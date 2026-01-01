TechMix は動物の健康的な栄養分野における世界的リーダーであり、出産、離乳、輸送、天候によるストレスなど、ストレスがかかる時期の動物をサポートするために設計された製品を提供しています。製品ラインナップは、乳牛、肉牛、養豚、そして犬や馬といったコンパニオンアニマルまで多岐にわたります。農家や販売パートナーが製品の利点や活用方法を理解できるような教育コンテンツを発信することで、TechMix は世界中の家畜の健康と持続可能性の向上を目指しています。

TechMix とその海外販売パートナーとの間にある言語と学習のギャップを埋めるため、TechMix は HeyGen を活用し、自社製品に関する継続的な教育を支援する、ローカライズされた魅力的な動画コンテンツを提供しました。

統一感のある多言語システムの構築

これまでTechMixは、国際的なパートナーに対する教育において、言語の壁や動的な教育ツールの不足といった課題に直面していました。従来の手法はテキストベースの資料や口コミに頼るもので、製品の使い方について明確なビジュアルガイダンスを提供できていませんでした。TechMixは、各国のパートナーが高品質でローカライズされたトレーニング教材にアクセスできる仕組みを整える必要がありました。

「私たちが求めていたのは、海外の販売パートナーを惹きつけ、言語の壁を取り払い、製品に関する知識へ、楽しくプロフェッショナルな形式でアクセスできるようにするものだったのです」と、TechMixのマーケティングコーディネーターであるジョン・スカンスキー氏は語ります。

HeyGen を活用することで、TechMix は既存の製品および教育用ビデオをアバターや翻訳機能を用いて、ダイナミックでローカライズされたコンテンツへと変換し始めました。パートナーの母国語で提供されるこれらのビデオは、内容を明確に伝え、理解度を高めます。

TechMix はまた、教育コンテンツをより魅力的なものにすることの重要性にも気づいていました。同社の業界では、文字情報中心のトレーニングを提供するだけでは不十分です。流通パートナーが製品を正しく理解し、自分たちのチームを教育することに対してワクワクし、自信を持てるようにする必要がありました。

「文章コンテンツを提供するだけでは、パートナーの関心を維持するうえで効果的ではないと分かっていました」とジョンは語ります。「HeyGenのアバターを使うことで、情報量が多く、楽しく、双方向性のあるコンテンツを作成できました。学習体験をよりダイナミックなものにしてくれるのです。」

カスタマイズ可能なアバターと動画制作ワークフロー