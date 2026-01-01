Tamer Abdelは、25年以上の経験を持つ生涯現役のテクノロジスト兼起業家であり、マーケティング、オペレーション、オートメーション、動画など、ビジネス全体でのAI導入を支援するフル代行型AIサービス企業「The AI Department」の創業者兼CEOです。

同社は医療、法律、自動車など幅広い業界にサービスを提供していますが、不動産はその中でも最も急成長している分野の一つとなっています。現在、The AI Department は複数の不動産仲介会社および100名を超える不動産エージェントと提携し、継続的なAI活用動画を通じて、より強力なパーソナルブランドの構築を支援しています。

「実際には、そのタスクと成果に対して人間の専門家を組み合わせています」とTamerは言います。「たくさんのAIツールを導入するのではなく、統合されたひとつのAI部門を導入するのです。」

その理念は、彼らが手がけるあらゆるもの、特に動画コンテンツの在り方を形作っています。

動画制作を再現可能なプロセスに変える

タマーによると、ほとんどすべてのクライアントが、まず最初に動画について話したがるそうです。

「来社されるお客様のうち、およそ9割は、まず最初に話したいこととしてマーケティングを一番に挙げますね」と彼は語った。

問題はアイデアが足りないことではなく、誰かが録画ボタンを押すまでに必要なあらゆる準備なのです。

「木曜日の午後1時にカレンダーに予定を入れておいたのに、いざ木曜の朝になると、その1時の枠を見つめて首を振るだけなんだよ」とタメルは言った。

プロの人たちがようやく腰を据えて収録を始めても、そのプレッシャーが消えることはありません。

「実際にその動画を作る勇気を振り絞ったとしても、完璧なテイクを撮るために、これまで積み重ねてきた不安のせいで同じものを10回も15回も撮り直すことになるんです」と彼は言いました。

すでにビジネスを成功させている多忙なプロフェッショナルにとって、動画の撮影は、やるべきことリストの一番上に決して上がってこない仕事がまた一つ増えるだけになってしまいます。

「私たちの売りはシンプルです」とタマーは言いました。「もう時間をかけて、不安を抱えながら撮影する必要はありません。私たちがすべて代わりに行います。」

彼のチームは、各クライアントのアバターを一度作成したあとは、台本作成から制作、編集、公開までをすべて担当します。その効果は、特に不動産業界で顕著に表れています。

「うちの小さな町だけでも、私たちと一緒に取り組んでいるエージェントが100人以上いるんです」とタマーは言いました。「ブローカーが使い始めて、そのコンテンツをみんなが目にすると、全員がそれに続きたくなるんですよ。」

週に一度や月に一度投稿するのではなく、今では担当者たちは継続的に発信しています。

「以前は週に1回か月に1回しか投稿していなかった人が、今では週7日投稿できるようになったんです」とTamerは言いました。

拡張性のあるブローカレッジ業務フローの構築

ブローカー向けに新たなマーケティングプラットフォームを覚えてもらうのではなく、The AI Department は HeyGen を中心に、完全なコンテンツワークフローを構築しました。

エージェントは、マーケットの最新動向、初めて住宅を購入する人向けの情報、地域のインサイト、住宅所有に関する教育などのトピックを網羅したコンテンツアイデアが詰まったダッシュボードにログインします。

トピックを選ぶと、AIがその人の話し方に合わせたパーソナライズされた原稿を作成し、HeyGen が動画の最初のバージョンを生成します。

その後、AI部門の編集者がすべての動画をチェックし、品質保証を行い、補足となるビジュアルやBロールを追加して、公開用の最終版を仕上げます。

「すべての動画の裏には、その“味付け”を担う人間の専門家がいます」とTamerは言います。「動画が自動生成されて、そのまま自動的に公開されることは決してありません。必ず人が編集を行い、その編集はクライアントが求める成果に基づいて行われるのです。」

何年もの間、Tamer はそのワークフローを「80対20のモデル」と表現してきました。

「ワークフローが作業の80％を行い、残りの20％を人間の専門家が仕上げます。」

HeyGen が進化を続ける中で、そのバランスは変化してきました。

「今では、私たち自身も9対1の比率に傾きつつあります。」

制作プロセスのより多くをHeyGen内で完結させることで、彼のチームはさまざまな編集ツール間でプロジェクトを移行する時間を減らしつつ、より素早く洗練された動画を制作・納品できるようになりました。

再生回数を追い求めるのではなく、信頼を築く

タメルにとって、成功は再生回数で測られるものではありません。信頼によって測られるのです。

「私たちは普段、再生回数の最大化を目指しているわけではありません」と彼は言いました。「私たちが重視しているのは“信頼”です。」

その考え方が、彼のチームが生み出すあらゆるコンテンツの基盤になっています。トレンドを追いかけるのではなく、AI Department は不動産エージェントが市場動向のアップデート、教育的な動画、地域コミュニティに関するインサイト、よくある顧客の質問への回答を継続的に発信できるよう支援し、彼らを信頼できる地域の専門家として位置づけています。

「取引が行われる前に、信頼こそが通貨なんです」とタマーは言った。

HeyGen を導入して以来、AI 部門は 100 社以上のアクティブなクライアントにサービスを提供しながら、1,500 本以上の動画を制作してきました。各クライアントは月あたり約 15 本の動画を受け取っており、顧客基盤全体では 1 日あたり 100 本以上の動画が公開されています。

成果は、単に一貫性が保たれるだけにとどまりません。従来型の動画制作に毎月3,000〜5,000ドルを費やしていたクライアントは、今ではそのコストの一部で、はるかに多くのコンテンツを制作できるようになりました。

「HeyGen を使えば、コストをほんのわずかに抑えながら、より多くの高品質な動画を制作できるようになりました」と Tamer 氏は語ります。

しかし彼にとって、最大の成果は金銭面ではありません。

「どんなプロでも一番うれしく感じるのは、『もう二度と自分で動画を撮らなくていい』と言われることですね」と彼は語った。

撮影に時間を費やす代わりに、エージェントは動画を通じて継続的に自身のパーソナルブランドを築きながら、クライアントへのサービス提供に集中できます。