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アバター動画ローカリゼーションエンタープライズ

The Weather Network が AI アバターを活用してハイパーローカルな天気予報を提供する方法

業界:エンタープライズ
部署:ローカリゼーション
所在地:🌍 オンタリオ州オークビル
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The Weather Network は、さまざまな市場で月間 4,000 万人以上のユーザーに対し、1 日 24 時間、年 365 日、気象情報を提供しています。天気は地域に密接に結びついているため、The Weather Network には、あらゆる地域社会に対して、よりローカライズされた天気予報を届ける方法が必要でした。

その実現のために、The Weather Network は初の AI 支援アバターをHeyGen を使って制作しました。これはテレビに出演する気象キャスターの代わりになるものではなく、スポンサー付きメッセージでアバターを活用できるようにするものです。気象予報士から明示的な同意を得たうえで、同社は AI を活用し、より大規模に超ローカルな予報を提供し、地域社会や地域経済が天候に関連する事象に備え、対応できる機会を生み出しています。

「気象メディアや情報サービス分野の企業は、AI の驚異的な力を活用して、命を守る情報をより的確に伝え、エンターテインメント性のあるストーリーを語り、人々の日々の意思決定を支援するのに、まさに理想的な立場にあります」と、Pelmorex Corporation の社長兼 CEO であるナナ・バナジー氏は述べています。

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