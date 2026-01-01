TechMix は動物の健康的な栄養分野における世界的リーダーであり、出産、離乳、輸送、天候によるストレスなど、ストレスがかかる時期の動物をサポートするために設計された製品を提供しています。製品ラインナップは、乳牛、肉牛、養豚、そして犬や馬といったコンパニオンアニマルまで多岐にわたります。農家や販売パートナーが製品の利点や活用方法を理解できるような教育コンテンツを発信することで、TechMix は世界中の家畜の健康と持続可能性の向上を目指しています。
TechMix とその海外販売パートナーとの間にある言語と学習のギャップを埋めるため、TechMix は HeyGen を活用し、自社製品に関する継続的な教育を支援する、ローカライズされた魅力的な動画コンテンツを提供しました。
統一感のある多言語システムの構築
これまでTechMixは、国際的なパートナーに対する教育において、言語の壁や動的な教育ツールの不足といった課題に直面していました。従来の手法はテキストベースの資料や口コミに頼るもので、製品の使い方について明確なビジュアルガイダンスを提供できていませんでした。TechMixは、各国のパートナーが高品質でローカライズされたトレーニング教材にアクセスできる仕組みを整える必要がありました。
「私たちが求めていたのは、海外の販売パートナーを惹きつけ、言語の壁を取り払い、製品に関する知識へ、楽しくプロフェッショナルな形式でアクセスできるようにするものだったのです」と、TechMixのマーケティングコーディネーターであるジョン・スカンスキー氏は語ります。
HeyGen を活用することで、TechMix は既存の製品および教育用ビデオをアバターや翻訳機能を用いて、ダイナミックでローカライズされたコンテンツへと変換し始めました。パートナーの母国語で提供されるこれらのビデオは、内容を明確に伝え、理解度を高めます。
TechMix はまた、教育コンテンツをより魅力的なものにすることの重要性にも気づいていました。同社の業界では、文字情報中心のトレーニングを提供するだけでは不十分です。流通パートナーが製品を正しく理解し、自分たちのチームを教育することに対してワクワクし、自信を持てるようにする必要がありました。
「文章コンテンツを提供するだけでは、パートナーの関心を維持するうえで効果的ではないと分かっていました」とジョンは語ります。「HeyGenのアバターを使うことで、情報量が多く、楽しく、双方向性のあるコンテンツを作成できました。学習体験をよりダイナミックなものにしてくれるのです。」
カスタマイズ可能なアバターと動画制作ワークフロー
複数の国に販売パートナーを持つTechMixは、教育コンテンツ制作をスケールさせることができるソリューションを必要としていました。HeyGenのアバターツールを活用し、チームはスタジオで技術スタッフを撮影し、子牛のストレス関連疾患の治療など、特定の製品用途についての説明を収録します。これらの動画セグメントはアバターに変換され、HeyGenの翻訳機能を使って多言語に翻訳されます。
「アバターを活用することで、実写での撮影が不要になり、時間を節約できるだけでなく、カメラの前に立つことに慣れていないスタッフへのプレッシャーも取り除くことができました」とジョンは説明します。「今では、彼らは台本を用意するだけで、あとの作業はすべて私たちが裏側で対応しています。」
翻訳が完了すると、TechMix のチームは各地域に合わせてコンテンツを微調整するために海外パートナーと連携し、訳文がターゲットとなる視聴者にとって自然に感じられるようにしています。HeyGen のプラットフォームのおかげで、TechMix はパートナーごとに最適化された教育動画を提供し、大幅な時間とコストを削減しながら、高い品質基準を維持しています。
「HeyGen のおかげで、私たちは教育用ビデオのリポジトリを構築できました。パートナーはいつでも簡単にアクセスでき、自国語で当社製品を販売するために必要な自信と知識を得ることができます」とジョンは語りました。
TechMixの国際的なパートナーコミュニケーションを革新する
TechMix が HeyGen を活用したことで、社内のワークフローが改善され、教育コンテンツをよりアクセスしやすく、理解しやすく、魅力的なものにすることで、世界中の販売パートナーとの関係強化にもつながりました。その結果、販売代理店は TechMix の製品を市場に展開し、活用することに一層自信を持てるようになり、売上の向上とより強固なパートナーシップを実現しています。
HeyGen の米国市場での活用を拡大し、牛・豚農場で働く従業員の教育体験を向上させる計画を進めることで、TechMix は、最先端の AI ツールによって国内外のチームが力を発揮できる未来への土台を築いています。
主な特長：
- インタラクティブな学習体験：HeyGen のアバターにより、世界中の販売代理店向けトレーニングを動的で魅力的なものにし、情報を受け取るだけの受動的な立場ではなく、学習プロセスに積極的に参加できるようにします。
- スケーラブルなローカライズ：HeyGen の多言語対応機能により、TechMix は多様なグローバル市場に対応できるよう、トレーニングコンテンツを容易かつ効率的に拡張できます。
- カスタマイズ性：TechMix は HeyGen のカスタマイズ可能なアバターと動画ワークフローを最大限に活用し、各ターゲットオーディエンスの特定のニーズに合った教育コンテンツを作成しています。
HeyGen を活用することで、TechMix は動物用ヘルス製品のマーケティングと活用方法を世界規模で変革するポジションを確立しています。AI を活用したコミュニケーションツールにより、TechMix は販売パートナー向けの教育体験を向上させるだけでなく、市場全体の成功を後押しする、より強力で効率的なコミュニケーションチャネルを構築しています。