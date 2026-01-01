1843年に創刊された、The Economistは、世界で最も高く評価されているニュース出版物の一つであり、緻密な分析、厳格な編集姿勢、そしてグローバルな視点で知られています。ロンドンを拠点とするこの雑誌は、国際政治、ビジネス、科学、文化を幅広く取り上げ、印刷版・デジタル版・ポッドキャスト・動画を組み合わせたストーリーテリングを展開しています。

メディア消費がますますマルチモーダルかつグローバルになるなかで、The Economist は、編集品質を損なったり制作コストを増大させたりすることなく、言語やプラットフォームをまたいでリーチを拡大する方法を模索してきました。その取り組みを主導しているのが、AIイニシアチブ担当シニアエディターのルートヴィヒ・ジーゲレ氏です。

「私の仕事は、ニュースルームで生成AIをどう活用するかを見極めることです」とルートヴィヒは語る。「そして、それはいつも簡単というわけではありません。」

しかし、動画のローカライズに関しては、答えはすぐに明らかになりました。HeyGen です。

AI搭載の動画翻訳で、グローバルなリーチを解き放つ

The Economist は、Instagram、TikTok、YouTube などのプラットフォーム向けに、短尺で編集クオリティの高い動画を継続的に制作しています。しかし、動画コンテンツを複数の言語に翻訳し、再制作するには高いコストと複雑なプロセスが伴うため、これらの動画は従来、英語版のみで公開されていました。

「動画を翻訳する前の段階で、1本か2本を出してみることすら、コストがかかりすぎて始められなかったのです」とルートヴィヒ氏は語る。「実験そのものがあまりにも高くつきました。」

それが変わったのは、ルートヴィヒがHeyGenに出会ったときでした。「最初にHeyGenのことを聞いたのは、ベルリンオフィスの同僚の息子からでした」とルートヴィヒは言います。「彼は東欧にいる自分のチーム向けのトレーニング動画を翻訳するためにHeyGenを使っていました。それを見て、私は『これはすごい』と思いました。」

チームは、英語のオリジナル動画をドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語（標準語）に翻訳するために、短尺のソーシャル動画でHeyGenの翻訳パイプラインのテストを始めました。「HeyGenの使い方はとてもシンプルです」とLudwigは言います。「動画をアップロードすると、大まかな翻訳が生成されるので、あとは校正機能を使って完璧な仕上がりにします。」

その校正機能は、まさにゲームチェンジャーでした。他のプラットフォームも自動翻訳は提供していましたが、編集上のコントロールはできませんでした。「アルゴリズムの言いなりになるしかない」とルートヴィヒ氏は言います。「それでは、私たちのジャーナリズムの基準を常に満たせるとは限りません。」HeyGen では翻訳をその場で編集でき、ネイティブスピーカーによるレビューも受けられるため、The Economist は自社のトーン、正確さ、そして声を守ることができました。

その結果はすぐに現れました。翻訳された動画の中には英語版のオリジナルを上回り、数十万回もの再生回数を記録したものもありました。「私たちにとって大きな瞬間でした」とルートヴィヒ氏は語りました。

実験を拡大し、社内文化を変革する

HeyGen の成功は、ニュースルーム内部の文化的な変化も示していました。「私の目標は、同僚たちに実際にこのテクノロジーを使ってもらうことです」とルートヴィヒ氏は語ります。「誰もがアクセスはできますが、ワークフローを変えるのは難しい。HeyGen のようなツールがあれば、結果そのものが有効性を物語ってくれるので、そのハードルが下がるのです。」

初期のデモのひとつが決定的な転機となりました。「うちの編集者の一人が流暢なフランス語を話しているのを初めて見たときは、本当に度肝を抜かれました」とルートヴィヒは振り返ります。「口の動きがぴったり合っていて、声のトーンもまったく同じだった。まるで本物のように見えました。」

HeyGen の翻訳のリアリティによって、The Economist の記者たちは AI を物珍しいものではなく、実用的なニュースルームのツールとして捉えられるようになりました。その信頼性が、新たな形の実験への扉を開いたのです。

その後、チームはアバターを用いた解説コンテンツのテストを開始しました。歴史上の思想家たちの画像に、AIが生成するモーションとナレーションを加えることで、まるで命を吹き込まれたかのように表現しています。このプロジェクトは、歴史的な概念をどのように視覚的に教えられるかを再構築する、リベラリズムに関する新シリーズの一環です。

「ジャーナリズムの未来は流動的です」とルートヴィヒ氏は語る。「記事を書いたら、それを動画にし、さらに音声にもする。どの形で体験するかは、消費者が選ぶのです。」HeyGen は、『The Economist』の制作ワークフローを大きく変えることなく、そのビジョンを具体的な形にする手助けをしました。

多言語対応AI動画でジャーナリズムを変革する

HeyGen を導入して以来、The Economist は新たな多言語対応機能を開拓し、オーディエンスのリーチを拡大し、AI を活用したジャーナリズムへの投資効果を実証してきました。

動画のリーチが拡大 ：一部の翻訳動画は数十万回もの再生数を獲得し、英語版のオリジナルと同等かそれ以上の成果を上げました。

：一部の翻訳動画は数十万回もの再生数を獲得し、英語版のオリジナルと同等かそれ以上の成果を上げました。 ローカライゼーションの解放 ：エコノミストは初めて、大規模に多言語動画を試せるようになりました。「実験が現実的になったのは、コストが十分に下がって初めて可能になったからです」とルートヴィヒ氏は語りました。

：エコノミストは初めて、大規模に多言語動画を試せるようになりました。「実験が現実的になったのは、コストが十分に下がって初めて可能になったからです」とルートヴィヒ氏は語りました。 編集品質を維持：HeyGen の校正機能により、ネイティブスピーカーが翻訳を洗練させることができ、正確性を確保しつつ、The Economist の高い編集基準を維持できました。

指標を超えた、人への影響も同じくらい大きな意味を持っています。「HeyGen を使ってプロフェッショナルな動画を作るのは本当にワクワクします」とルートヴィヒ氏は語ります。「最後には『これは自分が作ったんだ』と言えるんです。自分では到底できないと思っていたことに挑戦する力を与えてくれます。」

現在、The Economist は動画、翻訳、編集制作にわたって AI の活用能力をさらに高め続けています。類似のツールの導入を検討している人たちに向けて、彼のアドバイスはシンプルです。

「HeyGenに興味があるなら、とにかく試してみてください」とルートヴィヒ氏は言います。「動画をアップロードして、翻訳を試し、校正機能をいろいろ触ってみれば、このテクノロジーがどれほど強力で、誰にでも使いやすいものかがきっと分かるはずです。」