人々が認識し信頼できるキャラクターを作ります。シンプルな台本を書き、まとめて制作し、毎日公開しましょう。技術に制作の負荷を任せることで、本当に重要なクリエイティブな判断――何を伝えるか、どう伝えるか、そしてなぜあなたのオーディエンスがそれを聞く必要があるのか――に集中できるようにするのです。
シャレブは現在、このシステムそのものを教えています。「ヤン・ムンを構築しスケールさせるために使われたのと同じシステムを、AIキャラクターを構築するクリエイターやブランド向けの専用コースで教えています。」このコースでは、キャラクターの作成や台本作りから、制作ワークフロー、配信戦略に至るまで、すべてを網羅しています。
次に来るもの
シャレブはヤン・ムンを「より深い教えと、より広いリーチへと導いていく」ことを計画しています。彼が最もワクワクしているHeyGenの機能は、「さまざまな環境やシチュエーションにおけるヤン・ムンの表現に、さらに豊かな感情のニュアンスを持たせられること」です。声のトーンの微妙な変化まで伝えられることで、コンテンツがこれまで以上に“今ここにある”ものとして、生き生きと感じられるようになるのです。
しかし、根本的な哲学は変わりません。テクノロジーはメッセージに奉仕し、メッセージはオーディエンスに奉仕する。その他のすべては雑音にすぎません。